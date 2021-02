Bild: Netanyahu denounces ICC ruling that it has jurisdiction to investigate Israeli war crimes. Feb. 6, 2021. Screenshot.

In first test of Biden’s stance on Israel- president rolls over – Mondoweiss As you know the International Criminal Court ruled Friday that it has jurisdiction to undertake an investigation of war crimes in occupied Palestinian territories, including Israeli settlements and its slaughter of civilians in Gaza. The decision has big symbolic resonance, and there’s been a lot of response.

Im ersten Test von Bidens Haltung zu Israel – Präsident rudert zurück

Von Philip Weiss



7. Februar 2021



Wie Sie wissen, hat der Internationale Strafgerichtshof am Freitag entschieden, dass er für die Untersuchung von Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten zuständig ist, einschließlich der israelischen Siedlungen und dem Abschlachten von Zivilisten in Gaza. Die Entscheidung hat große symbolische Bedeutung, und es gab viele Reaktionen. Ich wollte einige der üblichen Verdächtigen zusammentrommeln.

Das Außenministerium begann am Freitag mit einer neutralen juristischen Erklärung, die sich gegen die Zuständigkeit des ICC aussprach (als Antwort auf die Eingangsfrage des AP-Reporters Matt Lee). “Wir haben ernsthafte Bedenken über die Versuche des ICC, seine Gerichtsbarkeit über israelisches Personal auszuüben…. [D]ie Gerichtsbarkeit des Gerichts sollte den Ländern vorbehalten sein, die dem zustimmen oder die vom UN-Sicherheitsrat überwiesen werden.”

Staatssprecher Ned Price ging auf Twitter noch weiter und umarmte Israel: “Wir werden weiterhin Präsident Bidens starkes Engagement für Israel und seine Sicherheit aufrechterhalten, einschließlich der Ablehnung von Aktionen, die versuchen, Israel auf unfaire Weise ins Visier zu nehmen.”

Aaron David Miller sagte, die prompte Antwort sei aufschlussreich.

Die Biden Adm ließ keinen Zweifel an ihrer Reaktion auf die Entscheidung des ICC, israelische und palästinensische Kriegsverbrechen zu untersuchen. Mit dem Iran als oberste Priorität und der palästinensischen Frage nicht; und angesichts der größten innenpolitischen Herausforderung seit FDR, sagte Biden klugerweise einfach nein zu dieser.

Die rechtsgerichtete Israel-Lobby-Gruppe AIPAC applaudierte Bidens Schnelligkeit.

Die heutige Entscheidung des @IntlCrimCourt setzt einen gefährlichen Präzedenzfall, der Amerika und Israel bedroht. Wir loben den prinzipiellen Standpunkt der Biden-Administration zur Unterstützung Israels und gegen diese unerhörte gerichtliche Übervorteilung.

AIPAC, das natürlich ein US-Megaphon für die israelische Regierung ist, hat die israelische Empörung über die ICC-Entscheidung retweetet, unter anderem von dem liberalen zionistischen weißen Ritter Benny Gantz, der sagte [per Computerübersetzung], das Urteil “ist unbegründet und dazu bestimmt, ein Werkzeug in den Händen der Feinde des Staates Israel zu sein, und derer, die versuchen, ihm durch politische Ausnutzung internationaler Gremien zu schaden.”

Ein anderes Megaphon, das American Jewish Committee, “bedauert” die Übertreibung des ICC, dankt der Biden-Administration und sagt, die Palästinenser müssten “auf den Weg des Friedens zurückkehren” (und nicht Fälle von Kriegsverbrechen anklagen).

Ein anderes Megaphon, die Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, sagt, der ICC habe keine Jurisdiktion, wenn es keinen souveränen palästinensischen Staat gibt, und das Urteil spiegele nur die “demonstrierte anti-israelische Voreingenommenheit der ICC-Prokuratorin Fatou Bensouda wider, die diese Bemühungen, den jüdischen Staat ins Visier zu nehmen, angeführt hat.”

Dennis Ross ist natürlich der Anwalt Israels, früher als Gesandter des Weißen Hauses. Er sagte am Freitag, das Urteil werfe den Friedensprozess zurück: “Auf zweifelhafter rechtlicher Grundlage hat der ICC heute entschieden, dass er die Zuständigkeit hat, eine Kriegsverbrecheruntersuchung gegen die israelische Regierung und die Hamas-Führer einzuleiten. Da der israelisch-palästinensische Konflikt nur politisch, nicht aber juristisch gelöst werden kann, ist ein Fortschritt nun schwieriger zu erreichen.” (Zu Ihrer Information: Der Friedensprozess hat die israelische Besatzung in fast 30 Jahren nur vorangebracht.)

Netanjahu sagte, dass das Urteil “reiner Antisemitismus” sei. Er benutzt die Rhetorik der Trump-Ära, “Fake”-Nachrichten.

