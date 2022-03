Israel-Lobbygruppe ADL rehabilitiert Hitlers Komplizen in der Ukraine Von Ali Abunimah

Ich danke Ali Abunimah für diesen wichtigen Artkel, der genau die Scheinheiligkeit aufdeckt, die wir momentan erleben.

Israel lobby group ADL rehabilitates Hitler’s accomplices in Ukraine Israel and its lobby depend on support from the United States. So when Washington goes to war, the lobby will often lend its propaganda services to the cause. The Anti-Defamation League, one of Israel’s top US lobby groups, is doing so now by rehabilitating Ukrainian collaborators who helped Hitler exterminate Jews and Poles.

Bild: A priest delivers a speech during a torchlight procession honoring Nazi collaborator Stepan Bandera in the Ukrainian capital Kiev on 1 January 2022. Bandera’s nationalist movement directly assisted German occupation forces in perpetrating the Holocaust during World War II. Pavlo Bagmut Ukrinform

Israel-Lobbygruppe ADL rehabilitiert Hitlers Komplizen in der Ukraine

Menschen beobachten einen Mann in religiösem Gewand, der vor einem riesigen Porträt von Stepan Bandera spricht

Israel und seine Lobby sind auf die Unterstützung durch die Vereinigten Staaten angewiesen.

Wenn Washington in den Krieg zieht, unterstützt die Lobby die Sache oft mit ihrer Propaganda.

Die Anti-Defamation League, eine der wichtigsten US-Lobbygruppen Israels, tut dies jetzt, indem sie ukrainische Kollaborateure rehabilitiert, die Hitler bei der Ausrottung von Juden und Polen geholfen haben.

Dieser Holocaust-Revisionismus ist durch die Notwendigkeit motiviert, die heutigen rechtsextremen ukrainischen Nationalisten und Neonazis, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden, zu beschönigen.

Der Grund, warum die USA, die NATO und die Europäische Union nach eigenen Angaben Waffen und Söldner in die Ukraine schicken, ist der, dass sie einer anderen Demokratie helfen wollen, ihre Unabhängigkeit und Souveränität gegen eine illegale Invasion durch einen expansionistischen, größenwahnsinnigen Verrückten zu verteidigen.

Aus westlicher Sicht ist es daher sehr unangenehm, dass das ukrainische Regime von rechtsradikalen Faschisten und Neonazis gestützt wird.

Die westlichen Kriegspropagandisten befürchten zweifellos, dass die Anerkennung dieser Tatsache die Behauptung von Präsident Wladimir Putin legitimieren würde, dass die russische Invasion – die von der UN-Generalversammlung mit überwältigender Mehrheit verurteilt wurde – durch die Notwendigkeit der “Entnazifizierung” und Entmilitarisierung der Ukraine gerechtfertigt sei.

Das Dilemma wird in einer Schlagzeile von NBC News vom Anfang des Monats zusammengefasst: “Das Nazi-Problem der Ukraine ist real, auch wenn Putins ‘Entnazifizierungs’-Behauptung es nicht ist.”

Aber die meisten westlichen Medien gehen nicht einmal mehr so weit wie NBC News, um diese Realität anzuerkennen.

Der aktuelle Krieg lässt sich direkt auf den Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 zurückführen, bei dem die USA und ihre Verbündeten rechtsextreme und neonazistische Elemente unterstützten.

Ziel war es, ein US-freundliches Regime zu installieren, das die Ukraine in die NATO, das anti-russische Militärbündnis, einbinden würde. Moskau betrachtet die NATO-Erweiterung seit langem als existenzielle Bedrohung.

Hauptakteure des von den USA unterstützten Staatsstreichs waren neonazistische Gruppen wie der Rechte Sektor, das Asowsche Bataillon und C14.

Sie sind Teil einer breiteren ukrainischen nationalistischen Bewegung, die Stepan Bandera verehrt, den Führer der Organisation Ukrainischer Nationalisten, die während des Zweiten Weltkriegs mit Hitler kollaborierte.

Während des Krieges bildeten Mitglieder der OUN, die Bandera treu ergeben waren, die Ukrainische Aufständische Armee, die gemeinhin unter ihren ukrainischen Initialen UPA bekannt ist.

