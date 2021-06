Ein teuflischer Diplomat im Dienste des Apartheiregimes

Bild: Nadeen Awad, 16, and her father, Khalil Awad, 56, were killed on 11 May when a rocket fired from the Gaza Strip hit their village of Dahmash in central Israel (Social)

Israelischer Botschafter wegen der Ausschlachtung des Todes einer jungen palästinensischen Bürgerin angeklagt

Von Chloé Benoist



5. Juni 2021

Palästinensische Bürger aus dem Dorf Dahmash haben am Samstag ihre Wut über die Instrumentalisierung des Todes einer jungen Bewohnerin durch einen israelischen Beamten während der Gewalteskalation in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten im vergangenen Monat zum Ausdruck gebracht.

Nadeen Awad, 16, und ihr Vater, Khalil Awad, 56, wurden am 11. Mai in Dahmash, 15 km südlich von Tel Aviv, durch eine aus dem belagerten Gazastreifen abgefeuerte Rakete getötet.

Die Spannungen in Ost-Jerusalem wegen der geplanten Enteignung der palästinensischen Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah und die gewaltsamen Razzien der israelischen Streitkräfte in der al-Aqsa-Moschee lösten im Mai weit verbreitete Proteste im besetzten Westjordanland und unter palästinensischen Bürgern in Israel aus.

Gleichzeitig führten israelische Streitkräfte und die palästinensische Hamas-Bewegung einen 11-tägigen Krieg, in dem 248 Menschen in Gaza und 12 in Israel getötet wurden, darunter auch die Awads, bevor sie sich am 21. Mai auf einen Waffenstillstand einigten.

Am 16. Mai twitterte Israels Botschafter in den Vereinigten Staaten und ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, ein Foto von sich, auf dem er ein Bild von Nadeens Gesicht hält, während er die UNO für ihre angebliche anti-israelische Voreingenommenheit kritisierte.

Übersetzung: Heute habe ich im Sicherheitsrat mit aller Kraft gekämpft, um die Heuchelei der Vereinten Nationen aufzudecken, die eine Dschihad-Terrororganisation mit einem friedliebenden demokratischen Staat vergleicht. Ich habe der internationalen Gemeinschaft gesagt, dass wir, egal was sie tun werden, weiterhin die terroristische Infrastruktur der Hamas zerstören und unsere Bürger schützen werden.

Der Chef des Volkskomitees von Dahmash, Arafat Ismail, richtete am Samstag einen offenen Brief an Erdan wegen seines “demütigenden” Tweets.

“Sie haben das Bild von Nadeen für Ihre eigenen Interessen benutzt, ohne zu erwähnen, wie Sie und Israels Regierungen Dahmash über die Jahre behandelt haben”, schrieb Ismail.

Er fuhr fort, Dahmashs Status als von der israelischen Regierung nicht anerkanntes Dorf hervorzuheben, wie zahlreiche andere Dörfer mit palästinensischer Bevölkerungsmehrheit in Israel.

Nicht anerkannte Dörfer wie Dahmash leiden unter mangelndem Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Infrastruktur, sowie häufigen Hauszerstörungen, ein Kontrast zu Dienstleistungen, die jüdischen Mehrheitsgemeinden in Israel zur Verfügung gestellt werden, was von Rechtsgruppen als “diskriminierend” angeprangert wurde.

Während es schätzungsweise eine Million öffentliche und private Luftschutzbunker in ganz Israel gibt, haben die Bewohner von Dahmash darauf hingewiesen, dass ihr Dorf, wie viele andere, die von palästinensischen Bürgern Israels bewohnt werden, keinen Zugang zu einem öffentlichen Schutzraum hat.

“Hätte der Staat die Bewohner von Dahmash als gleichberechtigte Bürger behandelt und zumindest Schutzräume installiert, um sie in Kriegszeiten zu schützen, hätte der Tod von Khalil und Nadeen verhindert werden können”, schrieb Ismail.

“Wir bitten Sie, sich bei der Familie von Khalil und Nadeen und bei Dahmash im Allgemeinen für diesen demütigenden Tweet so schnell wie möglich zu entschuldigen”, fügte er hinzu. “Gleichzeitig bitten wir Sie, den Fall von Dahmash offen zu diskutieren und darauf hinzuwirken, dass das Dorf anerkannt wird und alle Rechte und Dienstleistungen erhält, die den Menschen in Dahmash zustehen.”

Die palästinensischen Bürger Israels, die etwa 20 Prozent der Bevölkerung des Landes ausmachen, prangern seit langem ihren Status als “Bürger zweiter Klasse” an, die im Vergleich zu ihren jüdisch-israelischen Mitbürgern rechtlich, institutionell und sozial diskriminiert werden.

Zuletzt erklärte das Nationalstaatsgesetz von 2018 offiziell, dass Israel, in den Worten von Premierminister Benjamin Netanjahu, “der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist – und nur dieser”.

Nadeen war eine von 71 Minderjährigen, die zwischen dem 7. und 21. Mai in Israel und den besetzten Gebieten getötet wurden, darunter 66, die durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen getötet wurden, zwei, die von israelischen Streitkräften im besetzten Westjordanland getötet wurden, und drei innerhalb Israels – zwei, die durch aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen getötet wurden, und einer, der von der israelischen Polizei erschossen wurde.

Während Erdan das Foto von Nadeen in die Welt setzte, um die Auswirkungen von Raketen auf Israel zu illustrieren, griff er in den sozialen Medien auch Nachrichtenagenturen an, die über den Tod von Kindern berichteten, zumeist durch israelische Streitkräfte, da er jegliche israelische Verantwortung in dieser Angelegenheit zurückwies und alle Todesfälle der Hamas anlastete.

Erdan hat auch UN-Gremien der anti-israelischen Voreingenommenheit beschuldigt, auch wenn internationale Führer wiederholt “beide Seiten” zur Deeskalation der Gewalt aufgerufen haben. Übersetzt mit Deepl.com

