If that`s not apartheid, what is? By Gideon Levy, Haaretz

Wenn das keine Apartheid ist. Dieser Artikel von Gideon Levy müsste in jeder deutschen Zeitung übersetzt erscheinen. Auch für Schulklassen wäre er der richtige Unterrichtsstoff.

In 16 years Israel approved just 4 percent of Palestinian building requests, while annually issuing 1,000 demolition orders. The High Court of Justice has never debated a Palestinian petition against such an order