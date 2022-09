SCOTT RITTER: Getting it Wrong on Ukraine Newsweek’s William Arkin is a prisoner of his sources, a problem that pervades Western reporting on the conflict in Ukraine. By Scott Ritter Special to Consortium News Six months into Russia’s “Special Military Operation,” fact-challenged reporting that constitutes Western media’s appro

Ukrainische Soldaten trainieren im Yavoriv Combat Training Center des International Peacekeeping and Security Center in der Nähe von Yavoriv, Ukraine, 16. März 2017. (Anthony Jones, Public Domain)



William Arkin von Newsweek ist ein Gefangener seiner Quellen, ein Problem, das die westliche Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine durchdringt.

Die Ukraine auf dem falschen Fuß erwischt

Falsches Urteil über die Ukraine

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News



1. September 2022

Sechs Monate nach der russischen “Sonder-Militäroperation” ist die faktenfeindliche Berichterstattung, die den Ansatz der westlichen Medien bei der Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine ausmacht, für jedes aufmerksame Publikum offensichtlich geworden. Weniger verständlich ist, warum irgendjemand seine Integrität opfern würde, um an einer solchen Travestie teilzunehmen. Die Geschichte von William Arkin ist ein Paradebeispiel dafür.

Am 30. März (etwas mehr als einen Monat nach Beginn des Krieges) verfasste Arkin einen Artikel, der mit folgendem Satz begann: “Russlands Streitkräfte sind erschöpft, auf dem Schlachtfeld festgefahren und nicht in der Lage, weitere Fortschritte zu machen, während die Ukraine sie langsam zurückdrängt und den Angreifern weiterhin Zerstörungen zufügt”.

Arkin zitierte weiter einen “hochrangigen Offizier des Verteidigungsnachrichtendienstes”, der anonym bleiben wollte, und erklärte: “Der Krieg in der Ukraine ist vorbei.”

Knapp drei Monate später, am 14. Juni, schrieb Arkin einen Artikel für Newsweek mit der Überschrift: “Russland verliert den Ukraine-Krieg. Lassen Sie sich nicht von den Ereignissen in Sewerodonezk täuschen”.

Offenbar hielten es weder Arkin noch seine Redaktionsleiter bei Newsweek für nötig zu erklären, wie Russland den Krieg zweimal verlieren konnte.

Jeder, der verfolgt hat, was ich seit dem Beginn der russischen “militärischen Sonderoperation” in der Ukraine geschrieben und gesagt habe, weiß, dass ich genau das Gegenteil behaupte. Ich behaupte, Russland gewinnt den Ukraine-Konflikt, und zwar entscheidend.

Aber ich schreibe nicht für Newsweek.

Das tut William Arkin.

Arkin verkündet, dass Russland verliert, obwohl es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels gerade die strategisch wichtige Stadt Sewerdonezk eingenommen, Tausende ukrainischer Soldaten getötet und gefangen genommen und Tausende weitere kampfunfähig gemacht hatte, da sie ihre Ausrüstung aufgeben und um ihr Leben fliehen mussten. (Inzwischen hat Russland das gesamte Gebiet der Lugansker Volksrepublik, einschließlich der Stadt Lyssytschansk, erobert und dem ukrainischen Militär weitere Tausende von Opfern zugefügt.)

“Der so genannte Sieg der russischen Armee”, verkündete Arkin damals, “ist die jüngste Folge ihrer demütigenden militärischen Darbietung und hat einen hohen menschlichen Preis”.

Die demütigende Zurschaustellung ist vielmehr Arkins mangelnder Scharfsinn bei der Durchführung einer unabhängigen Bewertung der militärischen Situation vor Ort in der Ukraine.

Dies wurde letzte Woche erneut deutlich, als Arkin einen weiteren Artikel verfasste, in dem er dazu beiträgt, die haarsträubenden Behauptungen seiner Quellen aus dem Pentagon zu verbreiten.

