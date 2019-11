Israels Herangehensweise an das Völkerrecht lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Wenn Sie etwas lange genug tun, wird die Welt es akzeptieren“. Von Ben White Middleeasteye

How Israel redefines international law as a cover for its Gaza crimes Since removing settlers and redeploying its armed forces to the perimeter fence in 2005, Israel has subjected Palestinians in the Gaza Strip to numerous devastating assaults, a blockade, and routine attacks on the likes of farmers and fishermen.

Wie Israel das Völkerrecht als Deckmantel für seine Gaza-Verbrechen neu definiert.

Ben White

5 November 2019

Israels Herangehensweise an das Völkerrecht lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Wenn Sie etwas lange genug tun, wird die Welt es akzeptieren“.

Seitdem Israel 2005 Siedler abgezogen und seine Streitkräfte an den Zaun verlegt hat, hat es die Palästinenser im Gazastreifen zahlreichen verheerenden Angriffen, einer Blockade und Routineangriffen auf Bauern und Fischer ausgesetzt.

Viele dieser Politiken wurden heftig verurteilt – von Palästinensern, natürlich ebenso wie von israelischen und internationalen Menschenrechtsgruppen und sogar von führenden Politikern und Politikern der Welt – wenn auch kritisch, mit wenig konkreten Maßnahmen auf staatlicher Ebene.

Israel hat jedoch versucht, selbst die Möglichkeit einer sinnvollen Rechenschaftspflicht zu vereiteln. Sein Ansatz war sehr einfach: Angesichts der Kritik an der Verletzung des Gesetzes, ändern Sie das Gesetz.

Absicherung

Genauer gesagt, hat Israel hart daran gearbeitet, Auslegungen des Völkerrechts zu entwickeln und zu fördern, die seine Politik und Taktik im Gazastreifen abdecken.

Im Januar 2009 wurde nach einer israelischen Offensive, die zum Bericht von Goldstone im Auftrag der UN führte, in Haaretz ein längerer Artikel über die Arbeit der Völkerrechtsabteilung im Büro des Generalanwalts veröffentlicht. Dies sind die Beamten, die für die Überprüfung (oder vielleicht auch für die Stempelung) der Aktionen und Taktiken des Militärs verantwortlich sind und eine rechtliche Begründung für solche Aktionen liefern.

Es ist der Gazastreifen, den Israel als Labor für solche „progressiven“ Verletzungen genutzt hat.

Einer der Befragten im Artikel war Daniel Reisner, der zuvor als Leiter der Abteilung für Völkerrecht tätig war. „Wenn du etwas lange genug tust, wird die Welt es akzeptieren“, sagte er. „Das gesamte Völkerrecht basiert nun auf der Vorstellung, dass ein heute verbotener Akt zulässig wird, wenn er von genügend Ländern ausgeführt wird…. Das Völkerrecht schreitet durch Verletzungen voran.“

Es ist der Gazastreifen, den Israel als Labor für solche „progressiven“ Verletzungen genutzt hat. Ein Beispiel ist der Status von Gaza selbst. Seit 2005 ist Israel der Ansicht, dass Gaza weder besetzt noch souverän ist, sondern eine „feindliche Einheit“ darstellt.

In ihrem jüngsten Buch Justice for Some beschreibt die Wissenschaftlerin Noura Erakat die Auswirkungen einer solchen Bezeichnung, die Gaza „weder zu einem Staat macht, in dem Palästinenser das Recht haben, zu polizeilich überwachen und sich zu schützen, noch zu einem besetzten Gebiet, dessen Zivilbevölkerung Israel die Pflicht hatte zu schützen“.

„Tatsächlich hat Israel das Recht der Palästinenser, sich zu verteidigen, weil sie nicht zu einem embryonalen Souverän gehörten, an sich gerissen, hat seine Verpflichtungen als Besatzungsmacht aufgegeben und sein Recht auf die Entfesselung militärischer Gewalt erweitert, wodurch die Palästinenser im Gazastreifen dreifach verwundbar wurden“, stellte Erakat fest.

Bewusstes Targeting

Die Behauptung, der Gazastreifen sei nicht mehr besetzt, ist natürlich fehlerhaft, nicht zuletzt, weil Israel die effektive Kontrolle über das Territorium behalten hat. Seine Streitkräfte treten nach Belieben zu Land und zu Wasser ein, und Israel behält neben der anhaltenden Blockade auch die Kontrolle über den Luftraum von Gaza, das elektromagnetische Spektrum, die meisten Ein- und Ausgänge und das Bevölkerungsregister.

Der Gazastreifen ist nur ein Teil des besetzten palästinensischen Gebiets, zusammen mit dem Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem), das eine einzige territoriale Einheit bildet. Der seit 2005 besetzte Status des Gazastreifens wurde somit von zahlreichen relevanten Gremien, darunter auch dem UN-Sicherheitsrat, bestätigt.

Die rechtliche „Kreativität“ israelischer Beamter zeigt sich am häufigsten in einigen der Taktiken, die das israelische Militär bei Angriffen anwendet.

