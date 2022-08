Bundeskanzler Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz folgende falsche und kritikwürdige Äußerungen von sich gegeben:

Scholz hatte Abbas in der Pressekonferenz kritisiert, weil er die israelische Politik als “Apartheidssystem” bezeichnet hatte. “Ich will ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, dass ich mir das Wort ‘Apartheid’ nicht zu eigen mache, und dass ich das nicht für richtig halte für die Beschreibung der Situation”, sagte Scholz.„Das Wort Apartheid halte ich nicht für richtig für die Beschreibung der Situation“

A Palestinian boy rides a horse near the separation wall during an equestrian training at the Palestinian Equestrian Club, in Rafat near Jerusalem on February 3, 2019. Photo: Shadi Jarar’ah/APA Images.

Israel und die Apartheidschwelle: Ein Weckruf

von Tony Klug

17. August 2022



Im Westjordanland herrscht “Apartheid by Design”, zwei Gesetze für zwei Völker, wie es im Amnesty-Bericht heißt. Aber innerhalb Israels ist die Situation komplexer, meint Tony Klug.

Am 4. Juli veröffentlichten wir einen Aufsatz von Robert Herbst über die Bedeutung der Apartheid-Diskussion mit dem Titel “Israelische Apartheid: Die Macht des Rahmens, die Schande des Namens”, der einen Absatz über die Ansichten von Tony Klug enthielt, die er während eines Webinars für das Palestine-Israel Journal im Juni geäußert hatte. Klug war der Meinung, dass seine Ansichten nicht angemessen wiedergegeben wurden, und stellte uns die vollständige Fassung seiner Bemerkungen zur Verfügung, die wir aus Gründen der Fairness nachstehend veröffentlichen. -Redakteur.

Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass vor vielen Jahren drei israelische Premierminister und andere Freunde Israels davor gewarnt haben, dass der jüdische Staat, wenn er das Westjordanland noch länger beherrscht, am Ende ein Apartheidregime führen wird. Nun, viele Jahre später sind wir hier.

Es mag sinnvoll sein, die Frage in drei Bereiche aufzuteilen: das besetzte Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem/Israel innerhalb der grünen Linie (was ich als Israel selbst bezeichnen werde)/ und, drittens, den gesamten Raum. Dann werde ich die Frage stellen, ob die Bezeichnung Apartheid – die der Amnesty-Bericht [vom Februar 2022] auf alle drei Gebiete anwendet – eine Lösung des Konflikts fördern oder behindern kann, ohne die keine der anderen Fragen wirklich gelöst werden kann.

Der Vorwurf der Apartheid im Westjordanland muss uns nicht lange aufhalten, denn es ist Apartheid mit Absicht: das völlig vorhersehbare Ergebnis einer Politik, die jüdische Siedler ermutigt, das Westjordanland zu bewohnen und gleichzeitig die volle israelische Staatsbürgerschaft zu behalten, einen Steinwurf entfernt von den besetzten Palästinensern im selben Gebiet, die keine der Rechte haben, die die Staatsbürgerschaft verleiht, und die einer militärischen Besatzung ausgesetzt sind.

Dieses System hat unweigerlich zu einer Reihe von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen geführt. Forderungen, die israelische Herrschaft weniger belastend zu machen – den Konflikt zu verkleinern oder die Apartheid zu reduzieren – gehen völlig am Thema vorbei. Das Problem ist die Fremdherrschaft über ein Volk, das versucht, sich selbst zu regieren, selbst wenn diese Fremdherrschaft den Anspruch hat, außergewöhnlich gutartig zu sein.

Im Prinzip könnte sich Israel auch nach 55 Jahren darauf berufen, dass es sich bei seiner Herrschaft im Westjordanland um eine vorübergehende Besetzung handelt, die in Kürze enden wird, und dass es in der Zwischenzeit das Verbot der Genfer Konvention beachtet hat, den rechtlichen und politischen Status eines besetzten Gebiets und seiner Bevölkerung zu ändern. Wenn dies nicht Israels Argument gegen die Apartheid im Westjordanland ist, was es nicht ist, dann hat es kein Argument.

Auf dem Gebiet Israels selbst ist die Angelegenheit noch komplexer. Einerseits gibt es dort rechtliche und soziale Diskriminierung und in einigen Fällen ein fest verankertes Muster von Missbräuchen. Andererseits haben palästinensische Bürger zwar nicht alle Rechte und Privilegien, die jüdische israelische Bürger genießen, aber sie besitzen israelische Pässe, können sich frei bewegen und äußern und haben das aktive und passive Wahlrecht. Sie sind Mitglieder des israelischen Parlaments und der Regierung, Diplomaten, Professoren, Ärzte, hochrangige Richter usw., und das alles in nicht segregierten Einrichtungen.

