Israeli channel airs call to expel all Palestinians The Israeli international TV channel i24 News last week aired a call for the total ethnic cleansing of the Palestinian people. „There will never, ever be a two-state solution,“ British far-right demagogue Katie Hopkins stated. „Israel will become the super force here. You will have to have a one-state solution.“

Israelischer Kanal ruft dazu auf, alle Palästinenser auszuweisen

von Ali Abunimah

Der israelische internationale Fernsehsender i24 News hat letzte Woche einen Aufruf zur vollständigen ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes ausgesprochen. „Es wird nie und nimmer eine Zwei-Staaten-Lösung geben“, sagte die britische Rechtsextremistin Katie Hopkins. „Israel wird hier zur Superkraft werden. Sie müssen eine Einstaatenlösung haben.“ Aber sie sprach nicht von einem einzigen Staat mit gleichen Rechten für alle. „Es wird keinen Frieden in Israel geben, bis man die Menschen, die dort nicht hingehören, entfernt“, behauptete Hopkins.

Ein weiterer Gast, der ehemalige israelische Diplomat Daniel Shek, wandte sich dagegen, dass sie – die Palästinenser – „indigene Völker und keine Migranten sind“. Aber Hopkins fügte hinzu, dass „es eine Einstaatenlösung sein wird, und insofern, als Sie bestimmte Individuen entfernen müssen, würden Sie einfach mehr Land nehmen“. Fragt Shek: „Du meinst, 50 Prozent der Bevölkerung werden gehen müssen?“

„Ja, sie werden gehen müssen“, bestätigte Hopkins. „Wenn ein Teil ihrer Bevölkerung dich noch mit Messern erstechen würde, dann würde ich ja sagen, der Rest muss gehen.“ Die Palästinenser machen die Hälfte – und wahrscheinlich eine knappe Mehrheit – der rund 13 Millionen Menschen aus, die im heutigen Israel, im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen leben.

Hopkins‘ Forderung nach ethnischer Säuberung der Palästinenser könnte sogar der völkerrechtlichen Definition von Völkermord entsprechen. Die Völkermord-Konvention definiert zahlreiche Handlungen als Völkermord, wenn sie „mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Tatsächlich argumentieren prominente Wissenschaftler des Völkermords, dass die jahrzehntelange Politik Israels gegenüber dem palästinensischen Volk eine Form des Völkermords darstellt. In den letzten Jahren haben die israelischen politischen Führer routinemäßig völkermörderische Pläne für die Vertreibung der Palästinenser und ihre Zerstörung als nationales Kollektiv entwickelt.

Hopkins‘ Forderung nach ethnischer Säuberung der Palästinenser könnte sogar der völkerrechtlichen Definition von Völkermord entsprechen. Die Völkermord-Konvention definiert zahlreiche Handlungen als Völkermord, wenn sie „mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Tatsächlich argumentieren prominente Wissenschaftler des Völkermords, dass die jahrzehntelange Politik Israels gegenüber dem palästinensischen Volk eine Form des Völkermords darstellt. In den letzten Jahren haben die israelischen politischen Führer routinemäßig völkermörderische Pläne für die Vertreibung der Palästinenser und ihre Zerstörung als nationales Kollektiv entwickelt.

Hopkins ist eine berüchtigte rechtsextreme Rassistin, die die Aufmerksamkeit von US-Präsident Donald Trump für ihr islamfeindliches Vitriol auf sich gezogen hat. Sie hat eine gut dokumentierte Aufzeichnung über die Verwendung ihrer hochkarätigen Medienauftritte, um Verschwörungstheorien zu verbreiten und rassischen, ethnischen und religiösen Hass zu schüren. Hopkins nutzte auch ihren Auftritt in den i24 News, um zu behaupten, dass Muslime „die Juden aus Westeuropa vertreiben“, ebenso wie ihre „eigene Bevölkerung“. Und in einer ihrer vielleicht einzigen glaubwürdigen Aussagen – zumindest politisch gesehen – nannte sie Israel ihre „natürliche Heimat“. Hopkins verkörpert die immer warmherzigere Umarmung zwischen Israel einerseits und rechtsextremen Islamophoben, weißen Rassisten, Antisemiten und Neonazis in Europa und Nordamerika andererseits.

