Bild: George und Amal Clooney in der Royal Festival Hall in London, Großbritannien, am 10. Oktober 2021 [John Phillips/Getty Images for BFI]



Hat George Clooney Israel boykottiert?

10. Dezember 2021

Hollywood-Schwarm, Schauspieler und Regisseur George Clooney sagte, er habe 35 Millionen Dollar abgelehnt, um für eine kommerzielle Fluggesellschaft zu werben, weil das Land “obwohl es ein Verbündeter ist, manchmal fragwürdig ist”, sagte er in einem Interview mit dem Guardian.

“Mir wurden 35 Millionen Dollar für einen Tag Arbeit für einen Werbespot einer Fluggesellschaft angeboten, aber ich habe mit Amal [Clooney, die Menschenrechtsanwältin, die er 2014 geheiratet hat] darüber gesprochen und wir haben entschieden, dass es das nicht wert ist. Es wurde [mit] einem Land in Verbindung gebracht, das, obwohl es ein Verbündeter ist, manchmal fragwürdig ist, und so dachte ich: ‘Nun, wenn es mir eine Minute Schlaf raubt, ist es das nicht wert'”, sagte Clooney, ohne genau zu sagen, auf welches Land er sich bezog.

Die Kommentare versetzten die Nutzer der sozialen Medien in helle Aufregung und viele spekulierten, ob er sich auf Israel, die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate bezog.

Sowohl Jennifer Aniston als auch Nicole Kidman haben Werbekampagnen für die VAE-Fluggesellschaften Emirates bzw. Etihad gemacht.

Andere Hollywood-Größen wie Morgan Freeman und Kevin Costner sowie die Sport-Superstars Kobe Bryant und Lionel Messi führten populäre Kampagnen für Turkish Airlines.

Als Menschenrechtsanwältin libanesischer Herkunft weiß Amal Clooney sehr wohl um die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel und die dort begangenen Gräueltaten, wie sie auch in ihrem Heimatland Libanon seit Jahrzehnten begangen werden.

Sie hat jedoch zuvor ein Angebot der UNO abgelehnt, mögliche Kriegsverbrechen im Gazastreifen im Jahr 2014 zu untersuchen.

In einer Erklärung sagte sie: “Ich bin entsetzt über die Situation im besetzten Gazastreifen, insbesondere über die Opfer unter der Zivilbevölkerung, und bin der festen Überzeugung, dass es eine unabhängige Untersuchung und Verantwortung für die begangenen Verbrechen geben sollte.”

“Ich fühle mich geehrt, das Angebot erhalten zu haben, aber angesichts bestehender Verpflichtungen – darunter acht laufende Fälle – konnte ich diese Rolle leider nicht annehmen.”

Sowohl die VAE als auch die Türkei haben ihre Menschenrechtsbilanz durch die Verhaftung von Menschenrechtsaktivisten und das Fehlen von Meinungsfreiheit in Frage gestellt. Übersetzt mit Deepl.com

