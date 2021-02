Heiko Maas: “Keine Zuständigkeit” des ICC im Westjordanland, Ostjerusalem und Gazastriefen

Bild: Olaf Kositzky

Steht deutsche Solidarität mit Israel über internationalem Recht? Wenn es nach dem “Auschwitzminister” AA Maas geht, dann scheint das erlaubt! Ist dieser SPD Außenminister noch tragbar in seinem Amt?



Unglaublich, was sich der deutsche Außenminister erlaubt.

Haaretz

Feb. 9, 2021 10:05 PM

Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte am Dienstag, dass der Internationale Strafgerichtshof “keine Zuständigkeit” im Westjordanland, dem Gazastreifen und Ostjerusalem habe, “weil das Element der palästinensischen Staatlichkeit fehlt, das das Völkerrecht verlangt.”

Maas’ Äußerungen auf Twitter folgen auf eine Entscheidung der IStGH-Richter vom Wochenende, wonach der Gerichtshof in diesen Gebieten sehr wohl zuständig sei und Ermittlungen gegen Israel und die Hamas wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zulasse.

“Deutschland ist seit seiner Gründung einer der stärksten Unterstützer des IStGH”, fügte Maas hinzu. “Wir unterstützen die Errichtung eines zukünftigen palästinensischen Staates als Teil einer von Israelis und Palästinensern ausgehandelten Zweistaatenlösung.”

Hanan Ashrawi, ein ehemaliger hoher palästinensischer Beamter, reagierte auf Maas’ Tweet: “Ihre ‘Rechtsauffassung’ steht also über dem Urteil der IStGH-Richter und den Resolutionen der UN-Generalversammlung? Kein Staat, der sich selbst respektiert, sollte Anweisungen von (oder Einschüchterung durch) Israel akzeptieren. #Israelische Verbrechen müssen untersucht werden und die juristische #Rechenschaftspflicht muss respektiert werden.”

Am Montag startete Außenminister Gabi Ashkenazi eine Gesprächsrunde mit seinen Amtskollegen aus aller Welt mit dem Ziel, Druck auf das Gericht auszuüben, damit es keine weiteren Schritte gegen Israel unternimmt.

Die Entscheidung über die Zuständigkeit kam trotz der Einwände Israels, und das Thema kam in Telefongesprächen zur Sprache, die Ashkenazi am Montag mit Maas, dem russischen Außenminister Sergei Lavrov und dem US-Außenminister Antony Blinken führte. Es wurde auch in einem persönlichen Gespräch mit dem griechischen Außenminister Nikos Dendias erwähnt, der Teil einer Delegation ist, die Israel unter der Leitung des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis besucht.

Die Vereinigten Staaten und Russland sind, wie Israel, keine Mitglieder des ICC. Deutschland ist jedoch Mitglied und war einer von sieben Mitgliedsstaaten, die eine Stellungnahme vorlegten, die Israels Position unterstützt, dass das Gericht keine rechtliche Zuständigkeit in den während des Sechstagekriegs 1967 besetzten Gebieten hat. Übersetzt mit Deepl.com

