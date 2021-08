Spricht mir so aus dem Herzen! wie Orly Noy die zionistische Heuchelei entlarvt ist genau auf dem Punkt. Ein Staat der mit “Jerusalemer Rassegesetzen” und ethnischer Säuberung zum Zweck der endgültigen Judaisierung Palästinas betreibt, muss schweigen. “Wer selbst im Glashaus sitzt”…..

“Israels Reaktion auf die polnische Gesetzgebung grenzt an Groteske, wenn man bedenkt, dass Israel selbst ein sehr ähnliches, wenn auch viel drakonischeres Gesetz hat”

Bild: A Palestinian boy waves his national flag in front of Jewish settlers at an occupied house belonging to the Palestinian al-Kurd family, in East Jerusalem’s Sheikh Jarrah neighbourhood, 16 September 2011 (AFP)



Israels Empörung über Polens Gesetz über gestohlenes jüdisches Eigentum ist eine Farce

Von Orly Noy

19. August 2021

Ein neues Gesetz, das vor einigen Tagen vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda verabschiedet wurde und das vorsieht, dass Juden keine Entschädigung mehr für Eigentum erhalten, das ihnen während des Holocausts und unter der kommunistischen Herrschaft in Polen entzogen wurde, hat in Israel außerordentliche Empörung hervorgerufen.

Israels Reaktion auf die polnische Gesetzgebung grenzt an Groteske, wenn man bedenkt, dass Israel selbst ein sehr ähnliches, wenn auch viel drakonischeres Gesetz hat

Der israelische Außenminister Yair Lapid bezeichnete das Gesetz als “antisemitisch und unmoralisch” und gab bekannt, dass er den israelischen Geschäftsträger in Warschau, Tal Ben-Ari, angewiesen habe, zu Beratungen auf unbestimmte Zeit nach Israel zurückzukehren; die Abreise des neu ernannten israelischen Botschafters, Yacov Livne, nach Polen wurde aufgeschoben.

Das israelische Außenministerium kündigte außerdem an, dass es dem polnischen Botschafter in Israel empfehlen werde, “seinen Urlaub in seinem eigenen Land zu verlängern und nicht nach Israel zurückzukehren”. Israels harte Reaktion auf die polnische Gesetzgebung grenzt an Groteske, wenn man bedenkt, dass Israel ein sehr ähnliches, wenn auch viel drakonischeres Gesetz hat, das so genannte Absentee Property Law.

Dieses Gesetz sieht unter anderem vor, dass Israel das Eigentum von palästinensischen Flüchtlingen, die es während des Krieges von 1948 verloren haben, in Besitz nimmt. Das Gesetz verhindert nicht nur die Rückgabe palästinensischen Eigentums an die 48er-Flüchtlinge, sondern wird auch heute noch aktiv genutzt, um palästinensisches Eigentum in Ost-Jerusalem zu enteignen.

Die Abwesenden

Dieses Gesetz wurde 1950 verabschiedet, um der Regierung die Möglichkeit zu geben, das Eigentum palästinensischer Flüchtlinge zu beschlagnahmen, indem sie sie als “Abwesende” bezeichnete.

Abwesende wurden als palästinensische Einwohner oder Untertanen arabischer Staaten definiert, die sich vom 29. November 1948 bis zur Beendigung des 1948 ausgerufenen Ausnahmezustands – der bis heute nicht eingetreten ist – in einem der arabischen Länder oder “in irgendeinem Teil des Landes Israel außerhalb des israelischen Staatsgebiets” aufhielten.

Das Gesetz sah vor, dass ihr gesamtes Land und ihr sonstiges Vermögen an den Treuhänder für abwesendes Eigentum übertragen werden und damit in den Besitz des Staates Israel übergehen.

Die Palästinenser, die in dieser Zeit zu Flüchtlingen außerhalb der Grenzen Israels wurden, waren übrigens nicht die einzigen, die auf diese Weise ihr Eigentum und ihr Land verloren. Nach der Eroberung und Annexion Ost-Jerusalems im Jahr 1967 wandte Israel seine Gesetze auf das neu besetzte Gebiet an, darunter das Gesetz über das Eigentum von Abwesenden.