“Von Ende Februar bis August konnte die Ukraine mit nur mäßigen Waffenlieferungen aus dem Westen, einigen unterstützenden Erklärungen westlicher Führer und ein paar ‘Wir stehen zur Ukraine’-Schildern auf US-Rasenflächen das mächtige russische Militär in Schach halten”, schreibt Arkin, etwas, das ihr offenbar niemand zugetraut hat.

Ignorieren Sie die verblüffende Behauptung von Arkin, dass die zig Milliarden Dollar an Militärhilfe, die von den USA und ihren NATO- und europäischen Verbündeten bereitgestellt werden, lediglich “eine moderate Infusion von Waffen” darstellen. Nein, ignorieren Sie das nicht – konzentrieren Sie sich darauf. Das ist das Markenzeichen von Arkin und seinen Mitarbeitern im Pentagon, eine Art orwellscher Doppelzüngigkeit, bei der man sicher sein kann, dass jede noch so kühne Behauptung in Wahrheit das genaue Gegenteil ist.

Arkin zitiert “US-Geheimdienstler, die den Krieg beobachtet haben” und schreibt, dass “die russischen Truppen mit schlechten Anführern auf dem Schlachtfeld, minderwertigen Waffen und einer nicht funktionierenden Versorgungskette zu kämpfen hatten”.

Jeder, der die Ereignisse in der Ukraine verfolgt hat, könnte denken, dass dies die Situation des ukrainischen Militärs ist. Nicht so, sagen Arkin und seine Quelle. Außerdem hat sich nicht der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski mit seinem Verteidigungsministerium eingemischt, sondern der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem. Dieselben russischen Truppen, so Arkin, seien “auch von Putin selbst behindert worden”, der “seine eigenen Generäle ignoriert, überstimmt und entlassen” habe.

Es handelt sich um eine haltlose Fiktion, verfasst von einem Mann, der entschlossen scheint, sich in den Annalen des russisch-ukrainischen Konflikts als unverhohlener Ukraine-Parteigänger und Sprachrohr der Informationskrieger im Pentagon zu verewigen. Arkins Schilderung des bisherigen Kriegsverlaufs ist so weit von den Tatsachen entfernt, dass sie in die Zwiebel gehört.

Was Arkin schreibt, kann man nicht einmal als Propaganda bezeichnen, denn damit Propaganda wirksam ist, muss sie sowohl im Moment des Konsums glaubwürdig sein als auch eine Erzählung über längere Zeit aufrechterhalten können. Arkins Arbeit erfüllt keines der beiden Kriterien.

Seine Quellen

Wie die meisten ehemaligen Journalisten, die für westliche Medien über den Konflikt berichten, scheint Arkin ein Gefangener seiner Quellen zu sein, die in diesem Fall eine Kombination aus anonymen Mitarbeitern des US-Verteidigungsgeheimdienstes und pro-ukrainischen Propagandisten sind.

Ich habe den Begriff “ehemals” verwendet, um westliche Journalisten zu beschreiben, weil normale journalistische Standards vorschreiben, dass man versucht, über eine Geschichte – egal welche – aus einer Position der unparteiischen Neutralität zu berichten und dabei auf Quellen zurückgreift, die alle Seiten der Geschichte widerspiegeln.

Es ist nichts Falsches daran, aus einer solchen Berichterstattung Schlussfolgerungen zu ziehen und sogar zu gewichten, welche Aspekte der Berichterstattung als glaubwürdiger angesehen werden als andere. Doch bevor solche Schlussfolgerungen gezogen werden können, muss eine fundierte Berichterstattung stattfinden. Einfach nachzuplappern, was man von Quellen erfährt, die ausschließlich aus einem Teil der Geschichte stammen, ist Stenografie.

