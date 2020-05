https://www.middleeasteye.net/opinion/nakba-palestine-Israel-climax-occupation



Israels Annexionsplan ist die wiederaufgenommene Nakba



Von David Hearst

15. Mai 2020

Jahrestage erinnern an vergangene Ereignisse. Und man könnte Ihnen verzeihen, wenn Sie denken, dass ein Ereignis, das vor 72 Jahren geschah, tatsächlich in der Vergangenheit liegt.

Das trifft auf die meisten Jahrestage zu, außer wenn es um die Nakba geht, die „Katastrophe, Katastrophe oder Kataklysmus“, die die Teilung des obligatorischen Palästina 1948 und die Gründung Israels kennzeichnet.

Die Nakba ist kein Ereignis der Vergangenheit. Die Enteignung von Land, Häusern und die Schaffung von Flüchtlingen ging seitdem fast ohne Pause weiter. Das ist nicht etwas, was Ihren Urgroßeltern passiert ist.

Es passiert oder könnte Ihnen jederzeit in Ihrem Leben passieren.

Eine wiederkehrende Katastrophe

Für die Palästinenser ist die Nakba eine immer wiederkehrende Katastrophe. Mindestens 750.000 Palästinenser wurden 1948 aus ihren Häusern vertrieben. Weitere 280.000 bis 325.000 flohen aus ihren Häusern in 1967 von Israel eroberte Gebiete.

Seitdem hat Israel subtilere Mittel entwickelt, um zu versuchen, die Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben. Ein solches Mittel war der Entzug des Aufenthaltsrechts. Zwischen dem Beginn der israelischen Besetzung Ost-Jerusalems im Jahr 1967 und Ende 2016 widerrief Israel mindestens 14.595 Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem ihren Aufenthaltsstatus.

Weitere 140.000 Bewohner Ostjerusalems wurden „stillschweigend“ aus der Stadt verlegt, als 2002 mit dem Bau der Trennmauer begonnen wurde, die den Zugang zum Rest der Stadt blockierte. Fast 300.000 Palästinenser in Ostjerusalem haben einen vom israelischen Innenministerium vergebenen Daueraufenthalt.

Zwei Gebiete wurden von der Stadt abgeschnitten, obwohl sie innerhalb ihrer Gemeindegrenzen liegen: Kafr ‚Aqab im Norden und das Flüchtlingslager Shu’fat im Nordosten.

Die Bewohner der Stadtviertel in diesen Gebieten zahlen kommunale und andere Steuern, aber weder die Stadtverwaltung von Jerusalem noch Regierungsbehörden betreten dieses Gebiet oder betrachten es als ihre Verantwortung.

Folglich sind diese Teile Ostjerusalems zu einem Niemandsland geworden: Die Stadt bietet keine grundlegenden kommunalen Dienstleistungen wie Müllabfuhr, Straßeninstandhaltung und Bildung, und es mangelt an Klassenzimmern und Kindertagesstätten.

Die Wasser- und Abwassersysteme entsprechen nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung, doch die Behörden unternehmen nichts, um sie zu reparieren. Um in den Rest der Stadt zu gelangen, müssen die Bewohner den täglichen Spießrutenlauf an den Kontrollpunkten bestehen.

Ein weiteres Instrument der Enteignung ist die Anwendung des Gesetzes über das Eigentum Abwesender, das, als es 1950 verabschiedet wurde, als Grundlage für die Übertragung palästinensischen Eigentums an den Staat Israel dienen sollte.

Seine Anwendung wurde in Ostjerusalem bis zum Bau der Mauer im Allgemeinen vermieden. Sechs Jahre später wurde es zur Enteignung von „abwesendem Land“ von den palästinensischen Bewohnern von Beit Sahour für den Bau von 1000 Wohneinheiten in Har Homa, in Südjerusalem, verwendet. Aber im Allgemeinen dient sie dazu, einen Mechanismus für die „schleichende Enteignung“ zu schaffen.

Eine Nakba in Echtzeit

Das Kernstück des Wahlkampfes des israelischen Premierministers Binjamin Netanjahu und der zentrale legislative Zweck der gegenwärtigen israelischen Einheitsregierung würde ein weiteres Kapitel der Enteignung für die Palästinenser im Jahr 2020 darstellen. Das sind die Pläne, ein Drittel – oder schlimmstenfalls zwei Drittel – des Westjordanlands zu annektieren.

Derzeit werden drei Szenarien geprüft: der maximalistische Plan, das Jordantal zu annektieren, und all das, was in den Osloer Abkommen als Gebiet C bezeichnet wird. Dies sind etwa 61 Prozent des direkt von Israel verwalteten Territoriums des Westjordanlandes, in dem 300.000 Palästinenser leben.

