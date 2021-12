Hatten wir das nicht schon einmal?

“Der Aufruf zum Kulturboykott ist von der weltweiten Bewegung inspiriert, die zur Beendigung der Apartheid in Südafrika beigetragen hat.”

Israel kills and “honors” people with disabilities To mark International Day of Persons with Disabilities, the Israeli military tweeted a photo of its communications tower in Tel Aviv lit in purple on Friday. The military claimed that the gesture was “in honor of people with disabilities in Israel and around the world.”

Bild: More than 8,000 Palestinians were wounded by Israeli live fire during Gaza’s Great March of Return protests. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Israel tötet und “ehrt” Menschen mit Behinderungen



Von Maureen Clare Murphy



3. Dezember 2021

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen twitterte das israelische Militär am Freitag ein Foto seines lila beleuchteten Kommunikationsturms in Tel Aviv. Das Militär erklärte, die Geste sei “zu Ehren von Menschen mit Behinderungen in Israel und auf der ganzen Welt”.

Twitter-Nutzer griffen die Ironie und Heuchelei schnell auf und wiesen auf Israels unzählige Verbrechen gegen Palästinenser mit Behinderungen hin.

Anfang dieser Woche veröffentlichten eine israelische und eine palästinensische Menschenrechtsgruppe einen Bericht, der Israels Scheinuntersuchungen zur Tötung und Verstümmlung von Demonstranten während des Großen Marsches der Rückkehr nach Gaza aufdeckte. Während dieser Proteste, die am 30. März 2018 begannen und im Dezember 2019 endeten, wurden mindestens 223 Palästinenser getötet.

Laut Al-Haq, einer palästinensischen Menschenrechtsgruppe, wurden sieben Menschen mit Behinderungen während der Proteste getötet. Eine UN-Untersuchungskommission stellte fest, dass israelische Scharfschützen während des Großen Marsches der Rückkehr auf Menschen mit Behinderungen schossen, “obwohl sie eindeutig als solche zu erkennen waren”.

Darüber hinaus wurden während der Proteste mehr als 13.000 Palästinenser verletzt – “etwa 8.000 durch scharfen Beschuss, etwa 2.400 durch Gummi-ummantelte Metallgeschosse und fast 3.000 durch Tränengaskanister, die sie direkt trafen”, so B’Tselem und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte in ihrem gemeinsamen Bericht diese Woche.

In diesen Zahlen sind die Tausenden von Menschen, die während der Proteste durch das Einatmen von Tränengas verletzt wurden, noch nicht berücksichtigt. “Von den Verwundeten haben 156 Gliedmaßen verloren”, so die Menschenrechtsgruppen. “Keiner dieser Fälle wurde untersucht.”

B’Tselem und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte bezeichneten Israels Selbstuntersuchungsmechanismus als “Rauchvorhang”, der die Prüfung durch den Internationalen Strafgerichtshof verhindern soll.

Der Gerichtshof in Den Haag verfolgt Kriegsverbrecherfälle nur dann, wenn Staaten nicht willens oder in der Lage” sind, aussagekräftige interne Untersuchungen durchzuführen.

Israel ist nicht bereit, die Übergriffe seiner Streitkräfte auf Palästinenser zu untersuchen, und daher liegt die Verantwortung für die Sicherstellung der Verantwortung für diese Übergriffe jetzt beim Internationalen Strafgerichtshof”, erklärte B’Tselem.





Außergerichtliche Hinrichtung von Lyad Hallaq

Die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al-Haq hat eine Untersuchung der Kriegsverbrechen gefordert, die mit der Tötung von Lyad Hallaq durch die israelische Polizei in Jerusalem im vergangenen Jahr zusammenhängen.

Der 31-jährige Hallaq war auf dem Weg zu einer Schule für Menschen mit Behinderungen, die er besuchte, als er erschossen wurde.

Israel hat Aufnahmen von Überwachungskameras aus der Gegend, in der Hallaq getötet wurde, zurückgehalten und dem Anwalt der Familie Hallaq eine Nachrichtensperre auferlegt, um zu verhindern, dass Informationen über Gerichtsverfahren veröffentlicht werden, so Al-Haq.



Israel wendet systematisch übermäßige Gewalt an, auch gegen Palästinenser mit Behinderungen. Allein im Jahr 2018 wurden zehn Palästinenser mit Behinderungen von den Besatzungstruppen im Westjordanland und im Gazastreifen getötet.



Unter den mehr als 250 Palästinensern, die während Israels 11-tägigem Angriff auf den Gazastreifen im Mai getötet wurden, waren auch Menschen mit Behinderungen.

