Bild: Palestinian children who have returned to their neighbourhood, stare at the damaged from their home, hit by Israeli bombardment in Gaza on 21 May, 2021 (AFP)

Gaza: Waffenstillstand bietet keine Atempause von Israels kolonialer Belagerung

Von Hanine Hassan

25. Mai 2021

Die vorübergehende Waffenruhe hat weder ein Ende der 14 Jahre andauernden militärischen Belagerung des Gazastreifens gebracht noch wird sie zukünftige israelische Angriffe auf den Streifen verhindern

Am Freitag wurde ein vorübergehendes Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und den palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen geschlossen, nachdem Israel elf Tage lang die belagerte Enklave unerbittlich bombardiert hatte. Trotz des Waffenstillstands ist es “business as usual” für Israels koloniale Praktiken in Gaza,

Trotz des Waffenstillstands schweben immer noch israelische Drohnen über dem Himmel von Gaza und die Belagerung verhindert immer noch, dass die notwendigen humanitären Güter und Medikamente die Bevölkerung erreichen

Israels jüngste Operation “Guardians of the Wall” (“Mauerwächter”) hat mindestens 248 Palästinenser getötet und fast 2000 weitere verletzt, viele mit lebenslangen Behinderungen. Nach UN-Angaben wurden fast 1100 Häuser und Gewerbeeinheiten zerstört und mindestens 17 Krankenhäuser und Kliniken beschädigt.

Obwohl die Palästinenser in ganz Palästina auf die Straße gingen, um die Fähigkeit der palästinensischen Gruppen zu feiern, Israels militärischem Arsenal entgegenzutreten, hat der vorübergehende Waffenstillstand weder ein Ende der 14-jährigen militärischen Belagerung des Gazastreifens durch Israel gebracht, noch wird er zukünftige israelische Angriffe auf den Streifen verhindern.

Israels jüngster Angriff hat die ohnehin schon fragile humanitäre Situation im Gazastreifen weiter verschlechtert und wird die Folgen der weltweiten Pandemie im Gazastreifen nur noch verschlimmern, da dessen einziges Covid-19-Zentrum dem Erdboden gleichgemacht wurde und sein leitender Arzt durch einen israelischen Luftangriff getötet wurde.



Gaza isolieren – Seit seinen Anfängen als Bewegung und als kohärente Ideologie lebte der Zionismus von der maximalen Aneignung von Land in Palästina. Abhängig von den Ressourcen und den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Vorteilen, die er erlangen konnte, wurden im Laufe der Jahre verschiedene Mechanismen entwickelt, um das besetzte Land in der Westbank und im Gazastreifen zu enteignen, ohne es vollständig zu annektieren.

Diese Zersplitterung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung in verschiedene abgelegene Gebiete sollte die Kolonisatoren von den Kolonisierten und die Kolonisierten von ihrem Land trennen. Israel will so viel Territorium der Westbank und des Gazastreifens annektieren, während die palästinensische Bevölkerung außerhalb des israelischen Körpers bleibt.

Diese räumlichen Konfigurationen kolonialer Gesellschaften beruhen auf rassistischen Ideologien, die eine absolute rassifizierte geografische Trennung ermöglichen. Allerdings ist es nur einer Gruppe, dem Kolonisator, erlaubt, sich räumlich auszudehnen, ein Prozess, der in Gesetzen kodifiziert und in die Wirtschaft eingebaut ist und durch politische Privilegien aufrechterhalten wird.

Mit anderen Worten: Israels diskriminierende Gesetze bilden die Grundlage des Apartheidregims, das der gesamten palästinensischen Bevölkerung auferlegt wird, einschließlich der Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie, der Flüchtlinge und der Exilanten, denen das Recht auf Rückkehr verweigert wird. Diese Gesetze sind in der Knesset-Gesetzgebung und in militärischen Anordnungen kodifiziert, die die Verwaltung der besetzten palästinensischen Gebiete regeln und die Palästinenser an der vollen Teilnahme am Wirtschaftsleben hindern.

Der Gazastreifen war schon immer am stärksten von der israelischen Desintegrationspolitik betroffen, da er überbevölkert ist, große Teile seines Territoriums Israel einverleibt wurden und es keine wirtschaftlichen Strukturen gibt, die der Besatzung zugute kämen.

