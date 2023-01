“Eines zumindest ist sicher: Die Palästinenser werden noch mehr leiden, auch wenn es Israels Freunden und Befürwortern immer schwerer fallen wird, die “Werte” Israels kohärent zu verteidigen.”

Israels neue Koalitionsregierung wurde am 29. Dezember vereidigt. Amir Cohen UPI

Israel vereidigt neue Regierung – Ärger vorprogrammiert

von Omar Karmi

30. Dezember 2022

Die neue israelische Koalitionsregierung, die am Donnerstag vereidigt wurde, stellt ein Problem dar: Wie soll man sie am besten beschreiben?

Rechtslastig? Ultra-rechtslastig? Ultra-ultra-ultra-rechts? Extremistisch? Rassistisch? Aparthei…äh…dist?

Jede einzelne dieser Beschreibungen könnte zutreffen.

Dies ist eine Regierung, die beabsichtigt, Siedlungsaußenposten zu “legalisieren” – das heißt, sie nach israelischem Recht und nicht nach internationalem Recht zu legalisieren, nach dem alle Siedlungen in besetzten Gebieten illegal sind.

Sie ist der Ansicht, dass das “jüdische Volk ein ausschließliches und unanfechtbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel hat”, wie es Israels ewiger Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ausdrückt. Zu diesen Gebieten gehören offenbar auch die Golanhöhen und “Judäa und Samaria”, besser bekannt als das Westjordanland – allesamt besetzte Gebiete.

Die Behauptung des Vorrangs eines Volkes vor einem anderen in jedem Kontext, aber insbesondere in einem Gebiet mit paritätischer Bevölkerung, während man gleichzeitig schamlos den Mittelfinger gegen das Völkerrecht erhebt, würde normalerweise bestenfalls als extremistisch oder, konservativ ausgedrückt, als ausgesprochen rassistisch gelten.

Das Problem bei der Verwendung dieser Bezeichnungen ist, dass sie den Eindruck erwecken, dass diese neue Regierung in irgendeiner Weise von den früheren israelischen Regierungen abweicht.

Das ist sie aber nicht.

So wie der alte Chef?

Es ist noch nicht lange her, dass Israel unter einer früheren Netanjahu-geführten Regierung große Teile der besetzten Gebiete annektieren wollte, als der ehemalige US-Präsident Donald Trump an der Macht war.

Trumps “Friedensplan” wurde weithin verspottet, und die Annexionspläne wurden auf Eis gelegt, auch wenn Israel die Anerkennung der USA für die Annexion der Golanhöhen im Jahr 1981 erhielt, die gegen das Völkerrecht verstößt, das den Erwerb von Gebieten mit Gewalt verbietet.

Das hat die Bildung einer Alles-außer-Netanjahu-Koalition nicht verhindert, die zwar eine “arabische” Partei umfasste, aber auch von Naftali Bennett angeführt wurde, einem ehemaligen Leiter des Jescha-Rates, der Israels Siedlungen in den besetzten Gebieten beaufsichtigt, der sich gegen Gleichberechtigung aussprach, den Siedlungsbau förderte und damit prahlte, “Araber zu töten”.

In den kommenden Tagen und Wochen wird es viel Händeringen und Reden darüber geben, dass Israel “seine Seele verloren hat”. Ich möchte Sie freundlich daran erinnern, dass die Palästinenser seit langem sagen, dass dies die logische Fortsetzung des zionistischen Siedler-Kolonialprojekts ist. https://t.co/9WhQgQxExx

– Maha Nassar (@mtnassar) Dezember 28, 2022

Eine solche Politik ist auch nicht nur ein neues Phänomen. Israels Annexionspläne für das Westjordanland begannen in dem Moment, als die jüdische Besiedlung dort richtig in Gang kam, also unmittelbar nach der Besetzung von 1967. Denn warum sollten Zivilisten – wenn man bewaffnete Siedler so bezeichnen kann – in militärisch besetztes Gebiet ziehen, wenn man nicht die Absicht hat, dieses Gebiet zu halten?

Was die 1967 besetzten Gebiete betrifft, so verspricht die neue Regierung mehr vom Gleichen. Vielleicht sogar noch lauter und deutlicher: Die Behauptung, dass dieses Gebiet “exklusives und unbestreitbares” Eigentum des jüdischen Volkes sei, geht sicherlich weiter als selbst Israels diskriminierendes Nationalstaatsgesetz.

Aber nichtsdestotrotz ist es dasselbe. Wird Israel formell weitere Gebiete annektieren? Möglicherweise, aber Netanjahu redet wie immer mehr, als er tut, und er hat bereits versucht, seine Verbündeten zu beruhigen”, dass alles wie gewohnt ablaufen wird.



Verwischung der Grenzen

Es gibt einen Unterschied. Die Ausweitung der Befugnisse des neuen Ministeriums für “nationale Sicherheit” unter Itamar Ben-Gvir, dem Chef der suprematistischen Partei Jüdische Kraft, umfasst mehr Kontrolle über die israelische Polizei (Achtung, Palästinenser innerhalb der Grenzen von 1948!) sowie die Übertragung der so genannten Grenzpolizei an das Ministerium, die normalerweise gegen Palästinenser in den besetzten Gebieten eingesetzt wird.

Dies ist eine weitere Verwischung der Unterscheidung zwischen Israel innerhalb der Grenzen von 1948 – ohne das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen – und den 1967 besetzten Gebieten, die alle, wie Sie sich erinnern, das “exklusive” Gebiet des jüdischen Volkes sind. Darüber hinaus wird Ben-Gvirs offene Unterstützung für das jüdische Gebet auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee zwangsläufig zu ernsthaften Spannungen führen.

