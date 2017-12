Gilad Atzmon erteilt Elias Davidssons Hasbara Schimpfwörtern eine Abfuhr

Gilad Atzmon rekonstruiert Elias Davidssons Hasbara-Schimpfwort

In den letzten Jahren habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass der Diskurs der Unterdrückten in Bezug auf Palästina von den Empfindlichkeiten des Unterdrückers geprägt ist. Niemand veranschaulicht diesen Denkprozess besser als der deutsch-jüdische Aktivist Elias Davidsson. Der Stammesführer beendete seinen verleumderischen Artikel über mich in der deutschen Zeitschrift New Left Rubikon: „Als langjähriger Antizionist werde ich es nicht zulassen, dass unser Kampf für einen gerechten Frieden in Palästina durch psychopathische Antisemiten aufgelöst wird, und ich werde die Menschen auch nicht als Genossen betrachten, die die schrecklichen Theorien einer jüdischen Weltverschwörung verbreiten. Diese Theorie hat bereits zu Millionen von Körpern geführt.“ Fragen Sie sich, auf was für einen Kampf er sich bezieht und wer aus“unserem“ besteht. In der Tat habe ich die Juden nie einer Verschwörung beschuldigt. Ich argumentiere, so energisch ich kann, dass es KEINE jüdischen Verschwörungen gibt. Selbst identifizierte Juden verbergen nichts, sie handeln im Freien.

Jüdische Macht ist demnach die Macht, Kritik an jüdischer Macht zum Schweigen zu bringen. Das ist genau das, was Davidsson versucht. Und so setzt er den Hasbara-Ratgeber um. Elias Davidsson ist ein älterer Möchtegern-Musiker. Ich nehme an, dass er in den letzten Jahren nicht in der Lage war, seinen Neid zu bremsen. Seine bösartigen Angriffe auf Ihre Person haben ihm in den letzten Jahren seinen Ruhm eingebracht. Bis 2011 bat Davidsson mich regelmäßig darum, seine unleserlichen Schimpfwörter zu veröffentlichen. Sie entsprachen nie dem Standard und ich habe die meisten von ihnen abgelehnt. Im Jahr 2011 veröffentlichte ich ein Stück von Elias Davidsson, in dem der Junge sich selbst zum „radikalen Antisemiten“ erklärte. Ein paar Monate später erschien mein Buch The Wandering Who? veröffentlicht wurde. Das Buch war ein weltweiter Bestseller. Anscheinend konnte Davidsson es nicht ertragen. Obwohl das Buch von einigen der größten Humanisten und Gelehrten befürwortet wurde, erklärte Davidsson das Buch zu einem“neonazistischen Text“. Warum? Weil ich, wie Hitler, von einem“jüdischen Organismus“ gesprochen habe. Wenn der Stammesangehörige nur ein paar graue Zellen in seinem eiförmigen Schädel hätte, dann hätte er begriffen, dass Hitlers Organismus die Juden als Kollektiv belasten sollte, meine Verwendung des Begriffs jüdischer Organismus war eine Rechtfertigung der Juden als Kollektiv. Hier sind meine Worte: „Es ist natürlich möglich, dass es überhaupt keinen Entscheidungsprozess gibt. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass“Juden“ kein Zentrum oder Hauptquartier haben. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie sich ihrer besonderen Rolle innerhalb des gesamten Systems nicht bewusst sind, so wie ein Organ sich seiner Rolle innerhalb der Komplexität des Organismus nicht bewusst ist“. (The Wandering Who S. 21) Grundsätzlich ist das Konzept, dass der Finger, der den Abzug betätigt, nicht unbedingt für den toten Körper im Raum verantwortlich ist. Damals dachte ich, Davidsson sei einzigartig doppelzüngig, vor Neid gequält oder einfach zu dumm für meine Zeit. Ich habe ihn ignoriert. Ich habe ein paar Jahre nichts von Davidsson gehört, aber diese Woche ist er wieder rausgekommen. In seinem Rubikon-Stück führt Davisson alle Hasbara-Spin-Techniken von der Doppelzüngigkeit bis hin zur vollständigen Herstellung durch. Atzmon geht es in erster Linie um die Freiheit, den Holocaust in Frage zu stellen, nicht um das allgemeine Recht auf freie Meinungsäußerung“, sagt der Sohn Davids. Ist das wahr? Habe ich jemals eine andere geistige Domäne ausgeschlossen?

Vor einer Woche habe ich mich im Babylon-Theater in Berlin gegen alle Geschichtsgesetze ausgesprochen. https://www.youtube.com/watch?time_fortsetzen=48&v=-0YOJKGuNzQ Ich habe ausdrücklich das Nakba-Gesetz und das armenische Genozidgesetz erwähnt. Es ist jedoch das Primat des jüdischen Leidens, das in den Kern der Holocaust-Religion und die sie umgebenden Gesetze eingebettet ist, das mich am meisten stört. Davidsson fährt fort: „Atzmon ist nicht auf der Seite der Opfer, sondern versucht nur, das Verbrechen herunterzuspielen.“ Ich frage mich, ob das wahr ist. Ist es gleichbedeutend, den Holocaust von seinem religiösen Status zu befreien und ihn als universelle Lektion in Ethik zu behandeln, wenn man das Verbrechen herunterspielt? Ganz im Gegenteil. Sie verwandelt die Erzählung von der jüdisch-deutschen Anekdote in eine lebendige dynamische und universelle Lektion. Und dann werden wir noch einmal auf den gleichen Ausschnitt revisionistischer Befürwortung aus“The Wandering Who? Davidsson nennt diesen Absatz „klassische Holocaust-Leugnung“. Ich denke, dass wir 65 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz das Recht haben müssen, Fragen zu stellen. Wir sollten nach historischen Beweisen und Argumenten fragen, anstatt einer religiösen Erzählung zu folgen, die von politischem Druck und Gesetzen getragen wird. Wir sollten dem Holocaust seinen jüdisch-zentrierten Ausnahmestatus nehmen und ihn als ein historisches Kapitel behandeln, das zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort gehört. Der Holocaust muss, wie jede andere historische Erzählung, gründlich analysiert werden. 65 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz sollten wir uns fragen können – warum? Warum wurden die Juden gehasst?“ (The Wandering Who S. 175) In den Augen des geistesgestörten Davidsson zeigt ein Aufruf zur Offenlegung und Offenheit über die Vergangenheit, der über die jüdische Opferschaft hinausgeht, eine Neonazistimmung. Natürlich tut es das nicht. Schlimmer noch, der doppelzüngige Davidsson schnitt meinen Absatz in der

Es ist klar, warum Davidsson den Rest des Absatzes ausgelassen hat. Es geht um ihn und seine Stammesagenda. „Solange wir keine Fragen stellen, werden wir im Namen des jüdischen Leidens weiter töten.“ Elias Davidsson greift mich an und verfälscht meine Worte, weil er das Primat des jüdischen Leidens aufrechterhalten will. Nach diesem miserablen Mann bin ich motiviert von „persönlichem und pathologischem Hass auf Juden“, einschließlich jüdischer Aktivisten, die für die Rechte der Palästinenser eintreten, deshalb beschreibt er (Atzmon) sich selbst. als selbsthassender Jude.“ Wenn Gelehrte auf eine Pathologie verweisen, zeigen sie auf forensische Beweise, die ihr Urteil untermauern. Davidsson hat keine Beweise für meine Pathologie vorgelegt. Ich werde dem älteren Zionisten helfen, seine Argumentation zu verfeinern. Die Tatsache, dass ich mich gelegentlich als „Selbsthasser“ bezeichne, deutet darauf hin, dass ich mich selbst und nicht andere hasse. Im Einklang mit Otto Weiningers brutaler Erkenntnis, dass in der Kunst das Selbstverständnis das Weltverständnis ist, grabe ich mich als Akt der Offenbarung in mich selbst ein. Wie sein Freund Ludwig Watzal, der erwischt wurde, plagiierende Anführungsstriche, die ursprünglich von Dershowitz fabriziert wurden, veranschlägt Davidsson mich falsch und setzt sogar Wörter in meinen Mund in einem überlegten Versuch, zu täuschen.

