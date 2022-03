In Zeiten der totalen Gehirnwäsche Von Evelyn Hecht-Galinski Kommentar vom Hochblauen

Kommentar vom Hochblauen

In Zeiten der totalen Gehirnwäsche

Von Evelyn Hecht-Galinski

Schlägt man die Zeitungen auf oder macht das Fernsehen an – speziell das Regierungsprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender –, offenbart sich eine konzertierte Aktion von Meinungsbildung via massivster Gehirnwäsche, die sich durch unser ganzes Informations- und Lebensspektrum zieht. Jetzt wird unsere Freiheit nicht mehr nur am Hindukusch, sondern auch in der Ukraine verteidigt. (1) Westliche Medien befeuern mit diesem Informationskrieg eine regelrechte „Ent-Putifizierung“ und in deren Folge einen regelrechten Russenhass. Die Einheits-Sanktions-Front der „Friedens“nobelpreisträgerin EU trifft alle Bereiche. Und selten waren sich Politik, Kultur und Sport so einig. Russische Künstler wurden zu Aussätzigen gemacht, wenn sie sich nicht eilfertig von Putin distanzierten. Sich gegen den Krieg auszusprechen reicht den Inquisitoren nicht! Hier tritt die Heuchelei dieser so genannten „Friedensfreunde“ offen zutage, denn dergleichen Forderungen wurden nie an US-Künstler nach den völkerrechtswidrigen Kriegen gegen Serbien, Irak, Afghanistan und Libyen gestellt. (2)(3)

Zweierlei Maß jetzt im Fall Russland

Russische Sportler und Sportverbände wurden rausgeworfen, und mehrere durch die Medienmeute aufgehetzte europäische Fußballmannschaften weigerten sich, gegen russische Mannschaften zu spielen. Was die Palästinenser seit langem fordern – dass die FIFA den israelischen Fußballverband wegen der Besatzungspolitik, seiner Völkerrechtsverbrechen und Kriege sanktioniert – bleibt bis heute ein unerfüllter Wunsch. Soviel zum „zweierlei Maß“, wenn es um den „jüdischen Staat“ geht.

Eine von Politik und Medien in Sachen Russland vorgegebene Meinung wird schamlos sanktioniert, denn sobald es jemand wagt eine abweichende Sicht zu Putin und Russland zu äußern, wird er zum Ausgeschlossenen, zum Paria der Gesellschaft. Manchmal fühlt man sich „sehr allein“.

Informationsquellen wie RT und Sputnik wurden wegen angeblicher „Propaganda“ verboten – ohne Beweise (wie im Fall der Räuberpistole Navalny) vorzulegen, versteht sich – und dürfen auch nicht mehr verlinkt werden. Um trotzdem an diese wichtigen Nachrichten zu kommen, siehe (13) und (14).

Feindbild Russland mit Hilfe der deutschen Marionettenregierung

Natürlich ist jeder Krieg schrecklich, er verursacht Leid, Zerstörung und viele unschuldige Opfer. Allerdings vermeidet die deutsche Einheitsmeinung wie der Teufel das Weihwasser, den unwissend gehaltenen Bürgern die wahren Ursachen und Hintergründe darzulegen. Es geht um die absolut legitimen Forderungen nach Sicherheitsgarantien für die Russische Föderation, welche von dem Nato-Kriegsbündnis praktisch umstellt ist. Diese schriftlichen Garantien hat man arrogant verweigert. Hinzu kommt der von den USA finanzierte „Fuck EU-Nuland“ Putsch, der faschistische Elemente an die Macht brachte. Dieser kann als Teil des bekannten Planspiels, eine gute Zusammenarbeit Deutschlands mit Russland mit allen Mitteln zu verhindern, betrachtet werden. Gelingen kann das ja nur unter tätiger Mithilfe der geschichtsvergessenen deutschen Ampel-Marionettenregierung, die schon seit Jahren fleißig mitstrickt am „Feindbild Russland“, als hätte es den 2. Weltkrieg mit von deutschen Schlächtern verantworteten 27 Millionen sowjetischen Kriegstoten nie gegeben! Eine Schande!

Als dann der Komiker im Präsidentenamt Selenskyj in hirnverbrannter Weise Atomwaffen ins Spiel brachte, war der russische Präsident gezwungen zu handeln. Lange genug hat er dem Treiben zugesehen. Mehr als 14.000 russische Kriegstote im Donbass seit 2014 sprechen eine deutliche Sprache. Aber kein westlicher Politiker wollte darauf eingehen. Und als Putin berechtigt von Völkermord sprach, grinste der deutsche Bundeskanzler nur dümmlich, eine unverschämte Provokation!

Bemerkenswert ist, während die russische Kriegsführung immer bestrebt ist, keine Zivilisten zu schädigen, nehmen, wie wir wissen und vielfach dokumentiert ist, die USA bei ihren völkerrechtswidrigen Kriegen bewusst so genannte „Kollateralschäden“ in Kauf. Deshalb kann man die Vorwürfe des US-Präsidenten an seinen russischen Kollegen nur als scheinheilig betrachten.