So wurde das Eigentum fast aller palästinensischen Bewohner der Stadt zum Eigentum von Abwesenden – da diese Palästinenser während des Zeitraums, auf den sich das Gesetz bezieht, Bürger Jordaniens waren, damals ein feindlicher Staat, und sich in “einem Teil Israels außerhalb des israelischen Territoriums” aufhielten, wie es im Gesetz heißt.

Israels Durst nach Land

Diese Situation wurde selbst für Israels Appetit auf palästinensisches Land als zu weitreichend empfunden.

Palästinensische Familien in Ostjerusalemer Vierteln wie Sheikh Jarrah und Silwan wurden in einem Prozess der schleichenden ethnischen Säuberung aus ihren Häusern vertrieben.

Durch eine spätere Änderung wurde die Anwendung des Gesetzes dahingehend eingeschränkt, dass Bewohner, die sich zum Zeitpunkt der Annexion physisch in Ostjerusalem aufhielten, nicht als Abwesende gelten.

Diese Klausel löste jedoch nicht das Problem der Palästinenser, die außerhalb der Stadtgrenzen Jerusalems lebten, aber Land oder andere Vermögenswerte innerhalb der Stadtgrenzen besaßen; sie blieben Abwesende, und ihr Eigentum wurde in staatliches Eigentum überführt.

Israels Landhunger wurde an anderer Stelle gestillt: In einem Gesetz aus dem Jahr 1970 legte Israel fest, dass Eigentum, das vor der Annexion Ostjerusalems unter der Aufsicht des jordanischen Verwalters für abwesendes Eigentum stand, über den israelischen Generalverwalter an die ursprünglichen Eigentümer zurückfällt.

Dabei geht es um Eigentum, das sich vor 1948 in jüdischem Besitz befand, in einem Gebiet, das nach dem Krieg auf jordanischem Gebiet verblieb und vom jordanischen Verwalter für abwesendes Eigentum verwaltet wurde; nach der Eroberung und Annexion Ostjerusalems durch Israel wurde dieses Eigentum aus israelischer Sicht Teil seines Hoheitsgebiets.

Mit anderen Worten: Das israelische Gesetz ermöglichte die einseitige Rückgabe dieses Eigentums an ausschließlich jüdische Eigentümer. Auf dieser Grundlage wurden palästinensische Familien in Ostjerusalemer Vierteln wie Sheikh Jarrah und Silwan über Jahre hinweg in einem Prozess der schleichenden ethnischen Säuberung aus ihren Häusern vertrieben und ihre Häuser nach und nach an die extremsten Siedlerorganisationen übertragen.

Proteste in Ost-Jerusalem

Als ob all dies nicht schon genug wäre, wurde neben den Enteignungen von Flüchtlingen in der Diaspora und den vertriebenen Bewohnern Ostjerusalems eine weitere Kategorie von Diebstählen geschaffen: die der “anwesenden Abwesenden”. Damit sind die palästinensischen Einwohner Israels gemeint, die zum entscheidenden Zeitpunkt technisch gesehen nicht auf ihrem Land waren, während sie sich anderswo aufhielten.

Ihr Land und ihre Häuser wurden nach dem Absentee Property Law enteignet, obwohl die Eigentümer das israelische Staatsgebiet nie verlassen hatten. Einige von ihnen hatten nicht einmal ihre Häuser verlassen, sondern lebten in Dörfern, die zu diesem Zeitpunkt nicht unter israelischer Kontrolle standen, aber später an Israel angegliedert wurden, wie z. B. Teile des Dreiecks (in Zentralisrael) und von Galiläa. Diese Palästinenser wurden zu Abwesenden erklärt, weil sie sich am entscheidenden Tag im “Feindesland” aufhielten.

Wer jetzt von Israels Sorge um das Eigentum jüdischer Flüchtlinge beeindruckt ist, sollte sich an das offizielle Positionspapier erinnern, das Israels Nationaler Sicherheitsrat dem Premierminister 2012 vorgelegt hat (hebräisch hier; englisch, hier).

