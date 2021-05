Bild:A nurse holds a baby, who was pulled alive from under the rubble while other family members perished, at al-Shifa Hospital, after an Israeli air strike struck al-Shati Refugee Camp in Gaza City on 15 May 2021 (AFP)

Schier unerträglich diese Bilder anzuschauen und es fällt mir schwer bei diesen Schandtaten “ruhig” zu bleiben. Dazu noch am 73. Jahrestag des Gedenken an die Nakba, was für ein trauriger Tag .

Gaza: Acht Kinder und zwei Frauen aus einer Familie durch israelischen Luftangriff getötet

Die neuen Opfer erhöhen die Zahl der Toten des Bombardements von Gaza auf mindestens 139 Zivilisten, darunter 39 Kinder und 22 Frauen

Eine Krankenschwester hält ein Baby, das lebend aus den Trümmern gezogen wurde, während andere Familienmitglieder umkamen, im al-Shifa Krankenhaus, nachdem ein israelischer Luftangriff das al-Shati Flüchtlingslager in Gaza Stadt am 15. Mai 2021 getroffen hatte (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

15. Mai 2021

Israel verstärkte seinen Angriff auf den Gazastreifen in den frühen Morgenstunden des Samstags und tötete mindestens zehn Mitglieder der palästinensischen Familie Abu Hatab, darunter acht Kinder und zwei Frauen, bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager, während es Wohngebiete in der belagerten Enklave angriff.

Als Vergeltung feuerte die Hamas in der fünften Nacht des Kampfes Raketen auf Israel ab. Nach Angaben des israelischen Militärs schlug eine Rakete in einen Treibstofftank in der Küstenstadt Aschdod ein und verursachte eine gewaltige Explosion – der zweite Angriff auf einen Öltank in der Hafenstadt. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Am frühen Samstag heulten im Süden Israels die Sirenen zur Warnung vor Luftangriffen.

Der Luftangriff traf das überfüllte Flüchtlingslager al-Shati ohne Vorwarnung und hinterließ mindestens 20 Verletzte, wobei die Zahl der Todesopfer noch steigen dürfte, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ashraf al-Qedra.

Rettungsteams suchen weiter nach Opfern unter den Trümmern des vierstöckigen Hauses, in dem mehrere Familien lebten.

Israels Luftangriffe in der Nacht zielten auf Wohnhäuser in mehreren Gebieten des Gazastreifens, berichteten lokale Medien.

Das palästinensische Ministerium für religiöse Angelegenheiten sagte, israelische Flugzeuge hätten die Qalibu-Moschee zerstört.

Am frühen Abend wurden bei Luftangriffen auf den nördlichen Gazastreifen drei Palästinenser getötet – zwei Brüder aus der Familie al-Munsi und ein Mann aus der Familie Sabah – zitierte die palästinensische Nachrichtenwebsite Arab48 medizinische Quellen.

Mindestens 139 Menschen wurden seit Montag bei israelischen Bombardements auf den Gazastreifen getötet, darunter mindestens 39 Kinder und 22 Frauen, und mindestens 1000 weitere wurden verwundet, so palästinensische medizinische Beamte.

Am frühen Samstag sagte die israelische Armee, sie habe ein “Operationsbüro” der Hamas in der Nähe des Zentrums von Gaza-Stadt und “unterirdische Abschussrampen” in späten Nachtangriffen getroffen.

Ägyptische Krankenhäuser in Alarmbereitschaft

Ägyptische Regierungsbeamte sagten Middle East Eye am Freitag, dass Krankenhäuser im ägyptischen Gouvernement Nordsinai, an der Grenze zu Gaza, und in Ismailia, in der Nähe des Suezkanals, begonnen haben, sich darauf vorzubereiten, Opfer israelischer Angriffe aufzunehmen.

Krankenhäuser und medizinisches Personal im Gazastreifen haben mit der steigenden Zahl von Opfern zu kämpfen.

Der Leiter der Behörde, Ahmed al-Sobki, sagte, dass drei große Gesundheitseinrichtungen in Ismailia bereit seien, die Opfer des Gazastreifens aufzunehmen. Die Allgemeine Behörde für das Gesundheitswesen, ein ausführender Arm des ägyptischen Gesundheitsministeriums, sagte, dass die Verwundeten voraussichtlich bald in Ägypten ankommen würden.