“Taktische” Allianz mit Hitler

Am 4. März veröffentlichte die Anti-Defamation League einen Artikel von Andrew Srulevitch, ihrem Direktor für europäische Angelegenheiten, um das Nazi-Problem in der Ukraine herunterzuspielen.

Der Artikel wurde auch in einem E-Mail-Newsletter des ADL-Geschäftsführers Jonathan Greenblatt vom 15. März beworben, in dem es darum ging, wie sich “antisemitische Verschwörungstheorien und andere Fehlinformationen im Gefolge der Invasion verbreiten”.

Um den heutigen Bandera-Kult und die Unterstützung für den Nationalsozialismus in der Ukraine herunterzuspielen, hält es die ADL für notwendig, die Geschichte umzuschreiben – in der Tat Holocaust-Revisionismus.

Der Artikel von Srulevitch hat die Form einer Frage und Antwort mit David Fishman, einem Professor für jüdische Geschichte am Jüdischen Theologischen Seminar. Fishman ist auch Mitglied des akademischen Ausschusses des United States Holocaust Memorial Museum.

“Wir haben Fackelmärsche mitten in [Kiew] mit den roten und schwarzen Fahnen der UPA gesehen … und Bilder von Stepan Bandera, der im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis verbündet war”, fragt Srulevitch. “Ist das nicht ein Beweis für den Nazismus in der Ukraine?”

“Für ukrainische Nationalisten sind die UPA und Bandera Symbole des ukrainischen Kampfes für die ukrainische Unabhängigkeit. Die UPA verbündete sich aus taktischen – nicht aus ideologischen – Gründen mit Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion”, antwortet Fishman.

“Für Juden ist jedoch nicht nur ein Bündnis mit den Nazis unter allen Umständen unverzeihlich, sondern Historiker haben dokumentiert, dass ukrainische Nationalisten gemeinsam mit Deutschen an der Ermordung vieler Tausend Juden in der Ukraine beteiligt waren”, fügt Fishman hinzu.

Fishmans Ausrede, Bandera und andere Nazi-Kollaborateure seien “Symbole” des “Kampfes für die ukrainische Unabhängigkeit”, spiegelt die Behauptungen amerikanischer weißer Rassisten wider, dass sie mit dem Zeigen der Flagge der Konföderierten lediglich ihr “Erbe” ehren und nicht ein Regime feiern wollen, das in den Krieg zog, um sein “Recht” zu verteidigen, Menschen aus Afrika zu versklaven.

“Es gibt Neonazis in der Ukraine, genauso wie in den USA und in Russland”, behauptet Fishman. “Aber sie sind eine sehr marginale Gruppe, die keinen politischen Einfluss hat und keine Juden oder jüdische Einrichtungen in der Ukraine angreift.

Mit anderen Worten: Hier gibt es nichts zu sehen, will uns die ADL glauben machen.

Doch Israel-Lobbygruppen waren schon vor der russischen Invasion besorgt über den Aufstieg der ukrainischen Rechtsextremen.

“Holocaust-Täter sind die letzten Menschen auf der Welt, die es verdienen, verherrlicht zu werden, unabhängig von ihrer nationalistischen Gesinnung”, stellte Efraim Zuroff, ein Regionaldirektor des Simon-Wiesenthal-Zentrums, einer weiteren pro-israelischen Lobbygruppe, im Jahr 2015 richtig fest.

“Dieses Phänomen, das derzeit im postkommunistischen Osteuropa und insbesondere in der Ukraine und im Baltikum so häufig auftritt, zeigt deutlich, dass diese Länder die Verpflichtungen einer echten Demokratie nicht vollständig verstehen”, fügte Zuroff hinzu.

Diese Verurteilung erfolgte, nachdem ukrainische Nationalisten in der Silvesternacht in Kiew einen Fackelzug zu Ehren von Bandera veranstaltet hatten.

Doch heute leugnet das Simon-Wiesenthal-Zentrum, genau wie die ADL, aus politischer Opportunität die Unterstützung des Nazismus in der Ukraine.

Und ebenso wie die ADL führt es die Tatsache, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij Jude ist, als Beweis dafür an, dass Neonazismus kein Problem darstellt.

Dies ist jedoch genauso wenig überzeugend wie die Behauptung, die Wahl von Barack Obama zum Präsidenten 2008 bedeute, dass Rassismus und weiße Vorherrschaft in den Vereinigten Staaten ausgerottet seien.

