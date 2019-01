Finkelstein on Corbyn Mania By Norman Finkelstein, clearinghouse

Finkelstein on Corbyn-Mania anti-Semitism resonates only among assorted antediluvians, troglodytes, and fruitcakes.

Norman Finkelstein schreibt über die Antisemitismus Hysterie. Ein Artikel der Spitzenklasse, der von deutschen Medien übernommen werden sollte



Finkelstein über Corbyn-Mania

DIE CHIMÄRE DES BRITISCHEN ANTISEMITISMUS UND WIE MAN IHN NICHT BEKÄMPFEN KANN, WENN ER ECHT WÄRE.

Von Norman G. Finkelstein

17. August 2018 „Information Clearing House“ – Die gegenwärtige Hysterie, die die britische Labour Party umgibt, löst sich in ein Paar miteinander verbundener, wenn auch diskreter Räumlichkeiten auf: Antisemitismus in der britischen Gesellschaft im Allgemeinen und der Labour Party im Besonderen hat Krisenausmaße angenommen. Wenn keine dieser Voraussetzungen aufrechterhalten werden kann, dann ist die Hysterie eine Erfindung. Tatsächlich wurden keine Beweise zur Begründung eines der beiden vorgelegt; im Gegenteil, alle Beweise deuten in die entgegengesetzte Richtung. Die rationale Schlussfolgerung ist, dass der Brouhaha ein kalkulierter Schwindel ist, um Jeremy Corbyn und die prinzipientreue linke Politik, die er im britischen öffentlichen Leben vertritt, zu verdrängen. Aber selbst wenn die Behauptungen wahr wären, wäre die Lösung immer noch nicht die Einschränkung der Gedankenfreiheit in der Labour Party. Die linksliberale Tradition hat der Wahrheit einen einzigartigen, ursprünglichen Wert beigemessen; aber die Wahrheit kann nicht erreicht werden, wenn Meinungsverschiedenheiten, so widerwärtig sie auch sein mögen, zum Schweigen gebracht werden. Angesichts der angespannten Geschichte des Antisemitismus auf der einen Seite und seiner groben Manipulation durch jüdische Eliten auf der anderen Seite könnte eine objektive, leidenschaftslose Einschätzung unerreichbar erscheinen. Dennoch muss es versucht werden. Die Aussicht auf einen historischen Sieg der Linken könnte ansonsten sabotiert werden, da Corbyns Anhänger, sei es aus Angst, Berechnung oder politischer Korrektheit, es bisher wagen, den Namen des Übels, das im Gange ist, nicht zu sagen.

Der Grad des Antisemitismus, der die britische Gesellschaft infiziert, war über einen längeren Zeitraum hinweg Gegenstand zahlreicher Umfragen. Diese Umfragen haben einheitlich, konsistent und eindeutig ergeben, dass Antisemitismus (1) seit langem ein marginales Phänomen in der britischen Gesellschaft ist, das weniger als 10 Prozent der Bevölkerung infiziert, (2) weit weniger ausgeprägt ist als die Feindseligkeit gegenüber anderen britischen Minderheiten und (3) im Vereinigten Königreich weniger ausgeprägt ist als fast überall sonst in Europa. Man könnte annehmen, dass damit die Dinge geklärt sind. Aber 2017 veröffentlichte das British Institute for Jewish Policy Research (JPR) eine Studie, die angeblich die konventionelle Weisheit verfeinerte, indem sie die „Elastizität“ des Antisemitismus misst: das heißt, nicht nur den Prozentsatz der bestätigten Antisemiten, sondern auch die Prävalenz von Stereotypen, die Juden stigmatisieren. 1] Sie stellte fest, dass, während nur 2-5 Prozent der britischen Bevölkerung mit Antisemiten gerechnet werden können, vollständig 30 Prozent mindestens ein antisemitisches Stereotyp beherbergen.

