Ich will keinen deutschen Bundeskanzler, der zu Kindermorden schweigt. Jürgen Todenhöfer

Die anderen Parteien kritisieren unsere Facebookseite inzwischen heftig. Das ist logisch und in einer Demokratie völlig ok. Dass politische Gegner allerdings Kritik an den vielen toten Kindern “populistisches Draufhauen” nennen, ist pervers. Kindermorde kann man nicht laut genug verurteilen. Populistisch ist das Schweigen unserer politischen “Elite” zu den Brutalitäten westlicher Kriege. Und dieses Schweigen muss ich leider fast allen deutschen Politikern vorwerfen. Ganz besonders, wenn sie Kanzler werden wollen. Ich will keinen deutschen Bundeskanzler, der zu Kindermorden schweigt.