Ukraine: nützlicher Vasall und Kanonenfutter der USA

Seit Jahren versucht die USA mit aller Macht des Kalten Krieges, Deutschland von Russland zu trennen. Um Unfrieden zu säen und fern der US-Heimat zu zündeln, wurden Milliarden Dollar in die korrupte und von Neonazis durchsetzte Ukraine gepumpt. Die USA benutzten die Ukraine nur als nützlichen Vasallen und letztendlich Kanonenfutter. Dieses Land voller begehrlicher Rohstoffe und Kornkammern wurde zum Spielball der US- Interessen. Das probate Mittel der USA sind bekanntlich Regime-Changes und bunte Revolutionen, und auch die Absetzung eines gewählten Präsidenten wie seinerzeit Janukowitsch. Die seit Jahren vorangetriebene CIA-Ausbildung ukrainischer Kämpfer zu „Kriegshelden“ trägt nur zu unnötigem Blutvergießen und Kriegsverlängerung bei. Die deutschen Ampel Politiker zeigen sich hocherfreut darüber, wieder in einer „führenden und dienenden“ Rolle für die USA zu sein, jedoch nicht für das deutsche Volk, das Frieden will.

Deutschland hat endlich wieder einen „Führer“, von der SPD, unter dem Motto „wer bei mir Führung bestellt, bekommt auch Führung“. Ja, Deutschland hat so seine Erfahrung mit „Führern“. Dieser Kanzler hat im ziemlichen Alleingang einen Überraschungscoup geliefert mit der Ankündigung von deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine, darunter auch ausgemusterte Ex-DDR Waffen aus russischer Fertigung. Also werden deutsch-russische Waffen von Deutschland gegen Russland eingesetzt. Nur 77 Jahre nach Kriegsende und nach 27 Millionen durch deutsche Soldatenhände getöteter Russen, haben wir erneut Russland den Sanktions- und Waffenkrieg erklärt.

Mit einem voluminösen Sonderhaushalt und einem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehrausstattung wird die transatlantische Ampel zum „US-Nato“-Primus. Inzwischen wird schon über weitere Waffenlieferungen nachgedacht. Diese Ampel steht auf Rot und blüht förmlich auf im Waffen- und Anbiederungsrausch. Als Biden anlässlich der Pressekonferenz bestimmte, er würde Nordstream II stoppen wenn nötig, stand der deutsche Bundeskanzler wie ein begossener Pudel daneben. Der deutsche Vasall in seiner ureigensten Rolle!

100 Milliarden für die Bundeswehr – Was ist mit Sozialausgaben?

Da bleibt die Frage zu stellen, wie wird der Koalitionsvertrag in Zukunft eingehalten werden können? Was ist mit Sozialausgaben? Wie sollen die Teuerungen bewältigt werden? Die Inflation wird noch mehr steigen, die Wohnungsnot wird noch schlimmer werden. Und was wird mit den Krankenhauskosten und Krankenkassen-Steigerungen? Schließlich kommen die zu erwartenden Millionen von ukrainischen Flüchtlingen in den Genuss aller deutschen Wohltaten. (4)(5) Was würde sein, wenn nach der Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge, zum größten Teil ungeimpft gegen Covid unsere Inzidenz, Krankenhauskapazität und Todesfälle massiv ansteigt? Wird dann die Liebe abkühlen?

Warum so frage ich mich, sollen wir wegen der Ukraine wirtschaftlich leiden? Warum liegt uns diese Ukraine am Herzen? Weil sie von einer ukrainischen „Komiker-Marionette“ mit jüdischen Wurzeln geleitet wird, der sich allerdings weder von Nazis abgrenzt noch glaubwürdig erscheint. Neo-Nazi-Söldner tummeln sich inzwischen in der Ukraine, ermutigt und gut bezahlt von Selenskyj und seinem Regime. Westliche Medien unterstützen den bewaffneten ukrainischen Widerstand, der auch Hausfrauen einbezieht, die „Borscht und Molotowcocktails“ machen können müssen. (16)

Selenskyj versucht auf seiner jüdischen Karte zu spielen, alle Juden auf seine Seite zu ziehen und den „jüdischen Staat“ für seine Interessen zu benutzen. So erlebten wir, dass der zionistische Ministerpräsident Bennett, trotz seiner „Religiosität“ am heiligen Schabbat nach Russland zu Präsident Putin fliegt, um sich dort als Friedensstifter mit „moralischer Verpflichtung“ zu versuchen. Da spricht also ein zionistischer Hardliner von „moralischer Verpflichtung“, der sich rühmte, eigenhändig „Araber“ getötet zu haben, ein Politiker der ganz offen feststellt, dass es unter seiner Regierungszeit niemals einen Palästinenserstaat geben wird, der nichts anderes im Sinn hat, als dass sein Regime auf Teufel kommt raus siedelt und judaisiert. Was also liegt mehr in seinem Interesse, als alle ukrainischen Juden aufzufordern, „heim ins jüdische Reich“ zu kommen, um dort, auf geraubtem palästinensischen Land die Judaisierung zu sichern. (16)(17)

Ideologische Verzerrung und Gehirnwäsche

Die angeblich so „freie Welt“, angeführt von den USA: unser „Heilsbringer. Dem gegenüber die feindliche „unfreie“ und expansionistische Welt unter Führung des „Psychopathen“ Putin. Diese ideologische Verzerrung und Gehirnwäsche ist inzwischen so von deutschen Bürgergehirnen verinnerlicht, dass die mediale konzertierte Aktion der Propaganda inzwischen als Normalität angesehen wird.

