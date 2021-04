Israel feiert seinen Unabhängigkeitstag zerrissener denn je Von Meron Rapoport

“Unabhängig” auf Grund von Landraub und ethnischer Säuberung

Bild: Israeli flags and people are seen through a Star of David-shaped hole in a stone wall on Israel’s Memorial Day (Reuters)

Israel celebrates its Independence Day more fractured than ever Haaretz is Israel’s liberal Jewish newspaper; Makor Rishon, the journal of the religious right and the settlers. Together they represent the two ideological extremes of the country’s Hebrew-language media. Yet somehow, for Israel’s 73rd Independence Day, falling on 15 April this year in the Hebrew calendar, their message to readers was nearly identical: Israel is more divided than ever.



Israel feiert seinen Unabhängigkeitstag zerrissener denn je

Früher waren die Israelis entlang säkularer, ultra-orthodoxer, national-religiöser und arabischer Linien gespalten. Jetzt sind selbst diese vier Gruppen innerlich zerrissen

Von Meron Rapoport

in Tel Aviv, Israel

15. April 2021

Haaretz ist Israels liberale jüdische Zeitung; Makor Rishon, die Zeitschrift der religiösen Rechten und der Siedler. Zusammen repräsentieren sie die beiden ideologischen Extreme der hebräischsprachigen Medien des Landes.

Doch irgendwie war ihre Botschaft an die Leser zu Israels 73. Unabhängigkeitstag, der dieses Jahr im hebräischen Kalender auf den 15. April fiel, fast identisch: Israel ist gespaltener denn je.

Makor Rishon stützte sich auf eine von ihr veröffentlichte Umfrage, die zeigt, dass 50 Prozent der säkularen israelischen Juden der Meinung sind, dass Israel vor allem eine Demokratie sein sollte, während nur 10 Prozent der Meinung sind, dass ein jüdisches Land an erster Stelle zu stehen hat.

Israelische Presseschau: Israel “spielt mit dem Feuer” in der Eskalation mit dem Iran

Vergleichen Sie das mit religiösen und ultra-orthodoxen israelischen Juden, von denen mehr als 80 Prozent sagten, ein jüdischer Staat zu sein, sei am wichtigsten (null Prozent sagten, eine Demokratie zu sein, sei am wichtigsten).

Weniger als vier Prozent der säkularen jüdischen Israelis sagten, dass das, was sie am meisten mit dem Land verbindet, die Bibel ist, verglichen mit über 75 Prozent der religiösen und ultra-orthodoxen Juden, die dies sagten.

Die Titelseite der Haaretz-Feiertagsbeilage zeigte eine Karte Israels mit der fetten Aufschrift “GETEILT”. Auch ohne eine Umfrage ist die Haaretz-Darstellung der heutigen Gesellschaft genau wie die in Makor Rishon.

Die deutlichste Manifestation dieses Bruchs ist natürlich die anhaltende politische Krise.

Vor drei Wochen ging Israel wieder zu den Wahlen – das vierte Mal in zwei Jahren. Dies ist ohne Beispiel in der Nachkriegszeit, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Krise einer Lösung näher kommt.

Der Likud von Premierminister Benjamin Netanjahu gewann mehr Stimmen als jeder seiner Rivalen, bleibt aber eine relativ kleine Partei mit nur 30 von 120 Sitzen im Parlament. Die nächstgrößere Partei, die Mitte-Rechts-Partei Yesh Atid (Es gibt eine Zukunft), gewann 17 Sitze, während 11 andere Parteien jeweils zwischen vier und neun Sitze gewannen.

Mehr Abgeordnete als jeder andere empfahlen Netanjahu als ihre Wahl, um von Präsident Reuven Rivlin mit der Bildung einer Regierung beauftragt zu werden. Doch eine Woche nach seiner Wahl scheinen Netanjahus Aussichten, die 61 Sitze zu bekommen, die er braucht, um zum sechsten Mal eine Regierung zu bilden, zweifelhaft.