Die Ernennung von Bezalel Smotrich von der Partei des religiösen Zionismus, die ebenfalls jüdische Vorherrschaft anstrebt, zum Finanzminister bedeutet, dass es den Siedlern auch nicht an Geld mangeln wird.

Darüber hinaus haben sich Smotrich und Ben-Gvir dafür eingesetzt, die Kontrolle der Regierung über die israelische Justiz zu verstärken. Dies ebnet den Weg für die mögliche Aufhebung der immer noch laufenden Korruptionsanklagen gegen Netanjahu sowie für die Aufhebung eines (offensichtlich schlecht eingehaltenen) Verbots für Parlamentarier, die zu Rassismus aufrufen.

Die Übertragung der Befugnis zur Ernennung von Rechtsberatern an die für die Besatzung zuständige Abteilung des Militärs an das Verteidigungsministerium ist ein weiterer Schritt zur Vereinigung Israels mit dem Westjordanland. Sie signalisiert auch “einen bedeutenden Schritt in Richtung Annexion und zur Konsolidierung des israelischen Apartheidregimes im Westjordanland”, so mehrere Menschenrechtsgruppen in Israel.

Weiter entfernt befindet sich der Iran nun wieder im Fadenkreuz. Netanjahu hat Tzachi Hanegbi zum Leiter des israelischen Sicherheitsrats ernannt. Hanegbi, ein altgedienter Iran-Falke, hat bereits erklärt, dass Netanjahu einen einseitigen Schlag gegen den Iran genehmigen würde, sollten Washington und Teheran kein Atomabkommen erzielen.



Händeringen

Von Israels westlichen Verbündeten, deren Unterstützung für Israel und deren behauptete Verpflichtungen gegenüber dem Völkerrecht in ständigem Widerspruch zueinander stehen, ist viel Händeringen zu erwarten.

Das Hauptaugenmerk wird auf Washington liegen – die EU ist ein langjähriger Zahler, kein Akteur, und hat sich ohnehin nie allzu sehr an früheren Netanjahu-Regierungen gestört.

Zweifellos wird US-Präsident Joe Biden die neue Koalition Kopfzerbrechen bereiten.

Aber Biden ist ein überzeugter Pro-Israel-Anhänger. Als er Netanjahu anrief, um ihm zu seinem Wahlsieg zu gratulieren, sagte er ihm: “Wir sind Brüder. Wir werden gemeinsam Geschichte schreiben.”

Auch die USA haben weitaus größere Probleme zu bewältigen, wobei Russland und die Ukraine die unmittelbare und China die langfristige Priorität darstellen. Wenn es nicht zu einem ernsthaften Konflikt kommt – und vorausgesetzt, Netanjahu ist nicht an einer Spaltung der USA interessiert und kann Leute wie Ben-Gvir und Smotrich unter Kontrolle halten -, könnte die Fortsetzung der üblichen heimlichen Apartheidpolitik beiden Parteien entgegenkommen.

Auch für Israels neu gewonnene arabische Freunde könnte es schwieriger werden, ihre Position zu verteidigen. Und Vorschläge, dass Saudi-Arabien ein Normalisierungsabkommen unterzeichnen könnte, um eine drohende Annexion abzuwenden, dürfte Riad angesichts der geringen Auswirkungen, die das “Abraham-Abkommen” auf Israels Verhalten hatte, kaum in Erwägung ziehen.

Die Palästinenser werden wie immer den Preis dafür zahlen. Und vielleicht wird die Palästinensische Autonomiebehörde den höchsten Preis zahlen. Reduziert auf die Rolle eines Verteilers internationaler Hilfe und eines Subunternehmers im Sicherheitsbereich, wird die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde von Israel seit langem als selbstverständlich angesehen, von internationalen Akteuren ignoriert und von den meisten Palästinensern verachtet.



Schmerzhafte Zukunft

Das Schicksal der Palästinensischen Autonomiebehörde – ein Staat in der Warteschleife ohne Aussicht auf Staatlichkeit – wird mit zunehmender Regelmäßigkeit in Frage gestellt werden und könnte schon bald zu einem unvermeidlichen Ende führen.

Unabhängig davon, ob die Palästinensische Autonomiebehörde unter dem Gewicht ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit zusammenbricht oder nicht, werden die Palästinenser auf die (beträchtliche) Unterstützung der Weltbevölkerung angewiesen sein und darauf hoffen müssen, dass Israels suprematistische Regierung das beschleunigt, was bisher ein langsamer, aber signifikanter Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung in den USA war, nicht zuletzt unter amerikanischen Juden.

Ein Hoffnungsschimmer könnte auch in der Aussage des Internationalen Strafgerichtshofs liegen, dass er eine Untersuchung von Kriegsverbrechen einleiten wird, falls er jemals dazu kommt.

Wird der IStGH ein Verfahren gegen Netanjahu wegen des Verbrechens der Apartheid einleiten? Wird Israel das gesamte Westjordanland oder Teile davon annektieren? Wird die PA zusammenbrechen? Wird Israel den Iran bombardieren?

Diese und viele andere Fragen werden in den kommenden Wochen, Monaten und (möglicherweise, aber unwahrscheinlich, wenn man die durchschnittliche Lebensdauer einer israelischen Regierung bedenkt) Jahren beantwortet werden.

Eines zumindest ist sicher: Die Palästinenser werden noch mehr leiden, auch wenn es Israels Freunden und Befürwortern immer schwerer fallen wird, die “Werte” Israels kohärent zu verteidigen. Übersetzt mit Deepl.com