Um ganz offen zu sein: Arkin und ich waren Ende 1998/Anfang 1999 für kurze Zeit Kollegen, als wir beide von NBC News als “On-Air-Talente” engagiert wurden, um über die Lage im Irak zu berichten. Arkin schätzte meine Analyse damals offenbar nicht besonders. Ich habe keine Ahnung, was er heute denkt – Consortium News hat ihn um eine Antwort gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Arkin reagierte nicht auf eine Einladung zu einer Diskussion über die Ukraine in einem wöchentlichen Podcast, den ich mit Jeff Norman mache.

Ich werde unsere jeweilige Erfolgsbilanz für sich selbst sprechen lassen, insbesondere wenn es um den Irak und die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen geht. Arkin sagt, er sei “stolz darauf, dass ich auch einer der wenigen war, die darüber berichteten, dass es im Irak keine Massenvernichtungswaffen gab, und ich erinnere mich gern daran, wie ich diese Schlussfolgerung einer ungläubigen NBC-Redaktion präsentierte.”

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich etwas Ähnliches zu einem ebenso ungläubigen Kongress und zu den gesamten US-Medien (einschließlich NBC) sowie der internationalen Presse gesagt habe.

Glückwunsch, Bill – wir waren einmal auf derselben Seite.

Aber jetzt nicht mehr.

Arkin’s Errungenschaften

Arkin ist kein Journalist von der Stange. Er ist ein kluger Kopf. Er wurde an der New York University angenommen, brach das Studium jedoch ab, um der Armee beizutreten, da die NYU “nichts für mich war.” Während er in Berlin stationiert war, schloss er sein Grundstudium mit einem Bachelor-Abschluss in Regierung und Politik ab. Nach seinem Ausscheiden aus der Armee erwarb er an der Georgetown University einen Master-Abschluss in nationalen Sicherheitsstudien.

In den folgenden 40 Jahren arbeitete Arkin für zahlreiche Arbeitgeber, wobei er sich auf Nuklearthemen und militärische Angelegenheiten spezialisierte, bevor er seine derzeitige Stelle als leitender Redakteur für Geheimdienstangelegenheiten bei Newsweeks antrat.

Für die Washington Post schrieb er 2010 nach einer zweijährigen Recherche zusammen mit Dana Priest eine bahnbrechende Geschichte über das gewaltige und bis dahin kaum verstandene explosive Wachstum des nationalen Sicherheitsstaates nach 9/11.

Arkin bewies dann Integrität, als er 2019 bei MSNBC und NBC News zurücktrat. Zu den Gründen für seinen Austritt, die er hier darlegt, gehört, dass er “besonders entmutigt war, als er sah, wie NBC und ein Großteil der übrigen Nachrichtenmedien irgendwie zu Verteidigern Washingtons und des Systems wurden.”

Im März dieses Jahres schrieb er eine aufsehenerregende Geschichte, in der er die vorherrschende westliche Berichterstattung in Frage stellte, wonach Russland wiederholt Kriegsverbrechen begeht, indem es mutwillig eine große Zahl von Zivilisten abschlachtet, nur um sich selbst zu schützen.

“So zerstörerisch der Krieg in der Ukraine auch ist, Russland richtet weniger Schaden an und tötet weniger Zivilisten als es könnte, sagen US-Geheimdienstexperten. Russlands Verhalten in diesem brutalen Krieg spricht eine andere Sprache als die weithin akzeptierte Ansicht, dass Wladimir Putin die Ukraine zerstören und der Zivilbevölkerung maximalen Schaden zufügen will”, schrieb er.

Der Artikel bestätigte, was Russland die ganze Zeit gesagt hatte, was im Westen bis dahin als Propaganda abgetan wurde.

Wie kommt Arkin also von der Entlarvung der ukrainischen und westlichen Propaganda über die absichtliche Tötung einer großen Zahl von Zivilisten durch Moskau zu der abstrusen Vorstellung, dass Russland den Krieg verliert? (Was Arkins Einschätzung der russischen Leistungen auf dem Schlachtfeld noch unterstreicht, sind die ununterbrochenen Erfolge Russlands auf dem Schlachtfeld im Donbass seit der Veröffentlichung des Artikels im Juni, was sein Argument noch weiter untergräbt).

