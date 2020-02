Israel’s ethnic cleansing of Palestinians is ongoing; we need a united response In line with the demographic goals of the Zionist occupation state, the recently announced Trump deal includes a clause to move the Triangle region in northern Palestine occupied since 1948, to be under the authority of the Palestinian Authority.

Israels ethnische Säuberung der Palästinenser geht weiter; wir brauchen eine einheitliche Antwort

Von Nabil Al-Sahli

In Übereinstimmung mit den demografischen Zielen des zionistischen Besatzungsstaates enthält der kürzlich angekündigte Trump-Deal eine Klausel, die seit 1948 besetzte Region des Dreiecks im Norden Palästinas unter die Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde zu stellen. Dies wird die Konzentration israelisch-arabischer Bürger in diesem Gebiet brechen und den ersten Schritt der zionistischen Pläne zur Vertreibung der arabischen Minderheit aus Israel – 20 Prozent der Bevölkerung – erreichen und die Demographie stören, mit dem letztendlichen Ziel, die absolute jüdische Dominanz zu erreichen.

Die Dörfer des Dreiecks erstrecken sich über insgesamt 86.487 Morgen, und die von der Annexion an die PA bedrohten Gebiete umfassen etwa 42.000 Morgen, was fast 49 Prozent des Dreiecks mit einer Bevölkerung von 300.000 palästinensischen Arabern ausmacht. Das Dreieck umfasst arabische Gemeinden in Kafr Qara, Ar’ara, Baqa al-Gharbiyye, Umm Al-Fahm, Qalansawe, Tayibe, Kafr Qasim, Kafr Bara und Jaljulia. Das Gebiet wurde 1949 dem Besatzungsstaat annektiert.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Absicht, die arabische Minderheit von ihrem Land zu vertreiben, nicht das Ergebnis des Trump-Deals ist, das mit dem Beitrag des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zusammengefügt wurde; die zionistischen Besatzungsbehörden haben den Palästinensern stets verschiedene repressive Politiken aufgezwungen und hart gegen sie vorgegangen, um sie zum Verlassen Palästinas zu drängen. Zwischen 1948 und 2020, einschließlich der Zeit der zionistischen Militärregierung (1948-1966), die allen palästinensischen Bürgern Israels auferlegt wurde, erließen die Besatzungsbehörden 34 Gesetze zur Beschlagnahme von arabischem Land, unabhängig davon, ob es sich um Eigentum von Flüchtlingen in der Diaspora oder von Eigentümern innerhalb des Besatzungsstaates handelt. Sie sind die „abwesenden Teilnehmer“, die in anderen Dörfern und Städten leben als denen, aus denen sie seit 1948 vertrieben wurden.

Beispielsweise leben einige der Bewohner der 1948 verlassenen Dörfer heute in der Nähe ihrer Dörfer und werden an der Rückkehr in diese gehindert. Dies gilt für die Bewohner von Saffuriyya, die sich größtenteils in der Stadt Nazareth konzentrieren, und die Bewohner von Ein Hod im Bezirk Haifa, dem Stolz der palästinensischen Küste.

Die Gesamtzahl der abwesenden palästinensischen Araber innerhalb der Grünen Linie (Waffenstillstand von 1949) wird zu Beginn dieses Jahres auf 270.000 geschätzt. In dem Versuch, die verbleibenden Ländereien im Besitz der arabischen Minderheit innerhalb der Grünen Linie zu judaisieren, haben die zionistischen Behörden Pläne zur Judaisierung der Region Galiläa und zur Zerschlagung der dortigen arabischen Bevölkerung unter verschiedenen Vorwänden ausgearbeitet. Dazu gehören das so genannte Entwicklungsprojekt Galiläa und das Entwicklungsprojekt „Star of David“. Es gab auch israelische Pläne, die arabische Konzentration in der Negev-Region im Süden, die mit 27.009 Quadratkilometern ein Gebiet von 50 Prozent des historischen Palästina umfasst, zu brechen. Zu diesen Plänen gehört der Prawer-Plan, der darauf abzielt, etwa 197.684 Morgen zu konfiszieren und die Araber der Negev-Region in ein Gebiet von weniger als 24.710 Morgen zu drängen.

Seit Netanjahu Premierminister geworden ist, wurde ein Gesetzespaket verabschiedet, um die arabische demographische Verbindung zwischen den 1948 besetzten palästinensischen Gebieten und den 1967 besetzten Gebieten zu begrenzen. Der Besatzungsstaat hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um das Judentum durchzusetzen, mit einem Programm zur Verjudung historischer arabischer Stätten, einschließlich Moscheen und Kirchen. Der Prozess der Judaisierung konzentrierte sich auf die Gebiete Galiläa und Negev im Norden bzw. Süden des besetzten Palästina, mit dem Ziel, das selbst erklärte Judentum des Staates auf dem größten Gebiet innerhalb der historischen Grenzen Palästinas durchzusetzen.

Die Risiken und Gefahren dieser israelischen Gesetze, deren Erlass unter Netanjahu beschleunigt wurde, liegen in ihren gefährlichen Auswirkungen auf die Existenz der arabischen Minderheit im heutigen Israel. Die größte Herausforderung für die arabischen Palästinenser in den besetzten Gebieten ist die Politik, die darauf abzielt, ihre Existenz als Minderheit in ihrem eigenen Heimatland zu destabilisieren, um sie schließlich zu vertreiben. Zu einer solchen Politik gehört die Übertragung der Souveränität über das Dreieck an die Palästinensische Autonomiebehörde.

Als solche ist es notwendig, die Politik der Judaisierung und ethnischen Säuberung des zionistischen Besatzungsstaates und die Risiken, die sie für die arabischen Bürger des Staates darstellen, aufzudecken, indem man sich auf einen einheitlichen palästinensischen Diskurs stützt. Die Fortsetzung der Präsenz der arabischen Minderheit in ihrem Land ist ein demographisches und palästinensisches Nationalvermögen, das ein klares Zeichen für die arabische Identität des Landes ist, auf dem der Besatzungsstaat gegründet wurde. Dies könnte eine echte Antwort auf Trumps Abkommen sein, das mit der Politik und den ethnischen Säuberungen übereinstimmt, die darauf abzielen, den „jüdischen“ Charakter Israels durch die Verjudung des Landes in Jerusalem, Galiläa, dem Negev und dem Dreieck, wo das natürliche Bevölkerungswachstum eines der höchsten innerhalb der Grünen Linie ist, zu etablieren.

Es bleibt zu sagen, dass der Trump-Deal frühere zionistische Ideen und Vorschläge für die Deportation der Palästinenser einschloss, einschließlich der Idee eines umfassenden politischen Projekts, das 1988 vom verstorbenen General Rehavam Ze’evi vorgelegt wurde. Der rassistische Rabbiner Meir Kahane forderte die Stürmung der Stadt Umm Al-Fahm, um ihre Bewohner zu provozieren und zu vertreiben. Darüber hinaus schlug Avigdor Lieberman, der ehemalige israelische Verteidigungsminister, 2004 vor, die israelischen Siedlungen gegen die arabischen Dörfer und Städte im Dreieck auszutauschen.

Weit davon entfernt, eine existenzielle Bedrohung gegen Israel zu sehen – wie die pro-israelische Erzählung uns glauben machen will – ist die Realität, dass Israel selbst eine existenzielle Bedrohung für die einheimische Bevölkerung, die Palästinenser, darstellt. Eine einheitliche Antwort auf die andauernde ethnische Säuberung unseres Landes ist dringend erforderlich. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien erstmals in Al-Quds Al-Arabi am 23. Februar 2020

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...