Bevor man die Daten der Studie analysiert, sollten einige Binsenweisheiten in Erinnerung gerufen werden. Erstens ist eine Generalisierung etwas, das als allgemein wahr angesehen wird; sie lässt offensichtlich Ausnahmen zu. Obwohl Engels, der Mühlenbesitzer, seinen mittellosen Kameraden großzügig subventionierte, hinderte dies Marx nicht daran, über kapitalistische „Vampire“ zu generalisieren. Ohne den heuristischen Wert breiter Generalisierungen müsste die Disziplin der Soziologie die Werkstatt schließen. Ihr Auftrag ist es, das Verhalten der zahlreichen gesellschaftsübergreifenden Gruppen und Untergruppen im Großen und Ganzen abzubilden und vorherzusagen. Zweitens unterliegt jede nationale/ethnische Gruppe einer Verallgemeinerung: „Die Franzosen sind es“, „Die Italiener sind es“, „Die Deutschen sind es“. . . Diese Verallgemeinerungen reichen von mehr zu weniger schmeichelhaft bis hin zu geradezu bösartig, von mehr zu weniger gültig bis hin zu völlig falsch. Es sollte auch offensichtlich sein, dass, wenn die meisten positiven Verallgemeinerungen keine Hacken hervorrufen, dann sollten die meisten negativen auch nicht. Die Tatsache, dass Stereotypen von Juden über die gesamte Bandbreite laufen, ist kaum Grund zur Sorge; es wäre überraschend, wenn es anders wäre.

Tatsächlich löst das JPR keinen Alarm aus. Während einige Antisemitismus-Gewinner sich an die Ergebnisse angelehnt haben, versuchten die Forscher selbst, eine andere Frage zu beantworten: „Warum scheinen die innerhalb der jüdischen Bevölkerung Großbritanniens gefundenen Ängste über das Ausmaß des zeitgenössischen Antisemitismus bisher nicht mit den niedrigen antisemitischen Stimmungen der britischen Allgemeinbevölkerung übereinstimmen?“[2] Die Studie geht davon aus, dass, wenn britische Juden tiefe Ängste äußern, selbst wenn Antisemiten den Weg des Dodos gehen, sie aus der breiteren „Verbreitung“ antisemitischer Stereotypen in der britischen Gesellschaft resultieren: „Diese[Verbreitung] trägt wesentlich dazu bei, die gegenwärtigen jüdischen Sorgen um den Antisemitismus zu erklären“[3] Aber ist das nicht eine übereilte Schlussfolgerung? Wenn Bewohner von Salem, Massachusetts, tiefe Angst vor Hexen hatten; wenn Amerikaner tiefe Angst vor Kommunisten hatten; wenn weiße Südstaatler tiefe Angst vor schwarzen Vergewaltigern hatten; wenn Deutsche tiefe Angst vor einer „Judäo-Bolschevik“-Verschwörung hatten; und wenn, was das betrifft, Christen tiefe Angst vor jüdischen rituellen Kindermördern hatten – wenn eine Angst weit verbreitet ist, dann folgt sie sicherlich nicht unbedingt oder wahrscheinlich sogar diesem Beispiel.

rituelle Kindermörder – wenn eine Angst weit verbreitet ist, folgt das sicherlich nicht unbedingt, oder sogar wahrscheinlich, dass es sich um eine rationale Angst handelt. Sie hätte ebenso plausibel durch mächtige soziale Kräfte veranlasst werden können, von einer bewusst erfundenen Paranoia zu profitieren. Oder, im vorliegenden Fall, könnte sie aus einer jüdischen Überempfindlichkeit – angesichts der historischen Erfahrung, die völlig verständlich ist – zu einem Phantom-Antisemitismus führen (siehe Woody Allens Annie Hall).

Die JPR-Studie stellt ein Verzeichnis von Stereotypen in sieben Punkten zusammen. Wenn sie als antisemitisch eingestuft werden, so die Forscher, liegt das daran, dass Juden sie verletzend finden: „Einige Ideen sind bekannt dafür, dass sie bei Juden als antisemitisch resonieren, und diese Studie nimmt eine jüdische Perspektive auf das, was Antisemitismus als Ausgangspunkt darstellt, ein“[4] Aber eine Verallgemeinerung kann eindeutig sowohl verletzend als auch wahr sein, da sie in Wahrheit oft eine bittere Pille zum Schlucken ist. Wenn die verletzende Verallgemeinerung wahr ist, dann kann es – sofern der Begriff antisemitisch einen irrationalen Animus signalisiert – nicht antisemitisch sein. Vor etwa 20 Jahren schrieb Daniel Jonah Goldhagen ein Buch, in dem er behauptete, dass der Nazi-Holocaust seinen Ursprung in einer tief verwurzelten deutschen Neigung zur Ermordung von Juden hatte. Wäre es wahr, könnte seine These nicht als antiteutonisch bezeichnet werden: „Es gibt keinen Anscheinsgrund für die Ablehnung von Goldhagens These“, bemerkte dieser Schriftsteller damals. „Es ist nicht von Natur aus rassistisch oder anderweitig unehelich. Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum eine Kultur nicht fanatisch vom Hass verzehrt werden kann“[5] Auch wenn die Deutschen bei dieser Darstellung von ihnen zurückschrecken, sie in der Tat als einzigartig beleidigend empfinden, wenn die Fakten sie bestätigt haben, dann kann man nicht sagen, dass sie in irrationaler Bosheit wurzelt. Wie es geschah, unterstützten die von Goldhagen vorgelegten Beweise seine These nicht, aber das ist eine andere Sache.