Es ist nicht ein Mangel an Bildung, der Arkin auf den Weg geführt hat, über den so viele seiner Kollegen in den Mainstream-Medien gestolpert sind; es besteht kein Zweifel daran, dass der Mann nicht nur gut ausgebildet, sondern auch von Natur aus intelligent ist, was nicht unbedingt auf das andere folgt.

Militärische Kompetenz



Man kann sagen, dass Arkin ein Opfer seines eigenen Lebenslaufs ist, der für jemanden, der sich aufgrund seiner Zeit in der US-Armee als Experte in militärischen Angelegenheiten verkauft, wenig relevante militärische Erfahrung aufweist.

Arkin behauptet, einer der führenden Militäranalysten unserer Zeit zu sein, ein Mann, dessen Erfolgsbilanz in militärischen Angelegenheiten auf seine Zeit als junger Soldat in der US-Armee zurückgeht, wo er von 1974 bis 1978 im besetzten West-Berlin als Geheimdienstanalyst für den stellvertretenden Chef des Nachrichtendienstes (Deputy Chief of Staff Intelligence, DCSI), US-Kommandeur Berlin (USCOB), tätig war.

Auf seiner WordPress-Seite schreibt Arkin, dass er in der Armee “zum leitenden Geheimdienstanalysten für die militärischen Besatzungsbehörden Berlins aufstieg und unter ziviler Tarnung an einer Reihe geheimer menschlicher und technischer Aufklärungsmaßnahmen beteiligt war.”

In Berlin, fügt Arkin in seiner LinkIn-Bio hinzu, “arbeitete ich an einer Reihe von geheimen Projekten und war ein Analytiker der sowjetischen und ostdeutschen Aktivitäten in Ostdeutschland.”

Alexanderplatz in Berlin, 1978. (Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Er war nicht irgendein Militäranalyst, wohlgemerkt, sondern jemand, der nach eigener Aussage “einst einer der weltweit führenden Experten für zwei Streitkräfte war, die es heute gar nicht mehr gibt.” Ich habe eng mit Militäroffizieren zusammengearbeitet, die in der Tat die führenden Experten für das sowjetische und das ostdeutsche Militär waren, als Arkin im Dienst war. Dieser Chefredakteur von Newsweek hat mehr als nur ein wenig Eigenwerbung betrieben.

Dass jemand im Rang eines Spezialisten oder Unteroffiziers (ich habe keine Ahnung, welchen Rang Arkin erreicht hat, aber vier Jahre Dienstzeit sind eine selbstbeschränkende Realität, wenn es um Beförderungen geht) der “ranghöchste Geheimdienstanalyst” in ganz Berlin in Sachen sowjetisches Militär sein soll, ist offenkundig absurd; Berlin beherbergte zahlreiche spezialisierte Geheimdiensteinheiten und -organisationen, von denen jede einzelne mit Personal besetzt war, das weitaus erfahrener in der Geheimdienstanalyse des sowjetischen und ostdeutschen Ziels war als Arkin. Kurz gesagt, Arkin war weder einer der weltweit führenden Experten für das sowjetische Militär, noch ist er es jemals gewesen.

Nicht einmal annähernd.

Da Arkin keine Kampferfahrung hat, ist seine militärische Analyse von seinen Quellen im Verteidigungsnachrichtendienst abhängig, die ihm so bahnbrechende Erkenntnisse vermitteln wie die, dass Russland für jeden ukrainischen Soldaten, der seit Beginn der Donbass-Offensive im April gefallen ist, zehn Opfer zu beklagen hat.

Arkin scheint nicht zu wissen, dass angeblich Dokumente des ukrainischen Verteidigungsministeriums vom 21. April durchgesickert sind, aus denen hervorgeht, dass die Ukraine bis zu diesem Datum insgesamt 191.000 Gefallene und Verwundete zu beklagen hatte. Nach Arkins Berechnungen würde dies bedeuten, dass Russland selbst fast 2 Millionen Opfer zu beklagen hat.

