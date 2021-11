Bei wem und wozu, sollten diese”Auschwitz Stempel” wohl landen? Diese Frage stelle ich mir angesichts dieser Meldung: Gericht stoppt Auktion von KZ-Tätowierstempeln in Israel

Das Einstechen der Häftlingsnummer war eine der ersten brutalen und demütigenden Handlungen an einem neuen KZ-Insassen. In Israel sollten dazu notwendige Folterwerkzeuge aus Auschwitz-Birkenau versteigert werden. https://www.dw.com/…/gericht-stoppt-auktion…/a-59711799 Bild: Alchetron

Ich erinnere mich noch sehr gut an den März 2002. als die China Times meldete, dass Jassir Arafat Israel beschuldigte, Nummern auf die Arme von Gefangenen zu tätowieren. Palästinenserführer Jassir Arafat beschuldigte am Dienstag israelische Truppen, Dutzenden von palästinensischen Gefangenen im Flüchtlingslager Tulkarem im Westjordanland Nummern auf die Arme tätowiert zu haben.

In einem Interview mit dem in Abu Dhabi ansässigen arabischen Satellitenfernsehsender bezeichnete Arafat die Aktion als “dasselbe, was die Nazis gegen die Juden in Europa gemacht haben”.

“Haben Sie gesehen, was die israelischen Soldaten den palästinensischen Gefangenen in Tulkarem auf die Arme geschrieben haben? Sie haben ihnen Nummern auf die Arme tätowiert. Ist das dasselbe, was die Nazis gegen die Juden getan haben?”, sagte Arafat.

Quellen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) bestätigten, dass israelische Truppen mehreren Palästinensern, die in den vergangenen Tagen in einem israelischen Gefangenenlager in der Nähe von Tulkarem festgenommen wurden, Nummern auf die Arme tätowiert haben.

“Was haben sie (die Israelis) noch zu sagen? Ist das nicht Rassismus und ein neuer Nazismus?”, sagte Arafat in dem Interview.

Der israelische Rundfunk zitierte jedoch einen israelischen Armeesprecher mit der Aussage, dass die israelische Armee farbige Stifte benutze, um Nummern auf die Hände der Gefangenen zu schreiben, und dass diese farbigen Nummern leicht wieder gelöscht werden könnten.

Diese Maßnahme wurde ergriffen, “um die Gefangenen zu organisieren”, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass “es lächerlich ist, das, was die Nazis den Juden angetan haben, mit dem zu vergleichen, was die israelischen Truppen in den Gebieten tun”.

“Die Vorschriften der israelischen Armee sehen vor, die Werte der Menschenrechte zu respektieren”, so der Sprecher.

Mehrere Mitglieder der israelischen Knesset (Parlament) haben ihren Unmut über die Aktion geäußert und den israelischen Armeechef aufgefordert, die Aktion so schnell wie möglich zu beenden, so das Radio.

Palästinensischen Quellen zufolge zwangen israelische Truppen palästinensische Gefangene im Gefangenenlager Ofra nahe der Stadt Ramallah im Westjordanland, Dokumente zu unterschreiben, die sie als “Kriegsgefangene” einstufen.

Der israelische Armeesprecher erklärte daraufhin, es habe sich um einen Verwaltungsfehler gehandelt und Israel habe nicht die Absicht, palästinensische Gefangene “als Kriegsgefangene” zu betrachten.