Sie hat Migranten in Europa früher als „Kakerlaken“ bezeichnet. Hopkins kanalisierte vielleicht Rafael Eitan, den Armeechef, der die israelische Invasion im Libanon 1982 befehligte und die Palästinenser einst notorisch als „betäubte Kakerlaken in der Flasche“ bezeichnete. Dass Shek Hopkins‘ Aufruf zur ethnischen Säuberung von Millionen von Menschen in Frage stellte, mildert in keiner Weise die Verantwortung von i24 News für die Verbreitung gefährlicher rassistischer Aufhetzung.

Würde ein Kanal beispielsweise eine Diskussion darüber, ob Juden aus Europa ausgewiesen werden sollten oder ob die Sklaverei in den Vereinigten Staaten wieder eingeführt werden sollte, als legitime Debatte verteidigen? Auch wenn die freie Meinungsäußerung Menschen berechtigt, solche widerwärtigen und abscheulichen Ansichten zu vertreten, ist keine Medienplattform verpflichtet, ihnen Raum zu geben.

Einige Themen stehen außer Diskussion, und ihren Anhängern eine Plattform in jedem Format zur Verfügung zu stellen, dient nur dazu, extremistische Standpunkte zu legitimieren. Doch i24 News versucht, die Kommentare von Hopkins als lediglich „kontrovers“ – also im Rahmen einer akzeptablen Debatte – zu übertünchen und herunterzuspielen.

Der israelische internationale Fernsehsender i24 News hat letzte Woche einen Aufruf zur vollständigen ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes ausgesprochen.

„Es wird nie und nimmer eine Zwei-Staaten-Lösung geben“, sagte die britische Rechtsextremistin Katie Hopkins. „Israel wird hier zur Superkraft werden. Sie müssen eine Einstaatenlösung haben.“

Aber sie sprach nicht von einem einzigen Staat mit gleichen Rechten für alle.

„Es wird keinen Frieden in Israel geben, bis man die Menschen, die dort nicht hingehören, entfernt“, behauptete Hopkins.

Ein weiterer Gast, der ehemalige israelische Diplomat Daniel Shek, wandte sich dagegen, dass sie – die Palästinenser – „indigene Völker und keine Migranten sind“. Aber Hopkins fügte hinzu, dass „es eine Einstaatenlösung sein wird, und insofern, als Sie bestimmte Individuen entfernen müssen, würden Sie einfach mehr Land nehmen“.

fragte Shek: „Du meinst, 50 Prozent der Bevölkerung werden gehen müssen?“

„Ja, sie werden gehen müssen“, bestätigte Hopkins. „Wenn ein Teil ihrer Bevölkerung dich noch mit Messern erstechen würde, dann würde ich ja sagen, der Rest muss gehen.“

Die Palästinenser machen die Hälfte – und wahrscheinlich eine knappe Mehrheit – der rund 13 Millionen Menschen aus, die im heutigen Israel, im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen leben.

Hopkins‘ Forderung nach ethnischer Säuberung der Palästinenser könnte sogar der völkerrechtlichen Definition von Völkermord entsprechen.

Die Völkermord-Konvention definiert zahlreiche Handlungen als Völkermord, wenn sie „mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“.

Tatsächlich argumentieren prominente Wissenschaftler des Völkermords, dass die jahrzehntelange Politik Israels gegenüber dem palästinensischen Volk eine Form des Völkermords darstellt.

In den letzten Jahren haben die israelischen politischen Führer gewöhnlich völkermörderische Pläne für die Vertreibung der Palästinenser und ihre Zerstörung als nationales Kollektiv entwickelt.

