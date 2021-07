Dank an Ghada Karmi

Bild: Palestinian security forces confront demonstrators in Ramallah on 26 June 2021 (AFP)

Israel-Palästina: PA-Gewalt ist Teil von Israels Kolonialregime



Von Ghada Karmi



6. Juli 2021



Nach der Ermordung von Nizar Banat entfesseln die Palästinenser ihre Wut auf die PA. Aber Israel und seine westlichen Unterstützer, die diesen ganzen Schlamassel verursacht haben, sind die wahren Schuldigen

Es ist eine Szene, die im besetzten Westjordanland seit 1967 nur allzu schrecklich vertraut geworden ist: Bewaffnete Männer stürmen in den frühen Morgenstunden in ein palästinensisches Haus, reißen einen schlafenden Mann aus dem Bett, schlagen ihn vor den Augen seiner verängstigten Familie brutal zusammen, schleifen ihn über den Boden und verschleppen ihn ohne Anklage oder ein ordentliches Verfahren in Gewahrsam. Nein, dies ist nicht eine weitere von Israels bösartigen Razzien; es sind palästinensische Kräfte, die andere Palästinenser misshandeln.

Der Tod des Aktivisten Nizar Banat letzte Woche in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland, während er in Gewahrsam der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) war, hat weit verbreitete Abscheu und Empörung ausgelöst. Tausende haben in Ramallah und anderen Städten des Westjordanlands demonstriert und den palästinensischen Präsidenten zum Rücktritt aufgefordert.

Was hat ein Volk, das durch Israels Gründung 1948 und die brutale Besatzung danach so verwüstet wurde, dazu gebracht, sich gegeneinander zu wenden?

Eine Autopsie, die von der Unabhängigen Kommission für Menschenrechte der Palästinensischen Autonomiebehörde durchgeführt wurde, ergab, dass Banat Schläge auf den Kopf erhalten hatte, zusammen mit Prellungen und Abschürfungen an einem Großteil seines Körpers, einschließlich gebrochener Rippen und Beweisen für enge Fesseln an seinen Handgelenken.

Er war ein bekannter politischer Aktivist, der die PA offen der Korruption beschuldigte und ein Ende der Sicherheitskoordination mit Israel forderte. Trotz der Androhung einer Gegenreaktion seitens der Sicherheitsdienste der PA blieb er hartnäckig. Damit schließt er sich einem anderen Aktivisten aus Hebron an, Issa Amro, der 2017 von Sicherheitskräften der PA verhaftet und angeblich gefoltert wurde, weil er die PA kritisiert hatte.

Amro ist ein Menschenrechtsverteidiger, der die Gruppe “Jugend gegen Siedlungen” in Hebron gegründet hat und von Israel inhaftiert worden ist. Berichten zufolge haben Fatah-Anhänger Todesdrohungen gegen ihn ausgesprochen, während die palästinensischen Behörden eine schwarze Liste seiner Organisation gefordert haben, was Amro zufolge zu vermehrten Angriffen der Armee und der Siedler geführt hat.



Offizielle Intoleranz

Solche Fälle von Unterdrückung von Palästinensern gegen Palästinenser sind Teil eines Musters offizieller Intoleranz gegenüber Protesten in der besetzten Westbank und im Gazastreifen. Die Demonstrationen, die auf Banats Tod folgten, wurden von der Sicherheitspolizei der PA und Fatah-Anhängern in Zivil mit brutaler Gewalt beantwortet.

Weibliche Demonstranten wurden sexuell missbraucht und Journalisten daran gehindert, über die Ereignisse zu berichten. Ein Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 2020 beschrieb ebenfalls Angriffe auf Journalisten, willkürliche Verhaftungen, die gewaltsame Niederschlagung friedlicher Demonstrationen und die Folterung politischer Häftlinge in PA-Gefängnissen.

Verwaltungshaft ohne Gerichtsverfahren, nach dem Vorbild des israelischen Systems, ist an der Tagesordnung. Zwischen 2018 und 2019 verhaftete die PA laut Human Rights Watch mehr als 1.600 Menschen wegen friedlicher Demonstrationen, Kritik an der PA und “Beleidigungen” in sozialen Medien. Die Hamas-Behörden verhafteten allein im März 2019 mehr als 1.000 Menschen aus ähnlichen Gründen. Beides sind wahrscheinlich Unterschätzungen der tatsächlichen Zahl.

Warum also ist diese doppelte Tyrannei über die Palästinenser hereingebrochen – Israels Unterdrückung auf der einen Seite und die Unterdrückung durch ihre eigene Seite auf der anderen? Was hat ein Volk, das durch die Gründung Israels im Jahr 1948 und die brutale Besatzung danach so verwüstet wurde, dazu gebracht, sich gegeneinander zu wenden?