Wenn der ICC gegen Israel wegen gefälschter Kriegsverbrechen ermittelt – ist das reiner Antisemitismus. Das Gericht, das gegründet wurde, um Gräueltaten wie den Nazi-Holocaust gegen das jüdische Volk zu verhindern, nimmt nun den einzigen Staat des jüdischen Volkes ins Visier. Erstens behauptet es in unverschämter Weise, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handelt, wenn Juden in unserem Heimatland leben. Zweitens behauptet er, dass, wenn das demokratische Israel sich gegen Terroristen verteidigt, die unsere Kinder ermorden und unsere Städte mit Raketen beschießen – wir ein weiteres Kriegsverbrechen begehen. Doch der ICC weigert sich, gegen brutale Diktaturen wie Iran und Syrien zu ermitteln, die fast täglich schreckliche Gräueltaten begehen. Als Premierminister von Israel kann ich Ihnen versichern: Wir werden diese Perversion der Justiz mit aller Kraft bekämpfen!

In der hebräischen Version dieser Erklärung machte Netanyahu deutlich, was er mit dem jüdischen Heimatland meinte: Juden, die in “Shiloh, Hebron, Beit El und sogar in unserer Hauptstadt Jerusalem” leben. Shiloh und Beit El sind kleine Kolonien tief im Westjordanland, die jede Möglichkeit eines lebensfähigen palästinensischen Staates verhindern. Während Hebron und Jerusalem Städte mit großer palästinensischer Bevölkerung sind, die für jede Vorstellung von palästinensischer “Selbstbestimmung” unerlässlich sind, Orte, in denen den Palästinensern alles außer symbolischen Rechten verweigert wurde.

Was die Angriffe auf Terroristen betrifft, so tötete Israel bei seinem letzten großen Angriff im Jahr 2014 500 Kinder in Gaza (ein Angriff, für den Obama völlige Straffreiheit gewährte).

Israel ist eindeutig in der Defensive. Das israelische Außenministerium behauptet, Israel könne sich selbst untersuchen.

Der Staat Israel ist eine robuste Demokratie mit einem unabhängigen und effektiven Rechtssystem, das in der ganzen Welt tief respektiert wird.

Außenminister Gabi_Ashkenazi gibt Gantz’ Gerede von Feinden wieder:

Die heutige Entscheidung des IStGH verzerrt das internationale Recht und macht diese Institution zu einem politischen Werkzeug der Anti-Israel-Propaganda.

Haaretz berichtet auf Hebräisch, dass die israelische Armee israelische Soldaten über den ICC unterrichtet, vermutlich um den Besuch bestimmter Länder zu vermeiden, in denen sie verhaftet werden könnten.

Als abweichende Stimme sagt Gideon Levy in Haaretz, dass es gut ist, dass Israel eine gewisse Verantwortlichkeit für seine Handlungen spürt.

Nicht wenige Israelis im Militär und im politischen Establishment werden in den kommenden Monaten zu schwitzen beginnen. Erfahrene Anwälte werden angeheuert werden, um sie zu verteidigen. Einige von ihnen werden Angst haben, ins Ausland zu reisen, aus Angst vor Verhaftung. Das ist eine gute Nachricht. Vielleicht fangen sie auf diese Weise an, anders über ihre Handlungen nachzudenken. Vielleicht wird die Angst vor Strafverfolgung sie in Zukunft einschränken. Vielleicht wird sich in der nächsten Wahlsaison ein “zentristischer” Kandidat wie Benny Gantz nicht hinstellen und mit der Zahl der Gräber im Libanon prahlen, für die er verantwortlich ist.

Levy weist darauf hin, dass ein anderer liberaler zionistischer Held, Yair Golan, der pensionierte General, der jetzt der linken Meretz-Partei angehört, die Notwendigkeit eines rechten Flügels “überflüssig” macht, indem er sagt, dass Israel keine Kriegsverbrechen in dem Gebiet begangen hat. Levy weist darauf hin, dass Israel nicht in der Lage ist, seine Verbrechen zu untersuchen.

Mindestens 1.000 unschuldige Zivilisten wurden während der Operation Protective Edge getötet; mehr als 200 unbewaffnete Demonstranten wurden am Grenzzaun zum Gazastreifen getötet; jede Siedlung ist ein Kriegsverbrechen. Diese klaren Wahrheiten sind nie in den verlogenen und gehirngewaschenen israelischen Diskurs eingedrungen. Vielleicht werden jetzt ein Staatsanwalt aus Gambia, ein Richter aus Benin und ein Richter aus Frankreich das tun, was unser geschätzter und erhabener Oberster Gerichtshof zu seiner Schande nie gewagt hat.

Die liberalen Zionisten sind bei all dem in der Klemme, weil sie so gegen die “Besatzung” sind. Zufälligerweise forderte die liberale zionistische Gruppe J Street am Freitag die Konditionierung der US-Hilfe wegen Israels wiederholter Zerstörung eines Beduinendorfes im Westjordanland – und der Siedlungspolitik im Allgemeinen, worauf sie Joe Biden anspricht:

“Dieser Abriss ist nur das jüngste Beispiel für die systematische Politik der israelischen Regierung, sensible Gebiete in den besetzten Gebieten de facto zu annektieren – eine Politik, die Abrisse, Vertreibungen und zerstörerische militärische Trainingsoperationen auf palästinensischem Land beinhaltet, die alle in nur zwei Wochen seit der Amtseinführung des neuen Präsidenten stattgefunden haben.” [Hervorhebung von mir]

J Street fordert Biden auf, schnell zu handeln und eine neue Norm zu erklären, dass die USA Israel nicht vor den Folgen solcher Aktionen schützen werden.

