EXKLUSIV: Jeremy Corbyn stellt Unparteilichkeit der Antisemitismus-Untersuchung des EHRC in Frage

Im ersten Interview seit seinem Rücktritt sagt der ehemalige Labour-Führer, dass Behauptungen, er habe Antisemitismus toleriert, „falsch und extrem ungerecht“ seien

Jeremy Corbyn: „Ich wollte kein Diktator sein, ich wollte durch Konsens führen“ (MEE)

Von David Hearst

in London

Veröffentlichungsdatum: 1. Juni 2020

Jeremy Corbyn, dessen Führung der Labour Party durch den Vorwurf des Antisemitismus in ihren Reihen verfolgt wurde, hat Zweifel an der Unparteilichkeit der bevorstehenden Untersuchung durch die Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission (EHRC) geäußert.

In seinem ersten großen Interview mit Middle East Eye seit seinem Rücktritt als Vorsitzender im April sagte Corbyn auch, dass die Vorwürfe, er habe Antisemitismus toleriert, „falsch und extrem unfair“ seien, und beanspruchte das Verdienst, dass er robustere Verfahren zur Lösung des Problems eingeführt habe.

MEE wird das vollständige Interview mit Corbyn am Dienstag ausstrahlen.

In seinem Kommentar zum EHRC, das unter Corbyn die Antisemitismusvorwürfe der Labour Party untersucht, sagte er, das Gremium sei „Teil der Regierungsmaschinerie“, deren Unabhängigkeit von der regierenden konservativen Partei „weggenommen“ worden sei.

Auf die Frage, ob seiner Meinung nach der Mangel an Unabhängigkeit den Bericht der EHRC beeinträchtigen würde, antwortete Corbyn: „Lasst uns sehen, was passiert.“

„Ich denke, es ist ziemlich bezeichnend, dass die konservative Regierung die Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission unterfinanziert hat… und aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz verstehe… beschlossen hat, ihr ihren unabhängigen Status wegzunehmen und sie zu einem Teil der Regierungsmaschinerie zu machen“, sagte Corbyn.

Die EHRC wurde 2006 als „nicht ressortbezogene öffentliche Einrichtung“ gegründet. Er beschreibt sich selbst als unabhängig von der Regierung, obwohl er nach eigenen Angaben „mit der Regierung zusammenarbeitet, um den Fortschritt bei der Gleichstellung und den Menschenrechten zu beeinflussen“.

Der ehemalige Labour-Führer sagte, hätte er die Macht gewonnen, hätte er das Prinzip der Unabhängigkeit des EHRC wiederhergestellt und seine Befugnisse erweitert.

Anschuldigungen der Labour-Partei und Antisemitismus

Die Labour-Partei ist Gegenstand einer laufenden Untersuchung der britischen Gleichstellungsbehörde, der Equality and Human Rights Commission, wegen Beschwerden über Antisemitismus innerhalb der Partei.

Eine Reihe von Abgeordneten, von denen einige jüdisch waren, verließen die Partei unter der Führung von Jeremy Corbyn wegen ihres Versagens, den angeblichen Antisemitismus in den Griff zu bekommen. Corbyn wurde auch von hochrangigen Persönlichkeiten, darunter sein langjähriger Stellvertreter Tom Watson, wegen seines Umgangs mit der Kontroverse kritisiert, was als „Bürgerkrieg“ innerhalb der Partei bezeichnet wurde.

In einer Rücktrittserklärung im November sagte Louise Ellman, eine Abgeordnete in Liverpool und Labour-Abgeordnete für 55 Mitglieder, dass der Antisemitismus innerhalb der Partei unter Corbyn „zum Mainstream“ geworden sei.

Nach Ellmans Rücktritt sagte ein Sprecher der Labour-Partei, dass der Antisemitismus unter Corbyn „Mainstream“ geworden sei: „Jeremy Corbyn und die Labour-Partei engagieren sich voll und ganz für die Unterstützung, die Verteidigung und das Feiern der jüdischen Gemeinde und unternehmen weiterhin energische Maßnahmen, um den Antisemitismus in der Partei und in der Gesellschaft insgesamt auszurotten.

Die Partei hat erklärt, dass sie „jegliche Behauptung, Labour sei antisemitisch“ vollständig zurückweist und „entschiedene Maßnahmen“ gegen Antisemitismus ergreift.

Dazu gehörte die Suspendierung prominenter Mitglieder, darunter der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingstone, der später aus der Partei austrat, und Chris Williamson, ein Abgeordneter und Verbündeter von Corbyn, der sagte, Labour habe sich „zu sehr für Antisemitismus entschuldigt“ und der ebenfalls aus der Partei ausgetreten sei.