Darin wird empfohlen, die Frage des Eigentums von palästinensischen Flüchtlingen und von Juden, die aus arabischen Ländern und dem Iran nach Israel eingewandert sind, miteinander zu verknüpfen, um künftige Verhandlungen über palästinensische Forderungen in Bezug auf das Eigentum von Flüchtlingen “einzuschränken”. Mit anderen Worten: Das zurückgelassene jüdische Eigentum ist für Israel nicht so heilig, wenn es für politische Zwecke genutzt werden kann, z. B. um die Ansprüche der palästinensischen Flüchtlinge zu vereiteln.

Israels Heuchelei

Kürzlich erklärte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Zusammenhang mit der diplomatischen Krise mit Israel, das Gesetz solle die derzeitigen polnischen Mieter schützen, die in Wohnungen leben, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg Eigentum waren.

Es gehört ein unglaubliches Maß an Dreistigkeit und Heuchelei seitens Israels dazu, das polnische Gesetz zu kritisieren, während die Bewohner von Sheikh Jarrah und Silwan aus ihren Häusern geworfen werden oder jahrelang vor Gericht kämpfen

“Zehntausende von Menschen wurden aus den Häusern vertrieben, in denen sie ihr ganzes Leben lang gelebt haben – nur weil unser Gesetz eine Bestimmung enthielt, die eine unbegrenzte Rückgabe von Land ermöglichte”, sagte Morawiecki.

Schlimmer noch, die “Rückgabe” erfolgte oft nicht an die wirklichen Eigentümer oder ihre Erben, sondern an die Kriminellen. In vielen Fällen wurden Dokumente gefälscht oder es gab Korruption, wodurch Betrüger der politischen Macht und gewöhnliche Kriminelle auf Kosten der Opfer des Zweiten Weltkriegs reich wurden.”

Morawieckis Äußerungen beziehen sich auf die Situation in Polen, aber es klingt, als ob er die Situation in Sheikh Jarrah und Silwan beschreibt – palästinensische Bewohner werden unter dem Vorwand früherer Besitzansprüche aus ihren Häusern geworfen, in denen sie jahrzehntelang gelebt haben, und in den meisten Fällen erhalten nicht die ursprünglichen Eigentümer das Eigentum zurück, sondern die Siedler.

Dies rechtfertigt nicht das polnische Gesetz, das wie jedes andere Gesetz, das die Rechte von Kriegsflüchtlingen mit Füßen tritt, unmoralisch und fehlerhaft ist. Aber es gehört schon ein unglaubliches Maß an Dreistigkeit und Heuchelei seitens Israels dazu, dieses Gesetz zu kritisieren, während die Bewohner von Sheikh Jarrah und Silwan aus ihren Häusern geworfen werden oder jahrelang vor Gericht kämpfen, und während palästinensische Flüchtlinge außerhalb Palästinas nicht einmal die Möglichkeit haben, vor Gericht zu gehen, um ihr Eigentum einzufordern.

Ein effektiverer Weg

Ein letztes Wort zur Farce der israelischen Reaktion auf die polnische Gesetzgebung: Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch das Warschauer Parlament erklärte Lapid, dass “Israel in Bezug auf die Erinnerung an den Holocaust keinen einzigen Kompromiss eingehen wird”. Keine Kompromisse bei der Erinnerung an den Holocaust einzugehen, ist sicherlich ein erstrebenswertes Ziel.

Vielleicht wäre es für die Regierung jedoch effektiver, wenn sie sich nicht mehr mit Politikern wie Viktor Orban anfreunden würde, der eine antisemitische Kampagne gegen den jüdischen Finanzier George Soros führte, oder wenn die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ihre Website nicht mehr für Antisemiten wie den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro nutzen würde, den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, der unter anderem die Sprengung von Schulen für die indigene Bevölkerung unterstützt hat, den ehemaligen Sprecher der gesetzgebenden Übergangsversammlung des Südsudan, Anthony Lino Makana, der für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des sudanesischen Bürgerkriegs verantwortlich ist, und andere solche Personen.

Vom moralischen, ethischen und humanitären Standpunkt aus wäre das ein unvergleichlich sinnvollerer Schritt als der Kampf um jüdisches Flüchtlingsvermögen, so wichtig das auch sein mag. Übersetzt mit Deepl.com

Orly Noy ist Journalistin und politische Aktivistin und lebt in Jerusalem.

--