Davidson baut seine gesamte Zickzack-Erzählung auf einer neun Jahre alten Diskussion im amerikanischen Fernsehen auf. Auf die Frage, ob irgendwelche Juden durch die Nazis gestorben sind, antwortet Atzmon:“Das ist eine völlig irrelevante Frage… Weil ich kein Historiker bin…“ Was ich in dem Video tatsächlich sage, ist, dass es bei meiner Sorge um den Holocaust nicht um Zahlen geht, „selbst wenn es 2,5 Millionen wären, ist es völlig ausreichend“. http://www.youtube.com/watch?v=KXAwYIU9yRs&t=1m10s…wir sprechen hier von riesigen Zahlen. In meiner Arbeit möchte ich über die Zahlen hinausgehen und begreifen, warum, was ist es in den Juden, das die jüdische Geschichte zu einer Kette von Katastrophen macht? Warum steigt der Antisemitismus wieder an? Und die entscheidende Frage ist, warum Elias Davisson, angeblich ein Wahrheitssucher, so ängstlich ist, dass ich diese Fragen stelle? Warum hat Davidsson das Bedürfnis, zu lügen und bestimmte Linien auszulassen? Was für eine Art von Menschen verhält sich in solch einem doppelzüngigen Verhalten? Die Antwort ist einfach. Die Angst vor der Wahrhaftigkeit ist ein Symptom der Jerusalemiter. Jerusalem ersetzt die Vernunft durch ein strenges Regime der Korrektheit. Dann argumentiert der Ignorant, dass die „ethnische Säuberung“ von Juden aus Nazi-Deutschland „Atzmon’s Erfindung“ sei. Im Gegenteil“, sagt Davidsson, „mussten deutsche Juden im Dritten Reich eine Auswanderung beantragen. Nicht alle konnten auswandern.“ Vielleicht sollte uns der deutschsprachige Davidsson erklären, was die Begriffe judenrein und judenfrei für das Nazi-Regime bedeuten. Man darf sich fragen, wie dieser Unsinn die redaktionellen Standards des Rubikon durchschritten hat. David Cesaranis „Endlösung“ liefert einen unglaublichen Bericht über die ethnische Säuberung deutscher und österreichischer Juden durch die Nazis. Man sollte erwarten, dass Davidsson begreift, dass der Antrag auf Einwanderung ein bürokratisches Verfahren ist. Und genau aus diesem Grund brauchen wir eine Revision der Geschichte. Der Begriff der ethnischen Säuberung war nicht vorhanden, als Raul Hilberg“The Destruction of European Jews“ (Die Zerstörung der europäischen Juden) schrieb, scheinbar die einzige Quelle, auf die Davidsson immer wieder verweist. Erst in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als der Begriff der ethnischen Säuberung“ in unser Vokabular aufgenommen wurde. In den 1990er Jahren hat uns der neue Begriff der ethnischen Säuberung geholfen, unser Verständnis der Nakba 1948 und der nationalsozialistischen Gräueltaten neu zu formen. Ich denke, es ist zu viel verlangt, dass Davidsson und die Rubikon-Redaktion diesen nuancierten evolutionären Prozess begreifen. In seinem Versuch, über den Todesmarsch zu diskutieren, ist Davidsson wieder einmal überfordert und Raul Hilberg zu zitieren, ist nicht sehr hilfreich. Hier ist das Dilemma des Todesmarsches, wie ich es sehe: Wenn die Nazis die Juden aus ihrem Reich heraus haben wollten oder tot, warum haben sie dann am Ende des Krieges Tausende von ihnen zurück ins Reich marschiert?

Dies ist ein historisches Dilemma, das um eine Antwort bittet, es stellt zwei widersprüchliche historische Erzählungen gegenüber. Ich akzeptiere, dass es die bevorzugte Lösung für die Jerusalemer ist, mich zum Schweigen zu bringen, aber wenn ich dem älteren Davidsson raten darf, wird das Dilemma nicht beseitigt. Bestenfalls wird es die Diskussion nur verzögern. Und schließlich geschieht das Undenkbare, Davidsson schafft es

Gilad Atzmon rebuts Elias Davidsson’s Hasbara rant

For the last several years I have repeatedly pointed out that when it comes to Palestine, the discourse of the oppressed is shaped by the sensitivities of the oppressor. No one exemplifies this thought process better than German Jewish activist Elias Davidsson. The tribal operator ended his slanderous article about me in the German New Left Rubikon magazine: “As a longtime anti-Zionist, I will not allow our fight for a just peace in Palestine to be disintegrated by psychopathic anti-Semites, nor will I regard people as comrades spreading the horrible theories of a Jewish world conspiracy. This theory has already resulted in millions of bodies.”