Die Partei hat auch eine umstrittene Definition von Antisemitismus übernommen, die von der Internationalen Allianz zum Gedenken an den Holocaust vorgeschlagen wurde, trotz der Sorge, dass dadurch die Kritik an der israelischen Politik und die Unterstützung der Rechte der Palästinenser eingeschränkt werden könnte.

Ein interner Bericht der Labour Party, der im April durchsickerte, deutete darauf hin, dass Corbyn-Gegner innerhalb der Partei die Bemühungen um eine Lösung des Problems behindert hätten. Die Durchsickerung des Berichts ist derzeit Gegenstand einer Untersuchung der Partei.

Corbyn äußerte sich, nachdem über 100 Moscheen und 40 Imame einen Brief geschrieben hatten, in dem sie die EHRC wegen ihrer Weigerung, den Vorwürfen der Islamophobie innerhalb der Konservativen Partei nachzugehen, einer „Vernachlässigung der Verantwortung“ beschuldigten.

In dem Brief wurde die Frage gestellt, ob der EHRC der Konservativen Partei zu nahe stehe, und es wurde festgestellt, dass zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende David Isaac, Positionen in einer Anwaltskanzlei, Pinsent Masons, innehatten, die die konservative Regierung beraten hat.

Die EHRC leitete ihre Untersuchung der Labour-Partei nach Rechtsbeschwerden ein, die 2018 von der Kampagne gegen Antisemitismus (CAA) und der jüdischen Arbeiterbewegung eingereicht worden waren und in denen behauptet wurde, die Partei habe gegen das Gleichstellungsgesetz verstoßen.

Sie hat selten politische Parteien untersucht. Im Jahr 2010 wies sie die rechtsextreme britische Nationalpartei an, sich an das Gesetz über Rassenbeziehungen zu halten.

Ein Sprecher der EHRC wies Behauptungen zurück, dass ihr Vorsitzender Isaacs einen Interessenkonflikt habe.

„Wir sind eine unabhängige Regulierungsbehörde und nehmen unsere Unparteilichkeit sehr ernst. Wir verfügen über robuste Verfahren und Richtlinien, um mit Interessenkonflikten oder wahrgenommenen Interessenkonflikten umzugehen. Seit seinem Amtsantritt als Vorsitzender war David Isaac weder an der Arbeit für Regierungsstellen oder politische Parteien beteiligt noch hat er davon profitiert. Diese Regelung wurde während seines Ernennungsverfahrens getroffen“, sagte er.

Durchgesickerter Bericht

Im Gespräch mit dem MEE antwortete Corbyn auch auf die Beweise für einen durchgesickerten Bericht, den Labour dem EHRC als Teil seiner Antwort auf die Untersuchung vorgelegt hatte und der darauf hinzudeuten schien, dass Corbyn’s Führung und seine Bemühungen im Umgang mit Antisemitismusbeschwerden von Beamten innerhalb der Führungs- und Rechtseinheit der Partei untergraben worden waren.

Wie Spitzenfunktionäre der Labour Party den Sturz von Jeremy Corbyn planten

Corbyn ist nach wie vor Labour-Abgeordneter für den Wahlkreis Islington North in London.

Er sagte zwar, er werde sich nicht zu dem Bericht äußern, der jetzt Gegenstand einer Untersuchung der Partei ist, aber Corbyn äußerte sich zu der Kultur innerhalb des Labour-Hauptquartiers im Vorfeld der Parlamentswahlen 2017, als die Partei durch eine Welle der Unterstützung 30 Sitze gewann und 40 Prozent der Stimmen erhielt, was beinahe ein gehängtes Parlament erzwang.

Er sagte: „Ich wusste immer, dass es in der Labour-Partei eine Kultur gab, die nicht gesund war, eine Kultur einer sich fast selbst aufrechterhaltenden Bürokratie. Alle Organisationen haben ein gewisses Maß an sich selbst verewigender Bürokratie an sich.

„Ich wollte die Arbeitsweise der Partei ändern, indem ich mich von einer rein bürokratischen Maschine, die die Partei verwaltet, die Mitglieder diszipliniert und die Regeln befolgt und so weiter, zu einer Basis der Partei, die die Gemeinschaft organisiert, wandelte.

Corbyn beschrieb die Parteimaschinerie als „bleifüßig“ und sagte, dass diejenigen, die sie leiten, die öffentliche Aufnahme und Unterstützung für das Manifest, die er auf dem Wahlkampftrail sah, nicht zu schätzen wüssten.

