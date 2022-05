Investing in Guns or People? For an explanation of the massive inflationary wave that is now cresting on the world and causing widespread suffering and instability, Vijay Prashad turns to U.S. economic policy. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social Research On April 19, the International Monetary Fund r

Bild: Takashi Murakami, Japan, “Tan Tan Bo Puking – auch bekannt als Gero Tan”, 2002.

Zur Erklärung der massiven Inflationswelle, die jetzt über die Welt hereinbricht und weit verbreitetes Leid und Instabilität verursacht, wendet sich Vijay Prashad der US-Wirtschaftspolitik zu.

In Waffen oder Menschen investieren?

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

2. Mai 2022

Am 19. April veröffentlichte der Internationale Währungsfonds seinen jährlichen Weltwirtschaftsausblick, in dem er eine starke Verlangsamung des globalen Wachstums und steigende Preise vorhersagt.

“Für das Jahr 2022 wird eine Inflation von 5,7 Prozent in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und 8,7 Prozent in den Schwellen- und Entwicklungsländern prognostiziert – 1,8 bzw. 2,8 Prozentpunkte höher als im … Januar.”

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, äußerte sich ernüchternd zu den Daten:

“Die Inflation erreicht den höchsten Stand seit Jahrzehnten. Stark gestiegene Preise für Lebensmittel und Düngemittel setzen die Haushalte weltweit unter Druck – insbesondere die ärmsten. Und wir wissen, dass Lebensmittelkrisen soziale Unruhen auslösen können.”

Was ist die Ursache für diese außergewöhnliche Inflationswelle? US-Präsident Joe Biden gab Russlands Krieg in der Ukraine die Schuld: “Was die Leute nicht wissen, ist, dass 70 Prozent des Inflationsanstiegs die Folge von [Russlands Präsident Wladimir] Putins Preiserhöhung aufgrund der Auswirkungen der Ölpreise war.”

Doch selbst die Redaktion des Wall Street Journal stellte fest, dass “dies nicht Putins Inflation ist”.

Georgieva vom IWF versuchte, einen Mittelweg zu finden, indem sie sagte, dass “Russlands Einmarsch in die Ukraine eine Krise auf der Spitze einer Krise geschaffen hat”. Ihre Ansicht spiegelte die des World Economic Outlook wider, der darauf hinwies, dass sich die Krise entwickelte, während die Weltwirtschaft auf dem Weg der Besserung war, sich aber noch nicht vollständig von der Covid-19-Pandemie erholt hatte.

Beauford Delaney, U.S., “Exchange Place”, 1943.

Die Plattform No Cold War, mit der das Tricontinental: Institute for Social Research eng zusammenarbeitet, hat einen sehr wichtigen Beitrag zu dieser Debatte geleistet. Briefing No. 2, “Die Vereinigten Staaten haben die Weltwirtschaft destabilisiert”.

Darin wird dargelegt, dass ein entscheidender Faktor der derzeitigen Inflationskrise der übergroße Einfluss der Vereinigten Staaten auf die Weltwirtschaft ist. Die US-Militärausgaben, der Anteil der Vereinigten Staaten am weltweiten Konsum, die Rolle des Wall-Street-Dollar-IMF-Regimes und andere Faktoren spielen eine Schlüsselrolle. Wir hoffen, dass Sie das Briefing Nr. 2 nützlich finden und es weit verbreiten werden.

Der Internationale Währungsfonds hat bekannt gegeben, dass sich die Weltwirtschaft stark abschwächt und die Wachstumsaussichten von 143 Ländern herabgestuft.

Gleichzeitig haben die Inflationsraten einen historischen Stand erreicht. Weltweit verarmen Hunderte von Millionen Menschen, vor allem im globalen Süden. Oxfam hat Alarm geschlagen, dass wir “Zeugen des tiefsten Absturzes der Menschheit in extreme Armut und Leid seit Menschengedenken” sind. Was ist die Ursache für dieses unermessliche menschliche Leid?

Wirtschaftskrise ‘Made in Washington’

Am 13. April behauptete US-Finanzministerin Janet Yellen, dass diese weltweite wirtschaftliche Verschlechterung auf den russischen Krieg in der Ukraine zurückzuführen sei. Dies ist sachlich falsch. Obwohl der Konflikt die Situation verschlimmert hat, ist der Hauptgrund für die Destabilisierung der Weltwirtschaft die massive Inflationswelle, die sich bereits in den Vereinigten Staaten aufgebaut hatte und nun auf die Welt überschwappt.

