Gut so! Vorerst, keine Fortführung des “rassistischen Ghetto-Familientrennungsgesetz”

Bild: Just ahead of voting, Bennett declared that the vote was also a vote of confidence in the government (Reuters)

Israel: Neue Regierung scheitert bei umstrittener Abstimmung über Staatsbürgerschaft



Von MEE und Agenturen

6. Juli 2021

Gesetz, das die Familienzusammenführung zwischen Palästinensern, die mit israelischen Staatsbürgern verheiratet sind, verbietet, läuft aus, nachdem die Koalition keine einfache Mehrheit erhält

Kurz vor der Abstimmung erklärte Bennett, dass die Abstimmung auch ein Vertrauensvotum für die Regierung sei (Reuters)Israels neue Regierung musste am Dienstag ihre erste große Niederlage im Parlament hinnehmen. Sie scheiterte an der Erneuerung eines umstrittenen Gesetzes, das Palästinenser, die im besetzten Westjordanland und im belagerten Gazastreifen leben und israelische Staatsbürger heiraten, daran hindert, mit ihren Ehepartnern dauerhaft in Israel zu leben.

Es war der erste große politische Test für Premierminister Naftali Bennett, der seit fast einem Monat eine enge und vielfältige Koalition anführt, die linke, zentristische und arabische Parteien sowie seine eigene ultranationalistische Partei umfasst.

Palästinensische Bürger Israels protestieren gegen Abstimmung über Gesetz zum Verbot der Familienzusammenführung

Mit einem Stimmengleichstand von 59:59 scheiterte Bennett an der einfachen Mehrheit, die für die Verlängerung des sogenannten Staatsbürgerschafts- und Einreisegesetzes benötigt wird, was die Schwäche seiner Regierung unterstreicht.

Israel verabschiedete das Gesetz zum ersten Mal 2003, während des Höhepunkts eines palästinensischen Aufstandes, mit der Begründung, dass Palästinenser, die israelische Staatsbürger geheiratet hatten, ihren legalen Status nutzten, um Angriffe gegen Israel zu verüben.

Das Gesetz verhindert, dass palästinensische Bewohner der Westbank und des Gazastreifens durch Heirat mit einem anderen Staatsbürger den Wohnsitz oder die Staatsbürgerschaft Israels erhalten. Ausnahmen werden von Fall zu Fall gemacht.

Kritiker verspotteten es als diskriminierende Maßnahme und das Verbot hat endlose Komplikationen für Palästinenser verursacht, die in ganz Israel und den seit 1967 illegal besetzten Gebieten leben.

Eine beträchtliche Anzahl der Betroffenen lebt im besetzten Ost-Jerusalem und hat somit einen israelischen Wohnsitz, ohne notwendigerweise Bürger Israels zu sein. Israel hat Ostjerusalem annektiert, was von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Dauerhaftes Gefängnis

Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen hindert das Gesetz fast 45.000 palästinensische Familien innerhalb Israels und Ost-Jerusalems daran, mit ihren Ehepartnern und Kindern zusammenzukommen.

Das Gesetz wurde oft als “rassistisches Familientrennungsgesetz” bezeichnet, wobei Palästinenser und Menschenrechtsgruppen argumentieren, dass es darauf abzielt, die Zahl der Palästinenser, die israelische Dokumente besitzen, niedrig zu halten.

Bei einem Protest gegen die Maßnahme vor dem Parlament am Montag erzählten einige von den Schwierigkeiten, eine Genehmigung für den Nachzug zu ihren Ehepartnern zu erhalten, oder von den Risiken, israelisches Gebiet ohne Erlaubnis zu betreten.

Ali Meteb sagte gegenüber AFP, dass seine Frau, die keine israelischen Aufenthaltsrechte hat, seine Familie in ein “ständiges Gefängnis” eingesperrt hat.

“Ich verlange Rechte, die der Staat uns schuldet… dass meine Frau einen israelischen Ausweis, Aufenthaltsrechte und Bewegungsfreiheit bekommt”, sagte er.

Das Gesetz war zunächst für ein Jahr erlassen worden, wurde aber seitdem jedes Jahr verlängert, auch vom ehemaligen Premierminister Benjamin Netanjahu, der jetzt die Opposition anführt.

Netanjahu weigerte sich, ihm eine Rettungsleine zu geben und stimmte gegen das Gesetz.

Bennett erreichte letzten Monat einen Deal zur Machtteilung mit dem Zentristen Yair Lapid, um Netanjahu abzusetzen. Zusammen stellten sie eine Koalition von Parteien mit 61 von 120 Sitzen im Parlament zusammen.

Nach dem Deal wird Lapid, der jetzt Außenminister ist, nach zwei Jahren das Amt des Premierministers übernehmen.

Die acht Parteien in der Koalition einte jedoch nur ihre gemeinsame Feindschaft zu Netanyahu, den sie nach einer Rekordzeit von 12 Jahren an der Macht absetzten.

Kompromiss angeboten

Während der Debatte über die Verlängerung des Gesetzes sagte Innenministerin Ayelet Shaked, dass ein Kompromiss vom Kabinett gebilligt worden sei, was eine neue Runde der Debatte durch die Gesetzgeber auslöste, die bis in die Nacht andauerte.

Israels neue Regierung: Die Gesichter und Parteien, die man kennen muss

Mehr lesen “

Hätte die Knesset dem Kompromiss zugestimmt, wäre die Aufenthaltsgenehmigung um sechs Monate statt um ein Jahr verlängert worden, und mehrere hundert Palästinenser, die mit Israelis verheiratet sind und seit längerer Zeit in Israel leben, hätten einen Aufenthaltsstatus als Nicht-Staatsbürger erhalten.

Kurz vor der Abstimmung erklärte Bennett, dass die Abstimmung auch ein Vertrauensvotum für die Regierung sei.

Da es jedoch einige Enthaltungen und keine Mehrheit der Stimmen gegen die Verlängerung gab, überstand die Koalition die Abstimmung.

Amichai Chikli von Bennetts Partei Yamina stimmte gegen das Gesetz, während Mansour Abbas und Walid Taha von der Vereinigten Arabischen Liste dafür stimmten. Übersetzt mit Deepl.com

