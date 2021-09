Liegt doch nicht im Interesse der Besatzer, da kann Abbas noch so viel kollaborieren, ganz nach Besatzer Wunsch…

Bild: Israel’s Defence Minister Benny Gantz arrives for a cabinet meeting at the prime minister’s office in Jerusalem on August 1, 2021 [ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images]



Israel tut nichts, um der PA zu helfen, zu überleben

Von Motasem A Dalloul

6. September 2021

Letzte Woche besuchte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz die besetzte Stadt Ramallah im Westjordanland und traf zweimal mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zusammen. Die Treffen lösten heftige Reaktionen im gesamten politischen Spektrum Israels und der palästinensischen Fraktionen aus

Gantz verteidigte die Treffen und erklärte, sie hätten “ausschließlich Sicherheitszwecken” gedient. Sein Büro sagte, Gantz habe Abbas von einer Reihe von Gesten des guten Willens erzählt, darunter eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie deren sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Israel.

“Es war ein Treffen zum Thema Sicherheit, bei dem wir über Sicherheitskooperation und gemeinsame Aktivitäten gesprochen haben. Wir wollen die gemäßigten Kräfte in der Region stärken”, erklärte das Ministerium. “Die beiden erörterten auch die Gestaltung der Sicherheit, der zivilen und wirtschaftlichen Realität” im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen.

Israelis von der extremen Rechten bis zur extremen Linken sind der Meinung, dass die Palästinensische Autonomiebehörde am Rande des Zusammenbruchs steht. Daher ist man sich einig, dass sie unterstützt werden muss, da jede Alternative für Israel niemals so hilfreich sein wird wie die PA. Aufgrund der weit verbreiteten Korruption und nach der Ermordung des palästinensischen Aktivisten Nizar Banat durch Sicherheitsbeamte der Palästinensischen Autonomiebehörde steht die Führung der PA unter heftiger Kritik und öffentlichem Druck, zurückzutreten.

Auf der anderen Seite des politischen Zauns gewinnt die palästinensische islamische Widerstandsbewegung Hamas immer mehr an Popularität, nicht nur im Gazastreifen, den sie seit 2007 regiert, sondern auch im besetzten Westjordanland, das von der Fatah-geführten PA verwaltet wird. Tausende von Staatsbediensteten werden von der PA bezahlt, selbst im Gazastreifen. Die Treffen von Gantz wurden offenbar von der Regierungskoalition unterstützt und sollten die PA unterstützen, um ihren Zusammenbruch zu verhindern.

Nach Ansicht des palästinensischen Schriftstellers Daoud Kuttab sind Abbas und seine PA “mitschuldig an der Aufrechterhaltung des Status quo einer dauerhaften Besatzung”. Er wies erneut darauf hin, dass die Popularität der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland nach Abbas’ “Verschiebung” – was so viel heißt wie “Annullierung” – der Wahlen zu Beginn dieses Jahres und der Ermordung Banats im Juni sinkt.

Der israelische Orientalist und Schriftsteller Zvi Bar’el bezeichnete Gantz’ “vertrauensbildende Maßnahmen” als ein “leeres Paket”, das den Palästinensern nichts biete, der israelischen Besatzung aber alles gebe. Die Hilfen des Verteidigungsministers für die Palästinensische Autonomiebehörde und die Maßnahmen zur Erleichterung des Lebens der Palästinenser unter der Besatzung werden nichts dergleichen bewirken; er hat gelogen, als er das Gegenteil behauptete. Es geht nur um Israels Sicherheit, nicht um die Menschen in Palästina und die ihnen auferlegten Härten.

Nach Angaben des Jerusalemer Zentrums für öffentliche Angelegenheiten trafen neben Abbas nur Majed Faraj, der die Palästinensische Autonomiebehörde bei der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit Israel vertritt, und Hussein Al-Sheikh, der für die zivile Zusammenarbeit zuständig ist, mit Gantz bei dessen Besuch in Ramallah zusammen. Wenn die Wirtschaft und die “Erleichterung” des Lebens für die Palästinenser Ziele der Treffen waren, warum waren dann die Minister für Wirtschaft und Soziales nicht beteiligt?