Um die Frage zu beantworten, muss man die Ursprünge der PA im Kontext des Kolonialismus verstehen. Entstanden aus den Osloer Verträgen Mitte der 1990er Jahre, wurde der PA nur eine teilweise zivile und sicherheitspolitische Kontrolle über Teile der Westbank und des Gazastreifens gewährt. Im Westjordanland sollten die Gebiete A und B ganz oder teilweise von der PA kontrolliert werden, während Gebiet C – 60 Prozent des Westjordanlands – Israel überlassen werden sollte.

Die PA sollte eine Interimsbehörde für fünf Jahre sein, wenn der so genannte endgültige Status der Gebiete festgelegt werden würde. Das ist nie geschehen, und die PA lebt weiter.



Massiver Sicherheitsapparat

Eine palästinensische Polizeitruppe, die von der CIA aufgebaut und ausgebildet wurde, verwandelte sich bald in einen massiven Sicherheitsapparat mit allgemeinen Geheimdienst- und präventiven Sicherheitsabteilungen. Als der Gazastreifen 2007 unter die Herrschaft der Hamas kam, entstand eine weitere Reihe von Sicherheitskräften, die insgesamt 83.000 Personen umfassen – eines der höchsten Verhältnisse von Sicherheitsmitarbeitern zu Zivilisten weltweit.

Obwohl sie angeblich für ihre Handlungen verantwortlich sind, arbeiten diese Kräfte im besetzten Westjordanland oft autonom und werden weithin eher als Agenten Israels denn als Mitbürger angesehen. Ebenso scheint die sogenannte Sicherheitskooperation zwischen Israel und der PA nur der Besatzung zu dienen, indem palästinensische Kräfte gegen ihre Mitbürger eingesetzt werden, um Israel zu schützen.

Dieser traurige Zustand war völlig vorhersehbar – die Folge einer kolonialen Einrichtung, in der die Eingeborenen von ihrer eigenen Art kontrolliert werden. Koloniale Herrschaft hat historisch eine Klientelführung genährt, die ihre Positionen und Privilegien dem Kolonisator verdankt, und Israel ist keine Ausnahme.

Die Hauptfunktion der Klientenführung ist es, den Widerstand des Volkes mit allen Mitteln zu unterdrücken. Die Schaffung einer Polizeitruppe zu diesem Zweck war notwendig, und die Unterdrückung war das unvermeidliche Ergebnis. In diesem Sinne ist die PA, die mehr oder weniger diesem kolonialen Modell gefolgt ist, genauso ein Opfer Israels wie die Bevölkerung, die sie regiert. Sie sollte in diesem Licht gesehen werden und nicht als ein Haufen von Schurken.

Die Idee, eine palästinensische Regierung innerhalb einer Situation kolonialer Besatzung zu schaffen, war immer unsinnig, es sei denn, die Kolonisierung sollte beendet werden.

Das Territorium der PA war von Anfang an beschnitten, ohne Ost-Jerusalem und physisch vom Gazastreifen durch israelisch gehaltenes Land getrennt. Ohne den Rückzug Israels aus den palästinensischen Gebieten gab es keine Hoffnung auf Unabhängigkeit – und solange das so bleibt, wird es sie auch nie geben.



Staatlichkeitsfantasie

Die Palästinenser in dieser Situation mit Staatlichkeitsphantasien zu betören, ist eine zynische Täuschung, die es den westlichen Staaten ermöglicht hat, sich ihrer Verantwortung ihnen gegenüber zu entziehen und die Schimäre einer Zwei-Staaten-Lösung aufrechtzuerhalten.

Die Tragödie ist, dass die Fantasie von Staatlichkeit auch auf die Palästinenser selbst abgefärbt hat. Sie haben die Unterdrückung durch ihre eigenen Führer ertragen, in der Hoffnung, einen eigenen Staat zu bekommen. Das ist nie geschehen, und nach der Ermordung von Banat sind ihre Wut und Frustration übergekocht.

Die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde als nutzlos und korrupt zu bezeichnen, ist verständlich; es besteht die Notwendigkeit, eine Behörde loszuwerden, die ihr eigenes Volk angreift und den Besatzer schützt. Aber es sind die wahren Schuldigen, Israel und seine westlichen Unterstützer, die diesen ganzen Schlamassel verursacht haben, und die die eigentlichen Ziele der palästinensischen Wut sein sollten. Übersetzt mit Deepl.com

Ghada Karmi ist eine ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für arabische und islamische Studien an der Universität Exeter. Sie wurde in Jerusalem geboren und war gezwungen, ihre Heimat mit ihrer Familie als Folge der Gründung Israels 1948 zu verlassen. Die Familie zog nach England, wo sie aufwuchs und ausgebildet wurde. Karmi praktizierte viele Jahre als Ärztin und arbeitete als Spezialistin für die Gesundheit von Migranten und Flüchtlingen. Von 1999 bis 2001 war Karmi Associate Fellow des Royal Institute of International Affairs, wo sie ein großes Projekt zur israelisch-palästinensischen Versöhnung leitete.

