Hannah Arendt würde Ilhan Omar zustimmen Von Philip Weiss

Hannah Arendt would agree with Ilhan Omar In 1944 Hannah Arendt warned that Israel's founders were exposing American Jews to the charge of dual loyalty by their dependency on US support. When Ilhan Omar questions the allegiance of some Israel advocates, it's a legitimate criticism of Zionism.

Hannah Arendt würde Ilhan Omar zustimmen.

US-Politik Philip Weiss am 5. März 2019

Rep. Ilhan Omar’s Kommentare letzte Woche in Washington, die die Loyalität der Amerikaner, die unermüdlich für Israel eintreten, in Frage zu stellen schienen, haben den Zorn dieser Befürworter erregt, die sie mit Antisemitismus belasten. Und selbst die Leute in der Mitte mögen sich fragen: Nun, hat Rep. Omar alte Stereotypen über Juden als Nation innerhalb einer Nation angezapft?

Aber Omars Kritik geht auf die Natur des Zionismus zurück; und sie wurde von der jüdischen Philosophin Hannah Arendt antizipiert. Arendts prophetische Schriften über den Zionismus in den 1940er Jahren beschrieben die Frage der „doppelten Loyalität“ für amerikanische Juden, die Israel auf sie anwenden würde, indem es sie zwang, „die Lobbys“ für einen umkämpften jüdischen Staat zu sein.

Arendt war beunruhigt über die Arroganz der Gründer Israels, die mit der Verachtung ihrer arabischen Nachbarn fortfahren. Solange der jüdische Staat die Feindschaft seiner Nachbarn habe, sei das Land gezwungen, sich auf den Schutz einer Supermacht und damit auf die Lobbyarbeit der US-Juden zu verlassen, die sich damit für die doppelte Loyalitätsgebühr öffnen würden.

Arendt, ein Flüchtling aus Nazi-Deutschland, der 1975 im Alter von 69 Jahren in New York starb, schrieb in ihrem Essay „Zionismus überdacht“ von 1944, dass das doppelte Loyalitätsproblem für amerikanische Juden „unvermeidlich“ sei. (Hervorhebt meine).

Hier tritt der nie klar beantwortete Konflikt der doppelten Loyalität ein, der ein unvermeidliches Problem jeder nationalen Bewegung eines Volkes ist, das innerhalb der Grenzen anderer Staaten lebt und nicht bereit ist, seine bürgerlichen und politischen Rechte darin aufzugeben…..

Ohne die Macht und die Ressourcen des amerikanischen Judentums wäre die Katastrophe in Europa vor allem ein tödlicher Schlag für das palästinensische Judentum gewesen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Wenn in naher Zukunft ein jüdisches Gemeinwesen – mit oder ohne Teilung – erreicht wird, wird dies auf den politischen Einfluss der amerikanischen Juden zurückzuführen sein. Dies müsste ihren Status als amerikanische Staatsbürgerschaft nicht beeinträchtigen, wenn ihr „Heimatland“ oder ihr „Mutterland“ eine politisch autonome Einheit im normalen Sinne wäre, oder wenn ihre Hilfe wahrscheinlich nur vorübergehend wäre. Aber wenn das jüdische Commonwealth gegen den Willen der Araber und ohne die Unterstützung der Mittelmeeranrainer proklamiert wird, wird auf lange Sicht nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch politische Unterstützung notwendig sein. Und das kann sich für die Juden in diesem Land als sehr lästig erweisen, die schließlich keine Macht haben, das politische Schicksal des Nahen Ostens zu bestimmen. Es kann schließlich weitaus mehr Verantwortung sein, als sie sich heute vorstellen oder morgen wieder gutmachen können.

Diese Passage ist so kraftvoll, weil Arendt den Aufstieg der israelischen Lobby vorausgesagt hat: einflussreiche zionistische Individuen und Organisationen, die aufgerufen sein würden, die amerikanische Politik zu gestalten. Das ist vor allem nach den Kriegen von 1967 und 1973 geschehen, als viele amerikanische Juden das Gefühl hatten, dass die Existenz Israels auf dem Spiel stand und Organisationen wie die AJC und AIPAC und die ADL die Mission übernahmen, den Atemschlauch zu halten. Und es geht weiter „für eine lange Zeit“.

