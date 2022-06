Wäre es in der Ukraine und ginge gegen Russland, dann bräuchte es keine 30 Jahre, sondern nur Wochen für Untersuchungen. Verbrechen des zionistischen Besatzer-Staatsterror-Regimes werden vertuscht, verschwiegen und bleiben mit internationaler Komplizenschaft ungesühnt. Hoffentlich ändert sich das jetzt endlich! 74 Jahre Judaisierung Palästinas sind genug und ruft nach Gerechtigkeit und Freiheit für Palästina.

Evelyn Hecht-Galinski

Die PCATI wurde 1990 gegründet und vertritt seither Israelis, Palästinenser, Flüchtlinge und Migranten, die in der Haft gefoltert und unmenschlich oder erniedrigend behandelt wurden, und setzt sich für deren Schutz ein.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-anti-torture-body-refers-international-criminal-court





Bild: Palästinenser nehmen an einer Solidaritätsdemonstration mit Gefangenen in israelischen Gefängnissen vor dem Erez-Übergang in Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen teil (Reuters)



Israelische Anti-Folter-Organisation verweist Israel an den Internationalen Strafgerichtshof



Von Lubna Masarwa

in Jerusalem

10. Juni 2022





Öffentliches Komitee gegen Folter in Israel kommt nach 30 Jahren zu dem Schluss, dass die israelischen Behörden nicht interessiert und nicht in der Lage sind, die Misshandlung von Palästinensern zu beenden



Ein israelisches Anti-Folter-Gremium hat sein eigenes Land an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verwiesen, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass Israel “nicht interessiert und nicht in der Lage ist, die Anwendung von Folter gegen Palästinenser zu stoppen”.

Das Öffentliche Komitee gegen Folter in Israel (PCATI) erklärte am Freitag, es habe gefordert, dass Israelis, die an Folterungen beteiligt sind, im Rahmen einer Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten vor Gericht gestellt werden.

Die Organisation erklärte, dass sie nach 30 Jahren des Kampfes gegen die Folter “zu dem bedauerlichen Schluss” gekommen sei, dass Israel nicht gewillt sei, die Folter zu beenden, die Beschwerden der Opfer ehrlich zu untersuchen und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen.

“Für uns ist dies heute ein notwendiger und obligatorischer Schritt in unserem Kampf um das moralische Ansehen der israelischen Gesellschaft und um der Gerechtigkeit für die von uns vertretenen Opfer willen”, hieß es in einer Erklärung.

Dies ist heute ein notwendiger und obligatorischer Schritt in unserem Kampf um das moralische Ansehen der israelischen Gesellschaft und um der Gerechtigkeit für die Opfer willen, die wir vertreten.

– Öffentliches Komitee gegen Folter in Israel

Das PCATI wies darauf hin, dass zwischen 2001 und 2021 mehr als 1.300 Beschwerden von Folteropfern bei den israelischen Strafverfolgungsbehörden eingereicht wurden, in dem Glauben, dass das System seine Pflicht erfüllen, faire und umfassende Untersuchungen durchführen und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen würde.

Dies habe jedoch zu null Anklagen und nur zwei strafrechtlichen Ermittlungen geführt – auch in Fällen, in denen “eindeutige Beweise für schwerwiegende Gesetzesverstöße” gesammelt worden seien.

“Das Gesetz in Israel unterstützt die Kultur der Lüge und der Vertuschung, die immer noch im Sicherheitssystem existiert”, sagte die PCATI.

Tal Steiner, der geschäftsführende Direktor des PCATI, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass die Anrufung des internationalen Gerichtshofs ein sehr radikaler Schritt sei.

“Nach 30 Jahren haben wir verstanden, dass das israelische Gerichtssystem nicht willens und nicht in der Lage ist, Veränderungen herbeizuführen. Sie haben eine Kultur der Immunität”, sagte sie.

“Wir sind die erste israelische Organisation, die einen solchen Schritt unternimmt, und wir erwarten sehr harte und schwierige Reaktionen.”

Die PCATI-Beschwerde vertritt 17 Klienten, die laut Steiner “sehr schwere körperliche Folter” erlitten haben.

“Alle ihre Klagen wurden in Israel abgewiesen. Vielleicht kann ihnen vor dem internationalen Gerichtshof endlich Gerechtigkeit widerfahren”, sagte sie.

Im Gegensatz zur Palästinensischen Autonomiebehörde hat Israel das Römische Statut des IStGH nicht unterzeichnet, was nach Ansicht des Landes bedeutet, dass der Gerichtshof dort nicht zuständig ist.

Der Ankläger des IStGH begann jedoch im März 2021 offiziell mit der Untersuchung von Kriegsverbrechen, die angeblich in den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden – sowohl von Israel als auch von palästinensischen Gruppen wie der Hamas.

Im April 2022 reichten die Internationale Journalisten-Föderation, das Palästinensische Journalisten-Syndikat und das Internationale Zentrum für Gerechtigkeit für Palästinenser eine Beschwerde beim IStGH ein, in der sie behaupteten, dass Israels “systematische Angriffe” auf palästinensische Journalisten und das Versäumnis, deren Tötungen zu untersuchen, Kriegsverbrechen darstellen.

Als die israelischen Streitkräfte letzten Monat die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im besetzten Westjordanland in Dschenin töteten, bat die Palästinensische Autonomiebehörde den IStGH, ihren Fall zu den anderen mutmaßlichen Verbrechen hinzuzufügen, die untersucht werden.

Der IStGH leitet Ermittlungen ein, wenn die nationalen Behörden nicht in der Lage oder nicht willens sind, den Vorwürfen nachzugehen. Israel hat bereits erklärt, dass es bei einer Untersuchung des IStGH nicht mitarbeiten wird.

Der PCATI-Antrag wurde in Zusammenarbeit mit der Internationalen Föderation für Menschenrechte (FIDH) eingereicht, einer Organisation, die 192 Menschenrechtsorganisationen aus der ganzen Welt vereint.

“Israelische Sicherheitsbeamte und andere Staatsbedienstete haben palästinensische Personen, die der Beteiligung an Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verdächtigt werden, systematisch gefoltert, entwürdigt und unmenschlich behandelt”, sagte Alice Mogwe, Präsidentin der FIDH.

“Sie haben sie zum Zweck dieser Behandlung unrechtmäßig aus den palästinensischen Gebieten nach Israel verschleppt. Sie haben ihnen das Grundrecht auf ein faires Verfahren verweigert.”

Die PCATI ist nicht die erste israelische Menschenrechtsorganisation, die zu dem Schluss kommt, dass die Behörden des Landes nicht willens oder in der Lage sind, Missstände zu untersuchen. Im Jahr 2016 stellte die führende Menschenrechtsgruppe B’Tselem die Einreichung von Beschwerden bei der israelischen Armee über die angebliche Misshandlung von Palästinensern ein und beklagte, dass das System in Wirklichkeit dazu diene, Missbräuche zu vertuschen. Übersetzt mit Deepl.com

