Israel-UAE-Deal: Iran und Türkei müssen eine Einheitsfront bilden



Von Mahan Abedin

16. September 2020

Das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel, das am Dienstag formalisiert wurde, wird langfristig massive Auswirkungen auf die Geopolitik des Nahen Ostens haben.

Das erste Friedensabkommen zwischen Israel und einem arabischen Golfstaat, das in erster Linie als Gegengewicht zum iranischen Einfluss in der Region gedacht ist, geht weit darüber hinaus. Im Gegensatz zu den früheren Friedensabkommen Israels mit Ägypten 1979 und Jordanien 1994, die auf der formellen Staatsebene blieben und keine tiefere Durchdringung der Gesellschaft ermöglichten, rückt Israel mit der Annäherung an die VAE in das Herz der Region.

Durch die Entwicklung von politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Kapital in den VAE gewinnt Israel potenziell die Fähigkeit, die Ereignisse in der gesamten Region, in Bezug auf den Jemen, andere Golfstaaten und sogar den Irak, zu beeinflussen.

Strategische Allianz

In diesem Zusammenhang ist das Abkommen eine sehr schlechte Nachricht für die Türkei und Katar, die beiden Staaten, die bei der Entwicklung einer alternativen ideologisch-sicherheitspolitischen Regionalarchitektur an vorderster Front stehen, die sich vom Konservatismus anderer arabischer Golfstaaten, Ägyptens und der so genannten Achse des Widerstands im Iran unterscheidet.

Um zu verhindern, dass die Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel in den kommenden Jahren eine entscheidende strategische Dynamik erfährt, müssen Iran, Türkei und Katar enger zusammenarbeiten und nicht nur ihre Politik und Wirtschaft, sondern vor allem auch ihre strategischen Positionen aufeinander abstimmen.

Es besteht kaum Zweifel daran, dass der Iran bei der Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel am meisten zu verlieren hat – sogar noch mehr als die Palästinenser.

Die Türkei betrachtet den Iran als einen regionalen Rivalen, aber diese Denkweise muss sich ändern; andernfalls könnte ein Bündnis zwischen arabischem Konservatismus und israelischem Expansionismus in nicht allzu ferner Zukunft durchaus einen strategischen Vorteil schaffen.

Es besteht kaum Zweifel daran, dass der Iran bei der Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel am meisten zu verlieren hat – sogar mehr als die Palästinenser. Trotz emiratischer Proteste, dass das Abkommen nicht auf den Iran abzielt, hat die Islamische Republik das Abkommen als eine große Bedrohung für ihre regionalen strategischen Interessen identifiziert.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gab eine nachdrücklich formulierte Erklärung ab, in der es das Abkommen als “historische Dummheit” und “eindeutigen Verrat” bezeichnete und feststellte, dass es die “Vernichtung” Israels beschleunigen würde. Der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei schloss sich diesen Gefühlen an, indem er die Führer der Emirate für ihren “Verrat” scharf kritisierte und seiner Zuversicht Ausdruck verlieh, dass das Abkommen “nicht lange halten wird”.

Tiefe Besorgnis in Teheran

Irans unmittelbare Befürchtung ist ein Dominoeffekt über den Golf mit kleinen Staaten wie Bahrain – und vielleicht auch Oman -, die dem Beispiel der VAE bei der Normalisierung der Beziehungen zu Israel folgen. Dies würde das Gefühl der Einkreisung des Iran verstärken, insbesondere im Zusammenhang mit der US-Kampagne des “maximalen Drucks”, die das regionale Verhalten des Iran zu den von Washington diktierten Bedingungen zu ändern versucht.

Mittel- bis langfristig befürchtet der Iran ein weitreichendes israelisches Eindringen in die Region in einer Vielzahl von Bereichen, von Energie und Erdöl bis hin zu politischer Einmischung und nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit.

Der Stabschef der iranischen Armee, Generalmajor Mohammad Bagheri, unterstrich die tiefe Besorgnis in Teheran und warnte die VAE davor, dass sich das “Vorgehen” des Iran gegenüber den Emiraten angesichts des Abkommens mit Israel ändern werde. In einer eindringlichen Erklärung sagte er, dass der Iran die Führer der Emirate “zur Verantwortung ziehen” werde, wenn seine nationale Sicherheit durch das Abkommen beeinträchtigt werde.

Die Schlüsselfrage zu diesem Zeitpunkt ist, was der Iran zu tun gedenkt, um das Abkommen zu unterlaufen und seine potentiell nachteiligen Auswirkungen, insbesondere im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, zu mildern. Der Iran wird zweifellos sowohl auf Israel als auch auf die VAE größeren Druck ausüben, damit sie es sich zweimal überlegen, bevor sie größere gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsprojekte in Angriff nehmen.

Es ist leichter, Druck auf Israel auszuüben, wie die Umzingelung Israels durch den Iran vom Norden her über seinen libanesischen Verbündeten, die Hisbollah, und vom Süden her über palästinensische bewaffnete Gruppen zeigt. Die Ausübung von Druck auf die VAE ist schwieriger, nicht zuletzt, weil der Iran diplomatische Beziehungen zu den Emiraten unterhält und es bereits einen bilateralen Streit um drei Inseln im Golf gibt.

Hinzu kommt, dass Hunderttausende Iraner in den VAE leben, insbesondere in Dubai, was für beide Länder Druckmittel und Zwänge schafft – und die größere Realität unterstreicht, dass beide Länder, egal was passiert, engagiert bleiben müssen.

Gemeinsame politische Interessen

Der Iran könnte das Abkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel untergraben, indem er sich an die beiden Staaten wendet, mit denen er einige politische, strategische und sogar ideologische Interessen teilt. Sowohl die Türkei als auch Katar werden von der Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel nachteilig betroffen sein.

Die Türkei ist besonders empört, da sie bereits in Libyen in einen Stellvertreterkrieg mit den VAE verwickelt ist. Auch mit den VAE in Syrien steht die Türkei im Konflikt mit den VAE. Türkische Beamte haben den VAE finanzielle und logistische Unterstützung für die Kurdische Arbeiterpartei im Nordosten Syriens vorgeworfen.

Ankara und Abu Dhabi sind auch wegen Katar aneinandergeraten, das die VAE gemeinsam mit Saudi-Arabien seit Juni 2017 zu isolieren versuchen. Es versteht sich von selbst, dass zwischen Doha und Abu Dhabi keine Liebe verloren gegangen ist.

Neben ihren gemeinsamen politischen Interessen sind die Türkei und Katar insofern ideologische Landsleute, als ihre politischen Aussichten und strategischen Visionen in unterschiedlichem Maße mit der Ideologie der Muslimbruderschaft sympathisieren. Während sie noch kohärente und nachhaltige gemeinsame Strukturen entwickeln müssen, um ihre Politik im Nahen Osten und in Nordafrika voranzubringen, handeln die Türkei und Katar oft gemeinsam, insbesondere in Syrien und in geringerem Maße in Libyen.

Im Gegensatz dazu verfügt der Iran über ein hochentwickeltes Instrument zur Förderung seines ideologischen Projekts, seiner politischen Interessen und seiner strategischen Vision in der gesamten Region. Die Achse des Widerstands – die den Iran, Syrien (und in geringerem Maße den Irak) und ein breites Spektrum teil-staatlicher Kräfte wie die Hisbollah, die Hamas und die jemenitischen Houthis vereint – ist bei weitem die dynamischste regionale strategische Kraft.



Langfristige Projekte

Ungeachtet der anhaltenden Dynamik der Achse des Widerstandes besteht nun jede Gefahr, dass sie auf große – potenziell unüberwindbare – Hindernisse stoßen könnte, wenn die USA, Israel, Saudi-Arabien und die VAE all ihre Ressourcen aufbringen, um dem Iran entgegenzutreten.

In ihrem gegenwärtigen Zustand können die Türkei und Katar nicht darauf hoffen, das Gleichgewicht der Kräfteverhältnisse gegenüber den konservativen arabischen Golfstaaten und Ägypten zu stören. Das Beste, was in Bezug auf stellvertretende Krisenherde, insbesondere Libyen, erreicht werden kann, ist eine Pattsituation.

Iran, Katar und die Türkei haben bereits die Fähigkeit unter Beweis gestellt, an langfristigen Projekten zu arbeiten. So haben der Iran und Katar beispielsweise ihre Ressourcen und ihr Fachwissen bei der Entwicklung des Offshore-Erdgasprojekts South Pars/North Dome gebündelt. Was den Iran und die Türkei anbelangt, so haben die beiden Länder eine lange Geschichte starker bilateraler Beziehungen – und trotz der jüngsten Spannungen wegen Syrien bleiben ihre Beziehungen relativ stabil.

Wenn alle drei Länder jedoch vermeiden wollen, von konservativen arabischen Staaten, Israel und den USA an den Rand gedrängt zu werden, müssen sie ihre Differenzen und ihre diplomatische Trägheit beiseite legen, indem sie ihre gemeinsame Beziehung auf eine strategische Ebene stellen.

Das wird den Unterschied ausmachen, nicht nur in Bezug auf die Kontrolle der VAE und Israels, sondern auch in Bezug auf die Aufrechterhaltung des palästinensischen Strebens nach Staatlichkeit. Übersetzt mit Deepl.com