Ihre Realität ist nicht vergleichbar mit der der Palästinenser unter der Besatzung, geschweige denn mit der der Schwarzen unter der südafrikanischen Apartheid. Mit diesen Bemerkungen soll kein rosiges Bild gezeichnet werden, denn auch palästinensische Bürger Israels werden diskriminiert, am stärksten von den Beduinen im Süden Israels, sondern es soll ein umfassenderes Bild gezeichnet werden, das im Amnesty-Bericht fehlt.

Die entscheidende Frage lautet: Kommt die Diskriminierung innerhalb Israels insgesamt der schweren Sünde der Apartheid gleich, insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern? Es ist nicht nur eine Frage des Ankreuzens von Kästchen. Es geht auch um die Frage, wo die Grenze zu ziehen ist, ähnlich wie bei der Frage, wann Misshandlung zu Folter wird. In meinem Artikel in der Zeitschrift gibt es einen kurzen Überblick über die ungeheuerliche Diskriminierung von Minderheiten in anderen Staaten des Nahen Ostens – nicht umfassend, aber genug, um anzudeuten, dass, wenn die Messlatte gesenkt wird, um Israel selbst einzuschließen, die meisten anderen Länder in der Region und viele darüber hinaus sich mit ziemlicher Sicherheit auch des Verbrechens der Apartheid schuldig machen würden. Und wenn Apartheid überall ist, ist sie nirgendwo.

Da das Verbrechen der Apartheid als besonders schwerwiegend gilt, obliegt es einer angesehenen weltweiten Menschenrechtsorganisation wie Amnesty International, die Schwelle festzulegen. Doch Amnesty hat in diesem Fall die Sorgfaltspflicht umgangen und ist direkt in die giftige Grube der Apartheid gestürzt, indem sie ein Land aus einer Reihe regionaler Konkurrenten und historischer Feinde für eine intensive Prüfung ausgewählt hat.

Was den dritten Teil der Analyse betrifft – gibt es Apartheid im gesamten Westjordanland und in Israel zusammengenommen? – ist die Antwort zwangsläufig dieselbe wie für den ersten Teil: ein Raum, zwei Völker, zwei unterschiedliche und höchst ungleiche Systeme. Auch hier spricht die Antwort für sich selbst, ohne dass umfangreiche Fallstudien erforderlich wären.

Der beste Weg, die Menschenrechtsverletzungen im israelisch-palästinensischen Kessel zu bekämpfen, ist ein schnelles und erträgliches Ende des erbärmlichen Konflikts. Ich kann nicht erkennen, wie der Amnesty-Bericht – indem er sein ganzes Gewicht hinter einen Diskurs wirft – diesem Ziel dienlich sein soll, selbst wenn dieser Diskurs im Wesentlichen für sich genommen gültig ist. Denn er ist zwangsläufig parteiisch, was für die streitenden Parteien in Ordnung ist, aber nicht für internationale Institutionen, die einen hart erarbeiteten Ruf für politische Unparteilichkeit haben.

Die Behauptung, dass Israel allein und von Anfang an ein Apartheidstaat ist – und dass dies der Kern und die Substanz des Problems ist – spielt in die vereinfachende Vorstellung hinein, dass der arabisch-israelische Konflikt von Anfang an ein elementarer Kampf zwischen Gut und Böse ist. Während die Israel verunglimpfende Strömung ausruft: “Beseitigt das zionistische Israel und baut seine siedler-koloniale Apartheid ab, und alle Konflikte werden verschwinden”, schreit die palästinensisch-dämonisierende Strömung in gleicher Weise: “Wenn die Araber ihren Judenhass aufgeben und den Terrorismus aufgeben, werden alle Probleme gelöst sein”. Natürlich ist die Sache viel komplexer als das.

Selbst für das Westjordanland gibt es einen Vorbehalt. Der Amnesty-Bericht fordert ein Ende der Apartheid, aber absurderweise nicht ein Ende der Besatzung. Dabei ist jetzt eine weltweite Kampagne zur Beendigung der Besatzung von größter Bedeutung, nicht die Linderung ihrer hässlichsten Auswirkungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Besatzung. Erst wenn die beiden Völker politisch gleichberechtigt sind und frei atmen können, werden sie gezwungen sein, nach innen zu schauen und sich mit ihren internen Ungerechtigkeiten auseinanderzusetzen.Übersetzt mit Deepl.com