Bereits vor dem Krieg in der Ukraine hatte sich die Inflation in den USA in den letzten Jahren von 2,5 Prozent (Januar 2020) auf 7,5 Prozent (Januar 2022) verdreifacht, bevor sie sich nach Ausbruch des Krieges weiter auf 8,5 Prozent (März 2022) beschleunigte.

“Das ist nicht Putins Inflation”, stellte die Redaktion des Wall Street Journal fest. “Diese Inflation wurde in Washington gemacht.”

Der US-Verbrauchermarkt absorbiert ein Fünftel der weltweiten Waren und Dienstleistungen; da die Nachfrage nach diesen Waren das globale Angebot übersteigt, ist die Tendenz, dass sich die US-Inflation auf die ganze Welt ausbreitet, sehr hoch.

Der durchschnittliche Index des Commodity Research Bureau, ein allgemeiner Indikator für die globalen Rohstoffmärkte, ist astronomisch gestiegen: Mit Stand vom 25. April sind die Preise im Jahresvergleich für Öl (60 Prozent), Palmöl (60 Prozent), Kaffee (56 Prozent), Weizen (45 Prozent), Erdgas (139 Prozent) und Kohle (253 Prozent) in die Höhe geschnellt. Diese Preissteigerungen haben Schockwellen durch die Weltwirtschaft geschickt.

Diese Instabilität ist untrennbar mit der Wirtschaftspolitik der USA verbunden. Seit 2020 haben die Vereinigten Staaten ihren Haushalt um 2,8 Billionen Dollar erhöht. Um diese Haushaltsexpansion zu finanzieren, hat die US-Regierung die Kreditaufnahme auf 27 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht, und die Federal Reserve Bank hat die Geldmenge (die Menge des ausgegebenen Geldes) im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent erhöht. Beide Erhöhungen sind die höchsten in der Geschichte der USA in Friedenszeiten.

Diese riesigen US-Wirtschaftspakete wurden aufgelegt, um Geld in die Hände der Verbraucher zu bringen. Die US-Regierung konzentrierte sich auf die Nachfrageseite der Wirtschaft, indem sie Geld für den Konsum in Umlauf brachte, aber sie erhöhte nicht die Ausgaben auf der Angebotsseite der Wirtschaft, indem sie Geld in Investitionen steckte. Von 2019 bis 21 entfielen 98 Prozent des BIP-Wachstums in den USA auf den Konsum, während nur 2 Prozent auf Nettoinvestitionen entfielen. Mit einem starken Anstieg der Verbrauchernachfrage und fast keinem Anstieg des Angebots wuchs in den Vereinigten Staaten eine riesige Inflationswelle.

Carmen Lomas Garza, U.S., Tamalada, 1990.

Investitionen in Waffen oder Menschen?

Die Inflation in den Vereinigten Staaten, die weltweite Auswirkungen hat, ist ein Nebenprodukt ihrer wirtschaftlichen Prioritäten. In den letzten fünfzig Jahren haben die US-Regierungen den sozialen Reichtum des Landes nicht für umfangreiche soziale Investitionen in Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur genutzt und auch nicht in den Produktionssektor investiert, um das Angebot zu erhöhen.

Um die Inflation in den Griff zu bekommen, hat sich die Regierung stattdessen für ein Programm entschieden, das die Nachfrage senkt. Diese Nachfragesenkungen haben bereits zu einer Senkung des Lebensstandards geführt; so sind beispielsweise die Reallöhne in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent gesunken.

Anstatt soziale Investitionen zu tätigen, um einen solchen wirtschaftlichen Abschwung zu verhindern, hat die US-Regierung dem Militär Priorität eingeräumt, dessen Budget jedes Jahr erhöht wird.

Für das Jahr 2022 hat die Regierung Biden einen Militärhaushalt von 813 Milliarden Dollar vorgeschlagen, was einer Steigerung von 9,2 Prozent gegenüber dem Militärhaushalt von 2021 entspricht. Um diese massiven Ausgaben zu rechtfertigen, beruft sich die Biden-Regierung, wie schon die Trump-Regierung zuvor, auf die Notwendigkeit, die von China und Russland ausgehenden “Bedrohungen” zu bekämpfen.