Betrachten Sie nun einige der in der JPR-Studie versammelten Stereotypen, um die Prävalenz des britischen Antisemitismus zu messen:

Juden denken, dass sie besser sind als andere Menschen. Zwischen ihrem säkularen Erfolg auf der einen Seite und ihrer theologischen „Glückseligkeit“ auf der anderen Seite glauben die Juden selbst an ihre Gruppenüberlegenheit. Ist das nicht der Grund, warum sie sich über den jüdischen Stammbaum der wegweisenden Gestalten der Moderne – Marx, Einstein und Freud – sowie 20 Prozent der Nobelpreisträger informieren? Was ein jüdisches Kind erbt, ist „kein Gesetz, kein Lernen, keine Sprache und schließlich kein Herr“, beobachtete einst der bedeutende jüdische Schriftsteller Philip Roth, „sondern eine Art Psychologie: und die Psychologie lässt sich in drei Worte übersetzen – „Juden sind besser“. Ein prominenter jüdisch-amerikanischer Gelehrter sprudelte schamlos: „Juden wären weniger als die Menschen gewesen, wenn sie jede Vorstellung von Überlegenheit ganz und gar vermieden hätten“, und „es ist für amerikanische Juden außerordentlich schwierig, das Gefühl der Überlegenheit ganz zu löschen, so sehr sie auch versuchen mögen, es zu unterdrücken“[6] Eine populäre amerikanische Veröffentlichung in einem Artikel unter der Überschrift „Sind Juden klüger?“ dachte über den genetischen Beweis nach.[7] Damit dies nicht als eigentümlich amerikanisch-jüdische Eigendünkelin geordnet wird, spekuliert der prominente anglo-jüdische Autor Howard Jacobson, dass das Herzstück des Antisemitismus das heidnische Ressentiment jüdischer Intelligenz ist: „Freud argumentiert, dass Juden…. ihre mentale und intellektuelle Seite übertrieben haben…. . . Wir alle haben unsere Arroganzen, und das ist eine jüdische Arroganz. Aber die Idee des Juden als geistig überentwickelt ist einer der Gründe, warum die Menschheit in einem ständigen Streit mit uns steht. Wir gaben der Welt Ethik, Moral, das mentale Leben, für das uns die physische Welt nie verzeihen wird“[8] Wenn es Antisemitismus ist zu glauben, dass „Juden denken, dass sie besser sind als andere Menschen“, dann scheinen die meisten Juden von diesem Virus infiziert zu sein.