Ask yourself what ‘fight’ he is referring to and who comprises ‘our.’ Indeed, I have never accused the Jews of a conspiracy. I argue, as forcefully as I can, that there are NO Jewish conspiracies. Self identified Jews don’t hide a thing, they act in the open. Jewish Power, accordingly, is the power to silence criticism of Jewish power. This is exactly what Davidsson is attempting to do. And so he implements the Hasbara guidebook.

Elias Davidsson is an elder wannabe musician. I suppose that in the last few years he has been unable to restrain his envy. His vicious attacks on yours truly have provided him his moment of fame in his waning years.

Until 2011 Davidsson regularly begged me to publish his unreadable rants. They were never up to standard and I rejected most of them. In 2011 I did publish a piece by Elias Davidsson in which the boy declared himself a “radical anti-Semite.’

A few months later, my book The Wandering Who? was published. The book was a world wide best-seller. Apparently Davidsson couldn’t take it. Although the book was endorsed by some of the greatest humanists and scholars, Davidsson declared the book a ‘neo-nazi text.’ Why? Because, like Hitler, I referred to a ‘Jewish organismus.’ If the tribal had just a few extra grey cells in his egg-shaped skull he would have comprehended that Hitler’s organismus was set to incriminate the Jews as a collective, my use of the term Jewish organismus was as a vindication of the Jews as a collective. Here are my words, “it is of course possible that there is no decision-making process at all. It is more than likely that ‘Jews’ do not have a centre or headquarters. It is more than likely that they aren’t aware of their particular role within the entire system, the way an organ is not aware of its role within the complexity of the organism.” (The Wandering Who pg. 21) Basically, the concept is that the finger that pulls the trigger is not necessarily responsible for the dead body in the room.

I thought at the time that Davidsson was uniquely duplicitous, agonized with envy or just too stupid for my time. I ignored him.

I didn’t hear from Davidsson for a few years, but this week he has popped out again. In his Rubikon piece Davisson performs every Hasbara spin technique from duplicity to outright fabrication.

“Atzmon is primarily concerned with the freedom to question the Holocaust, not the general right to freedom of expression,” says the son of David. Is this true? Have I ever excluded any other intellectual domain? A week ago, at the Babylon theatre in Berlin, I spoke out against all history laws. https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=-0YOJKGuNzQ

I specifically mentioned the Nakba Law and the Armenian Genocide law. However, it is the primacy of Jewish suffering embedded in the core of the Holocaust religion and the laws surrounding it that bothers me the most.

Davidsson continues: “Atzmon is not on the side of the victims, but just trying to play down the crime.” I wonder, is this true? Is stripping the holocaust of its religious status and treating it as a universal lesson in ethics equal to ‘playing down the crime’? Quite the opposite. It changes the narrative from that of a Jewish/German anecdote into a vivid dynamic and universal lesson.

And then we are referred yet again to the same snippet of revisionist advocacy from The Wandering Who? Davidsson calls this paragraph “classic Holocaust Denial.”

“I think that 65 years after the liberation of Auschwitz, we must be entitled to start asking questions. We should ask for historical evidence and arguments rather than follow a religious narrative that is sustained by political pressure and laws. We should strip the Holocaust of its Judeo-centric exceptional status and treat it as an historical chapter that belongs to a certain time and place. The Holocaust, like every other historical narrative, must be analysed properly. 65 years after the liberation of Auschwitz we should be able to ask – why? Why were the Jews hated?” (The Wandering Who p 175)

In the eyes of the deranged Davidsson a call for ‘disclosure’ and openness about the past that moves beyond Jewish victimhood shows a ‘neo Nazi’ inclination. Of course, it doesn’t. Worse, the duplicitous Davidsson cut my paragraph in the middle.