Trotz dieser Absurdität plappert Arkin weiter nach, was ihm seine Quellen im Verteidigungsnachrichtendienst sagen.



Ohne zu zögern wiederholt er die Einschätzung seiner Geheimdienstquelle, dass die Ukraine “über eine bessere Moral und Motivation, eine bessere Ausbildung und Führung, eine bessere Kenntnis und Nutzung des Geländes, eine besser gewartete und zuverlässigere Ausrüstung und eine noch größere Genauigkeit verfügt.”

Es spielt keine Rolle, dass buchstäblich jede Behauptung von Arkins Geheimdienstquelle nachweislich falsch ist. Wenn Arkin etwas über Artillerie wüsste (der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist in erster Linie ein ausgedehntes Artillerieduell), würde er die Konzepte der Trefferwahrscheinlichkeit und der Tötungswahrscheinlichkeit verstehen und wissen, wie die Menge der abgefeuerten Artillerie beide erhöht.

Dann würde er vielleicht verstehen, wie absurd es ist zu glauben, dass ein Artillerieduell, bei dem eine Seite 6.000 Schuss und die andere 60.000 Schuss abfeuert, zu einem Ergebnis führen könnte, bei dem die Seite, die zehnmal weniger Schuss abfeuert, einen 10-fachen Vorteil in der Tödlichkeit erzielt.

Jeder Experte für sowjetische/russische Militärangelegenheiten hätte gewusst, dass die Artillerie bei jeder groß angelegten Kampfoperation, an der russische Streitkräfte beteiligt waren, ein wichtiger Faktor sein würde. So habe ich beispielsweise drei Tage vor Beginn der russischen Operation getwittert (als ich noch twittern konnte):

“Wenn Sie nicht mindestens drei Artilleriebataillone im Feld mit scharfer Munition beschossen haben, während Sie manövrieren, interessiert mich Ihre militärische Meinung über die Ukraine wahrscheinlich nicht.”

Soweit ich weiß, hat Arkin noch nie einen Schießplan für mehrere Artilleriebataillone erstellt. Seine offensichtliche Unkenntnis der Artillerie zeigt sich, wenn er wortwörtlich den Mist wiederholt, der ihm von seinen Geheimdienstquellen zugespielt wird.

Arkin muss wissen, dass NBC News über die absichtliche Freigabe und Veröffentlichung von Geheimdienstinformationen durch die US-Geheimdienste berichtet hat, von denen die Geheimdienstmitarbeiter wussten, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Und dennoch verlässt sich Arkin auf diese Art von Quellen, um das Futter für seine schlagzeilenträchtigen Erzählungen zu liefern. Es stellt sich nun die Frage nach Arkins Motiven, solche Geschichten zu schreiben.

Dass jemand mit Arkins Hintergrund es zulässt, dass ein Leben lang fleißig gearbeitet wird, indem er nur als Handlanger der US-Geheimdienste dient, ist eine Sache. Dass Medien wie Newsweek dies weiterhin drucken, ist eine andere. Zusammen stellen diese beiden Phänomene das dar, was ich als “Arkin-Effekt” bezeichne und was nichts weniger ist als die totale Entwürdigung des Journalismus in den USA, wenn es um Russlands Krieg in der Ukraine geht.

Sechs Monate nach Beginn von Russlands “militärischer Sonderoperation” räumen die meisten Militäranalysten ein, dass Russland auf dem Schlachtfeld die Oberhand hat, trotz der Milliarden Dollar Militärhilfe, die die USA und ihre europäischen Verbündeten in die Ukraine geschickt haben.

Aber nicht Bill Arkin und seine Arbeitgeber bei Newsweek. Sie scheinen sich damit zufrieden zu geben, als Stenographen des Verteidigungsnachrichtendienstes zu dienen und Geschichten zu veröffentlichen, die den Test der Zeit nicht bestanden haben und nicht bestehen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen eingesetzt war. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