Juden nutzen die Opferrolle des Holocaust für ihre eigenen Zwecke. Der redegewaltige israelische Außenminister Abba Eban soll ausgerutscht sein: „Es gibt kein Geschäft wie das der Shoah.“ Aber als dieser Schriftsteller im Jahr 2000 ein kleines Buch mit dem Titel The Holocaust Industry veröffentlichte: Reflexionen über die Ausbeutung jüdischen Leidens,[9] es evozierte eine Flut von Ad Hominem Angriffen. „Es ist vielleicht zu einfach, einen Kritiker wie Finkelstein als selbsthassenden Juden abzuschreiben“, meinte Jonathan Freedland im Guardian, aber das hielt ihn nicht davon ab, diesen schmutzigen Weg zu gehen: „Finkelstein leistet die Arbeit der Antisemiten für sie“, in der Tat, „näher bei den Menschen, die den Holocaust erschaffen haben, als bei denen, die darunter gelitten haben“[10] Kein Wunder, dass Freedland jetzt zu denjenigen gehört, die die Anklage gegen Corbyn’s angeblichen Antisemitismus führen. Wie dem auch sei, seit der feindlichen Rezeption des Buches sind fast zwei Jahrzehnte vergangen, und inzwischen hebt sein Argument nicht einmal mehr die Augenbrauen, wenn es in ein Klischee übergeht. Ob es nun darum geht, einen weiteren Aggressionskrieg oder ein weiteres Massaker an Zivilisten zu rechtfertigen, ob es nun darum geht, einen weiteren Film über den Holocaust oder einen anderen Roman über den Holocaust zu vermarkten, die Juden haben nicht gezögert, sich im Gegensatz dazu in den heiligen Mantel des jüdischen Märtyrertums einzuschließen. Ein Buch des ehemaligen Präsidenten des israelischen Parlaments Avraham Burg, der die Fixierung Israels auf die Fixierung Israels auf den Holocaust beiläufig zu verurteilen, bezieht sich auf „die Shoah-Industrie“. Es „verwandelt durchdringenden Schmerz in Hohlheit und Kitsch“, beobachtet Burg und mildert die israelischen Verbrechen: „Amerikanische Juden, wie Israelis, sind….. die Shoah-Fahne hoch in den Himmel heben und politisch nutzen…… Alles wird mit der Shoah verglichen, die von der Shoah in den Schatten gestellt wird, und deshalb ist alles erlaubt – sei es Zäune, Belagerungen…. Nahrungsmittel- und Wasserentzug. . . . Alles ist erlaubt, weil wir die Shoah durchlebt haben und du uns nicht sagen wirst, wie wir uns verhalten sollen“[11] Ist Burg des Antisemitismus schuldig?