Here is the rest of the text which he chose to omit:

“65 years after the liberation of Auschwitz we should be able to ask – why? Why were the Jews hated? Why did European people stand up against their neighbours? Why are the Jews hated in the Middle East, surely they had a chance to open a new page in their troubled history? If they genuinely planned to do so, as the early Zionists claimed, why did they fail? Why did America tighten its immigration laws amid the growing danger to European Jews? We should also ask what purpose Holocaust denial laws serve? What is the Holocaust religion there to conceal? As long as we fail to ask questions, we will be subjected to Zionist lobbies and their plots. We will continue killing in the name of Jewish suffering. We will maintain our complicity in Western imperialist crimes”

It is clear why Davidsson omitted the rest of the paragraph. It is about him and his tribal agenda. “As long as we fail to ask questions…We will continue killing in the name of Jewish suffering.” Elias Davidsson attacks me and falsifies my words because he wants to sustain the primacy of Jewish suffering.

According to this miserable man I am motivated by “personal and pathological hatred of ‘Jews’, including Jewish activists who act for Palestinians rights, …therefore, he (Atzmon) describes himself. as a ‘self-hating Jew.’

When scholars refer to a pathology they point at forensic evidence that substantiates their verdict. Davidsson fails to offer any evidence of my ‘pathology.’ I will help the elder Zionist to refine his argument. The fact that I occasionally define myself as “a self hater” suggests that I hate myself rather than others. Consistent with Otto Weininger’s brutal realisation that in art, understanding of the self is understanding of the world, I dig into myself as an act of disclosure.

Like his friend Ludwig Watzal who was caught plagiarising quotes originally fabricated by Dershowitz, Davidsson is misquoting me and even put words in my mouth in a deliberate attempt to deceive.

Davidson builds his entire zigzag narrative on a nine year old discussion on American TV. “Asked if any Jews had died by the Nazis, Atzmon says: ’that is a completely irrelevant question.. Because I’m not a historian,’”

What I actually say in the video is that my concern with the holocaust is not about numbers, “even if it were 2.5 million it is quite enough”

http://www.youtube.com/watch?v=KXAwYIU9yRs&t=1m10s …we are talking about huge numbers here. In my work, I want to move beyond numbers and to grasp why, what is it in the Jews that makes Jewish history a chain of disasters? Why is antisemitsm rising again? And the crucial question is why Elias Davisson, supposedly, a ‘truth seeker’ is so fearful of me asking these questions? Why does Davidsson feel the need to lie and to omit certain lines? What kind of people engage in such duplicitous behaviour? The answer is simple. The fear of truthfulness is a Jerusalemite symptom. Jerusalem replaces reason with a strict regime of correctness.

Then the ignoramus argues that „ethnic cleansing“ of Jews from Nazi Germany is “Atzmon’s invention.” ”On the contrary,” Davidsson says, “German Jews had to apply for emigration in the Third Reich. Not all could emigrate.”

Maybe the German speaking Davidsson should explain to us what the notions judenrein and judenfrei meant to the Nazi regime. One may well wonder how this nonsense passed the Rubikon’s editorial standards. David Cesarani’s “Final Solution” provides an incredible account of the Nazi’s ethnic cleansing of German and Austrian Jews. You would expect Davidsson to grasp that ‘applying for immigration’ was a bureaucratic procedure. And this is exactly why we need history to be subject to revision.

The notion of ethnic cleansing wasn’t around when Raul Hilberg wrote ‘The Destruction of European Jews,’ seemingly the one source Davidsson keeps referring to. It wasn’t until Kosovo in the 1980s that the term ‘ethnic cleansing’ made it into our vocabulary. It was in the 1990s that the new notion of ethnic cleansing helped us to re-shape our understanding of the Nakba in 1948 and of Nazi atrocities. I guess it is too much to expect Davidsson and the Rubikon editorial to grasp this nuanced evolutionary process.

In his attempt to discuss the death march, Davidsson is again out of his depth and quoting Raul Hilberg isn’t very helpful. Here is the death march dilemma as I see it: if the Nazis wanted the Jews out of their Reich or dead why did they march thousands of them back to the Reich at the end of the war?

This is an historical dilemma that is begging for an answer, it juxtaposes two conflicting historical narratives. I accept that silencing me is the preferred solution for the Jerusalemite, but if I may advise the elder Davidsson, it won’t remove the dilemma. At best it will only delay the discussion.

And finally the unthinkable happens, Davidsson manages