Machen Sie der israelischen Regierung klar, dass die Vereinigten Staaten ihre Stimme und ihr Votum in internationalen Organisationen nicht dazu benutzen werden, Israel vor legitimer Kritik an solchen Aktionen und damit verbundenen Verletzungen des internationalen Rechts zu schützen.

In einem weiteren Zeichen, dass Biden keine Reibereien mit dem Israel-Ressort will, hat seine Nominierte für den Posten des US-Botschafters, Linda Thomas-Greenfield, bei ihrer Anhörung zur Bestätigung durch den Senat BDS, die gewaltfreie Kampagne gegen palästinensische Menschenrechtsverletzungen, niedergemacht, dank FMEP.

Rob Portman aus Indiana drückte sie auf BDS. Thomas-Greenfield:

…Ich finde die Aktionen und die Herangehensweise, die BDS gegenüber Israel verfolgt hat, inakzeptabel. Es grenzt an Antisemitismus und es ist wichtig, dass ihnen nicht erlaubt wird, eine Stimme bei den Vereinten Nationen zu haben. Ich beabsichtige, sehr stark dagegen zu arbeiten.”



Die USA hätten keinen engeren Freund als Israel, versicherte sie Ben Cardin vom MD.

“Was Israel betrifft, so ist Präsident Biden in den letzten 50 Jahren seiner Karriere einer der stärksten Unterstützer Israels gewesen, das wissen Sie alle sehr gut. Und der Präsident glaubt, dass die Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern in unserem strategischen Interesse und unseren gemeinsamen Werten verwurzelt sind. Wenn ich also bestätigt werde… freue ich mich darauf, an der Seite Israels zu stehen, gegen die unfairen Angriffe auf Israel, die unerbittlichen Resolutionen, die unfairerweise gegen Israel vorgeschlagen werden, und ich hoffe, eng mit der israelischen Botschaft und dem israelischen Botschafter zusammenzuarbeiten und freue mich sogar darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit Israels zu stärken und die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Israelis und Amerikaner gleichermaßen zu erweitern und den Kreis des Friedens zu vergrößern. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass Israel keinen engeren Freund hat als die Vereinigten Staaten, und ich werde das in meinem Handeln bei den Vereinten Nationen widerspiegeln.”

Ein paar weitere Kommentare. Ein angesehener Analytiker juristischer Erkenntnisse, der anonym bleiben möchte, sagt, dass das ICC-Urteil zu nichts führen wird, weil der ICC letztlich feststellen wird, dass Israel unter Oslo das Recht hat, angebliche Verbrechen in Palästina zu verfolgen.

In der aktuellen ICC-Entscheidung heißt es in den allerletzten drei Absätzen, dass die Frage, ob das Oslo-Abkommen ein Eingreifen des ICC ausschließt, später in der Untersuchung entschieden wird, wenn es für den Ankläger an der Zeit ist, Israel aufzufordern, potenzielle Angeklagte und Beweise auszuhändigen. Israel hat dann das Recht, seine eigene Gerichtsbarkeit über diese Strafverfahren zu beanspruchen. Solange die PA das Oslo-Abkommen nicht aufgeben will, kann sie nicht gewinnen. Wenn Israel sich also auf die Verteidigung beruft, bereits eigene Ermittlungen in gutem Glauben durchgeführt zu haben, und damit einer Intervention des ICC zuvorkommt, wird sie mit ziemlicher Sicherheit auch Bestand haben.

Dieser Analyst sagt, dass die stärkere rechtliche Grundlage die kürzliche Feststellung von B’Tselem ist, dass es ein Apartheidregime zwischen Fluss und Meer gibt.

Mein Fazit ist, dass der ICC eine Brücke ins Nirgendwo ist. Besser ist es, dem Beispiel von B’Tselem zu folgen und zu sagen, dass es keine besetzten palästinensischen Gebiete gibt, keinen Staat Palästina, sondern EINEN JÜDISCHEN ÜBERRECHTLICHEN STAAT vom Jordan bis zum Mittelmeer, der den Palästinensern ihre Grundrechte verweigert.

Zum Schluss noch Remi Brulins Kommentar zu einem Medienumfeld, das gegenüber israelischen Kriegsverbrechen gleichgültig ist:

Ich bleibe verblüfft, dass 3 Jahre nach dem Bestseller eines angesehenen israelischen Journalisten, der für @nytimes arbeitet, aufgedeckt wurde, dass Ariel Sharon persönlich eine #terroristische Autobombenkampagne leitete, die in den 1980er Jahren Hunderte tötete, KEINE EINZIGE US-Medienstelle dies als berichtenswert empfunden hat. Übersetzt mit Deepl.com