Juden haben in Großbritannien zu viel Macht. Die drei reichsten Briten sind Juden.[12] Juden machen nur .5 Prozent der Bevölkerung aus, aber volle 20 Prozent der 100 reichsten Briten.[13] Bezogen sowohl auf die allgemeine Bevölkerung als auch auf andere ethno-religiöse Gruppen sind britische Juden insgesamt überproportional wohlhabend, gebildet und beruflich erfolgreich.[14] Diese Daten sind eng mit dem Bild anderswo verknüpft. Juden machen nur 2 Prozent der US-Bevölkerung aus, aber 30 Prozent der 100 reichsten Amerikaner, während Juden das höchste Haushaltseinkommen unter den religiösen Gruppen genießen. 15 Juden machen weniger als 0,2 Prozent der Weltbevölkerung aus, aber von den 200 reichsten Menschen der Welt sind 20 Prozent jüdisch. 16 Juden sind unvergleichlich organisiert, da sie eine Vielzahl von ineinander greifenden, sich überschneidenden und gegenseitig verstärkenden Kommunal- und Verteidigungsorganisationen geschaffen haben, die sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich tätig sind. In vielen Ländern, nicht zuletzt in den USA und Großbritannien, nehmen Juden strategische Positionen in der Unterhaltungsindustrie, der Kunst, im Verlagswesen, in Meinungszeitschriften, in der Akademie, in der Rechtsberufe und in der Regierung ein. „Juden sind in Großbritannien in einer Zahl vertreten, die ein Vielfaches ihres Bevölkerungsanteils ausmacht“, stellt die britisch-israelische Journalistin Anshel Pfeffer fest, „in beiden Häusern des Parlaments, auf der Sunday Times Rich List, in Medien, Wissenschaft, Berufen und fast jedem Bereich des öffentlichen Lebens“[17] Das Wunder wäre, wenn diese Rohdaten nicht in übergroße jüdische politische Macht übergehen würden. Das in Israel ansässige Jewish People Policy Planning Institute schwärmt davon, dass „das jüdische Volk heute auf einem historischen Zenit der Vermögensbildung steht“ und „noch nie so mächtig war wie heute“[18] Es ist sicherlich legitim, die Amplitude dieser politischen Macht zu hinterfragen und ob sie übertrieben wurde,[19], aber es kann nicht richtig sein, kritische sozioökonomische Fakten zu leugnen (oder zu unterdrücken). Wenn sich praktisch jedes Mitglied des US-Kongresses wie ein kaputter Jack-in-the-Box verhält, wie sie einem israelischen Staatschef, der in schamloser und abscheulicher Missachtung des amtierenden US-Präsidenten ins Kapitol gestürmt ist, einen stehenden Applaus nach dem anderen gibt, dann ist es doch fair zu fragen: Was zum Teufel ist hier los?[20] Wäre es nicht wegen der übergroßen Macht der britischen Juden, ist es schwer vorstellbar, dass die britische Gesellschaft endlos hinter einem Hobgoblin her sein würde. Zwar ist der Kampf gegen den Antisemitismus der Schlachtruf, aber um diese vermeintliche Ursache herum haben sich eine Vielzahl von mächtigen, fest verwurzelten sozialen Kräften zusammengeschlossen, die nach nicht so verborgenen eigenen Vorstellungen handeln. Es kann jedoch nicht geleugnet werden, dass jüdische Organisationen die vergiftete Spitze dieses Speers bilden. Es könnte immer noch gefragt sein, aber ist das „zu viel“ Macht? Betrachten Sie diese Fakten. Jeremy Corbyn ist der demokratisch gewählte Vorsitzende der Labour Party. Seine Vormachtstellung dehnte sich enorm aus und steigerte die Reihen der Partei. Corbyn hat ein Leben lang dem Kampf gegen den Rassismus gewidmet; wie der gleichnamige Gewerkschaftsorganisator Joe Hill, wo Arbeiter streiken und sich organisieren, findet man dort Jeremy Corbyn. Nach britischen und sogar globalen Führungsstandards macht er eine heilige Figur. Auf der anderen Seite haben meist ungewählte jüdische Körper[21] Corbyn’s Namen durch den Schlamm gezogen, ihn verleumdet und diffamiert. Sie haben sich geweigert, sich mit Corbyn zu treffen, obwohl er wiederholt Olivenzweige erweitert und substantielle Kompromisse eingegangen ist[22] Stattdessen stellen sie Take-it-or-Leave-it Ultimaten auf. Zufälligerweise unterstützen Juden die Labour Party größtenteils nicht, auch wenn der Kopf der Parteienliste jüdisch ist (Ed Miliband 2015). Dennoch finden es diese frommen, aufgeblasenen kommunalen Führer nicht ungebührlich oder gar verkehrt, aus der Ferne und von oben herab die interne Arbeitsmarktpolitik zu diktieren. Die verstorbene Mutter dieses Schriftstellers murmelte: „Es ist kein Zufall, dass Juden das Wort Chuzpe erfunden haben.“ Das transparente Motiv hinter dieser zynischen Kampagne ist die Verteufelung Corbyns, nicht weil er ein „verdammter Antisemit“ ist, sondern weil er ein prinzipieller Verfechter der palästinensischen Rechte ist. Allerdings geht es bei Corbyns Kandidatur nicht nur um Palästina oder gar die britischen Arbeiterklassen. Es ist ein Leuchtfeuer für Obdachlose, Hungrigen und Hoffnungslosen, Verachteten, Unterdrückten und Mittellosen überall. Wenn Corbyn’s Verleumder erfolgreich sind, wird der Schimmer der Möglichkeit, den er ausgehalten hat, von einer Bande von moralischen Erpressern und Erpressern ausgelöscht werden. Ist es Antisemitismus zu glauben, dass „Juden in Großbritannien zu viel Macht haben“?Betrachten Sie diese Fakten. Jeremy Corbyn ist der demokratisch gewählte Vorsitzende der Labour Party. Seine Vormachtstellung dehnte sich enorm aus und steigerte die Reihen der Partei. Corbyn hat ein Leben lang dem Kampf gegen den Rassismus gewidmet; wie der gleichnamige Gewerkschaftsorganisator Joe Hill, wo Arbeiter streiken und sich organisieren, findet man dort Jeremy Corbyn. Nach britischen und sogar globalen Führungsstandards macht er eine heilige Figur. Allerdings geht es bei Corbyns Kandidatur nicht nur um Palästina oder gar die britischen Arbeiterklassen. Es ist ein Leuchtfeuer für Obdachlose, Hungrigen und Hoffnungslosen, Verachteten, Unterdrückten und Mittellosen überall. Wenn Corbyn’s Verleumder erfolgreich sind, wird der Schimmer der Möglichkeit, den er ausgehalten hat, von einer Bande von moralischen Erpressern und Erpressern ausgelöscht werden. Ist es Antisemitismus zu glauben, dass „Juden in Großbritannien zu viel Macht haben“ – oder ist es einfach nur reiner Menschenverstand? (Es ist sicher eine Frage für sich und keine einfache Lösung, wie man diese Machtverzerrung beheben kann, ohne die demokratischen Rechte von jemandem zu beeinträchtigen.) Ist es dennoch nicht antisemitisch zu verallgemeinern, dass „Juden“ ihre Macht missbraucht haben? Aber selbst wenn man bedenkt, dass ein Teil manipuliert oder betrogen wurde, scheint es, als würden britische Juden im Allgemeinen den anti-corbynischen Moloch unterstützen. Wenn dies tatsächlich ein Irrtum ist, wessen Schuld ist es dann? Die stillschweigende Botschaft des beispiellosen gemeinsamen Editors auf der Titelseite der großen jüdischen Zeitschriften war: Britische Juden sind vereint -orbyn muss gehen! Ist es antisemitisch, diese jüdischen Organisationen beim Wort zu nehmen?