Wir werden gefüttert mit einer einseitigen deutschen Propaganda und Des-Informationen, sowie von ukrainischer Seite, die jeglichen Anspruch auf Wahrheit vermissen lassen. Die russische Seite ist also nicht nur der „Kriegstreiber und Kriegsverbrecher“, sondern auch der mediale Verlierer. All diese gezielten Desinformationen verfolgen nur ein Ziel, uns zu einer willenlosen und unkritischen Staffage werden zu lassen.

Vergessen wir nicht, der einzige Profiteur von diesen antirussischen Sanktionen sind die Vereinigten Staaten! Die schon seit Jahrzehnten daran arbeiten, uns mit aller Macht die in die totale Abhängigkeit der USA zu bringen und uns mit Russland zu entzweien. Meinen die USA, auf diese Weise ihr Milliarden-Handelsdefizit auszugleichen? Es ist erschreckend, den Niedergang dieser zerstörerischen Politik zu erleben, auf Kosten von uns allen! Wie schrieb Michael Hudson: die USA haben Deutschland zum dritten mal besiegt. Liest man dazu bei Pepe Escobar allerdings, wie Russland die Kriegserklärung der USA/EU kontern wird, lernt man, wie intelligente Politik aussehen kann (6)(7)(8)(9)

Den jüdischen Staat boykottieren – nicht Russland!

Kurios ist, dass der Boykott gegen Russland zur Pflicht wird, während der Boykott gegen den „jüdischen Staat“ „antisemitisch“ ist und unter Strafe steht. Molotow Cocktails schmeißende Ukrainer werden wegen ihres Muts gelobt, während Steine (!) werfende palästinensische Jugendliche von der IDF getötet werden (10) (11) Die heuchlerische „Wertegemeinschaft“ lehnt den Angriff gegen die Ukraine ab und zeigt sich geschockt, während die jahrzehntelange illegale Besatzung Palästinas und die täglichen Menschenrechtsverletzungen und Tötungen von Zivilisten kritiklos hingenommen bzw. durch feiges Schweigen unterstützt werden. Fast täglich werden im Schatten des Krieges junge Palästinenser von den „moralischsten“ aller jüdischen „Verteidigungssoldaten“ ermordet, neue Siedlungspläne bekannt gegeben. Dazu kommen kriegerische Einsätze gen Syrien und Drohungen gegen Iran. Besonders schlimm ist die Ankündigung, ukrainischen Flüchtlingen sofortige Einbürgerung zu gewähren, während Palästinenser in Besatzung oder ohne ihr legales Rückkehrrecht fassungslos dem Ausverkauf ihres Landes und der Zerstörung ihrer Häuser zuschauen müssen. Diese unerträglichen Doppelstandards offenbaren doch nur aller Welt, wie unglaubwürdig diese US-gesteuerte Politik ist. (12)(13)(14)

Palästina muss endlich genau diese Hilfe und Aufmerksamkeit bekommen, wie sie jetzt der Ukraine zuteil, wird und endlich Unterstützung für den palästinensischen Freiheitskampf. Sanktionen und Boykott für den „jüdischen Staat“, nicht für Russland. Und vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gehören israelische Politiker nach dem Gaza Völkermord!

Solidarität mit dem russischen Volk! Forderung nach Sicherheitsgarantien für Russland unterstützen!

Gerade wir Deutschen dürfen in dieser Zeit der von Politikern und Medien angeheizten Russophobie nicht geschichtsvergessen sein und müssen solidarisch mit dem russischen Volk sein und die Forderung seines Präsidenten nach den völlig legitimen Sicherheitsgarantien unterstützen – besonders in Zeiten der totalen Gehirnwäsche!

In der Neuen Rheinischen Zeitung (NRhZ) veröffentlicht in Ausgabe 785 vom 09.03.2022 unter http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27946

Evelyn Hecht-Galinski, Tochter des ehemaligen Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, ist Publizistin und Autorin. Ihre Kommentare für die NRhZ schreibt sie regelmäßig vom “Hochblauen”, dem 1165 m hohen “Hausberg” im Badischen, wo sie mit ihrem Ehemann Benjamin Hecht lebt. (http://sicht-vom-hochblauen.de/) 2012 kam ihr Buch “Das elfte Gebot: Israel darf alles” heraus. Erschienen im tz-Verlag, ISBN 978-3940456-51-9 (print), Preis 17,89 Euro. Am 28. September 2014 wurde sie von der NRhZ mit dem vierten “Kölner Karls-Preis für engagierte Literatur und Publizistik” ausgezeichnet.