Da Israels Strategie im Gazastreifen zu einer Einschließungspolitik wurde, die in den 1990er Jahren noch vor der Unterzeichnung der Osloer Verträge abgesteckt wurde, bestand Israels Aneignungspolitik im Gazastreifen aus drei Hauptphasen.

Die erste war die Kartierung des Landes und die Isolierung des Raumes. Die Trennmauer, die um den Gazastreifen herum gebaut wurde, wurde von Israel im Alleingang durchgesetzt und markiert die Grenzen des Gazastreifens. Sie besteht aus einem elektronischen Zaun, Patrouillenstraßen entlang des Zauns, Beobachtungsposten und einer Pufferzone, die bis zu zwei Kilometer weit reicht und palästinensisches Agrarland auffrisst. Israel beschränkt auch den Zugang zu den territorialen Gewässern bis zu einer Entfernung von neun Meilen auf das Meer hinaus.

Infolge dieser territorialen Beschränkung wurde die faktische Einkerkerung von zwei Millionen Menschen in Gaza von einem israelischen Genehmigungsregime abhängig, das jede Bewegungsfreiheit auf ein Minimum einschränkt. Soziale und familiäre Bindungen zwischen den Palästinensern im Gazastreifen, im Westjordanland, in Jerusalem und innerhalb der Grünen Linie wurden völlig unterbrochen.

Diese Demarkation ist jedoch nicht nur räumlich; ihr Kernstück ist eine wirtschaftliche Isolation, die die palästinensische Wirtschaftsentwicklung in praktisch allen Aspekten rückgängig machen soll. Der Handel in Gaza, die Verteilung der Steuereinnahmen, die Telekommunikationsnetze, das Geldsystem und die Unternehmensführung wurden an die israelische Bürokratie gebunden, die nach und nach die einheimischen privaten Investitionen auslöschte.



Gaza-Krise erklärt – Die Harvard-Wissenschaftlerin Sara Roy analysierte, wie Israels systematische Politik der Enteignung und Ent-institutionalisierung das wirtschaftliche, soziale, politische und geografische Gefüge der palästinensischen Gesellschaft im Gazastreifen zerriss. Erst nachdem ein massiver Grad an Verfall, hartnäckiger wirtschaftlicher Depression und “De-Entwicklung” festgestellt wurde, zog Israel 2005 seine Siedler und die gesamte Siedlungsinfrastruktur aus dem Gazastreifen ab.



Ein rassifizierter Raum – Die zweite Phase beinhaltete den Rückzug der israelischen Siedler, um einen rassifizierten Raum zu schaffen, in dem Konditionierung und Gewalt im großen Stil stattfinden können, ohne das Leben von Israelis zu riskieren und mit völliger Straffreiheit.



Israels ultimatives Ziel ist es, die Palästinenser zu schwächen, um sie zu entzweien und gegeneinander aufzubringen



Auf Israels Rückzugsplan im Jahr 2005, d.h. den Abzug der jüdischen Siedler aus dem Gazastreifen, folgte die Belagerung des Gazastreifens als Methode, um die Einheimischen und ihr Land zu verwalten und zu kontrollieren und sie letztendlich in die Unterwerfung zu treiben und die Einheit des palästinensischen Körpers weiter zu fragmentieren.

Diese letzte Phase bestand darin, den Gazastreifen militärisch zu belagern und die Palästinenser effektiv von jeglichem Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung, Bildung, Reisen, Wiederaufbaumaterial, Arbeitsmöglichkeiten, wirtschaftlichem Aufschwung und Zugang zu ihrem eigenen Luftraum und den Hoheitsgewässern zu blockieren. Israel bombardiert dann periodisch.

Ein im September 2015 von der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung herausgegebener Bericht stellte fest, dass Israels Politik und die aufeinanderfolgenden militärischen Angriffe die bereits geschwächte Infrastruktur des Landes verwüstet und seine Fähigkeit, für den heimischen Markt zu produzieren, zunichte gemacht haben und keine Zeit für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung lassen, so dass die Entwicklung des Gazastreifens einen Prozess beschleunigt, durch den die Entwicklung nicht nur behindert, sondern umgekehrt wird.

