IDF-Cyber-Intelligence-Analyst Tomer Eiges stirbt in Militärgefängnis von Richard Silverstein

Großen Dank an Richard Silverstein für die Recherche zu diesem “Selbstmord”, die beweist das der allmächtige zionistische Zensor, alles löscht, auch Komentre und wichtige Beweise. Es liest sich wie ein trauriger Kriminalfall und die Methoden der zionistischen Justiz!

IDF-Cyber-Intelligence-Analyst Tomer Eiges stirbt in Militärgefängnis



Familie: “Es hat ein Verbrechen stattgefunden”

von Richard Silverstein

3. Juni 2021

קרוב משפחתו של סרן תומר אייגס, על נסיבות מות הקצין בכלא הצבאי: ברור לי שבוצע פשע

In den letzten Tagen habe ich die Geschichte des AMAN-Cyber-Intelligence-Analysten, Hauptmann Tomer Eiges, 25 Jahre alt, veröffentlicht, der letzten Monat in einem Militärgefängnis starb. Der Shin Bet verhaftete ihn und klagte ihn, laut der von mir konsultierten Sicherheitsquelle, heimlich der Spionage an.

Nachdem ich meine erste Geschichte über den Fall veröffentlicht hatte, begannen die israelischen Medien nach der Militärzensur zu schreien, um mehr Details zur Veröffentlichung freizugeben. Bis ich seinen Namen veröffentlichte, konnten die Medien nur die spärlichsten Details des Falles berichten.

Die Familie hat sich auch gegen die Behauptung gewehrt, er habe in seiner Gefängniszelle Selbstmord begangen. Heute erlaubte ein militärisches Berufungsgericht die Veröffentlichung von Details, die besagen, dass Eiges nicht der Spionage oder des Verrats angeklagt war und dass er nicht für ein fremdes Land spioniert hatte.

Wenn das so ist, warum ist Eiges dann im zivilen Teil des Friedhofs begraben? Es ist üblich, dass Armee-Veteranen bei ihren Militärkameraden begraben werden. Anscheinend verbot die Armee, dass Eiges in dem militärischen Teil des Friedhofs begraben wird, in dem er begraben wurde. Aber warum?

Meine Quelle reagierte auf diese Gerichtsveröffentlichung mit folgendem:

“Ich fordere das Militärgericht auf, die vollständige – und ich meine vollständige! – Anklageschrift und die Sitzungsprotokolle zu veröffentlichen.”

Getrocknete Blumensträuße am Grab von Tomer Eiges im nicht-militärischen Teil des Friedhofs von Haifa

Eine der Familie nahestehende Quelle

Ich habe von einer der Familie nahestehenden Quelle erfahren, dass Eiges der IDF beitrat und seinen regulären Dienst in der Einheit 8200, der berühmten SIGINT-Abteilung, ableistete. Als er seinen regulären Dienst beendete, trat er als Berufsoffizier in die Einheit AMAN ein.

Die Frau (Quelle) sagte auch, dass, als Eiges verhaftet wurde, zehn IDF-Offiziere mitten in der Nacht zum Haus der Eltern kamen und sie zwangen, ein Formular zu unterschreiben, in dem sie sich verpflichteten, über seine Verhaftung zu schweigen. Sie stimmten dem zu. Sie erzählten nicht einmal ihren Töchtern (Eiges’ Schwestern) von seiner Verhaftung für Monate danach. Tatsächlich arbeitet der Vater für ein großes israelisches Militärunternehmen und hätte seine Kontakte nutzen können, um sich für seinen Sohn einzusetzen. Aber er hielt sich an seine schriftliche Zusage. Die einzigen Besuche, die Eiges gestattet wurden, waren einmal pro Woche 20-minütige Treffen mit seiner Familie.

Die IDF erlaubten Eiges nicht, einen eigenen Anwalt zu engagieren, also vertrat ihn ein Militärverteidiger. Ursprünglich waren 36 Anklagen gegen ihn erhoben worden. Aber ein Militärrichter drängte die Parteien, in eine Mediation einzutreten. Infolgedessen wurden die Anklagen auf 18 reduziert.

Diese Quelle enthüllte auch andere Aspekte des Falles, einschließlich der Tatsache, dass ein Gefängnispsychiater Eiges Antidepressiva verschrieben hatte, weil er aufgrund seiner Inhaftierung an Depressionen litt. Nach dem Tod ihres Sohnes beauftragten die Eltern einen Pathologen, der eine Autopsie durchführte. Er konnte keine physische Todesursache finden und schloss Strangulation, Herzinfarkt und andere Ursachen aus. Er schickte ein toxikologisches Blutbild zur Analyse, aber die Ergebnisse sind noch nicht bekannt.

Sie enthüllte auch, dass Eiges darum gebeten hatte, zusammen mit anderen Beamten im Gefängnis untergebracht zu werden, aber die Behörden lehnten dies ab und sagten ihm, dass sie dann seine Zelle nicht mehr überwachen könnten.

Glühende LinkedIn-Empfehlungen von Tomers Kollegen. Die gesamte Liste finden Sie hier

In den heutigen Nachrichten ist zu lesen, dass er zwar angeklagt, aber nicht vor Gericht gestellt worden sei. Es ist in solchen Fällen der nationalen Sicherheit üblich, dass, wenn es einen Prozess gibt, dieser auch geheim ist. Aber der Staat zieht es bei weitem vor, dass die Angeklagten einen “plea deal” eingehen, damit sie nicht, auch nicht versehentlich, Staatsgeheimnisse oder Geheimdienstmethoden preisgeben. Dies mag der Grund dafür sein, dass Eiges, wie auch Ben Zygier vor ihm, monatelang ohne Gerichtsverfahren festgehalten wurden, was an sich schon eine Form von Missbrauch ist. Eine solche Isolation und lange Intervalle der Ungewissheit können die Psyche solcher Gefangenen leicht aus dem Gleichgewicht bringen. Obwohl ich keine Ahnung habe, ob das in Eiges’ Fall der Fall war.