Auf die Frage, ob sie bleifüßig oder einfach nur feindselig sei, antwortete Corbyn: „Das ist eine interessante Frage“, antwortete Corbyn.

Ein Beamter wurde in dem Bericht zitiert, als er in einer WhatsApp-Botschaft an andere Parteifunktionäre schrieb, da Umfragen am Ausgang ein gehängtes Parlament vorhersagten: „Sie jubeln und wir schweigen und haben ein graues Gesicht. Im Gegensatz zu dem, worauf ich in den letzten Jahren hingearbeitet habe!“!

Corbyn stimmte zu, dass die Lektüre dieses Textes Bauchschmerzen verursachte.

„Ja, natürlich. Denn ich habe 2017 nicht viel Zeit in der Parteizentrale verbracht. Es ist nicht meine Aufgabe, die ganze Zeit dort zu sein; ich war unterwegs… Ich habe in dieser Zeit 100 Veranstaltungen im ganzen Land durchgeführt“, sagte er.

„Es gab andere in meinem Namen, die diese Auseinandersetzungen darüber hatten, was die Prioritäten waren, und es gab immer noch dieses Argument: ‚Wir müssen defensiv sein‘, und ich sagte: ‚Nein, geh da raus, geh in alle Wahlkreise, in denen wir die äußere Chance haben, zu gewinnen, und geh sie nutzen‘, und sieh dir die Plätze an, die wir gewonnen haben.

‚Sie haben mich deswegen ständig angegriffen. Ich halte das für falsch, weil ich glaube, dass ich derjenige bin, der tatsächlich einen Prozess eingeführt hat, um damit umzugehen.

– Jeremy Corbyn

Corbyn bezeichnete hartnäckige Behauptungen, er habe Antisemitismus in der Partei toleriert, einschließlich derer, die in einer dem Thema gewidmeten BBC-Panorama-Untersuchung aufgestellt wurden, als „falsch und extrem ungerecht“.

Der ehemalige Vorsitzende behauptete, er habe den parteiinternen Mechanismus zur Untersuchung solcher Fälle bereinigt und professionalisiert.

„Sie haben mich deswegen ständig angegriffen. Ich halte das für falsch, weil ich glaube, dass ich derjenige bin, der tatsächlich einen Prozess für den Umgang damit eingeführt hat; es muss untersucht werden, wie dieser Prozess funktioniert hat.

„Dann wurde mir klar, dass sich in der Partei in einzelnen Fällen ein Stau aufbaute. Und so schlug ich die Erweiterung des Nationalen Verfassungsausschusses vor, was gebührend getan wurde, um die Fälle schneller bearbeiten zu können. Ich führte auch ein System ein, in dem ungeheuerliche Fälle sehr schnell bearbeitet werden könnten, aber immer noch im Rahmen der Regeln der natürlichen Gerechtigkeit. Daher bin ich der Meinung, dass die Angriffe auf mich in dieser Hinsicht äußerst unfair waren“.

Bei der Untersuchung stellte er fest, dass die Zahl der Fälle „eigentlich sehr gering“ war, aber er lehnte es ab, in jedem Fall Richter, Geschworene und Entscheidungsträger zu sein, und übergab jeden einzelnen Fall an die Führungs- und Rechtseinheit der Partei.

In dem durchgesickerten 860-seitigen Dokument mit dem Titel „Die Arbeit der Leitungs- und Rechtseinheit der Labour Party in Bezug auf Antisemitismus, 2014-2019“ hieß es, dass Fälle von angeblichem Antisemitismus absichtlich verzögert worden seien.

sagte Corbyn: „Dieser Prozess muss sehr genau untersucht werden, wie effizient sie mit diesen Fällen umgegangen sind oder nicht, und die Parteipolitik muss so aussehen, dass wir Antisemitismus in keiner Form tolerieren“.

Das Durchsickern des Dokuments ist nun Gegenstand einer Untersuchung, die von Corbyn’s Nachfolger Keir Starmer eingeleitet wurde.

Starmer wurde dafür gelobt, dass er Schritte zur Bekämpfung des Antisemitismus innerhalb der Partei darlegt, wobei führende Vertreter der jüdischen Gemeinde in einer Erklärung im April andeuteten, er habe „in vier Tagen mehr erreicht“ als sein Vorgänger in vier Jahren.

Völlig inakzeptabel“.

Corbyn sagte dem MEE, dass er Schritte unternommen habe, um einen „robusten Prozess“ zu schaffen, um mit Anschuldigungen wegen Antisemitismus innerhalb der Partei bald nach seinem Amtsantritt umzugehen. Er beschrieb Antisemitismus als „absolut, in jeder Form völlig inakzeptabel“.

