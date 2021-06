Eine gute Nachricht mit keinen guten Zukunftsaussichten. Der Hamas ist voll und ganz zuzustimmen:

https://www.middleeastmonitor.com/20210613-israel-netanyahu-ousted-as-prime-minister-after-12-years/



Bild: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) in Jerusalem on June 6, 2021 [MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images]



Israel: Netanjahu nach 12 Jahren als Premierminister abgesetzt

June 13, 2021



Israels dienstältester Regierungschef Benjamin Netanjahu wurde von einer losen Koalition von Rivalen aus dem gesamten politischen Spektrum aus dem Amt gedrängt, vereint durch den Wunsch, seine 12-jährige Regierungszeit zu beenden.

Das israelische Parlament stimmte am Sonntag mit 60 zu 59 Stimmen für eine neue Regierung und beendete damit die 12-jährige Amtszeit von Benjamin Netanjahu als Ministerpräsident.

Nach der Bekanntgabe erklärte Benjamin Netanjahu gegenüber Reuters: “Wir werden zurückkommen, bald.” Netanjahu sagte, er werde in der Opposition daran arbeiten, “diese gefährliche Regierung zu stürzen” und an die Macht zurückzukehren.

Der Ultranationalist Naftali Bennett wird das neue Kabinett leiten. Bennett, der einen unabhängigen palästinensischen Staat ausschließt und will, dass Israel die ultimative Kontrolle über alle von ihm besetzten Gebiete behält, wird in den ersten zwei Jahren einer vierjährigen Amtszeit Premierminister sein, bevor er an seinen zentristischen Verbündeten Yair Lapid übergibt.

Die selbsternannte “Regierung des Wandels” – eine Mischung aus ideologisch gegensätzlichen Politikern, von hartgesottenen jüdischen religiösen Nationalisten bis hin zu einer kleinen arabischen islamistischen Partei – wird später am Sonntag vereidigt werden.

Als Reaktion auf die Nachricht sagte Hamas-Sprecher Fawzi Barhoum: “Unabhängig davon, wie die Regierung in Israel aussieht, wird sie nichts daran ändern, wie wir das zionistische Gebilde betrachten. Es ist eine Besatzung und ein koloniales Gebilde, dem wir mit Gewalt widerstehen sollten, um unsere Rechte zurückzuerobern.”Übersetzt mit Deepl.com