“ Natürliches Zuhause“

Sie hat eine gut dokumentierte Aufzeichnung über die Verwendung ihrer hochkarätigen Medienauftritte, um Verschwörungstheorien zu verbreiten und rassischen, ethnischen und religiösen Hass zu schüren.

Hopkins nutzte auch ihren Auftritt in den i24 News, um zu behaupten, dass Muslime „die Juden aus Westeuropa vertreiben“, ebenso wie ihre „eigene Bevölkerung“.

Und in einer ihrer vielleicht einzigen glaubwürdigen Aussagen – zumindest politisch gesehen – nannte sie Israel ihre „natürliche Heimat“.

Hopkins verkörpert die immer warmherzigere Umarmung zwischen Israel einerseits und rechtsextremen Islamophoben, weißen Rassisten, Antisemiten und Neonazis in Europa und Nordamerika andererseits.

Sie hat Migranten in Europa früher als „Kakerlaken“ bezeichnet.

Hopkins kanalisierte vielleicht Rafael Eitan, den Armeechef, der die israelische Invasion im Libanon 1982 befehligte und die Palästinenser einst notorisch als „betäubte Kakerlaken in der Flasche“ bezeichnete.

Dass Shek Hopkins‘ Aufruf zur ethnischen Säuberung von Millionen von Menschen in Frage stellte, mildert in keiner Weise die Verantwortung von i24 News für die Verbreitung gefährlicher rassistischer Aufhetzung.

Würde ein Kanal beispielsweise eine Diskussion darüber, ob Juden aus Europa ausgewiesen werden sollten oder ob die Sklaverei in den Vereinigten Staaten wieder eingeführt werden sollte, als legitime Debatte verteidigen? Auch wenn die freie Meinungsäußerung Menschen berechtigt, solche widerwärtigen und abscheulichen Ansichten zu vertreten, ist keine Medienplattform verpflichtet, ihnen Raum zu geben.

Einige Themen stehen außer Diskussion, und ihren Anhängern eine Plattform in jedem Format zur Verfügung zu stellen, dient nur dazu, extremistische Standpunkte zu legitimieren.

Doch i24 News versucht, die Kommentare von Hopkins als lediglich „kontrovers“ – also im Rahmen einer akzeptablen Debatte – zu übertünchen und herunterzuspielen.

EU begrüßt rassistische Kommunen

Der intensive und wohl völkermörderische Rassismus, den Hopkins ausdrückt, ist in Israel allzu verbreitet und normalisiert, einem Ethno-Staat, in dem die Palästinenser in erster Linie als „demographische Bedrohung“ für die gewaltsam manipulierte jüdische Mehrheit verstanden werden.

Ein neues Beispiel dafür war am vergangenen Samstag, als der Bürgermeister und die Stadtratsmitglieder in der nördlichen Stadt Afula an einer Demonstration gegen den Verkauf eines Hauses an eine arabische Familie teilnahmen.

Ratsmitglied Itai Cohen sagte gegenüber den Medien, die Gemeinde werde weiterhin „sicherstellen, dass Afula seinen jüdischen Charakter bewahrt“.

„Jeder, der nach einer gemischten Stadt sucht – Afula ist nicht die Adresse“, sagte Cohen am Sonntag im Radio der israelischen Armee. „Wir sind ein rechter Ort mit jüdischen Eigenschaften.“

An der Demonstration nahmen auch Mitglieder von Lehava teil, einer jüdischen extremistischen Gruppe, die gegen Mischehen agitiert und deren Mitglieder gewöhnlich an gewalttätigen Ausschreitungen teilnehmen, in denen sie forderten, dass Palästinenser „ausgelöscht“ werden.

Mit dem Segen der staatlich finanzierten offiziellen Rabbiner und der Gesetzgebung handeln israelische Gemeinden regelmäßig, um die Integration und die Chancengleichheit von palästinensischen Bürgern in Israel zu verhindern.

Dieser systematische Rassismus hat die selbsternannten Menschenrechtsverfechter in der Europäischen Union nicht davon abgehalten, israelische Kommunen zu umfassen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …