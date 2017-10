Israeli-anti-Zionist expelled from Labour amid-anti-Semitism smear By Asa Winstanley

Wenn das kein Antisemitismus ist, der in der Labour Partei herrscht. Der Jüdisch-israelische emeritierte Philosophie Professor Moshe Machover wird aus der Partei geschmissen, wegen einer Antisemitismus Verleumdungskampagne, aktueller Anlass sein Artikel „Anti-Zionismus ist nicht gleichzusetzen mit Antisemitismus“!

A renowned Israeli anti-Zionist was expelled from Labour on Tuesday, as the party bureaucracy falsely accused him of anti-Semitism. Retired philosophy professor Moshé Machover told The Electronic Intifada that the expulsion by the UK’s main opposition party was a „clear violation of natural justice,“ was „Stalinist“ and „completely undemocratic.“