Nach Angaben der ADL hat die Verbreitung “weißer, rassistischer Propaganda” in den USA im Jahr 2020 – vier Jahre nach dem Ausscheiden des ersten schwarzen Präsidenten aus dem Amt – stark zugenommen.

Geschichtsfälschung

Diese Rationalisierung, Verharmlosung und “Beidseitigkeit” des Nationalsozialismus und der Holocaust-Verbrechen sollte an sich schon schockierend sein.

Aber auch die Behauptung der ADL, das Bündnis der Bandera-Bewegung mit Hitler sei lediglich “taktisch” gewesen – als ob dies ihre Verbrechen in irgendeiner Weise abmildern würde – ist falsch.

Obwohl Bandera und seine Anhänger später versuchten, das Bündnis mit dem Dritten Reich als bloß “taktisch” darzustellen, als Versuch, einen totalitären Staat gegen einen anderen auszuspielen, war es in Wirklichkeit tief verwurzelt und ideologisch”, schreibt der Journalist und Autor Daniel Lazare in einer 2015 erschienenen Jacobin-Rezension des Buches Stepan Bandera des Historikers Grzegorz Rossoliński-Liebe: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist.

“Bandera stellte sich die Ukraine als klassischen Einparteienstaat vor, mit sich selbst in der Rolle des Führers oder Vorsehers, und erwartete, dass eine neue Ukraine ihren Platz unter dem Dach der Nazis einnehmen würde.”

Bandera wurde jedoch von den Nazis inhaftiert, weil er auf die ukrainische Unabhängigkeit drängte – etwas, das Hitler nicht zu gewähren bereit war. Doch das Bündnis zwischen der OUN und den Deutschen bestand fort.

“Anstatt die OUN aufzulösen, hatten die Nazis sie in der Zwischenzeit zu einer deutsch geführten Polizeitruppe umgestaltet”, schreibt Lazare.

“Die OUN hatte eine führende Rolle bei den antijüdischen Pogromen gespielt, die nach dem deutschen Einmarsch in Lemberg und Dutzenden anderen ukrainischen Städten ausbrachen, und nun diente sie den Nazis, indem sie in den Ghettos patrouillierte und bei Deportationen, Razzien und Erschießungen half.”

1943 gründeten die banderitischen Mitglieder der OUN ihre eigene Miliz, die Ukrainische Aufständische Armee (UPA).

Die UPA begann mit der ethnischen Säuberung und Ausrottung von Polen aus Gebieten, die sie als zur Ukraine gehörig betrachteten.

Unter Berufung auf Historiker schreibt Lazare, dass die UPA zwischen 1943 und 1945 fast 100.000 Polen tötete und dass orthodoxe Priester die Äxte, Heugabeln, Sensen, Sicheln, Messer und Stöcke segneten, mit denen die von ihr mobilisierten Bauern ihnen den Garaus machten”.

Gleichzeitig setzten sich die Angriffe der UPA auf die Juden “in einem so grausamen Ausmaß fort, dass die Juden tatsächlich den Schutz der Deutschen suchten”, schreibt Lazare.

“Die banderitischen Banden und die lokalen Nationalisten überfielen jede Nacht die Juden und dezimierten sie”, sagte ein von Rossoliński-Liebe zitierter Überlebender 1948 aus. “Die Juden versteckten sich in den Lagern, in denen Deutsche stationiert waren, weil sie einen Angriff der Banderiten fürchteten. Einige deutsche Soldaten wurden zum Schutz der Lager und damit auch der Juden herangezogen.”

Bandera wiederauferstanden

Diese schreckliche Geschichte hat einen direkten Bezug zu den heutigen Ereignissen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und mit Beginn des Kalten Krieges nahmen sich die USA und ihre Verbündeten der Banderiten an, von denen viele in den Westen, insbesondere nach Kanada, ins Exil gingen.

Seit 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach und die Ukraine unabhängig wurde, und erst recht in den letzten Jahren, ist der Bandera-Kult wieder mit voller Wucht aufgetaucht.

Er ist alles andere als eine Randerscheinung, sondern wird von den ukrainischen staatlichen Institutionen voll unterstützt.

NBC News nennt es eine “unheilvolle Entwicklung”, dass die Ukraine “in den letzten Jahren eine Flut von Statuen zu Ehren ukrainischer Nationalisten errichtet hat, deren Vermächtnis durch ihre unbestreitbare Vergangenheit als Nazi-Vertreter befleckt ist”.