Eine Senkung der US-Militärausgaben würde staatliche Mittel freisetzen, die in Bildung, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Produktion investiert werden könnten. Dies würde jedoch eine Änderung der US-Außenpolitik erfordern, die nicht in Sicht zu sein scheint. Bis dahin werden die Menschen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern die Kosten von Washingtons neuem Kalten Krieg tragen müssen.

Joseph Bertiers, Kenia, “Die Bar”, 2020.

Entgegen der oberflächlichen Einschätzung, dass die globale Inflation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine und die westlichen Sanktionen gegen Russland verursacht wird, zeigt No Cold War’s Briefing No. 2 mit dem Finger auf die Wurzel der Krise: die Verzerrungen, die durch die Militärausgaben der USA und das Wall Street-Dollar-IMF-Regime, das die Weltwirtschaft im Griff hat, verursacht werden.

Im Dezember 2021 sagte Georgieva vom IWF, dass die europäischen Regierungen nicht zulassen dürfen, dass die wirtschaftliche Erholung durch die “erstickende Kraft der Sparmaßnahmen” gefährdet wird. Dies ist Teil der erstaunlichen Doppelmoral des Westens. Gleichzeitig hat der IWF den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas harte Sparmaßnahmen auferlegt.

Wie Oxfam in einer neuen Analyse feststellt, hat der IWF im zweiten Jahr der Pandemie (von März 2021 bis März 2022) 23 Kredite an 22 Länder im Globalen Süden bewilligt, die allesamt Sparmaßnahmen entweder förderten oder vorschrieben.

Die IWF-Kreditvereinbarung mit Kenia in Höhe von 2,3 Mrd. USD sah beispielsweise ein vierjähriges Einfrieren der Löhne und Gehälter im öffentlichen Sektor sowie höhere Steuern auf Gas und Lebensmittel vor, während gleichzeitig 63 Prozent der kenianischen Haushalte von mehrdimensionaler Armut betroffen sind, wie aus einem Bericht des Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) hervorgeht.

Die Sparpolitik, die sich auf die breite Masse der Bevölkerung in diesen Ländern auswirkt, muss rückgängig gemacht werden. Wir brauchen weniger Geld für Kriege und mehr Geld für das, was Frantz Fanon die hartnäckigen Tatsachen des menschlichen Lebens nannte, wie Hunger, Analphabetismus und Erniedrigung.

Langston Hughes’ Gedichte konzentrierten sich auf die Auswirkungen dieser “hartnäckigen Tatsachen” auf das Leben der Menschen in den Vereinigten Staaten, die gegen ein Leben kämpften, das auf Löhnen aufgebaut war, die “zwei Bits minus zwei” entsprachen.

Im Jahr 1962 gaben die Vereinigten Staaten 49 Milliarden Dollar für ihr Militär aus (431 Milliarden Dollar im Jahr 2022); im Jahr 2022 will die US-Regierung, wie im Briefing Nr. 2 erwähnt, 813 Milliarden Dollar für ihr Militär ausgeben, mehr als die Militärausgaben der nächsten 11 Länder zusammen.

Uns steht ein immenser sozialer Reichtum zur Verfügung, aber er wird für die Bereiche des menschlichen Lebens ausgegeben, die eher destruktiv als produktiv sind. 1962, als der US-Militärhaushalt immer weiter anschwoll, schrieb Langston Hughes:

Ich bin es so leid, die Leute sagen zu hören,

Lasst die Dinge ihren Lauf nehmen.

Morgen ist ein neuer Tag.

Ich brauche meine Freiheit nicht, wenn ich tot bin.

Ich kann nicht von dem Brot von morgen leben.

Freiheit

Ist eine starke Saat

Gepflanzt

in eine große Not.

Ich lebe auch hier.

Ich will meine Freiheit

Genau wie du.

Wir müssen dem Ziel der menschlichen Emanzipation jetzt näherkommen. Nicht morgen, sondern jetzt.

Vijay Prashad, ein indischer Historiker, Journalist und Kommentator, ist geschäftsführender Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research und Chefredakteur von Left Word Books. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institute for Social Research.