Koalitionsbildung

Um es dieses Mal zu schaffen, braucht Netanjahu eine unmögliche Koalition. Sie müsste die rechten religiös-nationalistischen jüdischen Parteien einschließen, deren offizielle politische Haltung anti-arabisch und anti-islamisch ist. Sie müsste auch die islamistische Raam unter Führung von Mansour Abbas einschließen – eine Partei, die ideologisch, wenn auch nicht organisatorisch, mit dem Lager der Muslimbruderschaft verbündet ist, zumindest was die externe Unterstützung angeht.

Sollte eine solche Koalition letztlich zustande kommen, wäre es zweifellos die seltsamste in der Geschichte Israels. So etwas wie eine Koalition zwischen Sinn Fein und UKIP.

Und wenn Netanjahu scheitert, geht der Staffelstab offenbar an Yair Lapid von Yesh Atid über. Nach einem Jahrzehnt in der Politik hat der ehemalige Journalist Lapid begonnen, wie der “verantwortliche Erwachsene” der politischen Mitte zu wirken.

Die meisten Israelis glauben, dass es weder Netanjahu noch Lapid gelingen wird, eine Regierung zu bilden, in welchem Fall sie im August 2021 zum fünften Mal zu den Urnen zurückkehren werden

Er wiederum würde eine harte Zeit haben.

Um seine Koalition von mindestens 61 Mitgliedern zusammenzustellen, müsste Lapid zwei eindeutig rechte Parteien (Naftali Bennetts Yamina und Gideon Sars Neue Hoffnung) einbeziehen, die die Annexion des besetzten Westjordanlands und die Ausweitung der Siedlungen unterstützen; eine weitere rechte Partei, Yisrael Beiteinu, die nach heutigen israelischen Maßstäben als moderat gilt, aber von Avigdor Lieberman angeführt wird, der für seine Geschichte der anti-arabischen Hetze bekannt ist; zwei zentristische Parteien, Yesh Atid und die Blau-Weiß-Partei von Verteidigungsminister Benny Gantz, Vertreter des alten israelischen Establishments; zwei linke jüdische Parteien, Labor und Meretz, die bei der letzten Wahl mit relativ radikaleren Positionen als in der Vergangenheit etwas Unterstützung erhielten; und zwei Parteien, die die palästinensisch-arabische Minderheit in Israel vertreten – die Gemeinsame Liste und Raam.

Selbst wenn es Lapid irgendwie gelänge, den Zusammenprall der Egos unter den Führern dieser Parteien einzudämmen und eine Regierung zu bilden, ist es schwierig zu sehen, wie diese sehr unterschiedlichen Parteien eine gemeinsame Plattform für die Regierung zusammenstellen könnten. Kein Wunder, dass die meisten Israelis glauben, dass es weder Netanjahu noch Lapid gelingen wird, eine Regierung zu bilden, in welchem Fall sie im August 2021 zum fünften Mal in weniger als drei Jahren zu den Wahlen zurückkehren werden.

Diese Übung hat begonnen, normal zu erscheinen. Das letzte Mal, dass die Legislative einen Jahreshaushalt verabschiedete, war Anfang 2018. Seitdem arbeitet Israel auf Haushalts-Autopilot, was eine Verlängerung des letzten formell genehmigten Haushalts bedeutet.

Netanjahu im Mittelpunkt

Der Schuldige, der üblicherweise als Erklärung für diese tiefe politische Krise ausgemacht wird, ist Netanjahu selbst. Das ist sicherlich richtig. Die einzige Gemeinsamkeit, die die Parteien, die letztendlich einer Rechts-Mitte-Links-Regierung unter Lapid beitreten könnten, eint, ist ihre Opposition gegen den Premierminister.

Im Gegensatz zu dem, was Netanjahus Unterstützer behaupten, geht diese Opposition jedoch über das rein Persönliche hinaus. Ein angeklagter Netanyahu befindet sich derzeit vor Gericht. In einer Zeugenaussage, die letzte Woche begann, beschrieb der Redakteur der größten Nachrichten-Website des Landes, wie der Eigentümer des Unternehmens ihm täglich, und manchmal mehr als einmal am Tag, befahl, Artikel zu veröffentlichen, die Netanjahu unterstützen und alles Nachteilige zu streichen. In der Zwischenzeit, so hörte das Gericht, versuchte Netanyahu, seine eigene Macht zu nutzen, um die Geschäftsinteressen des Eigentümers zu fördern.

