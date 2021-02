Israel steuert auf seine gefährlichste Wahl aller Zeiten zu

Von Gideon Levy

24.02.2021Noch nie hat es eine so gefährliche Wahl gegeben wie diese. Jetzt, wo die Parteiprogramme ausgelöscht und die ideologischen Grenzen verwischt sind, sind sogar die alten Klischees – “Sie werden Jerusalem teilen”, “Sie werden Frieden bringen”, “Gut für die Juden” oder “Versteht die Araber” – dem einzigen Punkt auf der Tagesordnung gewichen: Netanjahu – ja oder nein. So etwas haben wir noch nie gehabt. Selbst damals, als der Slogan lautete: “Sagt ja zu dem alten Mann”, dachten die Leute an andere Themen und andere Kandidaten, die mehr zu bieten hatten als die Tatsache, dass sie nicht David Ben-Gurion waren.

Jetzt ist ein ganzes Land über ein Thema gespalten, nämlich über einen Mann. Es ist alles, worüber jeder spricht. Die gesamte Zukunft des Landes hängt von der Frage ab, ob der nächste Premierminister derselbe sein wird wie der jetzige. Es spielt keine Rolle, wer oder was ihn ersetzen könnte. Es spielt auch keine Rolle, wohin das Land geht und woher es kommt. Die Hauptsache ist, dass es entweder mit ihm oder ohne ihn sein wird. Wenn es noch eines Beweises für das unglaubliche Phänomen Benjamin Netanjahu bedarf, hier ist er: Ein ganzes Land ist allein mit ihm beschäftigt. Gib seinen Anhängern ein Land voller Katastrophen mit Netanyahu an der Spitze, und sie werden begeistert sein. Gebt seinen Gegnern ein Land voller Albträume, aber ohne ihn – und sie werden genauso begeistert sein.

Dies wird mit einem hohen Preis verbunden sein. Israel könnte am Tag nach der Wahl in einer Regierung und einem Land aufwachen, das es sich nicht gewünscht hat. Niemand im Anti-Netanjahu-Lager, das derzeit in der Mehrheit ist, wird jemandem verzeihen, der es wagt, die Bildung der einzigen Traumregierung – der Nicht-Netanjahu-Regierung – zu sabotieren, selbst um den Preis, die letzten Reste ideologischer Identität auszulöschen. Es wird nicht als Opportunismus betrachtet werden, wenn Meretz in einer Gideon Sa’ar-Regierung sitzt, wie sie bereits gesagt hat, dass sie es tun würde, oder wenn Labor mit Avigdor Lieberman und Yair Lapid mit Naftali Bennett sitzt. Der Zweck wird die Mittel heiligen.

Da es keine Nicht-Netanjahu-Regierung ohne die Rechte geben kann, vielleicht nur mit ihrer Führung, können wir eine weitere Rechtsverschiebung zu Orten vorhersehen, die eine Mehrheit der Israelis vielleicht gar nicht anstrebt, aber um der Genugtuung und Schadenfreude willen, die es mit sich bringen wird, Netanjahu endlich besiegt zu sehen, tun wird.

Israelis, die ein freies, säkulares Leben wollen, werden Minimärkte bekommen, die am Schabbat geschlossen sind, wie Sa’ar es will, und sie werden kein Wort sagen können; sie sind schließlich vom Fluch Netanjahus befreit worden. Israelis, die während der Pandemie gelernt haben, dass nichts mit dem Wohlfahrtsstaat vergleichbar ist, wenn es darum geht, jedem in einer Zeit der Not zu helfen, werden sogar noch mehr schweinischen Kapitalismus bekommen als zuvor, mit mehr und mehr Privatisierung, sogar Libertarismus, wie Bennett verspricht. Israelis, die sich über die schreckliche Behandlung von Asylbewerbern aufregen, werden eine Regierung bekommen, die die Flüchtlinge, die hier bleiben, schikaniert und ausweist, solange Netanyahu nicht an der Spitze steht.

Und natürlich werden Israelis, die sich mit der Fortsetzung der Besatzung unwohl fühlen, weitere Annexionsversuche, weitere Misshandlungen der Palästinenser und schließlich einen weiteren Zyklus des Blutvergießens bekommen, wie es alle rechten Parteiführer wollen. Das ist es, was das Anti-Netanjahu-Lager als Bonus bekommen wird, wenn Sa’ar, Bennett und Lieberman alle als Ergebnis der Jeder-gegen-Jeden-Kampagne gestärkt werden.

Die israelische Politik ist in eine Sackgasse geraten und löst sich immer mehr von ihrem Mutterschiff: der Öffentlichkeit. Die Verbindung zwischen dem Geschwätz der Politiker und dem, was die Israelis bewegt, wird immer fadenscheiniger. Israel hat das Interesse an der Politik verloren und die Hoffnung darauf verloren. Es wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass es in der Politik ausschließlich darum geht, ob es Netanjahu sein wird oder nicht.

Netanjahu hinter Gittern zu sehen, ist heute der sehnlichste Wunsch einer viel breiteren Öffentlichkeit als die Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit Syrien, zum Beispiel. Die Israelis haben die Nase voll von der Politik und konzentrieren sich fast ausschließlich auf ihre persönlichen Sorgen: den Lebensunterhalt verdienen, Kinder, Urlaubsreisen, Einkaufen, und über allem schwebt das Koronavirus.

In einem normalen Land wäre das eine gesunde Situation. Aber Israel kann keine Normalität vortäuschen, und deshalb bedeutet die Abscheu vor der Politik eine Katastrophe. Die verrückte Kampagne, Netanjahu loszuwerden, hat einen guten Teil dazu beigetragen. Wenn es nur darum geht, Netanjahu zu entmachten, wozu brauchen wir dann überhaupt noch Politik? Übersetzt mit Deepl.com