Lyad Salha, der einen Rollstuhl benutzte, wurde am 19. Mai bei einem israelischen Luftangriff auf sein Haus getötet. Amani Mahawish, Iyads Frau, die im achten Monat schwanger war, wurde zusammen mit ihrer 2-jährigen Tochter Nagham getötet.

Nach Angaben von Medical Aid for Palestinians, die sich auf die Palestinian Medical Relief Society und die National Society for Rehabilitation berufen, war Salha einer von sechs Menschen mit Behinderungen, die während der Offensive getötet wurden.

“Die Bombardierung betraf auch mehrere Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen, darunter 24 Organisationen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten”, so Medical Aid for Palestinians weiter.

Etwa 3.000 Menschen mit Behinderungen wurden während der Bombardierung innerhalb des Gazastreifens vertrieben. Palästinenser mit Behinderungen haben “große Schwierigkeiten, zivile Gebäude unter Beschuss zu evakuieren, was ihr Verletzungs- und Sterberisiko erhöht”, wie Medical Aid for Palestinians Anfang des Jahres feststellte. Gehörlose Menschen in Gaza hatten während dieser schrecklichen 11 Tage Schwierigkeiten, Informationen zu erhalten.

“Ich hatte das Gefühl, dass ich in schrecklicher Gefahr schwebte, als das Haus bebte”, sagte Saadia Miqdad, die taub ist, Anfang dieses Jahres gegenüber The Electronic Intifada. “Aber ich wusste nicht, wo die Bomben landeten.”

Auch ältere Menschen sind während der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, die am Freitag vom violett beleuchteten Kommandoturm des Militärs in Tel Aviv aus koordiniert wurden, akut gefährdet.

“Kriege fordern einen hohen Tribut von uns”, sagte Ishaq al-Sayigh im Juli gegenüber The Electronic Intifada. “Sie rauben uns jegliches Gefühl von Komfort und Sicherheit. Ich befinde mich immer noch in einem Zustand der Angst [nach dem Angriff im Mai].”

Das britische Konsulat in Jerusalem schloss sich dem israelischen Militär an und tauchte sein Gebäude am Freitag in lila: Das Konsulat erklärte, es sei “stolz, mit einer palästinensischen Gruppe zusammenzuarbeiten”, um “die Rechte und die Integration” von Menschen mit Behinderungen im Westjordanland und im Gazastreifen zu verbessern.

In der Zwischenzeit hat sich die britische Regierung jedoch mit Israel verbündet und sich gegen eine Verantwortung für alle Palästinenser – auch für Menschen mit Behinderungen – ausgesprochen, indem sie sich den laufenden Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs widersetzte.

Karim Khan, ein britischer Staatsbürger, hat im Juni sein Amt als Chefankläger des IStGH angetreten. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte, er hoffe, dass die Wahl von Khan und eines weiteren Briten zum Richter “der Reform” des Gerichtshofs diene. Human Rights Watch verurteilte Johnsons Äußerungen als “dreisten Angriff auf die Unabhängigkeit des ICC”.





EU sponsert “solidarisches” Filmfestival

– Das Vereinigte Königreich ist nicht allein mit seinen leeren Gesten für die Menschenrechte, während es Israel dabei hilft, die herrschende Situation der Straflosigkeit zu festigen. Die Europäische Union sponsert zusammen mit verschiedenen israelischen Regierungsstellen das bevorstehende “Solidaritätsfilmfestival” in Tel Aviv, das nach eigenen Angaben “die Menschenrechte in den Vordergrund stellt”.

Die Unterstützung des Festivals ist eine Ablehnung des palästinensischen Aufrufs zu einem kulturellen Boykott Israels.



Der Aufruf zum Kulturboykott ist von der weltweiten Bewegung inspiriert, die zur Beendigung der Apartheid in Südafrika beigetragen hat.

In der Zwischenzeit hat die EU die Anwendung eines drakonischen Anti-Terror-Gesetzes durch die israelische Regierung gegen sechs palästinensische Menschenrechts- und Sozialdienstorganisationen noch nicht zurückgewiesen und verurteilt.

Drei dieser Organisationen – Al-Haq, Addameer und Defense for Children International-Palestine – unterstützen den Internationalen Strafgerichtshof bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen.

Der Kinosaal, in dem das von der EU geförderte Festival stattfindet, ist nur fünf Minuten zu Fuß vom israelischen Militärhauptquartier in Tel Aviv entfernt.

Vermutlich werden palästinensische Filmfans im Westjordanland nicht durch die Militärkontrollpunkte gelassen, um das Festival in Tel Aviv zu besuchen. Das wäre zu viel der Menschenrechte und der Solidarität, die man von Israel und der EU erwarten kann. Übersetzt mit Deepl.com

