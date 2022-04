Der russische Außenminister Lawrow: “”Unsere Position in dieser Frage ist eindeutig, denn wir haben uns immer auf die Seite des palästinensischen Volkes gestellt, was sein Recht auf Selbstbestimmung und die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt angeht”, sagte er.

https://www.middleeastmonitor.com/20220422-hamas-chief-russia-fm-discuss-escalations-in-jerusalem-gaza/

Bild: Der politische Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, hält eine Rede während der 12. Konferenz über Jerusalem mit dem Titel “Die Vorhut Jerusalems hält ihr Schwert” in Istanbul, Türkei, am 2. Dezember 2021. (Ömer Ensar – Anadolu Agency)

Hamas-Chef und russischer Außenminister besprechen Eskalation in Jerusalem und Gaza

22. April 2022

Der Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, hat mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow telefoniert und die jüngsten Entwicklungen in der besetzten Stadt Jerusalem und im Gazastreifen sowie die politischen Bemühungen zur Beendigung der israelischen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee erörtert, berichtet Anadolu.

Während des Telefonats würdigte Haniyeh die Unterstützung Russlands für die Rechte der Palästinenser und die Ablehnung der andauernden israelischen Manöver in der Al-Aqsa-Moschee und wies auf die zentrale Rolle Russlands in der Region hin.

Haniyeh wies auf die Eskalation der israelischen Maßnahmen gegen palästinensische Gläubige in Jerusalem und in der Al-Aqsa-Moschee hin. So werden Zehntausende von Palästinensern am Zugang zu der heiligen Stätte der Muslime gehindert, Gläubige angegriffen, Türen und Fenster der Moschee eingeschlagen, Hunderte von Gläubigen verhaftet und Frauen und Kinder in der Moschee angegriffen.

Haniyeh sprach auch über die Erstürmung des Flüchtlingslagers Jenin im besetzten Westjordanland durch die israelische Besatzung und die gezielte Tötung vieler Palästinenser, die Belagerung des Lagers, die Erstürmung von Städten und Dörfern im Westjordanland und die Bombardierung von Wohngebieten im Gazastreifen.

Er rief Russland dazu auf, eine Rolle bei der Eindämmung dieser Aggression zu spielen und Israel daran zu hindern, den historischen und religiösen Charakter der Al-Aqsa-Moschee und der islamischen und christlichen heiligen Stätten in Jerusalem zu verändern.

Lawrow bekräftigte seinerseits seine Wertschätzung für das palästinensische Volk und seine Sache.

“Unsere Position in dieser Frage ist eindeutig, denn wir haben uns immer auf die Seite des palästinensischen Volkes gestellt, was sein Recht auf Selbstbestimmung und die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt angeht”, sagte er.

Er prangerte die übermäßige Gewaltanwendung der israelischen Besatzer gegen Zivilisten an und betonte, dass diese Praktiken rückgängig gemacht werden müssten. Übersetzt mit Deepl.com

