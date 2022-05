Mit diesem Urteil wird kurz vor vor dem 74. Jahrestag der Nakba , der Katastrophe eine neue Katastrophe zementiert. Auf dem Weg in die endgültige “Endlösung” der Judaisierung Palästinas, dem bis heute ungesühnten Verbrechen, als eine Folge des Holocaust.

Evelyn Hecht-Galinski

https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israeli-court-approves-mass-forced-transfer-palestinians



Bild:Israeli forces conduct a drill in the Masafer Yatta area of the southern West Bank in February 2021. Keren Manor ActiveStills

Israelisches Gericht genehmigt Massenzwangstransfer von Palästinensern

Von Maureen Clare Murphy



5. Mai 2022

Israelische Streitkräfte führen im Februar 2021 eine Übung in der Region Masafer Yatta im südlichen Westjordanland durch. Keren Manor ActiveStills

Der Oberste Gerichtshof Israels hat in der Nacht zum Mittwoch die Zwangsvertreibung von mehr als 1.000 Palästinensern aus acht Dörfern im Masafer Yatta-Gebiet im südlichen Westjordanland genehmigt.

Wenn Israel die Zwangsumsiedlung durchführt, wäre dies eine der größten Vertreibungen von Palästinensern seit der Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens im Jahr 1967.

Es wäre auch ein Kriegsverbrechen, trotz der kreativen juristischen Analyse der israelischen Richter, die die Entscheidung abgesegnet haben und vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden könnten.

Dieser Gerichtshof untersucht derzeit mutmaßliche Kriegsverbrechen, die seit 2014 im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen begangen wurden.

Im Jahr 2018 warnte Fatou Bensouda, die ehemalige Chefanklägerin des Gerichtshofs, Israel, dass “umfangreiche Zerstörungen von Eigentum ohne militärische Notwendigkeit und Bevölkerungstransfers in einem besetzten Gebiet Kriegsverbrechen gemäß dem Römischen Statut, dem Gründungsvertrag des IStGH, darstellen”.

Bensoudas Warnung bezog sich auf die Pläne Israels, die palästinensischen Bewohner von Khan al-Ahmar im südlichen Westjordanland zwangsweise umzusiedeln. Israel hat von der Durchführung dieser Pläne Abstand genommen, wahrscheinlich zum großen Teil wegen der Kontrolle durch den IStGH.

Dieses Tribunal in Den Haag ermittelt gegen Einzelpersonen und nicht gegen Staaten. Indem sie die Pläne der israelischen Regierung zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern in Masafer Yatta genehmigten, könnten die Richter, die diese Woche einstimmig zugunsten des Staates entschieden, unerwünschte Aufmerksamkeit des Gerichts auf sich ziehen.

Keine Gerechtigkeit vor dem “Besatzungsgericht”

Die Entscheidung der Richter wird auch die Argumente von Palästinensern und internationalen Beobachtern untermauern, dass im “Gericht des Besatzers”, wie es die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem am Donnerstag ausdrückte, kaum Gerechtigkeit zu finden ist.

Als Gericht der letzten Instanz hat der IStGH nach dem Grundsatz der Komplementarität Vorrang vor nationalen Verfahren, d. h. er bevorzugt die internen Ermittlungen eines Landes zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen, sofern solche existieren.

Im Gegensatz dazu zeigt Israels oberstes Gericht mit seinem Urteil von dieser Woche einmal mehr, dass seine Rolle darin besteht, Kriegsverbrechen zu legitimieren und zu erleichtern.

In dem Masafer-Yatta-Urteil weisen die Richter die Behauptung zurück, dass Zwangsumsiedlungen nach internationalem Recht verboten sind, und behandeln sie als Vertragsnorm – was bedeutet, dass sie “Vereinbarungen zwischen Staaten widerspiegeln, aber vor einem nationalen Gericht nicht durchsetzbar sind”, so Michael Sfard, ein Menschenrechtsanwalt, der diese Analyse als “peinlichen Rechtsfehler” bezeichnete.