„Ich wuchs in einer Familie auf, die offensichtlich gegen Rassismus in jeder Form war. Meine Mutter war 1936 in der Cable Street dabei [als antifaschistische Demonstranten, darunter jüdische und linke Gruppen, mit Mitgliedern von Oswald Mosleys Britischer Union der Faschisten in Ost-London zusammenstießen].

„Das ist die Art von Hintergrund, aus dem ich komme. Als ich Vorsitzender der Labour-Partei wurde, entdeckte ich, dass es eine kleine Anzahl von Fällen gab, in denen Menschen innerhalb der Partei antisemitischer Äußerungen beschuldigt wurden, und dass es ein Verfahren geben sollte, um damit umzugehen.

„Ich fragte, wie der Prozess aussah, und war nicht sehr zufrieden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir ein sehr strenges oder robustes Verfahren hatten, um damit umzugehen, und dann wurden Anschuldigungen erhoben, dass Menschen bei Treffen antisemitische Bemerkungen machten, Menschen trollten und jüdische Labour-Abgeordnete beleidigten.

„Absolut, in jeder Form völlig inakzeptabel. Die Zahl der Betroffenen war eigentlich sehr gering. Also bat ich [die Menschenrechtsanwältin] Shami Chakrabarti, dies zu untersuchen und einen Vorschlag zu unterbreiten, was sie auch tat; der besagte, dass es eine stärkere Führungseinheit geben sollte, dass sie von der Parteiführung unabhängig sein sollte und dass die Fälle zur Bearbeitung an sie verwiesen werden sollten.

„In meinem Büro war ich der festen Überzeugung, dass ich nicht in jedem Fall Richter, Jury und Entscheidungsträger sein sollte. Jeden Fall, der mir zur Kenntnis gebracht wurde – und einige waren es, Leute schrieben sich ein und solche Dinge – habe ich nicht bearbeitet, sondern direkt an die Leitungs- und Rechtsabteilung weitergeleitet.

Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die offensichtlich gegen Rassismus in jeglicher Form war. Meine Mutter war 1936 in der Cable Street

– Jeremy Corbyn

Corbyn sagte, dass die Toleranz gegenüber Antisemitismus in der gesamten britischen Geschichte inakzeptabel sei und behauptete, dass Winston Churchill, der britische Premierminister während des Zweiten Weltkriegs, „sein ganzes Leben lang“ antisemitische Äußerungen gemacht habe.

„Wenn man an Churchills antisemitische Äußerungen sein ganzes Leben lang denkt… der Grad der Akzeptanz von… Antisemitismus in unserer Geschichte ist enorm. Und ich denke, es muss eine Herausforderung für diese oder jede andere Form von Rassismus geben. Und das ist es, was ich als Parteivorsitzender innerhalb der Partei versucht habe, und das ist es, was ich mein Leben lang tue.

Die Behauptung, Churchill, der während des Zweiten Weltkriegs britischer Premierminister wurde, habe antisemitische Ansichten vertreten, tauchte 2007 in einem Buch auf. Richard Toye, damals Dozent am Homerton College Cambridge, grub einen unveröffentlichten Artikel aus, der für Churchill geschrieben worden war und Mitte der 1930er Jahre in seinem Namen zur Veröffentlichung angeboten werden sollte.

Toyes Buch wurde von Martin Gilbert, Churchills offiziellem Biographen, heftig angefochten. Er sagte, der Artikel sei von einem Journalisten geschrieben worden, der von Churchill dafür bezahlt worden sei, Stücke in seinem Namen zu schreiben, und der auch Mitglied von Mosleys faschistischer Partei war.

„Die Meinung eines anderen in einem unveröffentlichten Artikel, der nie unter Churchills Namen im Druck erschien, kann Churchill nicht vor die Tür gelegt werden“, schrieb er.

Das MEE fragte Corbyn, warum er sich nicht energischer verteidigt habe, insbesondere als ihm von Margaret Hodge, einer altgedienten Labour-Abgeordneten, im Unterhaus ins Gesicht geschlagen wurde, dass er ein Rassist sei.

„Nun, ich verteidige mich selbst, indem ich auf meine Erfahrungen bei der Bekämpfung von Rassismus in jeglicher Form in der Gesellschaft hinweise, und das habe ich mein ganzes Leben lang getan. War ich zu tolerant gegenüber Menschen? Nun, das ist eine interessante Frage. Mein Führungsstil ist ganz anders als der anderer. Ich wollte kein Diktator sein, ich wollte eine Führungspersönlichkeit sein, die auf Konsens aufbaut“, antwortete er. Übersetzt mit Deepl.com

