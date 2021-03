Bis heute ungesühnt, die zionistische Ermordung von Rachel Corrie am 16. März 2003!

https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/israeli-high-court-rejects-appeal-family-murdered-activist-rachel-corrie

Israelisches Oberstes Gericht lehnt Berufung der Familie der ermordeten Aktivistin Rachel Corrie ab

Von Charlotte Silver

13. Februar 2015

Rachel Corrie (Rachel Corrie Foundation)

Israels Oberster Gerichtshof hat eine Berufung der Familie von Rachel Corrie abgelehnt, der jungen amerikanischen Aktivistin, die vom israelischen Militär zu Tode geprügelt wurde, während sie gegen einen Hausabriss im Gazastreifen protestierte.

Die Familie Corrie hatte 2005 eine Zivilklage gegen die israelische Armee eingereicht, nachdem ein Militärstaatsanwalt den Fall ohne Anklage abgeschlossen hatte. Rachels Eltern, Cindy und Craig, haben versucht, Israel für ihren Tod verantwortlich zu machen. Die Corries haben behauptet, dass Israels Verteidigungsministerium sie entweder vorsätzlich getötet hat oder sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat.

Rachel, die 23 Jahre alt war, als sie im März 2003 getötet wurde, war von ihrem Zuhause in Olympia, Washington, nach Gaza gereist, um mit der Internationalen Solidaritätsbewegung zu arbeiten. Sie war seit zwei Monaten in Gaza, bevor sie von einem Soldaten, der einen Bulldozer fuhr, überfahren wurde. Sie wurde in Rafah, nahe der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten, getötet.

Im August 2012 hatte ein unteres Gericht in Haifa zugunsten des Militärs entschieden; der Staat Israel hatte argumentiert, dass er für Schäden in “geschlossenen Militärzonen” nicht verantwortlich sei.

Im Jahr 2010 sagte ein israelischer Militärführer dem Gericht in Haifa: “Im Krieg gibt es keine Zivilisten.” Als Teil einer Politik, die immer noch in Kraft ist, untersuchen das israelische Militär und die Polizei keine Beschwerden über Angriffe gegen Zivilisten in “geschlossenen militärischen Zonen”.

“Enttäuscht, nicht überrascht”

Während des Verfahrens in der unteren Instanz hatte der Anwalt der Corries versucht zu beweisen, dass der Fahrer des Bulldozers eine klare Sicht auf Rachel hatte, als er sich entschied, auf sie zuzufahren und sie dann zu überfahren. Der Richter akzeptierte jedoch die Position des Staates, dass der Soldat sie nicht gesehen hatte und dass sie außerdem “sich selbst in Gefahr bringen wollte … und so ihren Tod fand.”

Israels Oberster Gerichtshof bestätigte diese Entscheidung diese Woche. Das Urteil muss noch ins Englische übersetzt werden.

“Unsere Familie ist enttäuscht, aber nicht überrascht”, schrieben die Corries in einer Erklärung. “Wir hatten auf ein anderes Ergebnis gehofft, obwohl wir durch diese Erfahrung gesehen haben, wie tief alle israelischen Institutionen in die Straflosigkeit des israelischen Militärs verwickelt sind.”

Das US-Außenministerium hat behauptet, Israel habe den Corries keine zufriedenstellende Untersuchung zukommen lassen. Im Jahr 2012 sagte der US-Botschafter in Israel, Dan Shapiro, der Familie Corrie, dass Israels Untersuchung von Rachels Tod nicht gründlich, glaubwürdig oder transparent war.

“Wir sind nach wie vor entsetzt, dass es einer Klage bedarf, um eine wahrheitsgemäße Abrechnung dessen, was geschehen ist, und eine vollständige Rückführung von Rachels Überresten zu bekommen”, sagte die Familie in ihrer Erklärung.

Die Familie hat einen separaten Fall gegen Dr. Yehuda Hiss und das Abu Kabir Institut angestrengt, das beschuldigt wird, eine Autopsie an Rachel falsch durchgeführt zu haben. Dieser Fall ist noch in Israels unteren Gerichten anhängig. Übersetzt mit Deepl.com