Francesca Albanese, die neue UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte im Westjordanland und im Gazastreifen, teilte diese Ansicht und erklärte, dass die Ablehnung der bindenden Wirkung von fast überall ratifizierten [internationalen] Verträgen” im Zusammenhang mit der Besatzung auf Apartheid” hinauslaufe.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von dieser Woche wäre nicht das erste Mal, dass Israel ein rechtliches Paradigma erfindet, um Unterdrückungsmaßnahmen gegen Palästinenser zu rechtfertigen.

Das gesamte israelische Rechtssystem dient dazu, einem brutalen Siedlerkolonialregime eine liberale und demokratische Fassade zu geben.

Das Urteil sollte auch als Erinnerung daran dienen, dass so gut wie alle Bereiche der israelischen Regierung in Israels Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland verwickelt sind, die wahrscheinlich im Mittelpunkt der Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs stehen wird, sollte diese weitergehen.

Das Gleiche gilt für israelische Regierungsmitarbeiter, darunter David Mintz, einer der drei Richter, die das Urteil in Masafer Yatta gefällt haben. Der in England geborene Mintz lebt in Dolev, einer Siedlung im Westjordanland, die unter Verletzung des Völkerrechts errichtet wurde.

“Vertreiben Sie uns einen nach dem anderen”

Das Urteil von Mintz und den anderen Richtern besagt, dass die Bewohner von acht Dörfern in Masafer Yatta in der Nähe von Hebron illegal in dem Gebiet leben, nachdem es 1981 zur militärischen Schießzone erklärt wurde, obwohl die Palästinenser schon vor der Gründung Israels im Jahr 1948 dort wohnten.

Die Vereinigung für Bürgerrechte in Israel legte dem Gericht Luftaufnahmen vor, um zu beweisen, dass die Dörfer in Masafer Yatta schon seit Generationen existieren, berichtet die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

“Das Gericht wies die Behauptung zurück, dass die Umwandlung des Gebiets in eine geschlossene Militärzone gegen internationales Recht verstoße, und erklärte, wenn internationales Recht im Widerspruch zu israelischem Recht stehe, habe letzteres Vorrang”, so Haaretz weiter.

Ariel Sharon, der damalige israelische Landwirtschaftsminister, gab 1981 zu, dass das Gebiet zur Schießzone erklärt wurde, um die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben, damit es von Israel in Besitz genommen werden kann.

Seitdem haben die Palästinenser in Masafer Yatta die israelischen Pläne juristisch angefochten.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, mit der zwei Jahrzehnte Gerichtsverfahren abgeschlossen wurden, erging über Nacht am Vorabend des diesjährigen israelischen “Unabhängigkeitstages”.

Israel erklärte seine Unabhängigkeit am 14. Mai 1948 nach einer blutigen Kampagne der ethnischen Säuberung, in deren Verlauf Hunderte von palästinensischen Städten und Dörfern zerstört und entvölkert wurden.

Die Hunderttausende von Palästinensern, die zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung Israels aus ihren Häusern und ihrem Land vertrieben wurden, sowie ihre Nachkommen sind nach wie vor Flüchtlinge oder Binnenvertriebene in Israel.

Basel Adra, ein palästinensischer Einwohner von Masafer Yatta, erklärte nach dem Urteil des israelischen Obersten Gerichtshofs am Donnerstag, dass “die Armee uns jetzt auf Lastwagen setzen … und uns aus unseren alten Dörfern vertreiben kann, einen nach dem anderen”.

Breaking the Silence, eine Gruppe ehemaliger israelischer Soldaten, sagte, dass die Zwangsumsiedlung der Bewohner von Masafer Yatta “nicht nur eine humanitäre Katastrophe ist, die einen Präzedenzfall für andere Gemeinden im Westjordanland schaffen könnte, sondern auch ein klarer Schritt in Richtung De-facto-Annexion … und Zementierung der Militärherrschaft auf unbestimmte Zeit.”

Jeder der Masafer Yatta-Petenten wurde von den Richtern des Obersten Gerichtshofs dazu verdonnert, rund 6.000 Dollar an Gerichtskosten für ihren Versuch, auf ihrem Land zu bleiben, zu zahlen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...