Israel says reviewing US proposal for Lebanon maritime deal Israeli Prime Minister Yair Lapid confirmed Sunday that Tel Aviv had received a US proposal for maritime border demarcation with Lebanon, Anadolu Agency reported. Lapid said on Twitter that his government was reviewing the final details of the proposed deal. He, however, said that it’s early to celebrate reaching a deal.

Der israelische Ministerpräsident Yair Lapid hält eine Rede während einer Graduierungsfeier für Offiziere der israelischen Marine in der nördlichen Stadt Haifa am 7. September 2022 [Foto von GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images].

Israel sagt, es prüfe den US-Vorschlag für ein Libanon-Seeabkommen

2. Oktober 2022

Der israelische Ministerpräsident Yair Lapid bestätigte am Sonntag, dass Tel Aviv einen US-Vorschlag zur Demarkation der Seegrenze mit dem Libanon erhalten habe, berichtete die Agentur Anadolu.

Lapid sagte auf Twitter, seine Regierung prüfe die letzten Details des vorgeschlagenen Abkommens. Es sei jedoch noch zu früh, um das Erreichen eines Abkommens zu feiern.

Der israelische Premierminister sagte vor seinem Kabinett, dass das Abkommen “Israels Sicherheit und Israels Wirtschaft stärken” werde und fügte hinzu, dass Israel seit mehr als 10 Jahren ein Abkommen anstrebe.

Am Samstag teilte der Libanon mit, er habe ein Schreiben des US-Vermittlers Amos Hochstein mit einem Lösungsvorschlag für den Grenzstreit mit Israel erhalten.

Libanon und Israel streiten um ein Seegebiet von 860 Quadratkilometern, wie aus Karten hervorgeht, die beide Länder 2011 an die UNO geschickt haben.

Das Gebiet ist reich an Erdgas und Erdöl. Seit 2020 wurden fünf indirekte Verhandlungsrunden unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und unter Vermittlung der USA zu diesem Thema abgehalten, die letzte Runde fand im Mai 2021 statt. Übersetzt mit Deepl.com

Lebanon’s Berri sees draft maritime deal as ‘positive’, says report Lebanon’s parliament speaker said a draft, US-brokered deal demarcating a disputed maritime border with Israel was “positive” but must be studied before a final reply is given, according to comments distributed by his office, Reuters reported.

Der US-Sondergesandte und Koordinator für internationale Energieangelegenheiten Amos Hochstein (C) trifft sich mit dem libanesischen Energieminister Walid Fayyad (R) im Ministeriumsgebäude in Beirut, Libanon, am 31. Juli 2022 [Houssam Shbaro – Anadolu Agency]



Libanon Berri sieht Entwurf des Seeverkehrsabkommens als “positiv” an

2. Oktober 2022

Der libanesische Parlamentssprecher sagte, der Entwurf eines von den USA vermittelten Abkommens über die Demarkation der umstrittenen Seegrenze mit Israel sei “positiv”, müsse aber noch geprüft werden, bevor eine endgültige Antwort gegeben werden könne, wie sein Büro mitteilte.

Zuvor hatte die libanesische Präsidentschaft am Samstag erklärt, Beirut habe ein Schreiben des US-Vermittlers Amos Hochstein erhalten, in dem es um Vorschläge für die Festlegung der Seegrenze zwischen dem Libanon und Israel, zwei verfeindeten Staaten mit einer konfliktreichen Vergangenheit, geht.

Hochstein pendelt zwischen dem Libanon und Israel hin und her, um ein Abkommen zu besiegeln, das den Weg für die Offshore-Energieexploration ebnen und einen potenziellen Konfliktherd zwischen Israel und der vom Iran unterstützten libanesischen Hisbollah entschärfen würde.

In einem Tweet teilte die US-Botschaft in Beirut mit, Botschafterin Dorothy Shea habe sich mit Präsident Michel Aoun, Parlamentssprecher Nabih Berri und Premierminister Najib Mikati getroffen, um den US-Vorschlag für eine endgültige Vereinbarung über die Seegrenze zu unterbreiten”.

Berri, ein Verbündeter der Hisbollah und einer der einflussreichsten Politiker des Libanon, sagte der Zeitung Asharq al-Awsat, der Entwurf des endgültigen Abkommens sei “positiv”, so eine von seinem Büro verbreitete Erklärung.

Berri vertrat die Auffassung, dass der Entwurf “im Prinzip den libanesischen Forderungen” entspreche, die es ablehnen, dass das Abkommen über die Seegrenze Auswirkungen auf die Landgrenze zwischen den beiden Ländern habe, hieß es.

Berri wies jedoch darauf hin, dass das Abkommen 10 Seiten umfasse und in englischer Sprache abgefasst sei und “vor einer endgültigen Antwort auf das Abkommen geprüft werden müsse”.

Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah sagte am Samstag in einer Rede, der Erhalt des Schreibens sei “ein sehr wichtiger Schritt” und die kommenden Tage würden entscheidend sein.

Die schwer bewaffnete Hisbollah, die sich zuletzt 2006 einen großen Krieg mit Israel lieferte, hat vor jeder israelischen Erkundung und Förderung in den umstrittenen Gewässern gewarnt. Übersetzt mit Deepl.com

