Für eine Kultur der Menschlichkeit Von Zaid O. Nabulsi

Für eine Kultur der Menschlichkeit

Nach Zaid O. Nabulsi (arabischer, jordanischer Schriftsteller)

frei übersetzt

Stellen Sie sich mal vor, was passiert wäre, wenn „die Beute nicht entkommen wäre“, wie es Emir Hamad bin Jassem aus den Emiraten formuliert hat.

Stellen Sie sich mal vor, die „Jagdhunde“ hätten es geschafft, Beute zu machen, wenn im Sommer 2011 oder 2012 Damaskus in die Hände der Muslimbrüderschaft und ihrer wahhabitischen Ableger gefallen wäre, als diese ihre Wüste verlassen haben…

Reicht Ihre Vorstellungskraft aus, um sich annähernd auszumalen, wie schlimm die Lage geworden wäre?

Wenn Damaskus nicht Widerstand geleistet hätte, wäre die Stadt eine neue Kandahar geworden, regiert von Abu Muhammad al-Julani, Zahran Alloush, Adnan al-Ar’ur und Absullah al-Muhaisni

Wenn sie der Falle nicht entkommen wären, würden die Syrer, Alawiten, Christen und Druzen, in Blutbädern der sunnitischen Rechtssprechung der wahhabitischen Theologen al-Bukhari, Ibn Taymiyya und Sayyid Qutb vernichtet werden.

Wenn Syrien nicht entkommen wäre, würde es dort millionenfach so aussehen wie in Libyen. Alle Libyer gehören einer sunnitischen Richtung des Islam an und sind eine Nation. Die Karte Syriens ist dagegen ein Völkermosaik, das bedeutet, dass die ganze Gegend ein großes Schlachthaus geworden wäre, in dem 100 Jahre lang geköpft worden wäre.

Wenn die „Beute“ nicht entkommen wäre, hätte sich die Muslimbrüderschaft aufgeteilt und ihre Flügel auf jedes arabische Land vom Atlantischen Ozean bis zu den Golfstaaten ausgebreitet, um ihren Verlust an der Mutter der Welt Ägypten (Putsch gegen Mursi) wettzumachen.

Wall Street Journal im vergangenen Juni in einer Analyse berichtet hatte. Heute bewaffnet er sieben Kampfgruppen in Syrien… Wenn die Beute dem zionistischen Regime nicht entkommen wäre, würde Netanyahu mit seinem Freund Kamal al-Labwani und den übrigen sogenannten „Rebellen“, die er in seinen Krankenhäusern behandelt hat und deren Gehälter, Waffen und Munitionen er bezahlt hat, in Damaskus so umgehen, wie die Zeitungim vergangenen Juni in einer Analyse berichtet hatte. Heute bewaffnet er sieben Kampfgruppen in Syrien…

Wenn die Beute nicht entkommen wäre, würde Israel mit aller Kraft, Arroganz, mit Phosphor- und Streubomben wieder in den Libanon einfallen, um den Widerstand zu brechen und von den Vorräten abzuschneiden. Er würde einen Präsidenten der Republik nach seinem Maßstäben nennen, der seine Pläne verwirklicht…

Wenn die Beute nicht entkommen wäre, würde der gestärkte Wahhabismus an unserer nördlichen jordanischen Grenze stehen, von der er uns täglich Selbstmordattentäter entsenden würde, um Bräute im ewigen Paradies zu finden.

Wenn die Beute nicht entkommen wäre, würde der Grenzübergang Jabir das einzige sein, was uns von einem Land trennen würde, das im Dezember die Verbrennung des Helden und Märtyrers Mu’adh al-Kasasba feiert, statt den 27m hohen Weihnachtsbaum, den größten in der arabischen Welt, bei Bab Tuma in Damaskus anzuzünden.

Dieses Alptraum, meine lieben Mitbürger, hat sich nicht von allein verflüchtigt, sondern die Helden der arabischen syrischen Armee, die libanesische Hisbollah, die russische Armee, die iranische Revolutionsgarde und alle edlen Helden haben dafür gekämpft und den Sieg mit ihrem Blut errungen.