Während der israelischen Offensive 2014 auf Gaza ließen 142 palästinensische Familien drei oder mehr Mitglieder bei demselben Vorfall töten. Solche schockierenden Zahlen waren zum Teil das Ergebnis, dass Israel bewusst Dutzende von palästinensischen Familienhäusern ins Visier genommen hat, zusätzlich zu denjenigen, die infolge der wahllosen Bombardierung getroffen wurden.

Entscheidend war hier die Entschlossenheit Israels, dass jedes (angebliche) Mitglied einer bewaffneten palästinensischen Fraktion ein legitimes Ziel war, auch wenn sie nicht am Kampf teilnahmen – d.h. zu Hause mit ihren Familien – und dass Familienmitglieder durch die Anwesenheit eines Verdächtigen im Haus (übrigens sogar, wenn diese Person zu diesem Zeitpunkt nicht tatsächlich zu Hause war) zu legitimen „Kollateralschäden“ wurden. Wie ein israelischer Beamter es ausdrückte: „Sie nennen es ein Zuhause, wir nennen es eine Kommandozentrale.“

Zivile Verluste

Trotz der Tatsache, dass Israel völkerrechtlich nachweisen musste, dass eine bestimmte Struktur eine militärische Funktion ausübte, wie die Rechtsgruppe B’Tselem beschrieb, „behauptete kein Beamter, dass es einen Zusammenhang zwischen einem Zielhaus und einer bestimmten militärischen Aktivität dort gebe“.

Daher schienen die Erklärungen des israelischen Militärs für die Zerstörung von Häusern „nicht mehr als eine Vertuschung des eigentlichen Grundes der Zerstörung zu sein, nämlich der Identität der Bewohner“ – d.h. es handelte sich um „strafrechtliche Hausabrisse…. aus der Luft, wobei die Bewohner noch drinnen waren“.

Eine weitere Taktik des israelischen Militärs ist die Ausgabe von „Warnungen“ an die Zivilbevölkerung, sei es in Form von Telefonaten oder Textnachrichten an bestimmte Objekte oder Flugblättern, die in ganze Stadtviertel fallen. Israel präsentiert diese Taktik als Beweis dafür, dass es alles daran setzt, zivile Opfer zu vermeiden, auch wenn solche Warnungen eher eine Verpflichtung als eine „Wohltat“ sind.

Entscheidend ist natürlich, dass solche Warnungen den Zivilbewohnern den Schutzstatus nicht entziehen. Es gibt jedoch gute Beweise dafür, dass dies keine gemeinsame Auffassung des israelischen Militärs ist.

In dem bereits erwähnten Haaretz-Artikel von 2009 sagte ein Beamter: „Die Menschen, die trotz einer Warnung in ein Haus gehen, müssen bei der Verletzung von Zivilisten nicht berücksichtigt werden, denn sie sind freiwillige menschliche Schutzschilde. Aus rechtlicher Sicht muss ich sie nicht berücksichtigen.“

In einer beunruhigenden Wendung werden Warnungen zwar als Minimierung der Zahl der zivilen Opfer dargestellt, in Wirklichkeit dienen sie jedoch dazu, die Angriffe zu erleichtern und können sogar zur Zahl der Todesopfer beitragen.

Normalisierung der Illegalität

Dies sind nur einige Beispiele, denn Israel versucht, das Illegale zu normalisieren, mit zwei Zielen im Hinterkopf. Beachten Sie, dass Premierminister Benjamin Netanyahu „nach der Veröffentlichung des Goldstone-Berichts Regierungsbeamte angewiesen hat, Vorschläge zur Änderung internationaler Kriegsgesetze zu erarbeiten“.

Israel verstößt seit langem gegen das Völkerrecht und begründet bestimmte Politiken rechtlich gesehen.

Israels „Innovationen“ im Völkerrecht sollen somit die immer brutalere Unterdrückung der Palästinenser vor Ort erleichtern, während international solche Interpretationen gefördert werden, um entweder die Gewässer in juristischen Foren zu verwässern oder letztlich Unterstützung von anderen Staatsparteien zu erhalten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Problem der Rechenschaftspflicht vor den jüngsten Entwicklungen liegt. Israel verstößt seit langem gegen das Völkerrecht und begründet bestimmte Politiken rechtlich – von der Beschlagnahme von Land in besetzten Gebieten bis zur Errichtung von Siedlungen.

Dies hilft uns zu verstehen, dass das Schlüsselproblem ein politisches ist – und dass die Antwort darauf, wie man die Straflosigkeit in Frage stellt und sich gegen Israels „innovative“ Rechtsauslegungen wehrt, die gleiche ist: politischer Druck.

Das Scheitern an dieser Front wird von den Schwächsten – den Palästinensern – am stärksten zu spüren sein.

Ben White ist der Autor der israelischen Apartheid“: A Beginner’s Guide‘ und „Palästinenser in Israel: Segregation, Diskriminierung und Demokratie“. Er ist Autor für Middle East Monitor, und seine Artikel wurden von Al Jazeera, al-Araby, Huffington Post, The Electronic Intifada, The Guardian und anderen veröffentlicht.

Übersetzt mit DeepL.com/

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...