Solange Netanyahu vor Gericht steht, werden seine wachsenden Angriffe auf das Justizsystem und die Rechtsstaatlichkeit weiter zunehmen.

Während der letzten 12 Jahre seiner Herrschaft hat Netanjahu ein Regime geschaffen, das hauptsächlich auf persönlicher Loyalität zu ihm selbst aufgebaut ist. Dieses Regime ist in jedem Aspekt des öffentlichen Lebens Israels auffällig: in den Medien, in der Kultur, im Militär und in den nationalen Sicherheitsbehörden, im Justizsystem, in der Polizei, im Gesundheitssystem.

Israel Wahlen: Netanjahu muss seltsame Bettgefährten heiraten, wenn er eine Regierung bilden will

Mit dem Aufkommen von Covid-19 wurde dies besonders deutlich. Netanjahu war derjenige, der den Israelis bei fast täglichen Fernsehauftritten verkündete, ob sie zu Hause bleiben oder rausgehen sollten, wie viel Geld er ihnen wann und wofür geben würde. Die Impfstoffkampagne, ein beachtlicher Erfolg in Israel, hat er so positioniert, als hätte er selbst den Impfstoff erfunden und mit seinem eigenen Geld gekauft.

In letzter Zeit scheint sich dieses Phänomen auf Israels Konfrontation mit dem Iran auszuwirken. Angesichts der Explosion in der Urananreicherungsanlage in Natanz und der Angriffe auf die iranische Schifffahrt fällt es schwer, nicht eine Verbindung zu Netanjahus verzweifelten Bemühungen um seinen Machterhalt zu vermuten.

Vor diesem Hintergrund, in dem sich Netanjahu in eine israelische Version von Recep Tayyip Erdogan oder Viktor Orban verwandelt, kann man den Aufstieg einer breiten Anti-Netanjahu-Protestbewegung im vergangenen Jahr verstehen. Zehntausende von Israelis gingen jede Woche auf die Straße, um seinen Rücktritt zu fordern – es ist bereits die längste derartige Protestbewegung in der Geschichte Israels.

Der öffentliche Druck ist es, der letztlich erneut zu vorgezogenen Neuwahlen führte und jemanden wie Saar, einen prominenten Rechtsaußen, der lange als Netanjahus Erbe innerhalb des Likud angesehen wurde, dazu brachte, sich vor der letzten Wahl und dann auch danach offen gegen den Premierminister zu stellen.

Die Daten zeigen, dass der Großteil der Öffentlichkeit diese Abneigung gegen Netanyahu teilt. Selbst angesichts seiner enormen persönlichen Macht und der Tatsache, dass die großen Medien seine Befehle befolgen oder zumindest Angst haben, sich ihm zu widersetzen, konnte er bei den letzten vier Wahlen nicht die absolute Regierungsmehrheit erreichen, die er anstrebt.

Beim letzten Mal, als Beispiel, erhielten die Parteien, die sich persönlich zu Netanyahu bekennen, 52 Sitze. Die Parteien, die sich gegen ihn aussprechen, erhielten 68: eine große Mehrheit.

Netanjahu hat im Grunde die gesamte israelische Politik für seine persönlichen Zwecke verpfändet. Statt einer Spaltung zwischen rechts und links, ist die Spaltung für oder gegen Netanyahu geworden. Es ist größtenteils sein Verdienst, dass das Land politisch so gelähmt ist, unfähig, die großen Fragen anzugehen: ein freier Markt oder soziale Verantwortung? Ein palästinensischer Staat oder Annexion?

Zersplitterte Lager

Doch es gibt keinerlei Sicherheit, dass die israelische Politik zur Normalität zurückkehren würde, selbst wenn Netanjahu zurücktreten würde. Die aktuelle politische Krise des Landes am Vorabend des Unabhängigkeitstages geht sogar über Netanjahu hinaus. Man könnte sagen, dass Israel nicht nur in links und rechts, säkular und religiös, Juden und Araber gespalten ist, wie in Haaretz und Makor Rishon. Auch intern sind sich die Gruppen nicht einig, wie es weitergehen soll.