Israels Abhängigkeit von „Lobbys“ und einer Supermacht und nicht vom guten Willen seiner Nachbarn sei eine Torheit, die für Juden nicht gut sei, sagte Arendt:

Die Zionisten, wenn sie weiterhin das mediterrane Volk ignorieren und nur auf die großen entfernten Mächte achten, werden nur als ihre Werkzeuge erscheinen, als die Agenten ausländischer und feindlicher Interessen. Juden, die ihre eigene Geschichte kennen, sollten sich bewusst sein, dass ein solcher Zustand unweigerlich zu einer neuen Welle des Judenhasses führen wird; der Antisemitismus von morgen wird behaupten, dass Juden nicht nur von der Präsenz ausländischer Großmächte in dieser Region profitiert haben, sondern sie sie tatsächlich geplant hatten und sich daher der Folgen schuldig gemacht haben…..

Die Zionisten schlossen damit, dass sie die jüdische nationale Emanzipation vollständig von den materiellen Interessen einer anderen Nation abhängig machten.

Das eigentliche Ergebnis war eine Rückkehr der neuen Bewegung zu den traditionellen Methoden des Shtadlonus (Hofjuden), die die Zionisten einst so bitter verachtet und heftig verurteilt hatten. Nun kannten auch die Zionisten keinen besseren politischen Ort als die Lobbys der Mächtigen und keine solidere Grundlage für Vereinbarungen als ihre guten Dienste als Vertreter ausländischer Interessen…..

[O]nly Torheit könnte eine Politik vorschreiben, die einer entfernten imperialen Macht zum Schutz vertraut, während sie gleichzeitig den guten Willen der Nachbarn entfremdet.

Vier Jahre später, als er den Unabhängigkeitskrieg Israels 1948 – und Nakba – miterlebte, sagte Arendt (genau) voraus, dass sich Israel zu einem militaristischen Staat entwickeln würde.

Und selbst wenn die Juden den Krieg gewinnen würden, würde sein Ende die einzigartigen Möglichkeiten und die einzigartigen Errungenschaften des Zionismus in Palästina zerstört finden. Das Land, das entstehen würde, wäre etwas ganz anderes als der Traum vom Weltjudentum, zionistisch und nicht-zionistisch. Die „siegreichen“ Juden würden inmitten einer völlig feindlichen arabischen Bevölkerung leben, abgelegen in immer bedrohlichere Grenzen, von physischer Selbstverteidigung in einem Maße absorbiert, das alle anderen Interessen und Aktivitäten untergehen würde. Das Wachstum einer jüdischen Kultur würde aufhören, die Sorge des ganzen Volkes zu sein; soziale Experimente müssten als unpraktischer Luxus verworfen werden; der politische Gedanke würde sich auf die Militärstrategie konzentrieren…….

Unter solchen Umständen…. würden die palästinensischen Juden zu einem jener kleinen Kriegerstämme verkommen, über deren Möglichkeiten und Bedeutung uns die Geschichte seit den Tagen von Sparta umfassend informiert hat.

Arendt fuhr fort, dass Israels Beziehungen zum Welt-Judentum „problematisch werden würden, da ihre Verteidigungsinteressen jeden Moment mit denen anderer Länder kollidieren könnten, in denen eine große Zahl von Juden lebte“.

Das ist noch nicht passiert. Amerikanische jüdische Organisationen waren nur zu gerne bereit, die Tasche für Israel zu halten. Gut positionierte Zionisten wie Dennis Ross und Richard Perle sprechen in Washington Think Tanks über die Notwendigkeit der „verteidigungsfähigen Grenzen Israels“.

Aber die Unterstützung, die Ilhan Omar von fortschrittlichen und jungen Juden erhält, deutet darauf hin, dass die Ära der Israel-Lobby zu Ende geht. Denn wie sie 1944 schrieb, kann sich diese lange Unterstützung „für die Juden in diesem Land als sehr lästig erweisen“.

Was Arendts Prophezeiungen zeigen, ist, dass die Frage der Abhängigkeit Israels von Lobbys in den Vereinigten Staaten ein in den Zionismus eingebautes Problem war, das von fortschrittlichen Juden und außenpolitischen Experten ernsthaft geprüft werden sollte. Denn ihre Kritik basierte auf einer würdigen Idee: Israel kann nicht mehr ohne die Zustimmung der Regierten regieren.

Eine ernsthafte Betrachtung dieser Fragen ist genau das, was Israel und seine Lobby nicht wollen. Kein Wunder, dass sie versuchen, Omar von der Straße zu vertreiben. Übersetzt mit Deepl.com

H/t James North, Adam Horowitz, Scott Roth, Ira Glunts.

