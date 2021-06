Alles bleibt so wie es ist und das ist ein Besatzungsverbrechen

Bild: Israeli Minister of Defence Benny Gantz arrives for a photo at the President’s residence during a ceremony for the new coalition government in Jerusalem, on June 14, 2021 [EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images]

Israel beharrt darauf, dass es die Belagerung des Gazastreifens nicht lockern wird

22. Juni, 2021

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat am Montag zugesagt, dass der belagerte Gazastreifen, die winzige Enklave, in der mehr als 2 Millionen Palästinenser leben, ohne die Rückkehr der gefangen gehaltenen Israelis “und ohne Sicherheitsstabilität” nicht “wirtschaftlich rehabilitiert” werden wird, wie AP berichtet hat.

Gantz bezog sich auf die israelischen Soldaten, die vom palästinensischen Widerstand während der israelischen Militäroffensive gegen Gaza 2014 gefangen genommen wurden. Die israelische Regierung glaubt, dass die Männer tot sind und will, dass ihre Überreste zurückgegeben werden. Der palästinensische Widerstand hat jedoch keine Details über ihren Zustand bekannt gegeben, aber mehrmals angedeutet, dass sie am Leben sein könnten.

Am Montag sagte der Chef der Hamas in Gaza, Yahya Sinwar, dass ein Treffen mit dem UN-Beauftragten für den Friedensprozess, Tor Wennesland, keine Anzeichen dafür ergeben habe, dass es Absichten gebe, die humanitäre Krise im Streifen zu lösen. Israel, so Sinwar, “erpresst” die Hamas, die Gefangenen im Austausch für die Aufhebung der Belagerung auszuliefern. Er bestand darauf, dass dies keinen Erfolg haben wird. Übersetzt mit Deepl.com

