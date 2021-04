Warum schweigen deutsche Medien und Journalisten zu diesen zionistischen Verbrechen? Weil sie sich nur an Russland und der Türkei “abarbeiten”, aber zu Netanjahu Besatzungsregime Repressalien schweigen! Wo bleibt die ehrliche Berichterstattung deutscher Medien zu Palästina, die ist inzwischen wie es scheint endgültig zur Israel-Lobby “Auftragsarbeit” verkommen. Aber weder palästinensische Journalisten, noch Aktivisten, die sich für die Freiheit Palästinas einsetzen werden schweigen. Die Wahrheit lässt sich nicht mehr verbergen.

Bild: Medics evacuate a journalist injured during Great March of Return protests east of Gaza City in June 2018. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Israeli repression aims to silence Palestinian journalists Settler colonial enterprises aim to keep the dispossessed from documenting their experiences as part of a wider attempt to dominate and dehumanize them, to quash every element of their independence. Israel’s violence against Palestinian journalists is one such example.

Israelische Repressionen zielen darauf ab, palästinensische Journalisten zum Schweigen zu bringen

Von Greg Shupak

13. April 2021

Ein verletzter Mann, der einen Pressehelm und eine Splitterschutzweste trägt, wird auf einer Bahre getragen

Sanitäter evakuieren einen Journalisten, der während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr östlich von Gaza-Stadt im Juni 2018 verletzt wurde. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die kolonialen Unternehmungen der Siedler zielen darauf ab, die Enteigneten davon abzuhalten, ihre Erfahrungen zu dokumentieren, als Teil eines umfassenderen Versuchs, sie zu beherrschen und zu entmenschlichen, um jedes Element ihrer Unabhängigkeit zu unterdrücken.

Israels Gewalt gegen palästinensische Journalisten ist ein solches Beispiel.

2019 nahm der Weltkongress der Internationalen Journalisten-Föderation einen Antrag des Palästinensischen Journalisten-Syndikats an, um “die ständigen Verletzungen der Pressefreiheit in den besetzten palästinensischen Gebieten zu verurteilen.”

Israel unterdrückt gewaltsam Journalisten, die seine Verbrechen gegen Palästinenser dokumentieren – vor allem, aber nicht ausschließlich, gegen palästinensische Reporter -, weil die Kontrolle der Berichterstattung eine entscheidende Komponente der politischen Kontrolle ist.

Gewalt

Zwischen dem Jahr 2000 und September 2018 tötete Israel nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Entwicklung und Medienfreiheit (MADA) 43 Journalisten im Westjordanland und im Gazastreifen.

Während der ersten sechs Monate des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza, einer Reihe von Protesten, die im März 2018 begannen, führte Israel Dutzende von Angriffen auf Journalisten durch. Zu diesen Vorfällen gehört, dass ein israelischer Scharfschütze den Journalisten Yaser Murtaja ermordete, während er etwa 350 Meter von der Gaza-Grenze entfernt stand und eine Weste und einen Helm trug, die ihn eindeutig als Pressevertreter auswiesen.

Eine Woche später erschossen israelische Soldaten Ahmad Abu Hussein unter identischen Umständen; er stand mehrere hundert Meter von der Grenze entfernt und trug eine Weste und einen Helm, die ihn als Journalisten auswiesen. Abu Hussein wurde einer Reihe von Operationen unterzogen, starb aber etwa zwei Wochen später.

Israel fügte palästinensischen Journalisten während der Proteste eine Fülle von schweren Verletzungen zu. Yasser Fathi Qudih wurde in den Unterleib geschossen, was dazu führte, dass ihm ein Teil der Milz entfernt werden musste. Abdullah al-Shourbaji wurde durch das Becken geschossen und verlor einen Teil seines Dickdarms. Yasmin al-Naouq wurde in den Rücken geschossen.

Dutzende von Journalisten mussten aufgrund ihrer Verletzungen amputiert werden.

Insgesamt, so stellte MADA fest, gab es in nur zwei Monaten im Jahr 2018, vom 30. März, dem ersten Tag des Großen Marsches der Rückkehr, bis zum 30. Mai, 46 Verletzungen von Journalisten in Gaza durch scharfe Munition oder Sprengstoffgeschosse.

Die hohe Zahl, schlussfolgert MADA, ist eine “direkte Folge der Straflosigkeit der israelischen Besatzungsarmee und der Offiziere für die Verbrechen, die sie in den vergangenen Jahren begangen haben.”

‘Maximaler Schaden’

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte stellte weitere 25 Verletzungen von Journalisten fest, die über den Großen Marsch der Rückkehr zwischen dem 1. Mai 2019 und Dezember desselben Jahres berichteten, als die Proteste ausgesetzt wurden. Alle Verletzungen gingen auf das Konto israelischer Streitkräfte. Fünf dieser Journalisten wurden mit scharfer Munition beschossen.