Die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind auf die Wassertanks an der Küste als Hauptquelle für frisches Wasser angewiesen, doch dieses Wasser ist nicht sicher zu trinken. Seit 14 Jahren erhält nur ein Viertel der Haushalte fließendes Wasser, und das auch nur wenige Stunden am Tag. Über 90 Prozent des aus dem Grundwasserleiter gewonnenen Wassers ist für den menschlichen Verzehr nicht sicher. Zusätzlich werden rund 90 Millionen Liter unbehandelte und teilweise behandelte Abwässer vor dem Streifen ins Meer gekippt.

Der UN-Bericht warnte vor sechs Jahren, dass die wirtschaftliche Blockade des Gazastreifens sowie die drei israelischen Militäroperationen, die er 2008, 2012 und 2014 erduldet hat, den Streifen bis 2020 “unbewohnbar” machen könnten, wenn die wirtschaftliche Belagerung anhält.



Wir sind ein Jahr und einen weiteren Militärschlag davon entfernt. Gaza ist unbewohnbar und seine Bevölkerung wurde ins Elend geschickt.

Die Würde der Palästinenser wird gebrochen – Da sich der Siedlerkolonialismus ständig von der Aneignung von Land ernährt, geht es Israel nicht nur darum, mehr Land von den Palästinensern in Gaza zu konfiszieren, sondern auch darum, bereits kolonisiertes Land vor möglichen Landansprüchen palästinensischer Flüchtlinge zu sichern, die es vertrieben hat.

Von den 2219 Palästinensern, die 2014 im israelischen Krieg getötet wurden, waren 56 Prozent Flüchtlinge, die in den Gazastreifen vertrieben wurden und darauf warten, auf ihr vom Staat Israel annektiertes Land zurückzukehren.

Israels ultimatives Ziel ist es, die Palästinenser zu schwächen, um sie zu entzweien und sie gegeneinander aufzubringen; ihre Würde und ihre Fähigkeit zum Widerstand zu brechen. Die verarmten Palästinenser würden sich gegenseitig um die spärlichen Ressourcen bekämpfen und das soziale Gefüge würde zerrissen werden.

Die Verwendung der Hamas als Teil des israelischen Narrativs der Selbstverteidigung ist nur eine bequeme Methode, um den Palästinensern weiterhin jegliches Gegennarrativ zu nehmen, um sich gegen seine siedlerkolonialen Praktiken zu wehren.

Dieses ganze Modell der Monopolisierung der Lebensgrundlagen und der Unterbindung jeglicher wirtschaftlicher Verbesserung ist ein Instrument der Unterwerfung, das zu unsichtbaren Todesfällen führt, wenn man zu der Zahl der getöteten Palästinenser noch subtilere Formen des Tötens hinzufügt, wie die Todesfälle, die durch die Verschlechterung der Wasserqualität, den Mangel an Gesundheitsfürsorge, Hygiene und den chronischen Mangel an Elektrizität und Brennstoff verursacht werden.

Es gibt absolut nichts, was das palästinensische Volk aus eigener Kraft tun kann, um dieses unersättliche israelische Bedürfnis nach mehr Land zu stoppen, das durch eine anhaltende und brutale militärische Belagerung des Gazastreifens verwirklicht wird.

Eine nationale Bewegung

Die Frage ist nun, was plant Israel langfristig für die sechs Millionen Palästinenser, die auf dem Land leben, das es vollständig für sich beansprucht?

Angesichts eines Staates, der bis an die Zähne mit einem aggressiven Anreiz ausgestattet ist, verstehen die Palästinenser, dass der israelische Siedlerkolonialismus um die Struktur, die Politik und die Regierungsform seines fortwährenden Kolonialismus und der Enteignung von palästinensischem Land und Körper kreist. Nur durch die Bildung einer vereinten Front gegen Israel im gesamten historischen Palästina war die Welt in der Lage, die Stimmen zu hören, die aus Palästina kamen.

Jetzt ist es an der Zeit, aus diesem internationalen Zeichen der Solidarität Kapital zu schlagen und die Palästinenser hinter einer nationalen Befreiungsbewegung zu vereinen. Übersetzt mit Deepl.com

