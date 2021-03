Bild:23-year-old Rachel Corrie who was crushed to death by Israeli bulldozers in Gaza in 2003 [NawalAlhawsawi/Twitter]

Am 16.März 2003, heute vor 18 Jahren war der Tag der Ermordung der jungen US-Aktivistin, Rachel Corrie . sie bleibt unvergessen in unseren Herzen.



In Erinnerung an Rachel Corrie

von Nasim Ahmed

26. Oktober 2017

Vierzehn Jahre sind vergangen, seit die 23-jährige Rachel Corrie von israelischen Bulldozern in Gaza zu Tode gequetscht wurde. Die amerikanische Aktivistin nahm zusammen mit anderen Mitgliedern der Internationalen Solidaritätsbewegung (ISM) an einer gewaltfreien direkten Aktion teil, um das Haus einer palästinensischen Familie vor dem Abriss zu schützen, als die Aktivistin aus Washington getötet wurde.

Seit ihrem frühen Tod am Grenzübergang Rafah im Jahr 2003 war Corries freigeistige Lebenseinstellung die Inspiration für internationale Solidaritätsbewegungen, gewaltfreien Widerstand sowie Theaterstücke und Bücher, die ihre Menschlichkeit und Tapferkeit feiern.

My Name is Rachel Corrie, das am Young Vic in London gezeigt wird, basiert auf den E-Mails und Tagebucheinträgen der pro-palästinensischen Aktivistin, die 2005 am Londoner Royal Court uraufgeführt wurde. Das Stück wurde ursprünglich von dem verstorbenen Alan Rickman und Katharine Viner, der heutigen Redakteurin des Guardian, verfasst.

Es überrascht nicht, dass die Wiedergabe des Stücks von pro-israelischen Gruppen stark kritisiert wurde. Die Wut über die Wiederbelebung des Stücks hat alle möglichen Kontroversen ausgelöst, so dass Unterstützer Israels in Großbritannien Druck auf das Young Vic ausüben, weil es das Stück aufführt. Der künstlerische Leiter des Young Vic, David Lan, der Jude ist, sah sich gezwungen, das Theater zu verteidigen und sagte: “Gaza ist eine Wunde auf dem Planeten, unter der so viele Menschen leiden.”

Pro-israelische Organisationen haben sogar damit gedroht, den öffentlichen Zuschuss in Höhe von 1,7 Millionen Pfund, der dem Young Vic gewährt wurde, auszuhebeln, um sicherzustellen, dass es eine “ausgewogenere” Position einnimmt, wenn es um Israel geht. Lan hat jedoch darauf bestanden, dass künstlerische Ausdrucksformen nützlich sind, um den Dialog zu fördern, indem er sagte: “Wir begrüßen und hoffen, eine möglichst breite Diskussion über diese schreckliche Situation anzuregen, und alles, was den Gaza-Streifen im Vordergrund unseres Bewusstseins hält, ist zu würdigen.”

Abgesehen von dem Ärgernis, dass einem am Eingang des Theaters pro-israelische Aktivisten Propaganda-Flugblätter entgegenschieben, die das Andenken an Corrie beschmieren, ist das eineinhalbstündige Eintauchen in Corries Gedankenwelt ein denkwürdiges Erlebnis.

Das Stück springt auf brillante Weise durch die Tagebücher von Corrie von ihren frühen Teenagerjahren bis hin zu ihrem frühen Tod. Unter der Regie des preisgekrönten Regisseurs Josh Roche und in der wunderbaren Darstellung der britischen Schauspielerin Erin Doherty erleben die Zuschauer eine schonungslose Darstellung der Brutalität der israelischen Besatzung, gesehen durch die Augen einer Aktivistin, die nach ihrem Platz im Leben sucht.

Dohertys erstaunlich gekonnte Darstellung von Corrie erweckt die entscheidenden Momente in der persönlichen Reise der Aktivistin zum Leben, wenn sie sich mit ihrem eigenen Gefühl des Privilegs auseinandersetzt, das im Kontrast zu der Demütigung und Armut steht, die sie in Gaza sah. Nicht zuletzt fängt das Stück die inneren Spannungen von Corrie ein, die ein tiefes Verantwortungsgefühl für die unhinterfragte Unterstützung Israels durch ihr eigenes Land empfand.

Das Stück ist emotional aufrüttelnd angesichts der Natur von Tagebucheinträgen, die von ihrer Autorin als eine ehrliche, von Polemik unbefleckte Darstellung der eigenen Gedanken und Gefühle gedacht sind. Corrie zeigte sich zutiefst beunruhigt über die ständige Entmenschlichung von Muslimen und Palästinensern; ihre Gespräche mit ihrem Vater, die in das Stück einfließen, werfen ein Licht auf Amerikas eigene beunruhigende Annahmen über die Welt in der Zeit nach 9/11.

Die zusätzliche Wucht des Stücks und der Darbietung von Doherty wird durch das Bühnenbild noch unglaublicher; ein Hintergrund, der aus dem kargsten Material besteht, leeren farblosen Sperrholzplatten auf dem Boden und an der Wand. Das Mittelstück ist ein hoher Holzständer, der eine Darstellung der israelischen Trennungsmauer zu sein scheint. Es bedurfte eines außergewöhnlichen Schauspielers, der eine außergewöhnliche Person spielte, um die Erfahrung so emotional erschütternd zu machen.

Rachel Corries Vermächtnis wird weiterhin Tausende in Kampagnen gegen politische Unterdrückung inspirieren, und dieses Stück hat, wie sein Vorgänger, sicherlich das Niveau der “unbändigen politischen Stimme” der jungen Aktivistin aus Olympia erreicht.