Die meisten Palästinenser betrachten die Annexion als den Höhepunkt des zionistischen Projekts zur Errichtung eines jüdischen Mehrheitsstaates.

Das zweite Szenario besteht darin, allein das Jordantal zu annektieren. Nach israelischen und palästinensischen Erhebungen, die in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt wurden, lebten auf diesem Land 8.100 Siedler und 53.000 Palästinenser. Israel teilte dieses Land in zwei Einheiten auf: das Jordantal und den Regionalrat Megillot-Totes Meer.

Das dritte Szenario besteht darin, die Siedlungen um Jerusalem, das so genannte E1-Gebiet, das Gush Etsion und Maale Adumin umfasst, zu annektieren. In beiden Fällen sind Palästinenser, die in den Dörfern um diese Siedlungen leben, von Vertreibung oder Transfer bedroht. Es gibt 2600 Palästinenser, die im Dorf Walaja und in Teilen von Beit Jala leben, die von der Annexion von Gush Etsion betroffen wären, sowie 2000-3000 Beduinen, die in 11 Gemeinden um Maale Adumin leben, wie z.B. Khan al-Ahmar.

Was würde mit den Palästinensern geschehen, die auf Land leben, das Israel annektiert hat?

Theoretisch könnte ihnen ein Aufenthaltsrecht angeboten werden, wie es bei der Annexion Ost-Jerusalems der Fall war. In der Praxis wird der Aufenthalt nur sehr wenigen Auserwählten angeboten werden. Israel wird nicht ein Problem durch die Schaffung eines anderen lösen wollen.

Der größte Teil der palästinensischen Bevölkerung der annektierten Gebiete würde in die nächstgelegene Großstadt umgesiedelt, wie es bei den Beduinen im Negev und den Ostjerusalemern der Fall war, die sich in Gebieten befinden, die vom Rest der Stadt abgeschnitten sind.

Die Warnung der Generäle

Diese Pläne haben im israelischen Sicherheitsapparat, der sich daran gewöhnt hat, dass man ihm zuhört, der nun aber weniger Einfluss auf die Politikgestaltung hat als früher, Entsetzen hervorgerufen.

Das liegt nicht daran, dass die ehemaligen Generäle moralische Einwände gegen die Enteignung palästinensischen Landes haben oder dass sie glauben, die Palästinenser hätten einen Rechtsanspruch darauf. Nein, ihre Einwände gründen sich darauf, wie eine Annexion die Sicherheit Israels gefährden könnte.

Die Einwände der ehemaligen Generäle gründen sich darauf, wie eine Annexion die Sicherheit Israels gefährden könnte.

Eine faszinierende Zusammenfassung ihres Denkens liefert ein Open-Source-Dokument, das vom Institute for Policy and Strategy (IPS) in Herzliya anonym veröffentlicht wurde. Sie stellen fest, dass eine Annexion die Ostgrenze Israels destabilisieren würde, die „durch große Stabilität, Ruhe und ein sehr niedriges Maß an Terror gekennzeichnet ist“, und dass sie einen „tiefen Ruck“ in Israels Beziehung zu Jordanien verursachen würde.

„Für das haschemitische Regime ist die Annexion gleichbedeutend mit der Idee der alternativen palästinensischen Heimat, nämlich der Zerstörung des haschemitischen Königreichs zugunsten eines palästinensischen Staates.

„Für Jordanien stellt ein solcher Schritt einen wesentlichen Bruch des Friedensabkommens zwischen den beiden Ländern dar. Unter diesen Umständen könnte Jordanien das Friedensabkommen verletzen. Daneben könnte es aufgrund möglicher Unruhen unter den Palästinensern in Verbindung mit der schweren wirtschaftlichen Notlage Jordaniens eine strategische Bedrohung für seine innere Stabilität geben“, heißt es im IPS-Dokument.

Das wäre erst der Anfang der Probleme Jordaniens mit der Annexion. Selbst eine minimalistische Option der Annexion von E1 – dem Gebiet um Jerusalem – würde Ostjerusalem vom Rest des Westjordanlandes abtrennen und Jordaniens Verwahrung islamischer und christlicher heiliger Stätten in Jerusalem gefährden.

Eine Annexion würde auch zum „allmählichen Zerfall“ der Palästinensischen Autonomiebehörde führen, behauptet die IPS.

