Bild: Paramedics vaccinate elderly people nursing home in Tel Aviv on 13 January 2021 [Nir Keidar/Anadolu Agency]

Israel wird für mehr palästinensische Todesfälle verantwortlich sein, wenn es den Covid-19-Impfstoff

zurückhält

Von Anjuman Rahman

20. Januar 2021

Israel weigert sich, den Palästinensern in den besetzten Gebieten, wo es jeden Aspekt ihres Lebens kontrolliert, den Impfstoff Covid-19 zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht zusätzlich zur Unterstützung der Zerstörung des palästinensischen Gesundheitssektors, besonders im Gazastreifen, mit Bomben und Blockaden.

Mehr als zwei Millionen israelische Bürger, einschließlich der 600.000 Siedler, die illegal auf besetztem palästinensischem Land leben, erhalten mindestens eine Impfstoffdosis. Die Palästinenser hingegen haben noch keinen Impfstoff erhalten.

“Israel hat die gesetzliche Pflicht, uns den Impfstoff zur Verfügung zu stellen”, beharrte Dr. Majdi Dheir, stellvertretender Generaldirektor für die medizinische Grundversorgung im Gesundheitsministerium in Gaza, als ich mit ihm sprach. “Schließlich ist es in der Praxis und nach internationalem Recht die Besatzungsmacht.”

Der Besatzungsstaat hat es aber von Anfang an versäumt, die Palästinenser zu unterstützen. “Er hilft und unterstützt das zerstörte Gesundheitssystem in Gaza in keiner Weise. Israel ist nirgendwo vor Ort zu finden.”

Außer in Panzern und anderen Militärfahrzeugen, die die fast 14-jährige Belagerung des Gebietes durchsetzen. Nicht nur, dass Israel die Einfuhr von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung in den Gazastreifen stark einschränkt, es beschränkt auch die Menge an Treibstoff, die für das einzige Kraftwerk zugelassen ist. Israelische Bomben zerstörten das Kraftwerk, und auch die Materialien, die für wichtige Reparaturen benötigt werden, werden nicht eingelassen. Die Krankenhäuser sind auf “Not”-Generatoren angewiesen, die regelmäßig durch Überbeanspruchung ausfallen. Schon vor der Pandemie war das Gesundheitssystem am Rande des Zusammenbruchs. Es ist nicht besser geworden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza meldete bis Anfang des Monats fast 47.000 Covid-19-Fälle und 464 Todesfälle. “Wir arbeiten hart und tun hier unser Bestes”, erklärte Dr. Dheir, “aber Hunderte von Arbeitern befinden sich aufgrund einer möglichen Exposition in Selbstisolierung, und schwangere Arbeiter und solche mit grundlegenden Gesundheitsproblemen haben zusätzliche Schwierigkeiten.”

In den ersten Tagen der Pandemie schlossen die Behörden die Grenzen des Gazastreifens. Die begrenzte Anzahl von Menschen, die einreisen durften, mussten sich drei Wochen lang in speziell errichteten Quarantänezentren isolieren.

Die jüngste Abriegelung mit nächtlichen Ausgangssperren wurde ab Anfang Dezember angekündigt. Schulen, Universitäten, Kindergärten und Moscheen bleiben geschlossen.

“Obwohl wir in den letzten fünf Wochen Abriegelungen durchgeführt haben und Supermärkte, Schulen und Moscheen nach sechs Uhr abends geschlossen wurden, leidet die gesamte Bevölkerung”, so der Arzt.

Zu allem Überfluss hat die erdrückende Belagerung die Wirtschaft in Gaza zerrüttet. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordhoch. Die Armutsrate steigt, 85 Prozent der Palästinenser im Gebiet leben an oder unter der offiziellen Armutsgrenze. Siebzig Prozent der Menschen haben keine ausreichenden Lebensmittel zur Verfügung. Und, wie der leitende Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens bestätigte, ist die psychische Gesundheit ein zusätzliches Problem, mit dem sich der ohnehin schon überlastete Gesundheitssektor in Gaza auseinandersetzen muss.

Mehr als zwei Millionen Palästinenser leben in Gaza. Das Gebiet ist überbevölkert, so dass Abriegelungen und soziale Distanzierung, selbst wenn sie möglich sind, niemals effektiv sein werden. Das ist die einfache Realität. Ohne den Impfstoff werden mehr Covid-19-Fälle auftreten, und es werden mehr Abriegelungen und restriktive Maßnahmen notwendig sein. Es ist ein teuflischer, tödlicher Kreislauf.

“Letztendlich”, so Dr. Dheir, “wenn Israel uns weiterhin den Impfstoff verweigert, dann wird es für noch mehr palästinensische Todesfälle verantwortlich sein.”

Die Netanjahu-Regierung hat eine Anfrage der Weltgesundheitsorganisation und der Palästinensischen Autonomiebehörde abgelehnt, bis zu 10.000 Impfdosen für palästinensisches Gesundheitspersonal bereitzustellen. Es gibt keine rechtliche oder moralische Rechtfertigung für diese Entscheidung. Die Vierte Genfer Konvention von 1949 besagt, dass eine Besatzungsmacht die “Pflicht hat, die medizinischen und Krankenhauseinrichtungen und -dienste zu sichern und zu erhalten”, mit “besonderem Hinweis” darauf, die “vorbeugenden Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die Verbreitung ansteckender Krankheiten und Epidemien zu bekämpfen.”

Da die Palästinenser davon ausgehen, dass Israel seinen Impfstoffvorrat in nächster Zeit nicht teilen wird, wenden sie sich an eine von der WHO geführte Partnerschaft namens Covax, die ärmeren Ländern helfen soll. Die Partnerschaft hat Impfstoff für 20 Prozent der Palästinenser in den besetzten Gebieten zugesagt.