Nachdem Donald Trumps “Deal des Jahrhunderts” gescheitert ist und die Idee der Annexion von der Tagesordnung genommen wurde, haben die Leute von der religiösen Rechten ihr zentrales Narrativ verloren. Sie wollen natürlich immer noch die Besatzung und die Siedlungen fortsetzen, aber jetzt haben sie kein definiertes Ziel, das mit einer Annexion vergleichbar wäre. Nicht zufällig hat sich die Rechte in zwei Parteien aufgespalten: die faschistische Partei des religiösen Zionismus, die von Bezalel Smotrich angeführt wird, und Bennetts Jamina, mit einer Reihe kleinerer Spaltungen.

Das religiöse und ultra-orthodoxe Lager ist auch zersplittert, wenn es um Fragen wie LGBTQ-Rechte und den Status der Frauen geht, sowie in Bezug auf die Beziehung zum Staat. Lapid definierte sich jahrelang als Mann der Mitte, weder als Rechter noch als Linker.

Jetzt erkennt er, dass diese neutrale Haltung angesichts der Tiefe der anhaltenden Polarisierung in der israelischen Politik nicht mehr haltbar ist, und er sucht nach neuen Wegen. Die jüdische Linke versteht, dass sie ihre Partnerschaft mit der palästinensisch-arabischen Öffentlichkeit innerhalb Israels vertiefen muss, aber sie weiß nicht wie.

Die Pessimisten werden sagen, dass diese Zersplitterung letztendlich zu einer noch schlimmeren Desintegration und zu größeren Spannungen zwischen diesen Gruppen führen wird, und vielleicht sogar zu Gewalt

Die palästinensische Öffentlichkeit selbst, in Israel, ist durch Raams Austritt aus dem Kollektiv stark zerrissen. Im Gegensatz zur sehr klaren Linie der Gemeinsamen Liste, die sich als Teil der israelischen Linken positioniert, trotz aller Herausforderungen, die die Zusammenarbeit mit jüdisch-zionistischen Verbündeten mit sich bringt, verkündete Raam kurz und bündig, dass sie “weder in der Tasche der Linken noch der Rechten ist” und bereit ist, Netanyahu unter bestimmten Bedingungen zu unterstützen – etwas, das noch vor wenigen Monaten undenkbar war.

Raam hält auch an einer streng konservativen Linie fest, was sich in einem scharfen Angriff auf den angeblichen “Säkularismus” der Gemeinsamen Liste zeigt, vor allem in Fragen von LGBTQ+. Nachdem es der palästinensischen Minderheit in Israel gelungen zu sein schien, sich unter einer Partei, der Gemeinsamen Liste, zu vereinen und bei der letztjährigen Wahl mit 15 Sitzen ihr größtes Wahlergebnis zu erzielen, scheint nun auch diese Öffentlichkeit endgültig gespalten zu sein.

In einer Rede, die er 2015 hielt, kategorisierte Rivlin Israel in “vier Stämme”: die Säkularen, die Ultra-Orthodoxen, die Nationalreligiösen und die Araber. Dies war ein Eingeständnis, dass der Versuch, eine Art essentielle “israelische” Identität zu schaffen, die alle im Land lebenden Gruppen vereint, gescheitert war.

Nun scheint es, dass selbst die vier Grundgruppen innerlich zerstritten und unfähig sind, sich auf ein konsensuales Handeln zu einigen. Die Optimisten werden sagen, dass diese Krise eine Gelegenheit ist, eine israelische Politik auf gesünderen Grundlagen aufzubauen, indem man zu den grundlegendsten Fragen zurückkehrt, einschließlich der Besatzung und der jüdischen Überlegenheit. Die Pessimisten werden sagen, dass diese Zersplitterung letztendlich zu einem noch schlimmeren Zerfall und zu größeren Spannungen zwischen diesen Gruppen führen wird, und vielleicht sogar zu Gewalt.

Was sicherlich klar ist, ist, dass Israel schon glücklichere Unabhängigkeitstage hatte als diesen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...