Auch hier gibt es keine verlorene Liebe. Was die israelischen Analysten beunruhigt, ist die Last, die der Armee auferlegt würde. „Die Wirksamkeit der Sicherheitszusammenarbeit mit Israel wird sich verschlechtern und schwächer werden, und wer wird sie ersetzen? DIE IDF! Viele Streitkräfte zwingen, sich mit Aufständen und Ordnungswidrigkeiten auseinanderzusetzen und die

Das Sicherheitsapparat führt weiter aus, dass eine Annexion eine weitere Intifada auslösen könnte, was die Idee einer Ein-Staaten-Lösung stärken würde, „die in der palästinensischen Arena bereits immer mehr an Einfluss gewinnt“.

Der saudische Faktor

In der weiteren arabischen Welt würde Israel viele seiner Verbündeten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman verlieren und die BDS-Kampagne international intensivieren, heißt es in der Zeitung.

Mohammed bin Salmans Regime hat versucht, die saudi-arabische Feindseligkeit gegenüber Israel in den Medien und insbesondere in Fernsehdramen zu mildern.

Die Rolle Saudi-Arabiens beim Löschen der Flammen der arabischen Reaktion auf Netanjahus Annexionsplan wurde kürzlich in israelischen Sicherheitskreisen ausdrücklich erwähnt. Die Unterstützung Saudi-Arabiens für jede Form der Annexion wurde als entscheidend angesehen.

Das Regime von Kronprinz Mohammed bin Salman versucht, die saudische Feindseligkeit gegenüber Israel in den Medien und insbesondere im Fernsehspiel zu mildern. Ein Drama mit dem Titel Exit 7, das vom saudi-arabischen MBC-Fernsehen produziert wurde, enthielt kürzlich eine Szene mit zwei Schauspielern, die mit Israel über eine Normalisierung streiten.

„Saudi-Arabien hat nichts gewonnen, als es die Palästinenser unterstützte, und muss nun Beziehungen zu Israel herstellen… Der wahre Feind ist derjenige, der Sie verflucht, Ihre Opfer und Ihre Unterstützung verleugnet und Sie Tag und Nacht mehr verflucht als die Israelis“, sagt eine Figur.

Die Szene führte zu einer Gegenreaktion in den sozialen Medien und schließlich zu einer übertriebenen Bekundung der Unterstützung für die palästinensische Sache durch den emiratischen Außenminister.

Übersetzung: Diese im GCC stattfindende Unterdrückung, die jede Meinung gegen eine Normalisierung mit dem zionistischen Feind mundtot macht, kann nur eine bittere Ernte einbringen. Sie können keine Debatte tolerieren (auch wenn sie online stattfindet), bei Gott, das ist gefährlicher als Coronavirus.

Der Versuch zeigte die Grenzen der saudischen staatlichen Bewusstseinskontrolle auf, die durch den Rückgang des Ölpreises und die Einführung von Sparmaßnahmen in der gesamten arabischen Welt noch weiter geschwächt wird.

Der künftige saudische König wird sich nicht mehr aus der Not herauskaufen können.

Der Ausschuss

Es lohnt sich, noch einmal zu wiederholen, dass das Motiv für die Aufzählung der destabilisierenden Auswirkungen der Annexion nicht irgendeine inhärente Beunruhigung über den Verlust von Eigentum oder Rechten ist. Die zentrale Besorgnis des Sicherheitsapparates rührt von der Möglichkeit her, dass die bestehenden Grenzen Israels durch Überreichweiten gefährdet werden könnten.

Es ist das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass ein US-Botschafter und ein bedeutender US-Finanzier mehr eifrige Siedler als ein Likud-Premierminister selbst sind

Aus ähnlichen Gründen haben eine Reihe israelischer Journalisten prognostiziert, dass es eine Annexion nie geben wird.

Sie könnten Recht haben. Der Pragmatismus könnte sich durchsetzen. Oder sie könnten die Rolle unterschätzen, die der nationalistische religiöse Fundamentalismus in den Berechnungen von Netanjahu, David Friedman, dem US-Botschafter, und dem US-Milliardär Sheldon Adelson, den drei Ingenieuren der gegenwärtigen Politik, spielt.

Während die Rolle der USA als „ehrlicher Makler“ in dem Konflikt lange Zeit als Scheinargument entlarvt wurde, kann ich mich zum ersten Mal daran erinnern, dass ein US-Botschafter und ein großer US-Finanzierer eifrigere Siedler sind als ein Likud-Premierminister selbst.

Friedman ist Vorsitzender des gemeinsamen amerikanisch-israelischen Ausschusses für die Annexion von Siedlungen, der die Grenzen des Staates Israel nach der Annexion festlegen wird. Dieses Komitee ist international gesehen bedeutungslos, da es keine Vertretung einer anderen Konfliktpartei hat, geschweige denn der Palästinenser, deren Führer den Prozess boykottiert haben.