Medizinische Teams von verschiedenen Universitäten, auch aus der Hauptstadt Kairo, sind bereits nach Nordsinai und Ismailia aufgebrochen, um bei der Versorgung der Palästinenser zu helfen. Das ägyptische Ärzte-Syndikat sagte, dass bisher 86 Ärzte Anträge gestellt haben, in die Grenzregion zu reisen, um bei der Bewältigung des erwarteten Zustroms von Verletzten zu helfen.

Unruhen im Westjordanland

Israelische Streitkräfte gingen am Freitag den ganzen Tag über gewaltsam gegen Proteste in ganz Israel, Ost-Jerusalem und im besetzten Westjordanland vor.

Im Westjordanland wurden am Freitag 11 Palästinenser bei getrennten Angriffen durch israelische Streitkräfte und Siedler erschossen. Die meisten der Opfer wurden entweder bei der Teilnahme an Protesten oder bei der Konfrontation mit Siedlern, die Palästinenser belästigten, getötet.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab an, dass mehr als 150 Menschen im Westjordanland verwundet worden seien und rief zu Blutspenden auf.

Israelische Siedler setzten nach Angaben lokaler Medien auch scharfe Munition gegen Palästinenser im Viertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem ein, wo das Schicksal von vier Familien, denen die Zwangsumsiedlung aus ihren Häusern droht, die Wut der Palästinenser schürt.

Ein auf Twitter gepostetes Video schien zu zeigen, wie jüdische Ultranationalisten auf Palästinenser feuerten, die sie mit Steinen und Feuerwerkskörpern bewarfen.

Am Freitagabend führten israelische Streitkräfte eine Reihe von Verhaftungen und Einschüchterungen von Palästinensern in Sheikh Jarrah durch. Die Polizei patrouillierte in dem Viertel, wobei Einheiten in verschiedenen Gebieten stationiert waren. Zu Beginn des Tages setzte die Polizei Stinkwasser ein, um Menschen davon abzuhalten, sich in Gruppen zu versammeln.

Israelische Streitkräfte griffen auch Journalisten an, die über Konfrontationen im Westjordanland berichteten. Der Korrespondent von Middle East Eye, Shatha Hammad, berichtete am späten Freitag, dass vier Fotojournalisten – Hisham Abu Shakra, Mutasim Saqf al-Heit, Issam Al-Rimawi und Ramiz Awad – von Stahlkugeln getroffen wurden.

Die Palästinenser haben in der vergangenen Woche aus Solidarität mit den Bewohnern von Sheikh Jarrah gegen die Angriffe und Einschränkungen der israelischen Streitkräfte auf die al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats Ramadan protestiert.

Die Unruhen sind im Laufe der Woche zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Bürgern Israels und rechtsextremen jüdischen Israelis in verschiedenen gemischten Städten Israels eskaliert.

In der israelischen Stadt Jaffa verübten rechtsextreme Israelis am Freitagabend einen Brandanschlag auf ein palästinensisches Haus im Stadtteil Ajami und verletzten dabei zwei Kinder. Die Geschwister, ein 10-jähriges Mädchen und ein 12-jähriger Junge, erlitten jeweils eine Kopfverletzung und Verbrennungen am Oberkörper, berichtet Haaretz.

Solidarität

Dutzende von Demonstranten versammelten sich an der südlichen Grenze des Libanon zu Israel, um die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen. Die israelische Armee schoss daraufhin in das Gebiet und tötete einen 21-jährigen Libanesen, Mohammed Tahhan.

Aufnahmen in den sozialen Medien schienen zu zeigen, wie Dutzende von libanesischen Demonstranten am Freitagnachmittag die Grenzzäune zu Israel stürmten. Es war unklar, ob die Demonstranten israelisches Territorium betraten oder Verletzungen davontrugen.

An Israels Grenze zu Jordanien, inzwischen, Hunderte von Demonstranten versucht, die Allenby-Brücke zu erreichen, die zum Westjordanland führt, wurden aber mit der jordanischen Bereitschaftspolizei getroffen, die Tränengas und Schüsse in die Luft abgefeuert, um die Menge zu zerstreuen. Übersetzt mit Deepl.com