Die Gruppe kommt zu dem Schluss, dass Israel “gezielt Journalisten angriff, um ihnen maximalen Schaden zuzufügen”, Journalisten wie Sami Jamal Taleb Misran, der mit einem gummiummantelten Geschoss ins Auge geschossen wurde und schließlich sein Augenlicht verlor. Misran hatte bereits eine Woche zuvor einen Volltreffer in die Brust überlebt, geschützt durch seine gepanzerte Weste.

Gewalt gegen Journalisten ist kaum ein Einzelfall in Gaza und bei den Protesten des Großen Marsches der Rückkehr.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte berichtet von 15 Fällen, in denen israelische Streitkräfte in dem Jahr, das die Gruppe untersuchte, Journalisten im Westjordanland verletzten, entweder mit scharfer Munition, gummiummantelten Kugeln oder Tränengaskanistern, die direkt auf sie abgefeuert wurden.

In einem Fall schossen israelische Streitkräfte Moath Amarneh ins Auge, als er über Proteste gegen Landbeschlagnahmungen in der Nähe von Hebron berichtete. Er verlor sein Auge.

Ein bewaffneter israelischer Soldat konfrontiert einen Mann, der eine Schutzweste für die Presse trägt, während er ein Mikrofon hält

Ein israelischer Soldat bedrängt einen palästinensischen Journalisten während einer Demonstration in Solidarität mit dem Großen Marsch der Rückkehr in der Westbank-Stadt Hebron im April 2018. Anne Paq ActiveStills

Israelische Soldaten greifen häufig Journalisten an, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen.

In dem Jahr, das das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte untersuchte, waren 14 Journalisten “Schlägen und anderen Formen von Gewalt sowie unmenschlicher und erniedrigender Behandlung durch israelische Streitkräfte ausgesetzt”. Dazu gehört Mashhoor Wahwah von der Nachrichtenagentur Wafa, der im Oktober 2019 über einen israelischen Einmarsch südlich von Hebron berichtete, als ein israelischer Soldat ihn mit dem Kolben seines Gewehrs schlug und ihn zwang, das Gebiet zu verlassen.

Nur einen Tag später griffen israelische Soldaten sechs Journalisten körperlich an, während sie über einen friedlichen Protest von Dutzenden von Zivilisten in Ost-Jerusalem berichteten, die sich mit palästinensischen Gefangenen im Hungerstreik solidarisierten.

2018 verhaftete Israel vier palästinensische Journalisten – Ala Rimawi, Mohammad Ulwan, Husni Injass und Qutaibah Hamdan – die für den Fernsehsender Al-Quds im Westjordanland arbeiteten, nachdem es den Sender wegen Verbindungen zur Hamas zu einer “terroristischen Medienorganisation” erklärt hatte, ein Schritt, der von der Internationalen Journalisten-Föderation verurteilt wurde.

Israelische Soldaten beschlagnahmten auch zwei Fahrzeuge und technische Ausrüstung, darunter eine Fernsehkamera, aus ihren Häusern.

Einen Monat später verlängerte Israel die Verwaltungshaft von Ali Dar Ali, einem beliebten Journalisten bei Palestine TV. Sie hatten Ali bereits Wochen zuvor verhaftet, weil er angeblich “zur Gewalt gegen israelische Soldaten aufgestachelt” hatte, indem er ein Video auf seiner offiziellen Facebook-Seite veröffentlichte, das israelische Besatzungstruppen beim Einsatz im Flüchtlingslager al-Amari zeigte.

Das PCHR berichtet, dass Israel in dem von ihm untersuchten Jahr 26 Journalisten festgenommen oder inhaftiert hat, “ob im Dienst oder von ihren eigenen Häusern aus … mit der Begründung, ein Journalist zu sein.”

Im März 2020 verhaftete Israel Abdulrahman Dhaher und hielt ihn monatelang ohne Anklage fest. Eine Woche vor seiner Verhaftung hatte er ein Video auf sozialen Medien gepostet, in dem er Interviews über die Geschichte der israelischen Besetzung des Gazastreifens führte.

Letzten November trat die Jerusalem-Korrespondentin von Palestine TV, Christine Rinawi, zurück, nachdem Reporter ohne Grenzen Israels wiederholte Schikanen durch Polizei und Justiz” beschrieben hatte.

Rinawi ging, nachdem die israelische Polizei sie zum achten Mal innerhalb eines Jahres zum Verhör vorgeladen hatte. Israel beschuldigte sie, gegen ein Verbot verstoßen zu haben, in Jerusalem zu arbeiten. Die Polizei sagte, sie würde sie inhaftieren, wenn sie weiter für Palestine TV arbeiten würde, das seinen Hauptsitz in Ramallah hat und – mit der wichtigen Ausnahme von Jerusalem – in den besetzten Gebieten arbeitet.