Zwei verschiedene Quellen aus dem gemeinsamen Ausschuss haben Middle East Eye mitgeteilt, dass es zu einer ein für allemaligen Expansion Israels im Westjordanland tendiert und nicht zu einer schrittweisen. Die eine Quelle sagte, dass sie für das gesamte Gebiet C – mit anderen Worten, die maximalistische Option – gehen wird.

Auch hier könnten sie sich irren. Beide sagen, die gewählte Annexion werde sich an die Konturen von Donald Trumps „Deal des Jahrhunderts“ anpassen, der die gegenwärtigen 22 Prozent des historischen Palästina auf eine Gruppe von Bantustans reduziert, die über den Großraum Israel verstreut sind.

Der Höhepunkt

Die Nakba, die heute 72 Jahre alt ist, lebt und atmet weiterhin Gift. In der Nakba geht es nicht nur um die ursprünglichen Flüchtlinge, sondern auch um ihre Nachkommen – heute qualifizieren sich rund fünf Millionen von ihnen für die Dienste des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Wiederaufbau und Entwicklung (UNWRA).

Trumps Entscheidung, die Finanzierung des UNWRA einzustellen, und Israels Beharren darauf, dass nur die ursprünglichen Überlebenden von 1948 anerkannt werden, hat eine internationale Kampagne ausgelöst, in deren Rahmen die Palästinenser eine Erklärung unterzeichnen, in der sie sich weigern, auf ihr Rückkehrrecht zu verzichten.

Die Palästinenser haben nur noch eine Option: Bleiben und kämpfen

„Mein Recht auf Rückkehr in mein Heimatland ist ein unveräußerliches, individuelles und kollektives Recht, das durch das Völkerrecht garantiert ist. Palästinensische Flüchtlinge werden niemals den Projekten der ‚alternativen Heimat‘ nachgeben. Jede Initiative, die an den eigentlichen Grundlagen des Rückkehrrechts angreift und es negiert, ist unrechtmäßig und null und vertritt mich in keiner Weise“, heißt es in der Erklärung.

Bezeichnenderweise wurde sie in Jordanien auf den Weg gebracht, ein weiteres Zeichen dafür, dass dort die Gemüter erhitzt sind.

Die israelische Sicherheitseinschätzung, dass eine Zwei-Staaten-Lösung in den Köpfen der Mehrheit der Palästinenser tot ist, ist sicherlich richtig. Die meisten Palästinenser sehen die Annexion als den Höhepunkt des zionistischen Projekts zur Errichtung eines jüdischen Mehrheitsstaates und als Bestätigung ihrer Überzeugung, dass dieser Konflikt nur durch seine Auflösung beendet werden kann.

Umgekehrt aber sollten die zur Diskussion stehenden Annexionspläne der internationalen Gemeinschaft, wenn es nötig wäre, den Beweis erbringen, dass Israel weit davon entfernt ist, ein Land zu sein, das in Angst lebt und ständig von irrationalen und gewalttätigen Verweigerern angegriffen wird, ein Staat ist, der das Land nicht mit Palästinensern teilen kann, geschweige denn die palästinensische Selbstbestimmung in einem unabhängigen Staat tolerieren kann.

In seiner gegenwärtigen Formulierung kennt Israel nur eine Richtung: seine Herrschaft über ein Volk zu vertiefen, dessen Land es gestohlen hat und weiterhin stiehlt. Übersetzt mit Deepl.com



David Hearst ist der Chefredakteur von Middle East Eye. Er verließ The Guardian als dessen leitender ausländischer Leitautor. In seiner 29-jährigen Karriere berichtete er über die Bombe von Brighton, den Streik der Bergarbeiter, die loyalistischen Gegenreaktionen nach dem anglo-irischen Abkommen in Nordirland, die ersten Konflikte beim Auseinanderbrechen des ehemaligen Jugoslawiens in Slowenien und Kroatien, das Ende der Sowjetunion, Tschetschenien und die Buschfeuerkriege, die damit einhergingen. Er zeichnete den moralischen und physischen Verfall Boris Jelzins und die Bedingungen auf, die den Aufstieg Putins bewirkten. Nach Irland wurde er zum Europakorrespondenten von Guardian Europe ernannt, trat 1992 in das Moskauer Büro ein, bevor er 1994 Büroleiter wurde. Er verließ Russland 1997, um sich der Auslandsredaktion anzuschließen, wurde Europa-Redakteur und dann stellvertretender Auslandsredakteur. Zu The Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent arbeitete.

