Israelische Politik und die Metaphysik des Shtetl

Von Gilad Atzmon

29.03.2021

Der andauernde politische Stillstand in Israel erinnert an einen alten recycelten jüdischen Witz, der wie folgt lautet:

F: Wie viele Synagogen werden in einem Dorf mit einem Juden benötigt?

A: Zwei, eine zum Hingehen und eine zum Boykottieren!

Selbst identifizierte Juden, und besonders nicht-religiöse, werden kaum durch das definiert, was sie sind, sondern meist durch das, was sie ablehnen. Sie werden im Grunde durch die Negation definiert: die Liste der Ideen, Gedanken, Philosophien und Menschen, die sie ablehnen, bestreiten und boykottieren.

Dieser einzigartige Zustand des Seins beschreibt genau die politische Lähmung in Israel. Ungefähr zwei Drittel der Knessetmitglieder sind Hardcore-Rechte. Sie stimmen mit Premierminister Benjamin Netanjahu in so ziemlich jeder entscheidenden politischen Frage überein, einschließlich der radikalsten chauvinistischen Interpretationen des jüdischen Nationalismus. In einer normalen zivilisierten Demokratie würde das ausreichen, um die stärkstmögliche Regierung zu bilden. Aber in Israel bereiten sie sich bereits auf die fünfte Wahl in Folge vor, da es ihnen in den letzten drei Jahren nicht gelungen ist, eine stabile Regierung zu bilden.

Wie in dem alten jüdischen Witz boykottieren sie sich gegenseitig. Netanjahus bisherige Verbündete wie Avigdor Lieberman und Gideon Sa’ar, die eigentlich rechts von Netanjahu stehen, haben nur ein Ziel: den populärsten israelischen Rechtspolitiker zu stoppen. Sie ziehen es vor, sich Netanjahus erbittertsten Feinden in der verschwindenden israelischen “Linken” anzuschließen, nur um sicherzustellen, dass Netanjahu endgültig von der politischen Bühne verschwindet. Sie werden jedes politische Manöver nutzen, um den Mann zu stürzen, der, mehr als jeder andere, Israel in eine rechte regionale Supermacht verwandelt hat. Nicht viele können leugnen, dass es Netanjahu war, der einige verfallende Weltmächte zu Israels gehorsamen, entfernten Kolonien gemacht hat.

Wie sollen wir diese Feindseligkeit innerhalb der israelischen Politik interpretieren? Wie ist es möglich, dass die Rechten entschlossen sind, ihre politischen Zwillinge zu zerstören? Der geniale Philosoph Otto Weininger hat in seinem Buch “Geschlecht und Charakter” beobachtet, dass das, was wir an anderen hassen, das ist, was wir an uns selbst verachten. Deshalb, so Weininger, sind die engagiertesten Homophoben oft selbst latent schwul. In ähnlicher Weise sind nach Weininger die engagiertesten Judenhasser selbst Juden.

Es war Otto Weiningers brillante Beobachtung, die mir half zu begreifen, dass ich es bin, den ich am meisten hasse. Es war Weininger, der mir half zu erkennen, dass das tiefgründigste Studium der jüdischen ID-Politik durch Selbstreflexion erreicht werden kann. Es war Weininger, der erklärte, warum es so ist, dass die Juden, die am meisten zur Menschheit beigetragen haben (wie Jesus, Spinoza und Weininger selbst), oft von anderen Juden als “Selbsthasser” bezeichnet wurden. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diejenigen, die Netanjahu innerhalb der israelischen Politik verachten, in Wirklichkeit in Netanjahu das hassen, was sie in sich selbst verachten. Sie sind alle zutiefst kompromittiert; Netanjahu ist nur etwas begabter darin, kompromittiert zu sein. Er hat diese Gabe zu einer erstaunlichen politischen Karriere genutzt.

Netanjahu hat auf höchst eigenartige Weise alles ans Licht gebracht, was der Staat zu verbergen und zu unterdrücken versucht hat. Es ist Netanjahu, der Israel in einen “Jüdischen Staat” verwandelt hat, indem er schon in den 1990er Jahren verstand, dass es eigentlich das “Jüdischsein” ist, das die israelischen Juden eint, im Gegensatz zu einem “Israelischsein”, das mit der Zeit immer weniger bedeutet. Es war diese Erkenntnis, die jenes unverwüstliche Band zwischen Netanjahu und den israelischen orthodoxen Parteien schuf. Aber Netanjahu ist ein elastischer politischer Charakter; als er erkannte, dass eine Koalition mit ‘den Juden’ nicht ausreicht, um die Wahl zu gewinnen, verband er sich erfolgreich mit der islamischen Partei (Ra’am).

In sehr kurzer Zeit vor der letzten Wahl schaffte es Netanyahu, die steigende politische Macht der Israeli-Araber zu brechen, indem sich Ra’am von der Vereinigten Arabischen Liste trennte. Wenn es Netanjahu jetzt gelingt, eine Regierung zu bilden, ist es fast sicher, dass er dies mit der Unterstützung der Islamischen Partei tun wird. Einige jüdisch-nationalistische Parteien auf der äußersten Rechten von Bibi`s “möglicher” Koalition haben erklärt, dass ein Regieren mit der islamistischen Partei unvorstellbar sei. Doch die jüdisch-orthodoxe Partei Shas verkündete, dass die Möglichkeit, sich mit Ra’am zu vereinigen, überhaupt keine entfernte Option sei. Wieder sehen wir eine Wiederholung des obigen Synagogen-Witzes. Die jüdischen Orthodoxen sitzen lieber mit frommen Muslimen zusammen als mit jüdischen LGBTQ-Enthusiasten der pseudo-linken Art.

Die israelische Linke ist offensichtlich aus genau demselben Material wie ihre orthodoxen Zwillinge gemacht. Die sogenannte “linke” Partei Meretz hat bereits signalisiert, dass sie bereit ist, in einer Koalition mit den ultrarechten Sa’ar und Bennett zu sitzen, nur um sicherzustellen, dass Netanjahu gestürzt wird. Sie werden einer Synagoge beitreten, nur um die andere zu boykottieren.