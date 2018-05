Dieses Buch hat mich aufgewühlt und mehr als besorgt gemacht. Was hier vom Menschenrechtsanwalt Eberhard Schultz beschrieben wird, ist die bedrückende historische Kontinuität und neue Dimensionen eines systematischen Abbaus demokratischer Rechte seit den Anschlägen am 11.September 2001 in New York.

Dieses Buch ist so wichtig, da es alles das beschreibt, was uns alle betrifft und gefährdet.

