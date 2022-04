Israel tötet palästinensischen Jungen bei Razzia in Dschenin

Die “moralischste aller Verteidigungsarmeen”, kennt nur Mord, Besatzung und gnadenlose Razzien und Sippenhaft/Bestrafung. Hätte die heuchlerische Staatengemeinschaft diese Apartheidsystem so behandelt wie Russland, dann gäbe es schon lange ein freies Palästina. Aber während eine faschistische Ukraine wie es scheint zu “westlichen Werten” passt, gilt das für Palästinenser nicht. Sie werden weiter mit angekündigtem harten zionistischen Staatsterror unterdrückt und eiserner Hand eines illegalen Besatzerregimes regiert. So haben schreckliche Anschläge immer einen Ursprung, aber diese Zusammenhänge wollen westliche Medien nicht sehen und verschließen die Augen. Einseitig wird die israelische Propaganda verbreitet, ebenso wie die ukrainische. “Terroristen” sind die Palästinenser und die Russen, während die Ukraine und der “jüdische Staat” immer die “Guten” sind.

Israeli occupation forces raided the occupied West Bank city of Jenin at dawn today and killed two young Palestinians, official local sources have confirmed. Sanad Abu Atiyeh, aged 17, and Yazid Saadi, 23, were killed in the Israeli raid which wounded 15 others, three of them critically.