Das Ergebnis ist, dass die JPR-Studie die „Elastizität“ des Antisemitismus in der britischen Gesellschaft nicht belegt. Ein paar der Brandsätze, die es testet, deuten wohl auf Antisemitismus hin – „Der Holocaust ist ein Mythos“, „Der Holocaust wurde übertrieben“ – aber nur ein winziger Teil der Briten (2 bzw. 4 Prozent) unterschreibt sie. Antisemitismus existiert natürlich in der britischen Gesellschaft, aber die JPR hat die Beweise über den Schnapppunkt hinaus ausgedehnt. Es gibt keinen Grund, an den herkömmlichen Umfragedaten zu zweifeln, die ihre Häufigkeit auf unter 10 Prozent der britischen Gesellschaft beziffern.

Selbst wenn die JPR-Studie der Prüfung standhält, würde sie immer noch nicht beweisen, dass Antisemitismus die britischen Juden bedroht. Inmitten des ekelhaften, ununterbrochenen Spektakels des solipsistischen, narzisstischen, selbstbemitleideten Nabelschauens ist eine Realitätskontrolle angebracht. Wurden populäre Stereotypen entlang eines Spektrums von gutartig bis bösartig dargestellt, würden die meisten antisemitischen Stereotypen in die Nähe des gutartigen Endes fallen, während sich die von wirklich unterdrückten Minderheiten am anderen Ende ansammeln würden. Ja, Juden müssen den Ruf ertragen, geizig, aufdringlich und clannish zu sein – aber Muslime werden als Terroristen und Misogynen profiliert, Schwarze werden als chronisch faul und genetisch dumm verachtet, und Roma/Sinti werden als schmutzige Bettler und Diebe gehaßt. Auch die Juden erleiden die Verluste, die durch die tatsächliche Opferrolle entstehen. Wie vielen Juden qua Juden wurde ein Job oder eine Wohnung verweigert? Wie viele Juden wurden von der Polizei erschossen oder ins Gefängnis gesteckt? Während Schwarz oder Muslim zu sein die Türen schließt, öffnet Jüdischsein sie. Wenn Weiße, die Machtsitze besetzen, zugunsten anderer Weißer diskriminieren, und Männer, die Machtsitze besetzen, zugunsten anderer Männer diskriminieren, wäre es überraschend, wenn weitgehend erfolgreiche Juden nicht zugunsten anderer Juden diskriminieren würden. Es ist nicht nur keine soziale Verantwortung mehr, jüdisch zu sein, sondern trägt sogar ein soziales Gütesiegel. Während es einst ein Schritt nach oben war, damit ein Jude in eine herrschende Elitefamilie einheiratet, scheint es jetzt ein Schritt nach oben zu sein, damit die herrschende Elite in eine jüdische Familie einheiratet. Ist es nicht ein Strohhalm im Wind, dass sowohl Präsident Bill Clintons Stolz und Freude Chelsea als auch Präsident Donald Trumps Stolz und Freude Ivanka Juden geheiratet haben? Die selbsternannte Autorität Barnaby Raine macht die Runde im britischen Talk-Show-Kreis und grübelt, dass „es ein sehr, sehr ernstes Problem des Antisemitismus in der britischen Gesellschaft gibt“. (Abgesehen davon, dass er ein „stolzer britischer Jude“ ist und einst als „kike“ bezeichnet wurde, ist es schwer, die Grundlage für seine selbstbewussten Aussprachen zu erkennen.) Bertrand Russell schrieb einmal über Trotzki: „Er sieht sehr gut aus, hat bewundernswert gewelltes Haar; man fühlt, dass er für Frauen unwiderstehlich wäre.“ Ähnliches kann man mehr oder weniger von Barnaby dem Bolschewiki sagen – oder zumindest von dem Ideal, nach dem er strebt. Darauf kommt es dann an: Würde er es vorziehen, hässlich und kahl zu sein oder heute in Großbritannien jüdisch zu sein? Es ist keine triviale oder augenzwinkernde Frage. Tatsache ist, dass diese physischen Stigmata sowohl persönlich als auch beruflich zehntausend Mal schwerer sind als ein Kreuz zu tragen, als als als Jude geboren zu werden. Wenn das unproblematische Antisemitismusproblem zu einem „sehr, sehr ernsten Problem“ im Vereinigten Königreich zählt, dann haben die Briten das größte Glück. Tatsächlich wäre die Corbyn-Kandidatur überflüssig, da sie das Gelobte Land bereits erreicht haben wird.

„Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können“, warnte George Santayana berühmt, „sind dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ Sollten Juden angesichts der Katastrophe, die sie während des Zweiten Weltkriegs heimgesucht hat, nicht das Schlimmste annehmen und sich darauf vorbereiten und können sie wirklich wegen Hypervigilanz verurteilt werden? Auch wenn die Indikatoren im Moment schwach sind, kann man nicht leugnen, dass es hier passieren könnte. Wenn die Verfügbarkeit von Ressourcen, Zeit und Energie unendlich wäre, könnte ein solches Argument überzeugend sein. Aber das sind sie nicht. „Ökonomie der Zeit“, bemerkte Marx in der Grundrisse, „darauf reduziert sich letztlich die gesamte Ökonomie.“ Was auch immer die Zeit in eine Richtung verbraucht wird, bedeutet weniger Zeitaufwand in andere Richtungen. Kann man ernsthaft behaupten, dass angesichts der vielfältigen nationalen und globalen Krisen, die die britische Gesellschaft heimsuchen – von Obdachlosigkeit, Gesundheitsversorgung und Arbeitslosigkeit bis hin zu Brexit, Atomwaffenproliferation und Klimawandel – der Antisemitismus auf der Liste der dringlichen Angelegenheiten, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, weit oben steht; dass die begrenzten Ressourcen, über die Großbritannien verfügt, um hier zu kämpfen – und jetzt Fragen von Leben und Tod – stattdessen in die Bekämpfung nebulöser apokalyptischer Zukunftsszenarien umgeleitet werden sollten? Aber die Wahrheit ist, dass jüdische Eliten einen Moment lang nicht glauben, dass Antisemitismus ein brennendes Thema ist. Wenn sie wirklich befürchten würden, dass es jetzt oder in absehbarer Zeit eine klare und gegenwärtige Gefahr darstellt, würden sie nicht von den Dächern schreien, dass Corbyn ein „verdammter Antisemit“ sei. Denn wenn das Vereinigte Königreich mit heimlichen Antisemiten überflutet wäre, dann würde die Übertragung dieser Anschuldigung Corbyn logischerweise kostenlose Werbung verschaffen, da es sich um liebliche Töne in den Ohren potenzieller Wähler handeln würde. Weit davon entfernt, ihm zu schaden, konnte seine Verbreitung nur Corbyns Sieg erleichtern und den Weg für einen zweiten Holocaust ebnen. Im Gegenteil, jüdische Organisationen wissen sehr wohl, dass die Verunglimpfung Corbyn als Antisemit seinen Reiz drastisch verringern würde, da Antisemitismus nur bei verschiedenen Vorfahren, Troglodyten und Obstkuchen auftritt. Mit anderen Worten, der unwiderlegbare Beweis dafür, dass Corbyns Verfolger kein Wort glauben, ist, dass sie hoffen und erwarten, ihn zu isolieren, indem sie ihn als Antisemiten bezeichnen. Da die Anschuldigung jedoch offensichtlich ein Ablenkungsmanöver ist, ist es auch möglich, dass die gegenwärtige Hysterie an den meisten Menschen vorbeiziehen wird, nicht weil sie vom Antisemitismus unbeeindruckt sind, sondern weil sie kaum als Thema auftauchen. Wenn die Kontroverse Wirkung zeigt, wird sie sich darauf beschränken, die Spaltungen in der Labour-Führung zu verschärfen und vielleicht auch die allgemeine Wahrnehmung zu verstärken, dass die von den Mainstream-Medien geförderten Geschichten gefälschte Nachrichten sind. Übersetzt mit Deepl.com

Norman G. Finkelstein promovierte 1988 am Politischen Institut der Princeton University. Er ist Autor von zehn Büchern, die in 50 ausländische Ausgaben übersetzt wurden, darunter THE HOLOCAUST INDUSTRY: Überlegungen zur Ausbeutung des jüdischen Leidens und zuletzt der GAZA: Eine Untersuchung des Martyriums. http://normanfinkelstein.com/

* Der Autor ist Noam Chomsky, Maren Hackmann-Mahajan, Deborah Maccoby, Colin Robinson und Jamie Stern-Weiner für mehrere Referenzen und kritische Beiträge dankbar.

