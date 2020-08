Israel steht unter Schock, in einer ekelerregenden Show der Heuchelei Von Gideon-Levy

06.08.2020Das offizielle Israel zeigte sich schockiert über die Katastrophe, die gestern seinen Nachbarn, den Libanon, heimgesucht hat. Fast alle setzten ein trauriges Gesicht auf. Außer Richard Silverstein, der einen Blog, Tikkun Olam, schreibt, hat niemand Israel beschuldigt, die Katastrophe verursacht zu haben. Mit Ausnahme von Moshe Feiglin und einigen anderen Rassisten äußerte niemand satanische Freude darüber. Glücklicherweise verjagte der ehemalige Sprecher der israelischen Armee, Avi Benayahu, Feiglin aus dem Rennen: “Mit solchen Aussagen gehören Sie nicht zum jüdischen Volk”, erklärte Benayahu, der Mann jüdischer Moral, und der Fleck wurde entfernt.

Benayahu hat Recht: Der jüdische Staat hat nie solche Katastrophen verursacht, und als unsere Feinde fielen, hat er sich nie gefreut. Die israelischen Verteidigungskräfte, deren Stimme Benayahu war, haben nie so viel Zerstörung und Verwüstung angerichtet, schon gar nicht im Libanon und schon gar nicht in Beirut. Was hat die IDF mit der Zerstörung der Infrastruktur zu tun? Eine Explosion im Hafen von Beirut? Warum sollte die moralischste Armee der Welt etwas mit der Bombardierung von Bevölkerungszentren zu tun haben? Und so beeilten sich die Führer des Landes, dem gebeutelten Land der Zedern Hilfe anzubieten, eine so typisch jüdische und israelische Geste, menschlich, hochmütig und zu Tränen rührend.

Es ist wahr, dass die israelische Luftwaffe der Souveränität des Libanon die Nase rümpft und durch seinen Himmel fliegt, als ob es ihre eigene wäre. Es stimmt, Israel hat den Libanon zweimal im Krieg verwüstet, aber wer zählt schon mit? Der israelische Präsident sprach dem libanesischen Volk sein Beileid aus, der Premierminister und die Minister für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung sagten, sie hätten “Anweisungen gegeben, dem Libanon humanitäre und medizinische Hilfe anzubieten”.

Als ob all diese Wohltaten nicht genug wären, befahl der Bürgermeister von Tel Aviv, das Gemeindegebäude mit den Farben der libanesischen Flagge zu beleuchten. Worte versagen. Aller vergangene Hass wurde beiseite gelegt, Israel ist jetzt ein Freund in Not für seinen leidenden Nachbarn. Vielleicht war es gestern Tu B’Av, der Feiertag der Liebe. Aber dennoch droht eine vage Erinnerung die “Wie-schön-wir-sein”-Party zu verderben, die wir hier so sehr lieben.

War es nicht derselbe Verteidigungsminister, der erst letzte Woche demselben Libanon mit der Zerstörung der Infrastruktur gedroht hat? War es nicht auch der Premierminister, der dem Libanon gedroht hat? Und wie sieht die Zerstörung der Infrastruktur im Libanon aus? Genauso wie das, was am Dienstag im Libanon zu sehen war. Donnergrollen erschütterte die Stadt, schwarzer Rauch wog über ihr, Zerstörung und Verwüstung, Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung, 4.000 Verletzte an den Türen der Krankenhäuser, wie der Botschafter eines europäischen Landes in Beirut, der zuvor in Israel gedient hatte, mit Entsetzen beschrieb. Sie wurde am Dienstag bei der Explosion verletzt und stand unter Schock.

Halb Israel und der gesamte IDF-Generalstab wissen, wie man die gefeierte Dahiya-Doktrin rezitiert. Jeder zweite Politiker hat damit gedroht, sie auszuführen. Das ist unsere Sprache gegenüber dem Libanon und Gaza. Es ist die Doktrin, für die der Israeli Carl von Clausewitz, der ehemalige Stabschef Gadi Eisenkot, die gegenwärtige Hoffnung der israelischen Linken, als er Chef des Nordkommandos war, eintrat.

Und was ist diese ausgefeilte Doktrin? Es ist die Anwendung unverhältnismäßiger, ungezügelter Gewalt gegen die Infrastruktur, das Säen von Zerstörung und das Vergießen von so viel Blut wie möglich. “Abflachung” – um dem Feind “ein für alle Mal” eine Lektion zu erteilen. Die IDF hat dies in der Vergangenheit mehr als einmal versucht, im Libanon und in Gaza, und es war eine schwindelerregende Erfolgsgeschichte. Es sieht genauso aus wie das, was am Dienstag in Beirut zu sehen war.

Es war keine Woche vergangen, seit Israel gedroht hatte, die Infrastruktur im Libanon zu zerstören, wenn die Hisbollah es wagen würde, die Tötung eines ihrer Kämpfer in einer begrenzten Militäraktion an der Grenze zu rächen, und Israel, der Zerstörer, wird zu Israel, dem Barmherzigen. Würden Sie humanitäre Hilfe von einem solchen Land annehmen? Gibt es eine abscheulichere Demonstration von Heuchelei?

Als Israel Dahiya und andere Stadtviertel in Beirut zerstörte, wurde das Gebäude der Stadtverwaltung von Tel Aviv nicht mit den Farben der libanesischen Flagge beleuchtet. Als Israel während der kriminellen Operation “Gegossenes Blei” und der Operation “Schutzwall” Tausende unschuldiger Frauen und Kinder, alte und junge, in Gaza tötete, wurde die Gemeinde nicht in den Farben der palästinensischen Fahne beleuchtet. Aber am Mittwoch waren wir alle so menschlich, so libanesisch für einen Moment. Bis zum nächsten Dahiya. Übersetzt mit Deepl.com