Al-Sheikh war nicht wegen der zivilen Koordinierung, sondern wegen der Nachfolgeregelung für Abbas da. Die Frage, wer die Nachfolge des achtzigjährigen Präsidenten antritt, der krank ist, stand auf der Tagesordnung. Berichten zufolge wurde auch über die Wiedervereinigung von 5.000 palästinensischen Familien gesprochen, wahrscheinlich um den Eindruck zu erwecken, dass es etwas gibt, das der palästinensischen Bevölkerung zugute kommt, denn dieses Thema ist in Israel tabu.

“Wer werden die glücklichen Familien sein, die eine Familienzusammenführung und einen Aufenthaltsstatus erhalten werden”, fragte Bar’el. “Frühere Erfahrungen haben uns gelehrt, dass der Prozess langwierig und anstrengend ist, die Kriterien unklar und die Entscheidungen willkürlich sind und von der Zustimmung des Sicherheitsdienstes Shin Bet abhängen… Israel wird auf jeden Fall nicht auf seine totale Kontrolle der palästinensischen Demografie in den Gebieten verzichten.”

Israel ist nur daran interessiert, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zu stärken, um die volle Kontrolle über die 70.000 Sicherheitsbeamten – ja: 70.000 – zu gewährleisten, die den Widerstand gegen die Besatzung unterdrücken, aber nichts tun, um das Leben der Palästinenser zu verbessern. Wenn Israel wirklich bereit ist, etwas für Letzteres zu bieten, sollte es den Abzug der Steuereinnahmen, die es für die Palästinensische Autonomiebehörde einnimmt, aufheben.

Und wenn Israel wirklich daran interessiert wäre, den Palästinensern zu helfen, würde es seine Pläne zur Räumung der Bewohner von Khan Al-Ahmar, Sheikh Jarrah und anderen palästinensischen Vierteln aufgeben und die Räumung nicht einfach verschieben, bis eine stabilere Regierung kommt. Wenn sie den Palästinensern “Gesten des guten Willens” anbieten will, sollte sie ihre Siedler und Beamten davon abhalten, tagsüber die Al-Aqsa-Moschee zu stürmen und nachts palästinensische Häuser zu durchsuchen.

In der Tat gibt es viele Dinge, die sie tun könnte, um das Leben der Palästinenser zu erleichtern. Es könnte zum Beispiel aufhören, Frauen und Kinder zu verhaften und zu inhaftieren; die “Verwaltungshaft” ohne Anklage oder Gerichtsverfahren beenden; damit beginnen, palästinensische Gefangene mit einem Mindestmaß an Rücksicht auf ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen zu behandeln; und aufhören, jüdische Siedler zu ermutigen und zu unterstützen, die täglich Angriffe auf Palästinenser und ihr Eigentum im gesamten besetzten Westjordanland und in Jerusalem, ja sogar in Israel selbst, verüben. Israel könnte auch den Ausbau der jüdischen Siedlungen stoppen und den Palästinensern erlauben, ihre Häuser dort zu bauen, wo sie es wollen, auf ihrem eigenen Land, und den häufigen Abrissen ein Ende setzen.

Zu der israelischen Erlaubnis für die Palästinenser, rund 1.000 Wohneinheiten im Gebiet C zu bauen und die Zahl der palästinensischen Arbeiter innerhalb Israels zu erhöhen, sagte Bar’el, dass die Wohneinheiten “kein Geschenk sind, da Israel gleichzeitig den Bau von 2.200 Wohneinheiten in den Siedlungen vorantreiben wird”. Er wies auch darauf hin, dass die Erhöhung der Zahl der Arbeiter “hauptsächlich auf den Mangel an Bauarbeitern in Israel” zurückzuführen sei und nicht auf die Sorge um die Palästinenser.

Das “leere Paket”, das Israel den Palästinensern anbietet, “dient in Wirklichkeit dazu, Vertrauen bei der Regierung von Joe Biden aufzubauen”, fügte Bar’el hinzu, “im Austausch für ein Einfrieren des gesamten diplomatischen Prozesses und für die Zustimmung der USA, die Zweistaatenlösung nicht umzusetzen.” Übersetzt mit Deepl.com