Solche Denkmäler finden sich überall in der Westukraine von Lemberg über Ternopil bis Iwano-Frankiwsk und in vielen kleinen Städten dazwischen.

Im Jahr 2016 stimmte der Stadtrat von Kiew mit überwältigender Mehrheit dafür, die Moskauer Allee in der ukrainischen Hauptstadt zu Ehren von Bandera umzubenennen.

Eduard Dolinsky, der Direktor des Ukrainischen Jüdischen Komitees, dokumentiert seit Jahren, wie Bandera regelmäßig mit Statuen, Bannern und Zeremonien gefeiert wird:

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, prahlte 2015 sogar damit, dass er bei einem Besuch in München “Blumen auf dem Grab unseres Helden Stepan Bandera niedergelegt” habe.

Potenzial für schreckliche Rückschläge

Da die USA und Europa die Regierung in Kiew bewaffnen und unterstützen, muss all dies zusammen mit den zahlreichen Beweisen für die Unterstützung von Nazismus und Faschismus in der heutigen Ukraine begraben werden.

Die Anerkennung dieser Realität ist nicht dasselbe wie die Behauptung, dass 40 Millionen Ukrainer Nazis sind oder dass das Land es verdient, angegriffen zu werden.

Dennoch ist es für die Menschen in den USA, der EU und den NATO-Ländern von entscheidender Bedeutung zu wissen, dass ihre Regierungen mit rechtsextremen und nationalsozialistischen Elementen, die definitiv nicht “marginal” sind, zusammenarbeiten und sie angeblich auch bewaffnen und ausbilden.

Abgesehen von der moralischen Abscheu, die ein Bündnis mit Nazis – egal welcher Art – hervorrufen sollte, handelt es sich um eine Strategie, die zwangsläufig zu schrecklichen Rückschlägen führen wird, selbst wenn ein eskalierender Konflikt in der Ukraine nicht zu einem Atomkrieg führt.

Im Jahr 2019 – bevor es politisch notwendig wurde, sie zu beschönigen – warnte die ADL selbst, dass eine “extremistische Gruppe namens Asow-Bataillon Verbindungen zu Neonazis und weißen Rassisten hat”, und veröffentlichte einen Bericht darüber, wie die ukrainische Miliz versuchte, “mit gleichgesinnten Extremisten aus den USA in Verbindung zu treten.”

Heute erhält das Asow-Bataillon, das vollständig in die ukrainische Nationalgarde integriert ist, Berichten zufolge bereits Waffen, die von westlichen Ländern geliefert werden.

Amerikanische und europäische Rechtsextremisten strömen in die Ukraine, um sich ihren neonazistischen Waffenbrüdern anzuschließen.

Wenn diese kampferprobten rassistischen Kämpfer nach Hause zurückkehren, werden wahrscheinlich Muslime, Juden und alle anderen, die sie als nicht wirklich “europäisch” oder “amerikanisch” betrachten, den Preis dafür zahlen.

Es mag überraschen, dass eine israelische Lobbygruppe, die behauptet, Fanatismus gegen Juden und andere zu bekämpfen, dabei helfen würde, die Nazis zu beschönigen. Aber die Allianz zwischen Zionismus, Antisemitismus und Faschismus reicht ein Jahrhundert zurück.

Die ADL könnte sich auch ein Beispiel an Benjamin Netanjahus schamlosen Geschichtsverdrehungen und -fälschungen nehmen. Im Jahr 2015, als er noch Israels Premierminister war, versuchte Netanjahu, Hitler zu entlasten und den Holocaust stattdessen den Palästinensern in die Schuhe zu schieben.

Es ist auch nicht verwunderlich, dass die ADL, die in den 1980er Jahren für das südafrikanische Apartheidsystem spioniert hat, stillschweigend mit Neonazis und weißen Rassisten zusammenarbeitet.

Nichtsdestotrotz ist es immer noch schwer zu begreifen, welchen Zynismus es selbst für eine Israel-Lobbygruppe braucht, um fast jede Unterstützung für die Rechte der Palästinenser als “antisemitisch” zu brandmarken, während sie hilft, Hitlers Holocaust-Komplizen zu rehabilitieren. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah ist Geschäftsführer von The Electronic Intifada.