1] L. Daniel Staetsky, Antisemitismus im zeitgenössischen Großbritannien: Eine Studie über die Einstellung zu Juden und Israel (Institut für jüdische Politikforschung: 2017).

Ebd., S. 11.

Ebd., S. 25.

Ebd., S. 21.

[5] Norman G. Finkelstein und Ruth Bettina Birn, eine Nation im Prozess: Die Goldhagen-These und die historische Wahrheit (New York: 1998), S. 6-7.

Charles Silberman, ein gewisses Volk: Amerikanische Juden und ihr heutiges Leben (New York: 1985), S. 78, 80, 81 (zitiert Roth).

New Yorker Magazin (24. Oktober 2005).

Liam Hoare, „Shortlist für den Booker, Jacobson’s New Book is Judenrein“, Times of Israel (21. September 2014).

Norman G. Finkelstein, The Holocaust Industry: Überlegungen zur Ausbeutung jüdischen Leidens (New York und London: 2000).

[10] Jonathan Freedland, „Ein Feind des Volkes“, Wächter (13. Juli 2000).

[11] Avraham Burg, Der Holocaust ist vorbei; Wir müssen aus seiner Asche auferstehen (New York: 2008), S. 5, 17, 41, 78.

„Jüdische Brüder führen die britische Rich List 2016 an“, Times of Israel (24. April 2016).

[13] Sandy Rashty, „Die wohlhabendsten Juden in Großbritannien wurden im Ausland geboren, Superreiche Liste enthüllt“, Jewish Chronicle (15. Mai 2014).

[14] David Graham et al., „Juden in Großbritannien: Ein Schnappschuss aus der Volkszählung 2001“, JPR (2007), S. 5-7, 75, 100. Vgl. Simonetta Longhi und Lucinda Platt, „Pay Gaps across Equalities Areas: Eine Analyse von Lücken und Strafen nach Geschlecht, Ethnizität, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung und Alter unter Verwendung der Arbeitskräfteerhebung“, ECHR Forschungsbericht 9 (Winter 2008); National Equality Panel, Anatomy of Economic Disquality in the UK: Bericht des National Equality Panel (2010), S. 102, 132, 149, 227-29, 390; Karen Rowlingson, „Wealth Inequality: Key Facts“, Politische Kommission der Universität Birmingham für die Verteilung des Reichtums (2012), S. 19.

Hamilton Nolan, „The Forbes 400: A Demographic Breakdown“, Gawker (23. September 2010); David Masci, „How Income Varies among US Religious Groups“, Pew Research Center (2016).

„Juden machen 19% der reichsten Liste der Forbes 200 Welt aus“, Jewish Business News (7. März 2018).

Anshel Pfeffer, „UK Antisemitism Report Highlights Disturbing Trend-among British Jews“, Haaretz (14. Januar 2015).

[18] Jewish People Policy Planning Institute, 2030: Alternative Zukunftsperspektiven für das jüdische Volk (Jerusalem: 2010), S. 18, 19.

[19] Norman G. Finkelstein, der zu viel weiß: Warum die amerikanisch-jüdische Romanze mit Israel zu Ende geht (New York: 2012), S. 45-84.

[20] „Benjamin Netanyahus Rede vor dem Kongress, unterbrochen durch stehende Ovationen“, Telegraph (3. März 2015; https://www.youtube.com/watch?v=0KMVhb57RqI).

David Rosenberg, „Ein Plädoyer an Jeremy Corbyn von einem jüdischen Sozialisten, der den gleichen Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit teilt“, öffentliche Lesesäle (August 2018; https://prruk.org/a-plea-to-jeremy-corbyn-from-a-jewish-socialist-who-shares-the-same-desire-for-social-justice-and-human-rights/).

Len McCluskey, „Corbyn hat Bedenken gegen Antisemitismus beantwortet, aber die Führer jüdischer Gemeinschaften weigern sich, „Ja“ als Antwort zu nehmen“, HuffPost (16. August 2018).

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Information Clearing House wider.

