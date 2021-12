Diese “schnuckeligen” Siedlungen können demnächst der grüne Vizekanzler Habeck und die grüne Außenministerin Baerbock gemeinsam besuchen und die Fortschritte der Judaisierung besichtigen…

Bild: Israelische Demonstranten versammeln sich nach einer Messerstecherei im Ostjerusalemer Viertel Sheikh Jarrah, 8. Dezember 2021 (AFP)

Die Pläne umfassen Siedlerviertel in Sheikh Jarrah, Damaskus Gate, Beit Safafa, Beit Hanina und Sur Baher

Israel plant sechs Siedlungen in palästinensischen Vierteln von Ost-Jerusalem

Von Mustafa Abu Sneineh



13. Dezember 2021

Israel plant den Bau von sechs jüdischen Siedlungen im besetzten Ost-Jerusalem, mitten in palästinensischen Vierteln und Städten, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Haaretz vorliegen.

Das Referat des Generalkonsulats im israelischen Justizministerium hat Pläne für den Bau von Wohnkomplexen und Wohnvierteln für jüdische Siedler in verschiedenen Gebieten Ost-Jerusalems gefördert, das Israel 1967 besetzt hat.

Das israelische Projekt am Damaskustor zielt darauf ab, das Gebiet vollständig für die palästinensische Präsenz zu sperren, das Heilige Becken in Siedlungsprojekte umzuwandeln und arabische Wahrzeichen vollständig zu zerstören.

Suhail Khalilieh, ARI-Jerusalem

Die Pläne umfassen ein Siedlerviertel in Sheikh Jarrah, ein weiteres in der Nähe des Damaskustors in der Altstadt, zwei in der Nähe von Beit Safafa und eine jüdische Gemeinde in Beit Hanina und Sur Baher – zwei palästinensischen Vierteln nördlich bzw. südlich der Altstadt von Jerusalem.

Haaretz berichtet, dass die Einheit des Generalstaatsanwalts eng mit israelischen Siedlergruppen wie Elad, Ateret Kohanim und Nahalat Shimon zusammenarbeitet, um Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern in Ostjerusalem zu vertreiben und sie durch jüdische Siedler zu ersetzen.

Nahalat Shimon stand hinter dem Versuch, Dutzende von palästinensischen Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah zu vertreiben, was im Mai zu weit verbreiteten Protesten in Ostjerusalem und im besetzten Westjordanland führte, die mit Gewalt beantwortet wurden, sowie zu einer israelischen Offensive im Gazastreifen.

In den letzten Jahren haben Siedlergruppen Klagen gegen palästinensische Bewohner von Sheikh Jarrah, Silwan und Batn al-Hawa eingereicht, um zu beweisen, dass jüdische Pächter seit vor 1948, während der britischen Mandatszeit oder vor der Übernahme Palästinas durch die Briten von der osmanischen Herrschaft im Jahr 1917, Eigentum an palästinensischen Grundstücken und Immobilien haben.

Es gibt schätzungsweise 900 Grundstücke, die von der Generalkustodie verwaltet werden.

Dem Bericht zufolge plant Israel den Bau von Dutzenden von Siedlereinheiten zwischen Beit Safafa und Talpiot südlich der Altstadt von Jerusalem. Ein weiterer Komplex soll auf 3,3 Dunam in Sur Baher errichtet werden.

In der Gegend um das Damaskustor ist ein weiterer Wohnkomplex für jüdische Siedler hinter palästinensischen Geschäften auf dem al-Musrara-Markt geplant. Derzeit leben in dem Gebiet 10 jüdische Familien auf Grundstücken, die von der Generalverwaltungsbehörde an die rechtsgerichtete Siedlergruppe Homot Shalem verkauft wurden.

In Beit Hanina errichtet Israel auf einem sechs Dunam (0,6 Hektar) großen Grundstück Siedlereinheiten.

Jerusalems Wandel

Diese Siedlungen schließen das in der vergangenen Woche angekündigte Projekt für Givat Shaked aus, das 473 Wohnungen für israelisch-jüdische Siedler, eine Synagoge sowie eine Grund- und eine Aufnahmeschule in der Nähe von Beit Safafa und Sharafat – zwei palästinensischen Vierteln an der Hauptstraße zur Stadt Bethlehem – vorsieht.

Suhail Khalilieh, Forscher am Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ), erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Wafa, dass die geplanten israelischen Siedlungspläne die Geografie und Demografie Jerusalems dramatisch verändern werden.

“Das israelische Projekt am Damaskustor zielt darauf ab, das Gebiet vollständig für die palästinensische Präsenz zu sperren, das Heilige Becken [rund um die Jerusalemer Altstadt] in Siedlungsprojekte umzuwandeln und arabische Wahrzeichen vollständig zu zerstören”, sagte Khalilieh.

Im Oktober erklärte Israel außerdem, dass es ein neues jüdisches Viertel in Givat Hamatos, im südlichen Ostjerusalem nahe der Stadt Bethlehem, bauen werde. Givat Hamatos, Atarot und Givat Shaked liegen alle jenseits der Waffenstillstandslinie von 1967.

Israel macht es den Palästinensern in Ostjerusalem unmöglich, neue Häuser zu bauen. Seit der Übernahme der Kontrolle über die Stadt im Jahr 1967 hat Israel kein einziges neues Viertel für Palästinenser genehmigt.

Bis Mai hatte Israel 61 Grundstücke palästinensischer Bewohner Ostjerusalems abgerissen: Bei 33 handelte es sich um Häuser, die übrigen wurden als Geschäfts- und Nichtwohngebäude genutzt, so Ir Amim, eine israelische Rechtsgruppe.

Im Jahr 2019 lebten 358.800 Palästinenser und 557.600 Israelis in Ostjerusalem. Übersetzt mit Deepl.com