Reporter ohne Grenzen bezeichnete Rinawis Misshandlung als “übertrieben und ungerechtfertigt”.

Zensur

Israel zensiert Palästinenser auch mit einer Reihe anderer Mittel.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte dokumentiert das Verbot von zwei Zeitungen, al-Resalah und Palestine, die in Gaza erscheinen, aber von al-Ayyam im Westjordanland gedruckt wurden.

Im Mai 2014, vor Israels blutigem Angriff auf den Gazastreifen in jenem Sommer, führten israelische Streitkräfte eine Razzia in den Büros von al-Ayyam in Beitunia, westlich von Ramallah, durch und teilten den Eigentümern mit, dass es ihnen nicht mehr erlaubt sei, Zeitungen aus dem Gazastreifen zu drucken oder zu verteilen.

Im vergangenen November verlängerte Israel die Schließung des Büros von Palestine TV in Ost-Jerusalem um sechs Monate und verlängerte damit das ursprünglich 12-monatige Verbot.

Der Sender wurde ursprünglich geschlossen, weil er “anti-israelische und anti-zionistische Inhalte” ausstrahlte. (Offensichtlich gesteht Israel den Palästinensern das Recht zu, sich selbst auszudrücken, es sei denn, das, was sie ausdrücken, ist Undankbarkeit dafür, ethnisch gesäubert worden zu sein).

Palästinensische Journalisten, die Bürger Israels sind, arbeiten in einem Kontext, der sowohl offene Zensur als auch eine politische Ökonomie aufweist, die als eine Form der Zensur funktioniert.

Als Israel Al-Quds TV wegen seiner Hamas-Zugehörigkeit als “terroristische” Organisation brandmarkte, verbot der Staat dem Sender Aktivitäten innerhalb Israels oder im Westjordanland. Eine Folge davon war, dass palästinensischen Journalisten, die in Israel leben, mögliche Arbeitsmöglichkeiten abgeschnitten wurden.

Am Tag der Bekanntgabe des Verbots lud die israelische Polizei die Mitarbeiter einer palästinensischen Medienproduktionsfirma, die Dienstleistungen für Al-Quds TV erbringt, vor und verhörte sie mehrere Stunden lang.

Musawa ist der einzige palästinensische TV-Sender, der sich speziell an Palästinenser innerhalb Israels richtet. Er ist jedoch mit der Palästinensischen Autonomiebehörde verbunden, und laut einem Musawa-Mitarbeiter ist Kritik an der PA auf dem Sender nicht erlaubt.

In der Zwischenzeit beschäftigt Makan, die arabischsprachige Version von Israels nationalem Fernsehsender Kan, Araber und bietet höhere Gehälter und mehr Ressourcen als arabische Sender in Israel. Allerdings sind bei Makan Begriffe wie “Besatzung” und “Nakba” verboten.

Die Praxis der Befreiung

Das Töten, Verstümmeln, Angreifen, Inhaftieren, Belästigen und Zensieren von palästinensischen Journalisten in dem oben beschriebenen Ausmaß stellt einen systematischen israelischen Versuch dar, die Kontrolle über die Erzählungen zu sichern, die über die Ereignisse im historischen Palästina kursieren.

Es scheint wahrscheinlich, dass diese unerbittlichen Bedrohungen für den Lebensunterhalt, die Freiheit, das psychische und physische Wohlbefinden und das Überleben palästinensischer Medienschaffenden eine abschreckende Wirkung haben. Dennoch produzieren Palästinenser weiterhin Journalismus von beträchtlichem Umfang und Qualität.

Dass ihre Arbeit weitergeht, ist kein Beweis dafür, dass Israel eine Demokratie ist, die einen offenen Austausch von Ideen und Informationen erlaubt.

Vielmehr deutet es darauf hin, dass der palästinensische Journalismus nicht nur als eine Methode verstanden werden kann, Fakten darüber zu dokumentieren, was der Zionismus für ihr Volk bedeutet, sondern auch als ein Mittel, das dazu beiträgt, die Fähigkeit der Palästinenser als Volk zu sprechen zu erhalten.

In dieser Hinsicht ist der palästinensische Journalismus sowohl ein Werkzeug im Kampf für ihre Befreiung als auch eine flüchtige, gelebte Praxis davon, die Israel trotz seiner anstrengenden Bemühungen nicht auszulöschen vermochte. Übersetzt mit Deepl.com

Greg Shupak schreibt Belletristik und politische Analysen und lehrt Medienwissenschaft und Englisch an der Universität von Guelph-Humber. Er ist der Autor von The Wrong Story: Palestine, Israel, and the Media.