Ein enges Familienmitglied hat mich kontaktiert, nachdem ich meine Geschichte veröffentlicht hatte. Dies ist ein leicht bearbeiteter Auszug aus seinem Bericht über den Tomer, den er kannte:

Ich kannte Tomer zuerst als Kleinkind. Da ich jahrelang in den USA war, war mein Hauptkontakt … mit seinen Eltern. Das zweite Mal, dass ich mit ihm zu tun hatte, war vor zwei Jahren, nach dem Tod unserer Tante.

Als junger Mann war Tomer außerordentlich edel, warmherzig auf eine ruhige Art und Weise, klar auf die Familie bezogen. Ich wurde oft über seine unglaublichen Gaben und erstaunlichen jungen Leistungen informiert. In Person würde man sie nicht erahnen. Die Bescheidenheit… Er half meiner älteren Mutter, indem er ihr den grundlegenden Umgang mit dem Computer und anderen Geräten beibrachte.

Während ich sehr dankbar für Ihren ausgezeichneten Beitrag bin, der der Welt [seinen] Namen [und] ein hübsches, kostbares Gesicht liefert, ist der “Selbstmordschluss” sehr fragwürdig und sollte nicht frei verwendet werden. Die erste Veröffentlichung in den Medien, in der dieses Wort erwähnt wurde, machte wenig Sinn. Für mich ist es klar, dass ein Verbrechen stattgefunden hat. Es ist deutlich mehr als eine Peinlichkeit, die [gewaschen wurde]…Die Untersuchung hat nur die Rolle des Gefängnisses [bei seinem Tod] angesprochen. Weit davon entfernt, wo sein Schicksal bestimmt wurde.

Jeder denkende Mensch würde erkennen, dass es keine wirkliche Untersuchung gibt. Aus Verpflichtung gegenüber seinen Eltern und ihrer Souveränität, & offen gesagt aus Unwissenheit über die derzeitige unmögliche Unschärfe [der Ereignisse], gibt es wenig, was ich hinzufügen könnte. Ich nehme mir jedoch die Freiheit, meinen Ärger über seine überstürzte Beerdigung am 19. Mai auszudrücken.

Der Glaube eines nahen Verwandten, dass die Beerdigung des Opfers “überstürzt” war, wirft eine rote Fahne auf. In Anbetracht der Tatsache, dass Eiges unter mysteriösen Umständen starb, würde dies normalerweise die Durchführung einer Autopsie erfordern. Wenn eine solche durchgeführt wird, ist es der Familie erlaubt, ihren eigenen Pathologen zu ernennen, der sich dem staatlichen Gerichtsmediziner bei der Untersuchung des Leichnams anschließt. Da er nur zwei Tage nach seinem Tod beerdigt wurde, scheint es, dass keine Autopsie durchgeführt wurde. Oder wenn sie durchgeführt wurde, dann in einer eiligen Art und Weise.

Wie das Familienmitglied oben anmerkt, war der einzige Aspekt des Falles, der untersucht wurde, die Leistung des Gefängnispersonals. Wie ist der Gefangene gestorben? Wenn er sich selbst getötet hat, wie hätte er das angesichts der Videoüberwachung tun können, die in einem Fall wie diesem gefordert wird?

Obwohl die Familie und das Gericht bestritten haben, dass Eiges wegen Spionage angeklagt war, warum wurde er vor seinem Tod neun Monate lang heimlich im Gefängnis festgehalten? Warum will der Staat nichts darüber sagen, wessen er ihn verdächtigt? Obwohl meine Quelle sagte, dass er der Spionage angeklagt war, weigerte er sich, die Art seines angeblichen Verbrechens zu erläutern.

Eiges’ Eltern sind verständlicherweise empört über die Medienberichterstattung über den Tod ihres Sohnes. Sie lehnen es rundheraus ab, dass er Spionage betreiben oder sich das Leben nehmen würde. Das Problem des Staates Israel, der sich in solchen Angelegenheiten bedeckt hält, ist, dass weder die Eltern noch die Öffentlichkeit wissen können, was sie wissen müssen, um festzustellen, was wirklich passiert ist. Das ist eine grausame Art für die Nation, die Hinterbliebenen zu behandeln. Nicht nur, dass der Staat eine Rolle beim Tod ihres Kindes gespielt hat, er weigert sich auch, irgendetwas Substantielles darüber zu enthüllen, was er getan hat oder was mit ihm passiert ist. Diese Art von Geheimhaltung zersetzt nicht nur die Demokratie, sondern auch das Leben der Menschen.

ANMERKUNG: Ich möchte den Israelis danken, die Quellen und Boten bei der Recherche und Berichterstattung über diese Geschichte waren; und auch denjenigen, die Kommentare mit Namen von Tomer mit Links zu diesen Beiträgen bei Haaretz gepostet haben. Leider scheint es, dass sie im Dienste des allmächtigen Zensors gelöscht wurden. Macht weiter mit dem Kampf. Wir werden gewinnen. Übersetzt mit Deepl.com

