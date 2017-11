Für Ken Jebsen gibt es überall Raum!

Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Es wird einfach etwas behauptet, was man übernommen hat. Geprüft wurde es nicht und wird es auch nie. Man beschmeisst Ken Jebsen mit Ächtungsvorwürfen, die interne Gruppe klatscht Beifall und der Hype um die eigene Person ist groß. Man steht im Mittelpunkt der Wähler oder der Käufer von Büchern und die Sache ist geritzt. Hinzukommen noch innere, eigene, tendenziöse Anzeichen von Rassismus gegen den Halbiraner Jebsen und Klassendenken der primitivsten Art: Ich bin oben und Dich trete ich weiterhin in den Boden. Ich sorge dafür, dass du kleiner Scheißer weiter unten bleibst.

Die Angst vor Überfliegern aus dem Lager der Nichtakademiker ist bei Akademikern tatsächlich riesengroß. Auch ich kann davon ein Liedchen singen.

Doch was Leute wie Lederer da tatsächlich anrichten, das zu begreifen, reicht ihre Gabe, rational zu denken, schlichtweg nicht aus. Ken Jebsen ist nur eine einzige Person einer Bewegung, die längst immer größere Schichten unserer Gesellschaft erreicht hat. Die Bewegung ist längst in der Breite der Bevölkerung angekommen. Sie ist da und nicht mehr kleinzukriegen. Um das zu erkennen, sollte man ein Ticket bei einem Vortrag von Daniele Ganser buchen. Da sieht man, wer diese Bewegung jetzt ist und wo sie angekommen ist.

Lederer trifft mit seinem Lügenkonstrukt nicht nur Ken Jebsen. Er schlägt damit auch eine ganze Bewegung mitten ins Gesicht und sorgt dafür, dass sich immer mehr Menschen gegen linke Politik und gegen die Kaste der Politiker ganz allgemein aussprechen. Mich jedenfalls hat die Info über das, was Klaus Lederer mit seiner Diffamierung gegen Ken Jebsen tat, tief getroffen. Denn ich bin ein Teil dieser Bewegung, wie sehr viele auch. Es ist ein undemokratischer Akt, der nur der Selbstbeweihräucherung dient. Mit Konsens, Diskussion oder einem Diskurs hat das alles gar nichts zu tun. Ich fragte mich gestern, als ich davon erfuhr: Haben die Demokraten Angst vor der Demokratie? Wenn dem so ist, dann sind das keine Demokraten mehr.

Warum aber fallen so viele dennoch darauf herein? Die Antwort darauf zu geben würde hier zu lange dauern. Daher nur ein paar Schnipsel. Klaus Lederer ist angekommen. Dazu fällt mir spontan das herrliche Stück „Ganz oben“ von Rainald Grebe ein. Sehenswert.

Lederer ist jetzt Berlins Kultursenator. In Berlin Kultursenator zu sein heißt auch, sich dem eigenen Klientel anzupassen, wenn man bleiben oder weiterkommen will. Das Klientel will Sicherheit, daher wird ein Mann wie Klaus Lederer überhaupt gewählt oder zum Senator ernannt. Sicherheit geht vor Eigenverantwortung, vor Selbstgestaltung und vor Eigenermächtigung ganz prinzipiell. Diesem Klientel, das Sicherheit der Zuwendungen verlangt, die ein Klaus Lederer jetzt endlich zuweisen kann, verspricht ein Machtgefühl zu generieren, das sich wie ein Karrieremotor anlässt, mit dem die eigene Sicherheit wiederum gefestigt wird. Macht wird festgezurrt, um der eigenen Karriere willen. Das ist, grob gesagt, schon alles. Und wie wird hier Macht und Karriere festgezurrt? Indem man ein Feindbild nutzt, auf das eine möglichst große Gruppe sofort reagiert und das Wichtigste einem Politiker verspricht: Gefolgschaft.